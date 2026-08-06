『デアデビル』のレーダーセンスは現実と何が違う？ 最新研究が示すエコロケーションの仕組み

『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン3の主要撮影が終了し、2027年3月の配信に向けて制作が進んでいる。同作の主人公が持つ「レーダーセンス」の基となるエコロケーション（反響定位）について、近年の神経科学研究は、その能力が実在する一方、ドラマの描写とは異なる仕組みで機能することを明らかにしている。本記事では最新の研究結果を基に、フィクションと現実の科学の境界を読み解く。

■エコロケーションは「一度に」ではなく「クリックごと」に構築される

ショーランナーのダリオ・スカルダパネは2026年8月4日、Instagramで『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン3の主要撮影が正式に終了したと発表した。シーズン2の配信後に発表された2つの査読付き研究により、このシリーズの11年にわたる歴史で繰り返し議論されてきた疑問に、一定の答えが示された。マット・マードックの「レーダーセンス」は実際の神経科学にどの程度基づいており、フィクションはどこで現実から離れているのか、という疑問である。

答えは、一般的なファンの議論で語られるよりも具体的だ。神経科学的な仕組みは実在するが、その能力の規模はフィクションである。そして、ドラマの描写で現実と最も大きく異なるのは、能力そのものではなく、その能力が働く方法だ。

舌でクリック音を出し、返ってくる反響音を使って移動する訓練を積んだ視覚障害者、すなわち熟練したエコロケーターは、周囲の空間全体を一度に認識しているわけではない。人間の目が「サッカード」と呼ばれる細かな高速運動を何度も繰り返して一つの情景を構築するように、エコロケーターもクリックごとに空間像を組み立てている。

シリーズで描かれる「燃える世界（world on fire）」は、マット・マードックの周囲にあるすべてのものを、同時に浮かび上がる空間マップとして表現したものだ。しかし、脳が実際に生成する知覚は、そのようなものではない。現実のエコロケーションは、目を開けた瞬間に景色全体を見るというより、文を一語ずつ読んで意味を組み立てることに近い、逐次的かつ累積的なプロセスである。この研究結果は、スミス・ケトルウェル眼科研究所の研究者らによって、2026年4月に学術誌『eNeuro』で発表された。

この発見は、デアデビルの能力に科学的な根拠がないことを意味するものではない。むしろ、その根拠がどこまで現実で、どこからがフィクションなのかを明確にしている。その結果、単なる「アメコミのスーパーパワー」として片付けるよりも、ドラマの科学的な土台ははるかに興味深いものになる。

■撮影終了の背景とシーズン3の重要性

シーズン3は、マーベルのストリーミング部門トップであるブラッド・ヴィンダーバウムが示している毎年3月のリリース方針に沿って、2027年3月にDisney+で配信される見通しだ。わずか4か月前にシーズン2への更新が発表されていた『ワンダーマン』が2026年7月30日にキャンセルされたことで、『ボーン・アゲイン』はマーベルで最も継続性のあるストリーミングシリーズとなった。同時に、ストリートレベルのMCUテレビ作品の方向性を示す事実上の代表作であり、現時点で2027年に配信が確認されている唯一のMCU実写テレビ作品でもある。

スカルダパネは、制作終了を報告したInstagramの投稿で、完成したシーズンを「非常に、非常に、非常に特別なもの」と表現した。俳優のヴィンセント・ドノフリオもXで、「撮影終了。第3シーズン @daredevil Born again」と投稿し、撮影終了を伝えている。ブレット・マホニー刑事を演じるロイス・ジョンソンは7月下旬に打ち上げパーティーの写真を投稿しており、撮影終了が近いことを示していた。

主要撮影は2026年3月17日ごろから8月4日まで、約4か月半にわたって行われた。この期間は、シーズン2の3月の配信開始から5月の最終回までと重なっている。現在は視覚効果、編集、音楽制作などのポストプロダクションが進められており、2027年3月の配信予定時期まで約7か月ある。

シーズン3では、2017年のNetflix版『ザ・ディフェンダーズ』以来初めて、ディフェンダーズの主要メンバーがそろって画面に復帰する。クリステン・リッターがジェシカ・ジョーンズ役、マイク・コルターがルーク・ケイジ役、フィン・ジョーンズがアイアン・フィスト役として再登場する。チャーリー・コックス、ドノフリオ、ウィルソン・ベセル、デボラ・アン・ウォルをはじめとする『ボーン・アゲイン』のキャストも出演する。

