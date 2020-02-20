「亀と山P」亀梨和也と山下智久のユニット、初の2大ドームツアー＆オリジナルアルバム発売

「亀と山P」が、初の2大ドームツアーを2020年5月9日(土)・10日(日)に大阪の京セラドームで、2020年6月13日(土)・14日(日)に東京ドームで開催する。また、ドームツアーに先駆けて、初のオリジナルアルバムも2020年春に発売される。

「亀と山P」は、KAT-TUN・亀梨和也と山下智久によるユニット。「修二と彰」名義にて、2005年に「青春アミーゴ」をリリースし、亀梨主演・山下出演の日本テレビ系ドラマ『ボク、運命の人です。』の共演をきっかけに、主題歌「背中越しのチャンス」を2017年5月にリリースした。

2019年大晦日、東京ドームで開催された恒例の年越しライブ『ジャニーズカウントダウン2019-2020』にて、コンサートツアーをサプライズで発表。「青春アミーゴ」リリースから15周年の節目に、初のドームツアー＆初のオリジナルアルバムリリースが決定した。2会場4公演で行われるドームツアーでは、20万人を動員予定となっている。

ドームツアーならびに、オリジナルアルバムの詳細は順次発表予定だ。

【詳細】

亀と山P 2大ドームツアー＆オリジナルアルバム



■ドームツアー

開催日／場所：

・2020年5月9日(土)、10日(日) 京セラドーム(大阪府大阪市西区千代崎3-2-1)

・2020年6月13日(土)、14日(日) 東京ドーム(東京都文京区後楽1-3-61)



■オリジナルアルバム

発売時期：2020年春 予定