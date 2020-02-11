記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英GDP速報値、パウエルFRB議長議会証言など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(建国記念の日)
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(2月7日まで1カ月間) 0.28％ 0.32％
18:30 英・鉱工業生産指数(12月) 0.3％ -1.2％
18:30 英・GDP速報値(10-12月) -0.8％ 1.1％
18:30 英・商品貿易収支(12月) -102.00億ポンド -52.56億ポンド
18:30 南ア・失業率(10-12月) 29.1％ 29.1％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(2月) 0.27％ 0.67％
24:00 米・JOLT求人件数(12月) 680万件
米・パウエルFRB議長が下院金融委で半年に一度の議会証言
米・セントルイス連銀総裁が講演
米・ミネアポリス連銀総裁が講演
米・サンフランシスコ連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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