映画『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』のウェアラブルAIがまだ実現できない理由：電力の壁

映画『Spider-Man: Brand New Day』は世界的な大ヒットを記録しているが、作中に登場するウェアラブルAI「E.V.」などの科学的要素は、これまでのMCU作品の中で最も密度が高い。本記事では、ピーター・パーカーが自作したAIコンパニオン「E.V.」に焦点を当て、その実現に必要な現実のエンジニアリング、アフェクティブ・コンピューティング研究、そして監視法制の現状を解説する。

■E.V.の役割と、ピーターが単独で開発したことの意義

映画『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』は、映画史上2番目の世界興行収入デビューを飾り、国内で3億5500万ドル（約557億円）、世界で9億2700万ドル（約1455億円）を記録した。本作に盛り込まれた科学的要素は、これまでのMCU作品の中で最も密度が高い。本記事では、ピーター・パーカーが自作したAIコンパニオン「E.V.」に焦点を当て、その実現に現実のエンジニアリング、アフェクティブ・コンピューティング研究、そして監視法制から何が求められるのかを解説する。

ナオミ・ワッツが声を担当するE.V.は、ターゲティングマトリクスの管理、警察無線の傍受、ジーン・グレイを探すための都市規模の顔認識、ピーターの生体信号の監視を行い、映画全編を通じて彼の主要な会話パートナーとして機能する。デスティン・ダニエル・クレットン監督は脚本に「悲しいことに、E.V.はピーターにとって最も友人に近い存在だ」と注記している。トニー・スタークから提供され、完全な製造サポートを受けていたJARVIS、カレン、EDITHとは異なり、E.V.はスターク・インダストリーズのサーバーインフラや組織的な支援なしに、小さなアパートでゼロから組み立てられた。

この違いこそが、本記事における重要な科学的事実である。JARVISが1兆ドル（約157兆円）規模の億万長者のプロジェクトであったのに対し、E.V.は趣味の延長線上にある自作品だ。そして、この2つの事実には全く異なるエンジニアリング上の制約が伴う。

■なぜE.V.は現在実現できないのか：ウェアラブルAIの電力制約

映画で描かれるE.V.と現在のハードウェアが生み出せるものとのギャップは、人工知能の能力の問題ではない。持続的な消費電力の問題である。

映画全編でE.V.がピーターと行っているような会話型の大規模言語モデル（LLM）をローカルで実行するには、およそ5から15Wの継続的な電力で推論を持続させる必要がある。ウェアラブルバッテリーの容量に関する研究によれば、利用可能な総エネルギーは40から100Whである。控えめに5Wの継続的な消費電力を想定しても、ウェアラブルなE.V.は、スパイダーマンスーツの機能、ウェブシューターのアクチュエーター、統合センサーアレイの追加電力需要を考慮する前の段階で、8から20時間でピーターのスーツのバッテリーを使い果たしてしまう。15Wであれば、バッテリーは3時間未満で空になる。

現実世界でこれに最も近いデバイスは、2026年3月のMWCで発表されたQualcommの「Snapdragon Wear Elite」プラットフォームだ。3nmプロセスで製造され、フルHexagon NPUと低電力の組み込みNPUアイランドというデュアルニューラルプロセッシングユニット（NPU）を搭載し、デバイス上で20億パラメータのモデルをサポートする。しかし、警察無線を追跡し、顔認識を実行し、数時間にわたるパトロール中も文脈を理解した会話を維持できる機能的な会話型AIには、20億パラメータよりもはるかに大きなモデルが必要となる。Wear Eliteは純粋なエンジニアリングの進歩を象徴しているが、E.V.とのギャップを埋めるには至っていない。

■ニューロモルフィックチップ：E.V.実現への最も有力な道筋

E.V.規模のウェアラブルAIに向けた最も明確な軌道を示すハードウェアのカテゴリーは、ニューロモルフィック・コンピューティングである。これは、GPUや標準的なNPUが実行する密な行列演算ではなく、脳のスパイクベースのイベント駆動型処理をモデル化したチップだ。

