

*08:20JST 2/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23400.70、+206.90）

・NYダウは上昇（29348.03、+115.84）

・ナスダック総合指数は上昇（9817.18、+84.44)

・1ドル111円30-40銭

・シカゴ日経225先物は上昇（23585、大阪比+215）

・SOX指数は上昇（1979.50、+50.38）

・VIX指数は低下（14.38、-0.45）

・米原油先物は上昇（53.29、+1.24）

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・米長期金利は上昇

・新型肺炎の感染拡大

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・工作機械受注（1月）

・コンビニエンスストア売上高（1月）

・月例経済報告（2月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（2月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米景気先行指数（1月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨公表《ST》