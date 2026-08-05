Google Healthがアップデート、FitbitとApple Healthの双方向同期が12年越しに実現

Google HealthのiOSアプリがアップデートされ、FitbitやPixel WatchのデータをApple Health（ヘルスケア）に書き込める双方向同期が12年越しに実現した。iPhoneユーザーはサードパーティ製アプリを使わずに歩数や睡眠データを連携できるようになったが、心拍変動（HRV）など一部の指標は計算式の違いにより同期されない。米国では医療記録の共有機能も追加されている。

■12年越しの統合実現

Appleが2014年9月にiOS 8とともにHealthKitを発表した際、主要なフィットネスプラットフォームに対し、iPhoneユーザー向けの共有データハブへの参加を呼びかけた。大半が同意する中、当時世界最大のウェアラブルブランドだったFitbitはHealthKitへの統合を完全に拒否した。

この決定には戦略的な理由があった。Fitbitは独自のエンゲージメントループを好んだのだ。その結果、FitbitのサーバーからApple Healthへ歩数や睡眠データを移行させるためだけのサードパーティ製アプリという小規模な産業が生まれた。2025年時点で世界に約3300万人いると推定されるFitbitのアクティブユーザー（その多くがiPhoneを所有している）にとって、この回避策が唯一の選択肢だった。

2021年1月に完了したGoogleによるFitbit買収も、相互運用性の状況をすぐには変えなかった。2026年5月にGoogleがFitbitアプリを「Google Health」へとリブランディングし、同時に99.99ドル（約1万5800円、1ドル=158円換算）の画面なしトラッカー「Fitbit Air」を発売した際、同社はiOSアプリがApple Healthからデータを読み取ることはできるが、書き込むことはできないと認めていた。Google自身のサポート文書では、書き込み機能は2026年後半に提供されると約束されていたが、8月2日にリリースされたバージョン5.05は予定より早く到着した。

■Google Health v5.05で同期できるデータ

App Storeにおけるv5.05のリリースノートは直接的で、Google HealthからApple Healthへエクササイズ記録、睡眠、バイタル、歩数などを共有できる機能を約束している。実際には、FitbitデバイスやPixel Watchで収集されたワークアウト、睡眠セッション、歩数、心拍数などのサポート対象指標がApple Healthに流入し、iPhone上のHealthKit互換アプリで利用可能になる。

Android Authorityのセットアップ統合ガイドによると、この機能を有効にするには、ユーザーはGoogle Healthアプリを開き、右上のプロフィールアイコンをタップして「パートナーアプリ（Partner apps）」、次に「Apple Health」を選択し、画面の指示に従う。新規ユーザーは初期設定時にデータカテゴリごとに権限を付与でき、以前に一方向の同期を有効にしていた既存ユーザーは「権限を確認（Review permissions）」をタップしてアクセスを拡大できる。

ただし、すべてが転送されるわけではない。HRVデータは転送されず、「有酸素運動負荷（Cardio Load）」や「今日のエナジースコア（Readiness）」といったGoogle独自の指標にはApple Healthに直接相当するものがないため、これらも移行されない。また、初期のテストでは過去のデータの同期に一貫性がないことも報告されている。最初は最近の記録しか受信できなかったと報告するユーザーがいる一方で、統合を再接続して両方のアプリを開いたままにすると、より多くの履歴が表示されたというユーザーもいる。

Googleの公式サポート文書は実際の展開に遅れをとっており、アップデートがすでに配信された翌日の8月3日時点でも、この機能は利用できないと記載されていた。これは、リリースが同社自身のヘルプページよりも先行したことを示している。

■HRVが同期できない根本的な理由

同期から心拍変動（HRV）が除外されているのは、将来のアップデートを待つソフトウェアの制限ではない。これは、HRVをどのように計算すべきかという点において、Appleと他のすべての主要なウェアラブルプラットフォームとの間にある根本的な意見の相違を反映している。

Apple Watchは、ネイティブのHRV指標としてSDNN（すべての正常なR-R間隔の標準偏差）を使用している。HealthKitはこれを「heartRateVariabilitySDNN」というタイプで保存する。Empirical HealthによるウェアラブルのSDNNとRMSSDの比較によると、SDNNは自律神経の変動全体を反映し、測定ウィンドウ全体における交感神経と副交感神経の両方の活動を捉える。