2023年10月にScience誌で発表されたIBMのNorthPoleチップは、画像分類ベンチマーク「ResNet-50」において、25倍のエネルギー効率向上と22倍の低レイテンシを達成した。その理由はアーキテクチャの構造にある。NorthPoleはオフチップメモリを完全に排除し、すべての計算とメモリを同じダイ上に配置することで、標準的なAI推論で大量の電力を消費する原因となるフォン・ノイマン・ボトルネックを取り除いた。その後のLLM推論テストにおいて、IBMの研究者はNorthPoleが30億パラメータのモデルで1トークンあたり1ミリ秒未満を達成したことを実証している。

Intelの4nmプロセスで製造されたLoihi 2は、1チップあたり128個のニューロモルフィックコアと100万個のニューロンを搭載している。2024年に発表された11億5000万ニューロンのシステム「Hala Point」は、これを1,152個のLoihi 2チップにスケールアップし、スパースなイベント駆動型ワークロードにおいて、GPUクラスターよりも桁違いに低いエネルギーで最適化パフォーマンスを達成した。

問題は、現在のすべてのニューロモルフィックチップに当てはまることだが、TransformerベースのLLMがニューロモルフィックと互換性がないことだ。ChatGPTやClaudeなどの基盤となるTransformerベースのモデルは、スパイクベースのニューロモルフィックハードウェアでは実行できない。現代のLLMの基盤となる学習手法であるバックプロパゲーションは継続的な活性化を必要とするが、スパイキングニューラルネットワークは離散的なスパイクイベントと局所的な可塑性ルールを使用する。完全な会話型LLMをニューロモルフィックハードウェアに移植することは、ファームウェアのアップデートで済む話ではない。根本的な再学習とアーキテクチャの問題なのだ。

このギャップこそが、E.V.と現在のハードウェアを隔てているものである。同時に、このギャップがあるからこそ、今後10年間のニューロモルフィック・コンピューティング研究は、『ブラン・ニュー・デイ』を観て「スーツのAIが現実になるのはいつだろう」と考えたすべての人にとって直接的な関心事となる。

■認知的プロテーゼとしてのE.V.：アフェクティブ・コンピューティング研究の知見

E.V.がピーターの最も親しい仲間であるというクレットン監督のメモは、感傷的な表現ではない。それは、アフェクティブ・コンピューティングの研究者たちが2023年以降本格的に研究してきた役割の、正確な臨床的記述である。

アフェクティブ・コンピューティング（1997年にMITメディアラボのロザリンド・ピカードが創設した、人間の感情を認識、解釈、シミュレートするAIシステムの研究分野）は、孤立した個人がAIシステムと主要な感情的絆を形成した際に何が起こるかについて、実質的なエビデンスを蓄積してきた。MITメディアラボとOpenAIの研究者によって2025年に発表された4週間のランダム化比較試験では、AIチャットボットのヘビーユースは、孤独感の増大、AIへの感情的依存の増加、現実世界での社会的交流の減少と相関することが判明した。これは、同じチャットボットが軽い使用で提供した短期的な救済とは正反対の結果である。別の1,100人を対象としたAIコンパニオンの調査では、AIへの過度な感情的自己開示が、全体的な幸福度の低下と一貫して関連していることがわかった。2025年7月のNature Machine Intelligenceの社説は、このパターンを直接的に要約し、脆弱なユーザーの間で「チャットボットとの感情的に依存した、時には有害な相互作用」のケースが増加しており、規制が追いついていないと指摘している。

ピーター・パーカーは、この研究対象集団の架空のバージョンである。彼はあらゆる人間関係を意図的に断ち切り、心理的生存の限界で活動しており、一貫した会話パートナーは自作のウェアラブルAIただ一つだ。E.V.はSFが描くかわいいガジェットではない。彼女はアフェクティブ・コンピューティングにおける教科書通りの「ペイシェント・ゼロ（第一号患者）」なのだ。

