エンポリオ アルマーニ、2020年秋冬メンズコレクション発表

エンポリオ アルマーニ(EMPORIO ARMANI)の2020-21年秋冬メンズコレクションが、2020年1月11日(土)イタリア・ミラノで発表された。テーマは「“拡大鏡をかけた男」。

コレクションの起点は、メンズクラシック。ラグジュアリーなピークドラペルのジャケットに、ヘリンボーンやグレンチェック、シェブロン柄など王道の柄をのせ、ミネラルグレーやスノーホワイト、ブラックなど、清涼感のある色彩でワントーンで組み合わせるコーディネートすることで、誠実な男性像を描き出す。





■現代クラシックはスポーティーが基本?!

ただただ従来のクラシックをなぞるのではなく、モダンなアレンジを加えているのが特徴的。スーツスタイルが持つ品格あるフォルムを保持したまま、ジャケットにはたくさんのポケットをのせて機能性をプラスし、スラックスはゆったりとしたシルエットに整えて気軽さを演出している。インナーにはシャツ&タイに代わり、アノラックを差し込んでいるものもある。

特に、ダウンジャケットをかませたスポーティー着こなしは散見。ベストや胸上までのミニ丈ジレ、さらにはロングコートや前下がりのクロップドコートなど、バリエーション豊富なダウンを揃えて、ダウンで作る新しい紳士のスタイルを楽しんでいる。

■キラキラの瞬きでドレススタイルに遊びを

終盤から登場するドレッシーなブラックスーツも、今季は現代の視点で再構築。上質なベルベットで仕上げた、ラグジュアリーなジャケットの上に、キラキラのビーズ刺繍を散りばめたり、チェック柄を象ったりしている。星空のように輝くスーツの中にさらに、光沢シャツを忍ばせて、ドレススタイルに遊び心を加えて存分に楽しんでいるスタイルもある。

■リサイクル宣言と「R-EA」

フィナーレでは、”I’M SAYING YES TO RECYCLING R-EA”のメッセージとともに、リサイクルへのステートメントを大きくスクリーンに掲げて宣言。リサイクルの必要性を打ち出すととっもに「R-EA」のロゴも提示し、このロゴ入りウェアを男女ともに展開した。

これは、リサイクル素材、再生素材、オーガニック素材から作られた衣類とアクセサリーのカプセルコレクション「R-EA」の発表となる。作業服からインスピレーションを得ていて、取り外し可能なパッドとフードが付いたアウターウェアや、R-EA ロゴ入りのウェアなどが登場。いずれもオーバーサイズでスポーティーなデザインとなっている。