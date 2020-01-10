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フェンディのアイコンバッグ「ピーカブー」“FENDI”カッティングや編み込みレザーの新作

2020年1月10日 11:43

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記事提供元：ファッションプレス

　フェンディ(FENDI)の2020年春夏コレクションより、アイコンバッグ「ピーカブー(Peekaboo)」の新作が登場。2020年3月より発売する。

　2020年春夏メンズコレクションのエッセンスを体現した「ピーカブー」の新作には、穴あけ加工が施されたレザーに、ミンクのインターシャを施したものや、精緻なカッティングの技術によってレザーで立体感ある“FENDI”を表現したもの、編み込んだレザーをレイヤードしたものなど、職人技の光るアイテムを揃えた。これまでの「ピーカブー」にはない、軽やかなデザインで全4型を展開する。

　なお、アンバサダーに中国人俳優兼シンガーのティミー・シューを起用。新たなビジュアルも公開している。

【詳細】
「ピーカブー」2020年春夏コレクションの新作
発売時期：2020年3月

【問い合わせ先】
フェンディ ジャパン
TEL：03-3514-6187

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードフェンディ(FENDI)2020年春夏コレクション

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