2026年4月に撮影されたセット写真では、ディフェンダーズの3人が同じ撮影現場にいることが確認されている。また、シーズン3は、マーベル・スタジオの実写シリーズとして初めて第3シーズンに到達する作品でもある。マーベルがほかのDisney+実写シリーズを1シーズンまたは2シーズンで終了させていた2024年の時点では、実現するとは考えにくかった展開だ。

業界全体の状況も無視できない。Disney+は、2026年第1四半期の視聴時間の95％を新作オリジナル作品ではなく、既存のカタログ作品が占めたと報告している。これは同四半期の主要ストリーミングプラットフォームの中で、カタログ作品の比率が最も高い数字だった。

『ボーン・アゲイン』は最初の2シーズンでニールセンのストリーミング・オリジナル作品ランキングに入っていないが、マーベルは更新を続けている。ディフェンダーズの再集結を実現し、2027年唯一のMCU実写テレビ作品として登場するシーズン3は、この判断が成果につながるかどうかを試す作品となる。

■人間はデアデビルのようにエコロケーションできるのか

このシリーズがこれまで明確に区別してこなかった重要な点は、人間のエコロケーションが実在することと、その知覚がどのような構造で生み出されるかということだ。エコロケーションも、それを支える脳内の仕組みも実在する。しかし、その実態は多くの視聴者が想像するものとは異なる。

ダラム大学ヒューマン・エコロケーション・ラボのロア・ターラー博士とリアム・ノーマン博士が主導した2024年の研究は、エコロケーション訓練の前後に脳内で何が起きるかをMRIで調べた初の研究だった。この研究では、視覚障害のある参加者12人と晴眼の参加者14人が、クリック音を使った10週間のエコロケーション訓練に参加した。

MRIの結果は明確だった。反響音に対する一次視覚野（V1）の活動は、視覚障害のある参加者だけでなく、両方のグループで増加していた。視覚に頼らず周囲を認識した経験がなかった晴眼者も、10週間の訓練後には、反響音から得られる空間情報の処理に視覚野を使い始めていた。

ターラー博士は、この結果について、感覚皮質が特定の感覚だけを処理するという従来のモデルでは説明しにくいと述べている。この研究は、その人がもともとどのような感覚を使っているかにかかわらず、脳には高い適応能力があることを示している。

これこそ、デアデビルの誕生物語が暗黙のうちに、そして適切に取り入れている神経科学だ。視覚入力が失われても、視覚野が使われなくなるわけではない。視覚野は別の感覚情報を処理するために転用される。

ただし、フィクションにおける増幅の程度は極端だ。現実には訓練を通じて緩やかに進む脳の再編成が、作品では変異原性の化学物質によって一度に引き起こされる。実際のエコロケーターが得る大まかな空間認識ではなく、超人的な空間解像度も与えられている。

それでも、視覚野の一部が空間的な音響情報の処理に転用されるという基本的な仕組みは実在し、研究でも確認されている。生まれてからずっと視覚を使ってきた成人でも、訓練によって身につけられる。

フィクションが現実から大きく離れているのは、その結果として生じる知覚の構造である。

■レーダーセンスの実際の仕組みと本来あるべき姿

2026年4月、スミス・ケトルウェル眼科研究所のアイデ・G・ガルシア＝ラサロとサンタニ・テングは、4人の熟練した視覚障害者のエコロケーターと、21人の晴眼者からなる対照群を比較した研究を『eNeuro』で発表した。参加者は暗室で空間定位課題に取り組んだ。

この研究が示した重要な発見は、熟練したエコロケーターが、一連のクリック音を通して物体の空間表現を構築するということだった。クリックを重ねるたびに位置判断の精度が上がり、反響音を受け取るたびに神経活動も段階的に強まった。

脳は一度のクリック音を受け取っただけで、完全な空間マップを作るわけではない。読者が単語を一つずつ読み、前の情報に新しい情報を加えながら文の意味を組み立てるように、脳もクリックごとに手掛かりを蓄積して空間表現を作っていく。『Science News』がこの研究を報じた際、テングは、エコロケーターが日常生活に役立つ非常に優れた技能を持っているのは事実だが、それは魔法ではないと説明している。

シリーズで最も有名な、マット・マードックの知覚を表す「燃える世界」は、これとは逆の構造を描いている。そこでは、周囲の空間全体が同時かつ全方位に、完成した状態で存在している。

