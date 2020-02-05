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【M&A速報：2020/02/05（2）】帝人<3401>、中計を発表「設備投資とM&A枠に3年累計で3500億円投資」

2020年2月5日 16:58

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記事提供元：フィスコ


*16:58JST 【M&A速報：2020/02/05（2）】帝人<3401>、中計を発表「設備投資とM&A枠に3年累計で3500億円投資」
■帝人<3401>、中計を発表「設備投資とM&A枠に3年累計で3500億円投資」

■スズケン<9987>、医療介護専用SNS「メディカルケアステーション」展開のエンブレースと資本業務提携

■三井物産<8031>、伴侶動物向け医薬品製造販売の仏Ceva社に出資

■IMAGICA GROUP<6879>、子会社2社からグループ管理業務を承継

■日本ケミコン<6997>、グループ内組織を再編

■小糸製作所<7276>、自動運転向け光センサー製造販売の米Cepton Technologiesの株式を取得

■日本アセットマーケティング<8922>、自己株TOBを実施

■東芝機械<6104>、オフィスサポートからTOBに係る質問への回答報告書を受領したと発表

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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