一方、FitbitとPixel WatchはRMSSD（連続する心拍間の差の二乗平均平方根）を使用している。RMSSDは、短期間の副交感神経活動を分離するため、WHOOP、Oura、Garmin、Samsungなど、Apple Watchを除く回復志向の主要なウェアラブルのすべてで支持されている指標である。Empirical Healthの分析でも、短い夜間の測定ウィンドウにおいては、RMSSDの方がSDNNよりも安定していることが確認されている。

これらは互換性のある数値ではない。FitbitのHRV測定値35msとApple WatchのHRV測定値35msは、異なる計算式を使用して異なるものを測定している。両プラットフォーム間の計算式の非互換性は、FitbitのRMSSD値をApple HealthのSDNNフィールドに書き込むと、技術的に不正確な記録が生成されることを意味する。数値はApple Healthに表示されるが、Apple Healthがそのフィールドに期待する内容を表すものではない。どちらかのプラットフォームがもう一方の計算式を採用するか、AppleがHealthKitにRMSSDデータタイプを追加しない限り、HRVはそれを収集したプラットフォームに取り残されたままとなる。

毎日の歩数、睡眠時間、ワークアウトの概要を記録するほとんどのユーザーにとって、同期は問題なく機能する。しかし、夜間のHRVの傾向に依存する本格的な心血管健康モニターにとって、この制限は付随的なものではなく構造的なものである。

■オープン標準に基づく「Smart Health Links」

バージョン5.05では「Smart Health Links」も導入されている。これは、保存された医療記録を医療提供者や家族向けに共有可能なURLやQRコードに変換できる機能である。この機能は米国のユーザーのみが利用可能であり、公式の臨床記録を置き換えることを意図したものではないと明記されている。

リンクを作成するには、Google Healthの「Health」タブに移動し、「Medical」セクションを選択して「Shareable records」をタップし、含めるデータを選択する。その後、3点メニューから共有可能な記録のQR生成手順に従ってURLまたはQRコードを生成する。

発表の枠組みでは言及されていないが、Google HealthのSmart Health Linksは、HL7 Internationalとボストン小児病院が公開したオープン標準「HL7 SMART Health Links」を実装しており、FHIR R4仕様に基づいて構築されている。これは、Epic、Cerner、athenahealthなどの本番環境ですでに採用されているのと同じ標準である。共有データにはAES-256-GCM暗号化がサポートされており、復号キーはサーバーに保存されるのではなくリンクに埋め込まれる。互換性のある電子健康記録（EHR）システムを使用している医療提供者は、手動でデータを入力することなく、これらのサマリーを直接受信してインポートできる。

この機能は、Googleが2008年に立ち上げ、主流の普及に至らず2012年に閉鎖したオリジナルの「Google Health」サービスを彷彿とさせ、ついにそれを復活させるものかもしれない。中核となるコンセプトは同じで、医療提供者と共有できる消費者主導の健康記録である。現在の違いは、12年間にわたるウェアラブルデータの蓄積と、2008年版にはなかった確立された相互運用性標準が存在することだ。

■同期有効化に伴うデータプライバシーへの影響

双方向同期は、データストレージのアーキテクチャという点では非対称である。Apple Healthのエンドツーエンド暗号化は、デフォルトでデバイスに保存されたデータを保護し、2要素認証でiCloudバックアップが有効になっている場合は安全が確保される。つまり、Apple自身も保存された健康データを読み取ることはできず、政府の召喚状に応じてデータを提出することもできない。一方、Google Healthは、会社側が読み取り可能な暗号化の下でGoogleのクラウドにデータを保存し、そこでGoogleのAIシステムによって処理され、Googleアカウントに紐付けられる。

2026年7月に発表された電子フロンティア財団（EFF）によるフィットネストラッカーのプライバシー調査では、Appleを除くすべての主要なウェアラブルプラットフォームが会社側で読み取り可能な暗号化を使用していることが判明した。つまり、会社に向けられた法的に有効な召喚状により、読み取り可能な心拍数、睡眠、アクティビティデータが返されるということだ。EFFの調査結果によると、Googleは政府からのデータ要求を開示する透明性レポートを公開しており、これを行っているウェアラブルメーカーは（Appleと並んで）2社のみである。