これは、現実の熟練したエコロケーターが経験する知覚とは異なる。現実の空間像は、連続して得られる音響情報から時間をかけて構築され、クリックを重ねるたびに精密になっていく。

フィクションは、エコロケーションによって空間、物体、距離、表面の質感などの情報が得られることを正しく捉えている。また、その処理に視覚野の空間認識機能が利用されることも正しく、解像度を人間の通常の能力よりはるかに高くした点がフィクションなのである。

一方、その知覚がどのように生成されるかという最も基本的な部分は、現実と異なる。実際の神経科学において「燃える世界」は、一度に受け取るものではなく、時間をかけて構築されるものだ。

この違いには、創作上の意味もある。単なる感覚データではなく、マットの内的世界を視覚化したものとして「燃える世界」を描くという芸術的な選択は、クリックと反響音を逐次的に描写するより、知覚の主観的な感触には近い可能性がある。

反響音を処理するために使われる脳の空間認識システムは、入力が連続した短い音として届いたとしても、本人の主観としては完全な空間世界のように感じられる表現を生成している可能性がある。知覚された表現は同時的でも、入力は逐次的だということだ。

フィクションは、主観的な体験を正しく捉えながら、その生成メカニズムを現実とは異なる形で描いている。スーパーヒーロー作品としては、その方が擁護しやすい芸術的な選択なのかもしれない。

■盲目が他の感覚を強化するという研究結果

マット・マードックの聴覚、触覚、嗅覚は、記録されている人間の能力を桁違いに上回るものとして描かれている。現実の神経科学が示す状況は、もう少し複雑だ。

視覚障害者におけるクロスモーダル可塑性、すなわち、ある感覚を処理していた脳領域が別の感覚情報の処理に使われる現象は、研究で確認され、測定されている。幼少期に失明した人の視覚野は、点字を読む際の触覚情報、音から得られる空間情報、さらにダラム大学の2024年の研究が示した反響音による空間情報を積極的に処理する。

通常なら視覚入力を処理する大脳皮質の領域が、視覚の喪失によって無駄になるわけではない。別の用途に転用されるのだ。経頭蓋磁気刺激を使った研究では、視覚障害者の「視覚」皮質の働きを一時的に妨げると、聴覚や触覚を使った課題の成績が低下することも確認されている。これは、脳の再編成が単なる相関ではなく、実際に機能していることを示す。

ただし、能力の向上は主に、注意の配分や大脳皮質が情報を処理する能力に生じると考えられている。耳、指先、嗅覚受容体といった末梢の感覚器官そのものが強化されるわけではない。

視覚障害者は、限定された特定の課題において、晴眼者より優れた聴覚的な空間識別能力を示すことがある。しかし、晴眼者とは物理的に異なる耳や指先、嗅覚受容体を持っているわけではない。能力の向上は解剖学的なものではなく、神経系における情報処理の変化によるものだ。

デアデビルについて言えば、大脳皮質が再編成されるという設定には科学的な根拠がある。しかし、その能力の規模には根拠がない。触覚で新聞の活字を読み、会話できる距離から心拍音によって個人を識別し、高速で飛ぶ物体をリアルタイムで追跡するといった能力は、クロスモーダル可塑性について確認されている範囲をはるかに超えている。

シリーズで最も科学的に説明しにくい能力は、心拍からうそを見抜く力かもしれない。これを実現するには、うそに特有の心拍の特徴を、不安、運動による負荷、個人ごとの平常時の違いなどから切り分ける必要がある。どれほど訓練を重ねても、生物の聴覚だけで実現できる能力ではない。

■ディフェンダーズ再集結がもたらす科学的要素

公に確認されている撮影情報によると、シーズン3は、マット・マードックが収監され、その間に残るディフェンダーズがニューヨーク市を守るという展開を中心に構成されている。各メンバーの能力には、デアデビルと同様、科学または疑似科学に由来する個別の設定がある。

ジェシカ・ジョーンズ（クリステン・リッター）は、交通事故の後に実験的な医療用化合物を投与された。超人的な力、耐久力、限定的な飛行能力は、成長因子や同化作用に関わる生物学的経路を極端に増幅したものとして概念的に捉えられる。現在の医薬科学で実現できる範囲を大きく超えているが、出発点には実在する内分泌学的な仕組みがある。

