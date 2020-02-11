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今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英GDP速報値、パウエルFRB議長議会証言など

2020年2月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英GDP速報値、パウエルFRB議長議会証言など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(建国記念の日)


＜海外＞
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(2月7日まで1カ月間)　0.28％　0.32％
18:30　英・鉱工業生産指数(12月)　0.3％　-1.2％
18:30　英・GDP速報値(10-12月)　-0.8％　1.1％
18:30　英・商品貿易収支(12月)　-102.00億ポンド　-52.56億ポンド
18:30　南ア・失業率(10-12月)　29.1％　29.1％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(2月)　0.27％　0.67％
24:00　米・JOLT求人件数(12月)　　680万件


米・パウエルFRB議長が下院金融委で半年に一度の議会証言

米・セントルイス連銀総裁が講演

米・ミネアポリス連銀総裁が講演

米・サンフランシスコ連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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