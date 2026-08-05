「Sign in with ChatGPT」開始、共有データの裏でOpenAIに残る認証ログの論点

OpenAIは2026年8月2日、同社初のクロスプラットフォームIDシステム「Sign in with ChatGPT」のライブベータ版を開始した。AirtableやNotionなど6社が初期パートナーとして参加している。一方で、連携先アプリに共有されるデータと、認証基盤の運営者であるOpenAIが収集・処理するデータには明確な違いがあり、ユーザーや導入を検討する企業はその構造を理解しておく必要がある。

■共有されるデータと収集されるデータの違い

2026年8月2日、OpenAIは同社初となるクロスプラットフォームのIDシステム「Sign in with ChatGPT」のライブベータ版をローンチした。初期のパートナー企業として、Airtable、GitLab、HubSpot、Notion、Supabase、Vercelの6社が名を連ねている。この展開については、ChatGPTの2026年8月のチェンジログに記載されている。このベータ版により、OpenAIは単なるAIアシスタントにとどまらず、デジタルIDプロバイダーとしても位置づけられ、ウェブ全体のログインレイヤーを巡ってGoogle、Apple、Microsoftと直接競合することになる。しかし、ローンチ発表で前面に出ていないのは、ユーザーがサインインした際にパートナーアプリが受け取るデータと、認証基盤の運営者としてOpenAI自身が保持するデータとの間にあるギャップである。これは、このボタンを目にするすべての開発者とユーザーにとって重要な違いだ。

サポートされているプラットフォームでユーザーが「Sign in with ChatGPT」をクリックすると、パートナーアプリは名前、メールアドレス、プロフィール画像の3つの情報を受け取る。これが開示されているデータ交換であり、その範囲においては正確である。しかしこれとは別に、OpenAIは認証フロー自体を運用する一環として、アカウント識別子、認証プロバイダーの詳細、アプリケーション識別子、要求および承認された権限、IPアドレス、リクエストから推測される位置情報、ブラウザとアプリのバージョン、ユーザーエージェント、デバイス識別子、セキュリティシグナルを収集・処理している。このことはOpenAIヘルプセンターのプライバシーとデータ収集に関するセクションに文書化されているが、見出しの開示情報を読むほとんどのユーザーはそこまでたどり着かないだろう。

この2つのリストの違いは、パートナーアプリが知る情報と、認可サーバーとしてのOpenAIが知る情報の違いである。パートナーアプリはユーザーが誰であるかを知る。一方OpenAIは、拡大するパートナーネットワークのすべての連携を通じて、ユーザーがどのアプリに、どのデバイスから、何時に、どの場所から認証したかを知ることになる。

■プロトコルレベルでの仕組みとAppleとの比較

「Sign in with ChatGPT」は、2012年にRFC 6749として公開された業界標準の認可フレームワークであるOAuth 2.0と、その上に構築されたIDレイヤーであるOpenID Connectを組み合わせて構築されている。OpenID Connectは、「Sign in with X」のようなログインフローを実際のIDシステムとして機能させる仕組みだ。すべてのサインインイベントは「認可コードフロー」と呼ばれる手順に従う。ユーザーのブラウザはOpenAIの認可サーバーにリダイレクトされ、そこで本人確認が行われる。サーバーは短期間有効な認可コードを発行し、パートナーアプリはそのコードをアクセストークンおよびIDトークンと交換する。これにより、ユーザーはパートナーのサービスにアクセスできるようになる。

パートナーアプリが受け取るのはIDトークンであり、これには名前、メールアドレス、写真などのID情報が含まれる。一方、認可サーバーであるOpenAIは、どのアプリがフローを開始したか、どのような権限が要求・付与されたか、それがいつ、どのデバイスやIPから行われたかなど、すべてのやり取りの文脈をログに記録する。これはすべてのOAuth 2.0認可サーバーが設計上行うことであり、ログ記録自体はプライバシー侵害ではなく、認証サービスを大規模に運用するための構造的な機能である。問題は、「Sign in with ChatGPT」を利用するかどうかを検討しているユーザーに対し、IDトークンの内容がデータ全体の全容であるかのように提示されている点だ。実際にはそうではない。

