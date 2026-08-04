*23:29JST 【市場反応】米・6月JOLT求人件数は減少、ドル売りに転じる

米国労働統計局が発表した6月JOLT求人件数は735.9万件と、5月753.7万件から減少した。予想も下回り、3月来で最低となった。

同時刻に米商務省発表の6月製造業受注は前月比－0.3％と、予想外に5月－1.1％に続き2カ月連続のマイナスとなった。

また、米6月耐久財受注確定値は前月比＋0.5％と、予想外に速報＋0.3％から上方修正され、5月―4.0％からプラスに改善。輸送用機器除く受注確定値は前月比＋0.7％とやはり予想外に速報＋0.6％から上方修正された。国内総生産（GDP）の算出に用いられる米6月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防) 確定値は前月比＋2.0％と、予想外に速報＋1.9％から上方修正され5月＋0.1％から伸びが加速し、21年12月以来で最高を記録した。

ドルは売りに転じ、ドル・円は157円22銭まで下落後、157円半ばでもみ合い。ユーロ・ドルは1.1509ドルから1.1531ドルまで上昇、ポンド・ドルは

1.3438ドルから1.3455ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・6月JOLT求人件数：735.9万件（予想：745.4万件、5月753.7万件←759.4万件）

・米・6月製造業受注：前月比－0.3％（予想：前月比＋0.2％、5月：－1.1％←－1.3％）

・米・6月耐久財受注確定値：前月比＋0.5％（予想：＋0.3％、速報：＋0.3％）

・米・6月耐久財受注(輸送用機器除く) 確定値：前月比＋0.7％（予想：＋0.6％、速報：＋0.6％）

・米・6月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防) 確定値：前月比＋2.0％（予想：＋1.9％、速報：＋1.9％）《KY》