韓国Baemin配達ロボ「Dilly」、発泡素材で100kg未満に　法定上限が時速15kmへ

韓国のWoowa Brothersは、外装素材の変更により軽量化と最高速度の50%向上を実現した新型配達ロボット「Dilly X3-R 1.4」をソウルで導入した。韓国の法規制において重量100kg未満の基準をクリアしたことで、時速15kmでの走行が可能になった。親会社の買収合意が発表される中、同社は年内にサービス提供エリアをさらに拡大する計画だ。

■法的基準をクリアした重量クラスの変更

Woowa Brothersは月曜日（8月3日）、ソウルにあるBaemin B Mart江南論峴（カンナム・ノンヒョン）のフルフィルメントセンターで、アップグレードされた「Dilly X3-R 1.4」を導入した。このロボットにおける最も重要な改良は、新しい後方カメラやアップグレードされたプロセッサではない。外装のプラスチックを、自動車のバンパーや食品用クーラーボックスにすでに使われている発泡ポリプロピレン（EPP）に変更したことだ。これによりロボットの質量が約8%減少し、重量が100kg（220ポンド）を下回ったことで、韓国の歩道に関する法律においてより高速なクラスへと移行した。

その結果、最高速度は旧モデルに適用されていた時速10km（6.2マイル）の制限から時速15km（9.3マイル）へと引き上げられた。駆動系の変更は一切なく、重量区分の変更のみによって50%の速度向上を実現している。

制約となっていたのはロボットのモーターではなく、韓国政府の「知能型ロボット法」に基づく運行安全認証基準だった。この法律は2023年5月に国会で改正され、同年11月17日から施行されている。同基準の下では、100kgを超える屋外移動ロボットは最高時速10kmに制限される。その基準値を下回るロボットは上位クラスの要件を満たし、最高時速15kmでの運行が許可される。Korea Timesは、重量に応じて時速5から15kmの速度範囲が適用されるという速度規制について報じている。

初代Dillyは100kgを上回っていたため法的に速度が制限されていたが、X3-R 1.4はこれを下回っている。

そもそもDillyのプログラム全体を可能にしたのも、この2023年11月の法改正という規制変更だった。施行前、韓国における屋外配達ロボットは「車両」として分類されており、歩道の通行が全面的に禁止され、自動車の交通に混ざって走行するよう設計することが求められていた。これは不条理かつ危険な制約であった。法改正により、認証を受けたロボットは「歩行者」として再分類され、歩道の通行、交通信号の遵守、横断歩道での停止が認められるようになった（ロボット事業者は保険への加入が義務付けられている）。産業通商資源部傘下で商用ロボットの認証を行う政府機関である韓国ロボット産業振興院（KIRIA）は、2026年7月にX3-R 1.4の運行許可を付与した。

■発泡素材が果たす3つの役割

発泡ポリプロピレン（EPP）は、ポリプロピレン樹脂を高圧下で発泡させて製造される独立気泡型のビーズ発泡体である。自動車業界ではバンパーの芯材として標準的に使用されており、永久変形することなく複数回の衝撃エネルギーを吸収し、衝突のたびに元の形状に戻り、重量増加もごくわずかであることから選ばれている。また、食品との接触用途で認可されており、高い断熱性を提供するため、食品配達用の容器や断熱クーラーボックスにも広く使用されている。

歩道走行型の配達ロボットにとって、この組み合わせは複数の利点をもたらす。車体の軽量化により、ロボットは法的に認められたより高速なクラスへと移行できる。断熱性は配達中の食品の温度維持に役立ち、温かい食事だけでなく、DillyがB Martで扱う冷蔵の食料品にとっても重要となる。さらに、EPPの耐衝撃性は歩行者エリアに適しており、時速15kmで歩行者や障害物と接触した場合でも、より衝撃を和らげる外装となる。Korea Timesは、EPPの耐熱性が輸送中の食品を保温・保冷するのに理想的であると確認している。

また、X3-R 1.4には拡張されたセンサーパッケージも搭載されている。既存のセンサー群に後方カメラが追加され、アップグレードされたCPUおよび強化された環境センサーと組み合わされている。これらの変更は、ソウルの混雑した歩道において、Dillyが周囲の状況をリアルタイムでより正確に把握できるように設計されている。Seoul Economic Dailyは、Woowa Brothersが後方の車両を検知する能力を向上させる目的で、後方カメラによる車両認識機能を特に追加したと報じている。

■18カ月間のデータが示すもの

ロボットの導入実績は、今回のアップグレードが実際に何を変えるのかを評価するための背景となる。ローンチ以降のWoowa Brothersの運用データは、このプログラムの規模を示している。

Dillyは、Woowa BrothersがB Martのブランド名で全国に展開する約70の自社専用マイクロフルフィルメントセンターの一つである、Baemin B Mart江南論峴支店を拠点に稼働している。顧客が注文時にロボット配達オプションを選択すると、Dillyは商品をピックアップし、半径1.2マイル（2km）のサービスエリア内を移動して、1階の住宅や商業施設の住所へ配達する。ロボットはエレベーターを利用して上層階の顧客にサービスを提供することも可能だ。