ルーク・ケイジ（マイク・コルター）は、作中の超人兵士計画に由来する刑務所内の実験を受けた。彼の防弾皮膚は、真皮のコラーゲン構造を極端に高密度化したものと考えることができる。結合組織の特定の性質によって組織の強度が変化すること自体は現実にも見られるが、その効果は作品内で空想的な水準まで拡張されている。

ダニー・ランド／アイアン・フィスト（フィン・ジョーンズ）は、生体電気エネルギーを集中させる武術を身につけている。これは西洋の生物医学との直接的な対応が最も乏しい能力だが、組織の治癒に関する生体電場の研究や、高度な瞑想を行う人に見られる特殊な生理状態の研究と、間接的に重なる部分はある。

シリーズに登場する敵役の中で、ブルズアイ（ウィルソン・ベセル）は、逆説的にも最も科学的に説明しやすい人物だ。並外れた投てき精度を除けば超人的な能力はなく、その技術は卓越した固有受容感覚、弾道の予測、極度に訓練された運動感覚に基づいている。

一流アスリートは、限定された分野でこれらに近い能力を示すことがある。ブルズアイの精度は、現実に存在しない能力を新たに作ったというより、実在する能力をフィクションの水準まで拡張したものだ。

■デアデビルと障害の描写、そしてMCUにおける立ち位置

エンターテインメント報道で十分に評価されてこなかった『ボーン・アゲイン』の文化的意義の一つは、スーパーヒーロー作品における障害表現の長い歴史の中で、この作品が何を示しているかという点にある。

マット・マードックは、シリーズのどの版でも、公式設定上、視覚障害のある主人公である。スーパーヒーロー作品では、障害が一時的に克服すべき問題、スーパーパワーの源、あるいは治癒へ向かう物語のきっかけとして扱われることが多い。

『ボーン・アゲイン』は一貫して、マットの視覚障害を治す展開を選ばない。彼の視覚障害は永続的で、人物像の中心にあり、アイデンティティや能力から切り離せない。彼は偶然、視覚障害のあるヒーローなのではない。視覚障害が、彼のヒーローとしての在り方を形作っている。

障害学では、障害を治療、修正、克服すべき個人の欠陥として捉える「医学モデル」と、個人の身体ではなく社会的な障壁によって障害が生じると捉える「社会モデル」を区別する。

マット・マードックは、この枠組みの中で特異な位置にいる。彼の能力設定は、身体が単に支援されるのではなく強化されるという点で医学モデルに関係している。一方で物語は、医学モデルに典型的な「障害を治す」という展開を拒んでいる。

彼は障害と並外れた能力が切り離せない人物であり、その描写は多くのスーパーヒーローの誕生物語よりも複雑だ。ただし、障害学で指摘されてきた「障害者が物語上の価値を持つには、並外れた存在でなければならない」という、いわゆる「障害をスーパーパワーとして描く」型にも当てはまる。

シリーズは、これまでのどの版でも、実際のスタントとロケーション撮影を重視してきた。シーズン3でも、その方針は継続されている。これによって、並外れた身体能力が、観客にも直感的に理解できる身体の動きや力学に基づいて描かれる。

これは一種の科学コミュニケーションでもある。極度の身体訓練を積んだ視覚障害者が、観客の考える現実性の許容範囲ぎりぎりにありながら、その範囲を完全には逸脱しない行動を見せるからだ。

『ワンダーマン』のキャンセル、『ボーン・アゲイン』以外に開発中と発表されているMCU実写テレビ作品がないこと、そしてマーベルがDisney+向けオリジナル作品を大量に制作する方針から後退していることを考えると、シーズン3は単なるシリーズの続編ではない。事実上、2021年の『ワンダヴィジョン』から始まった一つのテレビ時代の終わりを示す作品でもある。

ストリートレベルの物語への転換は偶然ではない。MCUの実写シリーズの中でも、『ボーン・アゲイン』と、その基盤となるディフェンダーズの世界は、大量のCGIを必要とする世界構築への依存が比較的小さい。アクションは現実の人体の動きやニューヨーク市の地理を基盤とし、登場人物の能力にも部分的ながら実在の科学との接点がある。

この組み合わせは、同時期に制作された宇宙規模のストリーミング作品よりも、長く継続できるものだった。シーズン3におけるディフェンダーズの再集結は、その意味で一つの静かな主張でもある。部分的に現実の科学に基づくキャラクターと、実写のアクションを中心としたMCUのストリートレベルの世界は、ストリーミング向けの予算で劇場版MCUの規模を再現しようとした作品よりも、創作面で長く展開できる可能性があるという主張だ。