競合するAppleの製品とは、構造的に意味のある比較ができる。2019年にローンチされた「Sign in with Apple」には、アプリ開発者向けのメールプライバシーリレー機能が含まれており、ユーザーは実際のメールアドレスではなく、Appleが管理する一意のリレーアドレスを各パートナーアプリに提供できる。これにより、Appleと連携するアプリは、メールアドレスを照合して複数のサービス間でユーザーのIDをひも付けることができない。「Sign in with ChatGPT」はデフォルトでユーザーの実際のメールアドレスを共有するため、統合された各パートナーはプラットフォームをまたいでユーザーを識別できる。OpenAIの実装には、これに相当する分離メカニズムは用意されていない。

■開発者エコシステムを狙う戦略

初期のパートナーリストは無作為に選ばれたものではない。Airtable、GitLab、HubSpot、Notion、Supabase、Vercelはすべて、開発者やナレッジワーカーのワークフローに深く組み込まれている。これは、ChatGPTの中でも最もアクティブで技術リテラシーの高いユーザー層と重なる。Supabaseはローンチパートナーとしての役割を確認し、ChatGPTやCodexを通じてすでにSupabaseにアクセスし、データベースを立ち上げている開発者向けの統合だと説明している。

オープンソースのバックエンドインフラストラクチャプロバイダーであるSupabaseは、ブログ記事でパートナーシップの詳細を公開し、この統合を、ChatGPTやCodexを通じてすでにSupabaseにアクセスしている開発者にとって「その経路を短くする次のステップ」と表現した。ChatGPT WorkやCodexを使用する開発者にとっての実質的な効果として、Supabaseのバックエンドを接続する際、別のアカウントを作成するのではなく、ワンクリックと同意の承認だけで済むようになる。GitLabはソース管理、Vercelはフロントエンドのデプロイ、HubSpotはCRMとマーケティングオートメーション、Notionはドキュメントとナレッジ管理、Airtableはノーコードデータベースを担っている。これら6つのパートナーを合わせると、現代の開発者がプロダクトを出荷するためのスタックの大きな部分を占めることになる。

このパートナー選定は、意図的な「ランド・アンド・エクスパンド」、つまりまず導入し、その後に利用範囲を広げる戦略を反映している。まず開発者が信頼するツールに組み込み、その後、より幅広い消費者向けアプリケーションへと拡大していくというものだ。OpenAIの共同創設者であるグレッグ・ブロックマン氏は、Xでこのローンチを公に発表し、「Sign in with ChatGPTによるエコシステム」を支えるものだと位置づけた。

■未回答のままの行動推論に関する懸念

2025年6月に「Sign in with ChatGPT」が初めてプレビューされた際、企業弁護士でデータガバナンスの専門家であるPundrikaksh Sharma氏はMediaNamaに対し、OpenAIの識別子を使うSSO（シングルサインオン）システムは、OpenAIが「詳細な利用シグナルを照合する」ことを可能にし得ると語っていた。Sharma氏が挙げた具体例は、ユーザーがChatGPTにレストランについて尋ねた後、ChatGPTの認証情報を使用してフードデリバリーアプリにログインした場合、OpenAIはそれらのシグナルをリンクできるというものだ。これは2025年6月時点では将来の懸念であったが、2026年8月2日の時点で、それを実行できるインフラは稼働している。

この懸念は構造的なものであり、非難を目的としたものではない。すべての認可サーバーは定義上、ユーザーがどのアプリケーションにいつ認証したかを知っている。OpenAIの立場が異例なのは、これほどの規模のIDプロバイダーが、ユーザーの行動データや会話データに基づく詳細なAI推論エンジンを同時に運用した前例がないことだ。Googleも認証イベントデータを保持しているが、Googleの中核製品は検索と広告であり、ユーザーが表明した意図、質問、ワークフローに直接アクセスできる推論エンジンではない。標準的な認可サーバーの運用としてOpenAIが利用できるこの2種類のデータの組み合わせには、既存のIDプロバイダーの中に意味のある前例がない。

