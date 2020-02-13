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「パシフィック ビーチ フェスティバル’20」茅ヶ崎サザンビーチで、唾奇やSPiCYSOLら出演

2020年2月13日 17:33

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記事提供元：ファッションプレス

　ライブエンターテイメントフェス「パシフィック ビーチ フェスティバル'20(PACIFIC BEACH FESTIVAL'20)」が、2020年5月16日(土)・17日(日)の2日間、神奈川・茅ヶ崎サザンビーチにて開催される。

■「パシフィック ビーチ フェスティバル」音楽ライブやアクティビティ、フードも

　「パシフィック ビーチ フェスティバル」は、“音楽”“スポーツ”“海洋環境保全”にフォーカスしたライブエンターテイメントフェス。アーティストによるライブステージを中心に、アートの展示、アクティビティ、ファッションや雑貨のマーケット、フードやスイーツも展開する。

■海辺を盛り上げるアーティスト陣

　ライブステージには、CRAZY KEN BAND、唾奇、韻シスト、Awich、SPiCYSOL、SANABAGUN.らが出演。海辺のフェスにぴったりなサウンドで会場を盛り上げてくれそうだ。

■大人から子供まで楽しめるアクティビティ

　アクティビティは、サーフィンやヨガ、スポーツカイトなど自然と一体になれるものや、スラックラインやフロートといった大人から子供まで楽しめるものまで、様々なコンテンツを用意。中には、ビーチフラッグスやビーチテニスなど友達と盛り上がれる競技形式のアクティビティも登場する。

■充実のマーケット＆フード

　また、ファッションや雑貨など多彩なジャンルのショップが並ぶマーケットや、南国料理など、魅力的なビーチフードやドリンクが出店するフードエリアにも注目。有料エリア外にも多数出店するので、ふらっと立ち寄ることも可能だ。

【詳細】
パシフィック ビーチ フェスティバル’20
開催日：2020年5月16日(土)・17日(日)
会場：茅ヶ崎サザンビーチ
住所：神奈川県茅ケ崎市中海岸4-12986-5

＜出演アーティスト＞
・5月16日(土)
PUSHIM、韻シスト、Awich、唾奇﻿
・5月17日(日)
MIGHTY CROWN、SANABAGUN.、Have a Nice Day!、sankara
・出演日後日発表)
CRAZY KEN BAND、SPiCYSOL

＜チケット情報＞
・早割券
販売期間：2月1日(土)～2月29日(土)23:59
価格：2日券 10,000円(税込)、1日券 6,000円(税込)
・一般発売
価格：前売2日券 13,400円(税込)、1日券 7,700円(税込)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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