

*08:20JST 2/21

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23479.15、+78.45）

・1ドル112円10-20銭

・シカゴ日経225先物は上昇（23525、大阪比+15）

・米原油先物は上昇（53.88、+0.39）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・NYダウは下落（29219.98、-128.05）

・ナスダック総合指数は下落（9750.97、-66.22)

・SOX指数は下落（1949.25、-30.25）

・VIX指数は上昇（15.56、+1.18）

・新型肺炎の感染拡大

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し

留意事項

・全国消費者物価指数（1月）

・食品スーパー売上高（1月）

・製造業PMI（2月）

・百貨店売上高（1月）

・全産業活動指数（12月）

・国債買いオペ

・清田日本取引所グループ（JPX）CEOが記者会見

・ユーロ圏製造業PMI（2月）

・英製造業PMI（2月）

・ユーロ圏消費者物価指数（1月）

・米製造業PMI（2月）

・米中古住宅販売件数（1月）

・インド市場は休場《ST》