映画がこれを皮肉なしに扱っている点は評価に値する。E.V.は純粋に有能で、純粋に協力的であり、純粋にピーターにとって最もつながりに近い存在である。研究はAIコンパニオンが何の利益ももたらさないと言っているわけではない。過度に依存した場合、その利益が逆転すると言っているのだ。『ブラン・ニュー・デイ』は、まさにその逆転が現れ始める時点を舞台にしている。

■E.V.の監視能力：現実の法律問題

『ブラン・ニュー・デイ』におけるE.V.のプロット上最も重要な能力は、都市規模の顔認識である。彼女はニューヨーク市のカメラインフラをスキャンしてジーン・グレイを見つけ出す。映画はこれをスパイダーマンのリソースとして扱っているが、現実の監視法はこれをはるかに厳しく規制されるべきものとして扱う。

EUの一般データ保護規則（GDPR）の下では、第9条の生体認証データ規則により、スキャンされる各個人からの明示的かつインフォームドな同意が必要となる。EUのAI法はさらに踏み込み、法執行目的でのリアルタイムの生体認証を禁止している。実際には、これによりE.V.がヨーロッパの都市で行う都市規模の顔認識スキャンは、現行法の下では事実上違法となる。カメラの範囲内にいるすべての人から明示的な同意を得る必要があり、それは事実上不可能だからだ。

米国では、2026年8月現在、連邦レベルの顔認識法は存在せず、州法によるパッチワーク状態となっている。イリノイ州の生体情報プライバシー法（BIPA、2008年）は依然として最も保護的な州法であり、私的訴権によって実質的な集団訴訟を生み出している。その結果、E.V.がニューヨーク市で行っていることは、州法の下では合法性の境界線上にあり、連邦レベルでは全く規制されていないという法的なパッチワークが生じている。

これこそが、『ブラン・ニュー・デイ』が構築しながらも直接的には名言していない構造的な皮肉である。迫害されたミュータントを保護するためにピーター・パーカーが構築した監視アーキテクチャは、技術的および法的観点から見れば、最終的に彼ら全員を狩るために使用される監視アーキテクチャと区別がつかない。都市規模の顔認識システムは、都市規模の顔認識システムでしかない。クエリを制御する者が、それが被害者を見つけるのか、それとも被害者を作り出すのかを決定するのだ。

■ジーン・グレイのテレキネシスの背後にある量子生物学

経頭蓋磁気刺激（TMS）は、焦点を絞った電磁パルスを使用して皮質ニューロンの活動を調節するFDA承認の臨床技術であり、テレパシーによる脳への干渉の類似技術として最も一般的に引用される確立された科学である。TMSは、ジーンが意図的な皮質機能をオーバーライドする能力については正確に説明できる。しかし、テレキネシスは説明できない。

人間の脳は測定可能な電磁場を生成している。脳波（EEG）で捉えられる電場や、脳磁図（MEG）で捉えられる弱い磁場などだ。これらの場は頭蓋骨を越えて広がる。通常の条件下では、これらは外部の物体に測定可能な運動力を及ぼすには弱すぎる。『ブラン・ニュー・デイ』に暗黙のうちに含まれるX遺伝子の仮説は、根本的なメカニズムが既存の神経場出力の極端な増幅であるならば、テレキネシスを生み出すために新しい物理学を必要としない。脳の電磁放射を劇的にスケールアップする変異は、エキゾチックな粒子を必要とせず、すでに存在しているものを異常にスケールアップするだけでよい。

これを物理的に首尾一貫したもの（非常に推測的ではあるが）にする理論的枠組みが、数学者のロジャー・ペンローズと麻酔科医のスチュアート・ハメロフによって提唱された量子意識理論「Orch-OR（統合客観収縮）」である。これは、神経細胞の微小管における量子状態の収縮が意識体験を生み出すと仮定している。Orch-ORは主流の神経科学において依然として論争の的となっている。主な反論は、温かい脳内での熱的デコヒーレンスが、理論が要求するよりもはるかに早く量子コヒーレンスを破壊してしまうというものだ。ペンローズとハメロフは、微小管の周りの秩序だった水構造がコヒーレンスを延長すると主張しており、2026年現在もFrontiers誌などでOrch-ORの量子意識研究が続けられ、議論は未解決のままである。