シーズン3のポストプロダクションは今冬に終了する。シーズン1とシーズン2は、現在Disney+で全話配信されている。

■注目ポイントQ&A

●視覚障害者は実際にデアデビルのようにエコロケーションができるのですか？

はい。ただし、現実のエコロケーションはフィクションとは大きく異なる仕組みで働きます。ダニエル・キッシュをはじめとする視覚障害者は、舌で出すクリック音と返ってくる反響音を使って複雑な環境を移動し、物体を識別し、大きさや表面の質感を推定する訓練を積んできました。

スミス・ケトルウェル眼科研究所の研究者が2026年に『eNeuro』で発表した研究では、熟練したエコロケーターが空間表現を段階的に構築することが示されました。一度にすべてを認識するのではなく、クリックを重ねるたびに情報が加わり、一連の反響音を通して脳内の空間マップが強化されていきます。

ダラム大学による2024年の研究では、わずか10週間の訓練後に、視覚障害のある参加者と晴眼の参加者の双方で、一次視覚野が反響音から得られる空間情報を処理するように変化し始めたことが確認されました。

デアデビルの「燃える世界」は、エコロケーションが与える空間情報の種類や、その処理に使われる脳領域を表すメタファーとしては現実に対応しています。一方、周囲を同時かつ全方位に認識するという描写はフィクションです。実際の知覚は逐次的かつ累積的で、繰り返される音響情報から時間をかけて構築されます。

●『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン3は最後のマーベルTV番組になるのですか？

現時点で、シーズン3は2027年に向けて配信が確認されている唯一のMCU実写テレビ作品です。2026年3月に更新が発表されていたにもかかわらず、同年7月30日に『ワンダーマン』シーズン2の制作がキャンセルされたと、Variety、Deadline、The Wrapが報じています。現在、ほかに開発中と公表されているMCU実写シリーズはありません。

マーベルのストリーミング部門トップであるブラッド・ヴィンダーバウムは、シーズン3について2027年3月の配信予定を示しており、毎年3月に新シーズンを配信する流れが維持される見通しです。

シーズン3が最後のMCUストリーミング作品になるのか、それとも作品数を絞ったストリートレベル重視の戦略の始まりになるのかは、視聴実績と、マーベルが今後下す未発表の判断に左右されます。

●『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン3の配信時期と出演者は？

シーズン3は、過去2シーズンと同じ毎年3月の配信パターンに沿って、2027年3月にDisney+で配信される見通しです。

キャストには、マット・マードック／デアデビル役のチャーリー・コックス、ウィルソン・フィスク／キングピン役のヴィンセント・ドノフリオ、ブルズアイ役のウィルソン・ベセル、カレン・ペイジ役のデボラ・アン・ウォル、ジェシカ・ジョーンズ役のクリステン・リッター、ルーク・ケイジ役のマイク・コルター、ダニー・ランド／アイアン・フィスト役のフィン・ジョーンズが含まれます。

シーズン3はMCUの実写シリーズとして初めて第3シーズンに到達する作品であり、2017年のNetflix版『ザ・ディフェンダーズ』以来初めて、ディフェンダーズの主要メンバーが画面上で再集結します。

●エコロケーション訓練による神経学的変化は、訓練をやめると元に戻るのですか？

現在も研究が続いている分野です。ダラム大学の2024年の研究では、10週間の訓練によって、視覚障害のある成人と晴眼の成人の双方で、一次視覚野と聴覚野の活動に測定可能な変化が生じることが示されました。

ただし、その変化が長期的に持続するのか、訓練をやめると弱まるのか、維持するために継続的な練習が必要なのかは、発表済みの研究ではまだ明らかになっていません。

クロスモーダル可塑性に関する幅広い研究では、最も強い脳の再編成は幼少期から視覚障害のある人に生じることが示唆されています。その場合、視覚野が別の用途に十分転用されるまでに、長い年月をかけることができます。

この点を踏まえると、単一の急性の出来事によって即座に、しかも極端な脳の再編成が起きるというマット・マードックの設定は、科学的な要素を取り入れた誕生物語の中でも、最も現実から離れた部分だといえます。

元記事: Echolocation Builds Maps Click by Click, Not All at Once: What Daredevil Gets Wrong