OpenAIは、認証イベントログの具体的なデータ保持ポリシーを公開しておらず、それらのログから得られた行動推論がAIモデルの改善に使用されるかどうかも詳細には説明していない。同社のヘルプセンターには、収集されたデータは「ユーザーの認証、組織設定の適用、認可の完了、およびサインインフローの保護」のために処理されると記載されている。これは当面の運用上の用途を説明しているが、長期的な用途を制限するものではない。

■開発者と企業が統合前に知っておくべきこと

アプリケーションに「Sign in with ChatGPT」を追加するかどうかを検討している開発者にとって、関連する判断はユーザーの利便性だけにとどまらない。サードパーティのIDプロバイダー上にユーザー認証を構築すると、依存関係が生じる。そのプロバイダーの認可サーバーがオフラインになれば、ユーザーはログインできなくなる。OpenAIは2024年12月に新規ユーザーのサインアップを妨げる認証サービスの障害を経験しており、これは開発者が受け入れる信頼性のベースラインに関する文書化されたデータポイントである。可用性の問題を超えて、「Sign in with ChatGPT」を統合するということは、開発者のユーザーベースがOpenAIの認証ログに可視化されることを意味する。これは利便性と天秤にかけるリスクというよりも、統合前に理解しておくべき構造的な事実である。

企業組織向けに、OpenAIはグローバル管理者に2つの制御機能を提供している。組織全体で「Sign in with ChatGPT」を無効にする機能と、承認されたパートナーアプリのリストに制限する機能だ。まだ明示的なポリシーを設定していない組織は、デフォルトでオプトインされる。

この機能は、EU AI法の執行および罰金権限が有効になったのと同じ日、すなわち2026年8月2日にローンチされた。これにより、国際的なユーザーベース全体で個人データを処理する製品に規制上の文脈が加わることになった。TechTimesは同日、EU AI法のAPI執行規則について報じている。

また、OpenAIは現在、2026年5月13日に提起された集団訴訟の対象にもなっている。この訴訟では、同社がChatGPT内にFacebook PixelとGoogle Analyticsのトラッキングコードを埋め込み、ユーザーのアカウント識別子とメールアドレスを適切な開示なしにMetaとGoogleに密かに送信したと主張されている。この訴訟はまだ判決が下されておらず、OpenAIはこれらの主張に対して公に回答していないが、OpenAIがこれまで開示されたデータフローと実際のデータフローのギャップにどう対処してきたかを評価する上で関連する文脈である。

■今後の展望

OpenAIは8月2日のローンチを「サポートされているプラグインとパートナーサイトにベータ版として展開中」と説明しており、名前が挙がった6つのパートナーは出発点として明記されている。公式のChatGPT機能チェンジログには、追加のサポート対象としてOpenAI AcademyとCodex Sitesがリストされており、同社がこのプロトコルに依存する自社プロパティも同時に拡大していることがうかがえる。開発者向けの方向性は1年以上前に設定されていた。サム・アルトマン氏が2023年に初めて「Sign in with OpenAI」システムのアイデアを提起し、OpenAIは2025年5月に開発者の関心を正式に募り、2026年8月に指名されたパートナーとともにベータ版をローンチした。

「Sign in with ChatGPT」が「Sign in with Google」と同じくらい基本的なものになるかどうかは、いくつかの変数にかかっている。OpenAIが開発者エコシステムのツールを超えてパートナーネットワークをどれだけ早く拡大するか、パートナーネットワークが成長するにつれて行動推論の疑問にどう対処するか、そして認証イベントのメタデータをAIモデルの改善にどれだけ使用するかである。これらの疑問に対する公式な回答はまだ公開されていない。現在存在しているのは、名前とメールアドレスの開示を慎重に扱い、認証イベントのメタデータ収集をより目立たない形で処理し、2026年2月のOpenAIの発表によれば週に9億人以上のアクティブユーザーという規模で運営されているIDプロバイダーである。この規模は、その違いが将来的にではなく、今すぐ重要になることを意味している。