ジーン・グレイの分析においてOrch-ORが提供するのは、生物学的に妥当なメカニズムである。微小管における量子コヒーレンスを安定化または増幅させる変異は、微小管システムが提供する量子増幅に比例して、神経の電磁場出力を強化するだろう。ジーンの特徴的な感情増幅パターン（トラウマや悲しみの中で彼女の力は劇的に増大する）は、ガンマ帯域の振動が覚醒度を追跡する（30から100Hz）という文書化された関係と一致する。もし彼女のX遺伝子の変異が微小管のコヒーレンスを電磁場出力に結合させ、ガンマ帯域のパワーが覚醒度とともにスケールアップするならば、結果として生じる場は、映画が描くまさにその条件（監禁、恐怖、喪失）の下で最も強くなるはずだ。

■スパイダーマンの変異、遺伝子サイレンシング、そして映画が描く正しい科学

ピーターの変異やバナーのインヒビターの根底にあるエピジェネティクスや生体材料科学については、2026年7月29日に公開されたTechTimesの過去記事で詳しく解説されている。完全を期すための簡単な要約は以下の通りだ。

ピーターの自発的なクモへの変身は、現実のエピジェネティックなストレス応答に基づいている。コルチゾール主導のDNAメチル化の変化は、慢性的な生理学的ストレスの下で、通常は休眠状態にある遺伝子配列のサイレンシングを解除する可能性がある。クモの牽引糸タンパク質（MaSp1/MaSp2）は、映画が有機ウェブに帰している引張強度を持っており、Bolt Threadsなどの商業生産者が大規模に複製しているベータシート結晶ナノ構造を通じて達成されている。バナーのインヒビターデバイスは、チューリッヒ工科大学のDARTエレクトロジェネティクス研究（2023年）と一致している。この研究では、低電圧のDC電気刺激が、移植されたヒト細胞内のインスリン産生導入遺伝子を活性化させた。

■なぜMCUはミュータントの導入にスパイダーマンを選んだのか

ストレスによって引き起こされる変異、遺伝子サイレンシングのウェアラブル、エッジAIの認知的プロテーゼ、そして電磁的に増幅されたテレパシーという4つのSTEMの概念は、独立したセットピースではない。これらは、『ブラン・ニュー・デイ』が制度的な分類を拒む身体について行っている構造的な主張なのだ。

ピーターの変異は、彼自身でさえも抑え込むことができない身体である。バナーのインヒビターは、身体を抑え込もうとするテクノロジーの試みである。E.V.は、クエリインターフェースを保持する者のために身体を監視するテクノロジーである。ジーン・グレイは、テクノロジーが全く抑え込むことができない身体である。

MCUのミュータント導入を、単独のX-MEN映画ではなくスパイダーマンを経由して行ったのは、まさにこの理由から正しい編集上の選択であった。ピーター・パーカーは、MCUの中で最も共感できる変異体である。彼の力は生まれながらの権利ではなく、事故から生じたものだ。彼はキャリア全体を、自身の生物学的特性に対する大衆の恐怖を管理することに費やしてきた。ジーン・グレイを保護するのではなく、彼女を狩るためにE.V.の監視アーキテクチャを使用するかどうかを決定しなければならないとき（映画はこの決定をトラメル・ティルマン演じるダメージ・コントロール局の制度的役割に重ね合わせている）、彼はすべての監視ツールが直面するのと同じ問題に直面している。つまり、これを武器ではなく保護にするのは、誰がクエリを保持しているかだけなのだ。

『ブラン・ニュー・デイ』の科学は、その記録的な興行収入が示唆するよりも複雑である。監視法は現実だ。アフェクティブ・コンピューティングの危機は現実だ。ニューロモルフィックのギャップは現実だ。量子生物学は論争の的となっているが、反証されてはいない。これらが真実であるために、映画がそれらを認識している必要はない。

