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2/21の強弱材料

2020年2月21日 08:20

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記事提供元：フィスコ


*08:20JST 2/21
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23479.15、+78.45）
・1ドル112円10-20銭
・シカゴ日経225先物は上昇（23525、大阪比+15）
・米原油先物は上昇（53.88、+0.39）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・NYダウは下落（29219.98、-128.05）
・ナスダック総合指数は下落（9750.97、-66.22)
・SOX指数は下落（1949.25、-30.25）
・VIX指数は上昇（15.56、+1.18）
・新型肺炎の感染拡大
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し

留意事項
・全国消費者物価指数（1月）
・食品スーパー売上高（1月）
・製造業PMI（2月）
・百貨店売上高（1月）
・全産業活動指数（12月）
・国債買いオペ
・清田日本取引所グループ（JPX）CEOが記者会見
・ユーロ圏製造業PMI（2月）
・英製造業PMI（2月）
・ユーロ圏消費者物価指数（1月）
・米製造業PMI（2月）
・米中古住宅販売件数（1月）
・インド市場は休場《ST》

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