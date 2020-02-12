記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、パウエル米FRB議長議会証言など
＜国内＞
08:50 マネーストック(1月)
15:00 工作機械受注(1月) -33.5％
＜海外＞
10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 1.00％ 1.00％
13:00 マレーシア・GDP(10-12月) 4.2％ 4.4％
17:00 台湾・GDP(10-12月) 3.38％
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(12月) -0.2％ 0.2％
21:00 米・MBA住宅ローン申請指数(先週) 5.0％
21:00 ブ・小売売上高(12月) 0.6％
21:00 印・CPI(1月) 7.40％ 7.35％
21:00 印・鉱工業生産(12月) 1.8％ 1.8％
28:00 米・財政収支(1月) -133億ドル
米・パウエル米FRB議長が上院銀行委で半期に1度の議会証言
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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