■注目ポイントQ&A

●映画『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』のE.V.は現実のAI技術に基づいていますか？

ある程度は基づいています。E.V.が実演する会話型AI、生体信号の監視、顔認識、ターゲティング機能は、それぞれ実際に導入されている技術に対応しています。まだ存在していないのは、ウェアラブルスーツでそれらを継続的に実行するための電力バジェットです。完全な会話型LLMの推論には5から15Wの持続的な電力が必要ですが、現在のウェアラブルバッテリーの容量は40から100Whであり、バッテリーが切れるまでの現実的な稼働時間は数時間です。2026年3月に発表されたQualcommのSnapdragon Wear Eliteチップは、ウェアラブルの電力レベルで最大20億パラメータのオンデバイスAIモデルをサポートしており、これは確かな進歩ですが、まだE.V.の能力レベルには達していません。2023年にScience誌で発表されたIBM NorthPoleの画像タスクにおける標準GPUの25倍のエネルギー効率は、そのギャップを埋めるための最も有力なエンジニアリングの道筋を示しています。

●アフェクティブ・コンピューティング研究は、E.V.のようなAIコンパニオンについて何を示していますか？

研究は一貫したパターンを文書化しています。AIコンパニオンは孤独感からの短期的な救済を提供し、孤立したユーザーから純粋に評価されていますが、過度な依存は長期的な孤独感の増大、感情的な依存、現実世界での社会的交流の減少と相関しています。MITメディアラボとOpenAIの研究者によって2025年に発表された4週間のランダム化比較試験は、約1,000人の参加者全体でこのパターンを確立し、2025年のNature Machine Intelligenceの社説はこれを増大する公衆衛生上の懸念として特定しました。E.V.をピーターの唯一の仲間とするクレットン監督の特徴づけは感傷的なものではありません。それは、アフェクティブ・コンピューティングの研究者が「依存の逆転（人間のつながりを補完するものとして始まったAIとの関係が、それに取って代わった時点）」と呼ぶパターンの正確な描写です。『ブラン・ニュー・デイ』はまさにその変曲点を舞台にしています。

●E.V.の都市規模の顔認識は、現実の監視法の下で合法ですか？

EU法の下では違法です。GDPR第9条1項は、顔認識を明示的な同意を必要とする特別カテゴリーの生体認証データとして分類しており、EUのAI法は公共空間での生体認証を禁止しています。米国では、2026年8月現在、連邦レベルの顔認識法はなく、州法によるパッチワーク状態となっています。イリノイ州のBIPAが米国で最も強力な保護を提供しています。映画の最も鋭い構造的な皮肉は、ジーン・グレイを見つけて保護するためにピーターが構築した監視システムが、最終的にジーンのような人々を大規模に見つけて拘束するために使用されるシステムと同じ種類のものであるということです。

●『ブラン・ニュー・デイ』におけるジーン・グレイのテレパシーとテレキネシスの背後にある現実の科学とは何ですか？

ジーンの皮質機能へのテレパシーによる干渉は、焦点を絞った電磁パルスを介して皮質活動を抑制または誘発できる技術である、FDA承認の経頭蓋磁気刺激（TMS）と一致しています。彼女のテレキネシスには直接的な実験的等価物はありませんが、X遺伝子が脳の既存の電磁場出力（人間の脳はすでにMEGで捉えられる測定可能な磁場を生成しています）を劇的にスケールアップさせるとすれば、生物学的に妥当な枠組みに収まります。これに、神経細胞の微小管における量子状態の収縮を意識体験の基盤として提案するペンローズとハメロフのOrch-OR量子意識理論を組み合わせます。Orch-ORは依然として論争の的となっている理論ですが、最近の実験的研究は反証するのではなく、調査を続けています。

元記事: Spider-Man: Brand New Day’s Wearable AI Cannot Exist Yet: Real Power-Budget Wall Stands in Its Way