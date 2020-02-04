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【M&A速報：2020/02/04（2）】H.I.S.傘下のH.I.S. Impact Finance、MBOを実施

2020年2月4日 17:24

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記事提供元：フィスコ


*17:24JST 【M&A速報：2020/02/04（2）】H.I.S.傘下のH.I.S. Impact Finance、MBOを実施
■エイチ・アイ・エス<9603>傘下のH.I.S. Impact Finance、MBOを実施　H.I.S.は引き続き同社株式を約30%保有

■群馬銀行<8334>、傘下のぐんぎんリースを完全子会社化

■日本のモノづくりとテクノロジーを融合させたブランドを提供するMOON-X、ジャフコなどから約10億円の資金調達を実施

■エルテス<3967>傘下のエルテスセキュリティインテリジェンス、映像解析AIスタートアップのVAAKと資本業務提携

■AI技術を用いた英語学習サービス開発のappArray、ソースネクスト<4344>と資本業務提携

■不動産テック企業のすむたす、米WiLから総額約4億円の資金調達を実施

■宇部興産<4208>、射出成形機事業についてグループ内再編を実施

■ミヤコ<3424>、MBOを実施し非上場化へ

■イオンフィナンシャルサービス<8570>、独アリアンツグループ傘下のアリアンツ生命保険を子会社化

■ディー・エヌ・エー<2432>、タクシー配車アプリ関連事業をJapanTaxiに承継し、同事業を統合

■大崎電気工業<6644>、持株会社体制に移行

■共英製鋼<5440>、鋼材製造・販売のカナダMoly-Cop AltaSteelから鉄鋼事業関連資産を取得

■ウインテスト<6721>、台湾の電子部品製造業の蔚華科技を引受先とする第三者割当増資を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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