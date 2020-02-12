マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、パウエル米FRB議長議会証言など

2020年2月12日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、パウエル米FRB議長議会証言など
＜国内＞
08:50　マネーストック(1月)
15:00　工作機械受注(1月)　　-33.5％


＜海外＞
10:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　1.00％　1.00％
13:00　マレーシア・GDP(10-12月)　4.2％　4.4％
17:00　台湾・GDP(10-12月)　　3.38％
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(12月)　-0.2％　0.2％
21:00　米・MBA住宅ローン申請指数(先週)　　5.0％
21:00　ブ・小売売上高(12月)　　0.6％
21:00　印・CPI(1月)　7.40％　7.35％
21:00　印・鉱工業生産(12月)　1.8％　1.8％
28:00　米・財政収支(1月)　　-133億ドル


米・パウエル米FRB議長が上院銀行委で半期に1度の議会証言

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 【特集】「不思議な株安」銘柄をセレクト、防疫関連株も見直し余地
  2. 相場展望2月10日号　金融相場が、脆弱な実体市場を支える株式市況続く
  3. 【どう見るこの相場】たまたま株高になる「不思議な株高」はあるが、株安は悪材料があって売り込まれた結果
  4. 【M&A速報：2020/02/10（1）】LIXILグループ、保有するLIXILビバ株売却報道についてコメント
  5. オプトエレクトロニクスが一時ストップ高、米国での訴訟の和解が注目される
  1. NY原油：反落、世界経済の減速懸念強まる
  2. 新型コロナウイルス流行で原油価格は急落～もっと知りたい商品先物取引
  3. 【特集】「不思議な株安」銘柄をセレクト、防疫関連株も見直し余地
  4. コロナウイルス感染拡大と習近平国賓来日【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】
  5. 相場展望2月10日号　金融相場が、脆弱な実体市場を支える株式市況続く
  1. サニーサイドアップは「ゴーン会見を助けた一部上場カリスマ女性社長」などで注目され後場次第高
  2. 新内外綿がストップ高、いきなり急伸し新型肺炎の出遅れ物色が波及の見方
  3. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も
  4. NY原油：反落、世界経済の減速懸念強まる
  5. マクアケは続落も1Q決算発表を先取りし下値に直近IPO株買いが継続

広告

写真で見るニュース

  • 画像はイメージです。
  • （画像：日産自動車の発表資料より）
  • 導入される自律走行式ロボット床面洗浄機（画像：京王電鉄発表資料より）
  • 三菱・eKクロス スペース（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • シャープが販売している車載用プラズマクラスターイオン発生機のカップホルダータイプ。（画像: シャープの発表資料より）
  • 「ポケトーク S」（写真：ソースネクスト発表資料より）
  • 海洋プラスチックごみを定量的に評価するシミュレーションモデルの概略図（写真：立命館大学の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

1月の企業倒産件数は773件、5カ月連続でプラスに　東京商工リサーチ調査

相場展望2月10日号　金融相場が、脆弱な実体市場を支える株式市況続く

赤外線画像から天然色の画像へと変換する技術（写真：産業技術総合研究所の発表資料より）

赤外線画像を天然色に変換するAIを開発　カラー化が可能に　産総研

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え
  3. 値幅名人 高沢健太の億トレ投資法~【DVDブック】史上最速! 最小知識! で1億円
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則