■注目ポイントQ&A

●「Sign in with ChatGPT」を使うと、OpenAIはどのようなデータを収集しますか？

2つの別々のデータフローが関係しています。パートナーアプリはあなたの名前、メールアドレス、プロフィール画像を受け取ります。これが開示されているやり取りです。これとは別に、OpenAIは認証基盤の運営者として、あなたのIPアドレス、リクエストから推測される位置情報、デバイス識別子、ブラウザとアプリのバージョン、ユーザーエージェント、認証したアプリケーションの識別子、および付与された権限を収集・保持します。これはOpenAIのヘルプセンターの「OpenAIが収集するプライバシーとデータ」に記載されていますが、ユーザー向けの開示サマリーとは別のセクションです。OpenAIは、この情報がユーザーの認証、組織設定の適用、認可の完了、サインインフローの保護に使用されると述べていますが、保持期間は明記しておらず、モデルのトレーニングに情報を提供するかどうかについても言及していません。

●「Sign in with ChatGPT」は安全ですか？GoogleやAppleでのサインインとはどう違いますか？

「Sign in with ChatGPT」は、GoogleやAppleのサインインと同じOAuth 2.0およびOpenID Connectのプロトコルスタック上で動作するため、基盤となるセキュリティアーキテクチャは標準的で、監査実績もあります。違いは、各IDプロバイダーがデータをどう扱うかにあります。Appleの同等製品は、各パートナーアプリに一意のマスクされたメールアドレスを提供するメールプライバシーリレーを提供し、メールによるクロスプラットフォームのアカウントひも付けを防ぎます。OpenAIの実装は、デフォルトで実際のメールアドレスを共有します。より重要な違いは、これほどの規模の消費者向けIDプロバイダーが、ユーザーの表明した意図や会話行動に直接アクセスできるAI推論エンジンを同時に運用した前例がないことです。標準的なIDプロバイダーであるGoogleやAppleは認証イベントログを保持しますが、OpenAIはそれらのログに加えて、ユーザーが認証前に生成したChatGPTの会話履歴も保持しています。

●従業員が「Sign in with ChatGPT」を使い始める前に、企業のIT管理者は何をすべきですか？

企業のグローバル管理者は現在、2つの制御機能を利用できます。グローバル管理コンソールの「アクセス」→「外部アクセス」で、組織全体で「Sign in with ChatGPT」を無効にできます。または、承認されたアプリケーションのリストに制限し、従業員が使用する前にアプリごとの認可を要求することもできます。明示的なポリシーを設定していない組織は、デフォルトでオプトインされます。コンプライアンスチームは、特にEU AI法の執行権限が有効になった現在、EUのデータ保護要件の対象となる組織にとって、企業ID認証をOpenAIのサーバー経由でルーティングすることが、データガバナンスおよびベンダーリスク管理の義務と一致しているかどうかも評価する必要があります。

●「Sign in with ChatGPT」を使った後にアクセスを取り消すことはできますか？

はい。Supabaseについては、ユーザーがSupabaseダッシュボードからいつでも接続を取り消すことができると同社が確認しています。他のパートナーアプリの場合、取り消しオプションは、パートナーアプリが接続管理インターフェースを提供しているかどうかによって異なります。ChatGPTのプラグイン設定内でパートナーアプリのアクセスを取り消すと、認可トークンが終了し、パートナーアプリはあなたに代わって認証されたリクエストを行うことができなくなります。しかし、パートナーアプリがすでに受け取ったデータは削除されず、OpenAIがサインインフローの運用の一環として保持した認証イベントログも削除されません。

元記事: Sign in with ChatGPT Launches: What OpenAI Retains Is Not What Gets Shared