フェンディのアイコンバッグ「ピーカブー」“FENDI”カッティングや編み込みレザーの新作

記事提供元：ファッションプレス
フェンディ(FENDI)の2020年春夏コレクションより、アイコンバッグ「ピーカブー(Peekaboo)」の新作が登場。2020年3月より発売する。
2020年春夏メンズコレクションのエッセンスを体現した「ピーカブー」の新作には、穴あけ加工が施されたレザーに、ミンクのインターシャを施したものや、精緻なカッティングの技術によってレザーで立体感ある“FENDI”を表現したもの、編み込んだレザーをレイヤードしたものなど、職人技の光るアイテムを揃えた。これまでの「ピーカブー」にはない、軽やかなデザインで全4型を展開する。
なお、アンバサダーに中国人俳優兼シンガーのティミー・シューを起用。新たなビジュアルも公開している。
【詳細】
「ピーカブー」2020年春夏コレクションの新作
発売時期：2020年3月
【問い合わせ先】
フェンディ ジャパン
TEL：03-3514-6187
関連キーワードフェンディ(FENDI)、2020年春夏コレクション
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