双方向同期を有効にするユーザーは、Apple Healthに書き込まれたFitbitデータはAppleのデバイス上での保護を受ける一方、Google Healthによって読み取られたApple HealthデータはGoogleのクラウドインフラストラクチャに入ることを理解しておく必要がある。どちらの方向のデータフローも、それぞれのプラットフォームのプライバシーアーキテクチャの対象となる。

■双方向同期の設定方法

Google Healthバージョン5.05は、iOS App Storeで無料アップデートとして現在提供されている。このアプリにはiOS 16.4以降が必要である。双方向同期を有効にする手順は以下の通りだ。

Google Healthを開き、右上のプロフィールアイコンをタップする。「パートナーアプリ（Partner apps）」、次に「Apple Health」を選択する。画面の指示に従って、共有したいカテゴリの書き込み権限を付与する。以前に一方向の同期を設定した既存ユーザーは、「権限を確認（Review permissions）」をタップしてアクセスを拡大できる。権限が付与されると、サポートされているデータの流入が自動的に開始される。

このアップデートでは、2026年5月のローンチから持ち越されていたいくつかの問題も修正されている。変更履歴に記載されている通り、VO2 Maxのバグ修正、エクササイズマップのレンダリング、完了後のワークアウト編集などの安定性の問題が対処されている。

■注目ポイントQ&A

●Google Healthを使ってFitbitのデータをApple Healthに同期するにはどうすればよいですか？

iOS App StoreからGoogle Healthをバージョン5.05にアップデートし、アプリを開いてプロフィールアイコンをタップします。「パートナーアプリ（Partner apps）」、次に「Apple Health」を選択し、画面の指示に従って、ワークアウト、睡眠、歩数、バイタルなど、共有したいデータカテゴリの権限を付与してください。有効にすると、データは自動的に流れます。また、Apple Healthアプリ内の「データソースとアクセス」から権限を確認・調整することもできます。

●FitbitからApple HealthへHRV（心拍変動）が同期されないのはなぜですか？

この問題は機能の欠落ではなく、計算式の根本的な非互換性によるものです。FitbitとPixel Watchは、短期間の副交感神経活動を測定するRMSSD（連続する心拍間の差の二乗平均平方根）を使用してHRVを計算します。一方、Apple WatchとHealthKitは、自律神経の変動全体を反映し、異なる数値範囲を生成するSDNN（すべての正常なR-R間隔の標準偏差）を使用しています。FitbitのRMSSDの数値をApple HealthのSDNNフィールドに書き込むと、データが転送されたように見えても、実際に測定しているものを誤って伝えることになります。これを解決するには、AppleがHealthKitにRMSSDデータタイプを追加するか、どちらかのプラットフォームがもう一方の計算式を採用する必要がありますが、現時点ではどちらも実現していません。

●Smart Health Linksとは何ですか？記録のコピーとはどう違うのですか？

Smart Health Linksは、患者主導の安全な健康記録共有のためのオープンな健康標準「HL7 FHIR」に基づいて構築されています。記録の写真やPDFのエクスポートとは異なり、Smart Health Linksは、互換性のある電子健康記録（EHR）システムが直接読み取ってインポートできる、構造化され暗号化されたURLまたはQRコードを生成します。リンクは時間制限やPINによる保護が可能で、ユーザーが完全に制御できます。米国でのみ利用可能であり、公式の臨床記録の代わりとなるものではありません。

●FitbitからApple Healthへの同期を有効にすると、データのプライバシーに影響しますか？

はい、複雑な影響があります。FitbitからApple Healthに流れるデータは、2要素認証でiCloudバックアップが有効になっている場合、Appleのデバイス上での保護（エンドツーエンド暗号化など）を受けます。逆方向、つまりApple HealthからGoogle Healthへ流れるデータは、Googleのクラウドインフラストラクチャに入ります。こちらは会社側で読み取り可能な暗号化を使用しているため、Googleがデータにアクセスでき、法的に有効な召喚状を伴う法執行機関からの要求の対象となります。ただし、Googleは政府からのデータ要求に関する透明性レポートを公開しており、ユーザーはそうした要求がどの程度の頻度で発生しているかを確認できます。

元記事: Fitbit Reaches Apple Health in New Google Health Update, HRV Still Blocked