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2/20の強弱材料

2020年2月20日 08:20

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記事提供元：フィスコ


*08:20JST 2/20
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23400.70、+206.90）
・NYダウは上昇（29348.03、+115.84）
・ナスダック総合指数は上昇（9817.18、+84.44)
・1ドル111円30-40銭
・シカゴ日経225先物は上昇（23585、大阪比+215）
・SOX指数は上昇（1979.50、+50.38）
・VIX指数は低下（14.38、-0.45）
・米原油先物は上昇（53.29、+1.24）
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・米長期金利は上昇
・新型肺炎の感染拡大
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・工作機械受注（1月）
・コンビニエンスストア売上高（1月）
・月例経済報告（2月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（2月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米景気先行指数（1月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨公表《ST》

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