同社の報告によると、2025年2月のローンチ以降の全配達において、自律走行の完了率は99%に達しており、人間のオペレーターが介入したのは100回の走行につき1回未満であった。平均配達時間は約25分である。Seoul Economic Dailyは、このロボットが悪天候下でも配達を行い、猛暑や大雨の中でも中断することなく稼働していると指摘した。

初期のパイロットテスト以降、需要は急激に増加している。2026年6月、Baemin B Martにおけるロボット配達の利用は前月比で40%増加し、前年同月比では240%の需要増（前年比で約3.4倍のボリューム）を記録した。Seoul Economic Dailyも独自の報道で、この3.4倍の成長を確認している。

■実証実験の場としてのソウル

Dillyのプログラムは、より大きな潮流の中に位置している。韓国は、商用配達ロボットのテスト環境として世界で最も活発な国の一つとして台頭しているが、その大きな要因は2023年11月の規制変更にある。2026年の韓国の配達ロボット事情に関するSeoulzの分析では、この法改正が同国のロボットと歩行者が共存するエコシステムを実現する上で、最も重要な要因であったと説明されている。

2026年4月に発表されたResearchAndMarketsの分析によると、Baemin B MartがGS Retail、Coupang、Naverなどと競合する同国のクイックコマース部門は、2024年の約54億5000万ドル（約8557億円、1ドル=157円換算）から、2029年には75億4000万ドル（約1兆1838億円、同レート換算）に達すると予測されている。この市場で事業を展開するプラットフォームにとって、ラストマイルの自動化はもはや未来的な実験ではなく、利益率を左右する手段となりつつある。ロボットが配達を行えば、人間の配達員のような人件費は発生しないからだ。

2026年7月、UberがBaeminのドイツの親会社であるDelivery Heroを約148億ドル（約2兆3236億円、同レート換算）で買収することに合意したと発表されたことで、Woowa Brothersにとってこの経済的論理はさらに緊急性を増している。規制当局の承認を条件として2027年下半期に完了する見込みのこの取引により、BaeminはUberの間接的な子会社となり、Uberのグローバルな配達およびモビリティインフラと直接的に結びつくことになる。こうした背景において、Dillyのプログラムは単なる技術デモンストレーション以上の意味を持つ。それは、B Martのラストマイルにおけるユニットエコノミクスが規模の拡大に伴って改善し得ることを示す、生きた証拠なのである。

■同社の今後の計画

Woowa Brothersは、X3-R 1.4を活用してDillyのサービスエリアを現在の江南論峴の拠点から拡大し、年内に2カ所目のB Mart拠点にもロボットを導入する計画であると述べた。同社の関係者はSeoul Economic Dailyに対し、2026年下半期の目標は他のB Mart支店にもロボット配達を導入することだと語った。

Woowa Brothersのロボティクスラボ責任者であるキム・ビョンオ（Kim Byoung-oh）氏は、「外装素材の変更は、環境に配慮しつつDillyの全体的なパフォーマンスを向上させるための鍵でした」と述べている。「消費者がより多様な場所でDillyに出会えるよう、自律走行技術と制御システムをさらに進化させていきます」。Korea Timesは、月曜日のローンチ後にキム氏の声明全文を報じた。

50%の速度向上が実質的な配達時間の短縮につながるかどうかは、ソウルの歩道の状況、歩行者の密度、および特定の配達ルートの距離プロファイルに依存する。時速15km（軽いジョギング程度の速度）では、自転車や自動車に乗った配達員よりもまだ遅いが、ロボットは人件費をかけずに、天候を問わず、時間帯を問わず自律的に稼働している。

■注目ポイントQ&A

●Dilly X3-R 1.4の重量は、韓国における法的な速度制限にどのような影響を与えますか？

韓国の知能型ロボット法に基づく運行安全認証基準では、重量が100kg（220ポンド）を超える屋外移動ロボットは最高時速10km（6.2マイル）に制限されます。その基準値を下回るロボットは、時速15km（9.3マイル）の上限が適用されます。Woowa Brothersは、ロボットの外装を従来のプラスチックから、より軽量で強度が高く断熱性のある発泡ポリプロピレン（EPP）に変更することで、X3-R 1.4の重量を約8%削減し、100kgの基準を下回ることでより高速なクラスへと移行させました。Korea Timesは、2026年8月3日のローンチに関する報道の中で、X3-R 1.4の重量基準について確認しています。

●EPP素材の選択は、単なる軽量化以上のどのような効果をもたらしますか？

発泡ポリプロピレンは独立気泡型の発泡体であり、食品配達ロボットにとって同時に役立つ3つの特性を備えています。標準的なプラスチックよりも軽量であること（重量クラスの引き上げを可能にする）、食品との接触用途で認可されており高い断熱性を持つこと（温かい食事や冷たい食料品の温度を維持する）、そして永久変形することなく複数回の衝撃を吸収できること（歩行者との衝突時により衝撃を和らげる外装となる）です。軽量化が最大の利点ですが、Woowa Brothersは同じ素材変更によって、食品の温度維持の向上と歩行者に対する安全性の余裕も得ています。British Plastics FederationのEPP素材仕様ページには、これら3つの特性が詳述されています。

●Baemin B Martとは何ですか？また、現在誰がロボット配達サービスを利用していますか？

Baemin B Martは、Woowa Brothersが韓国全土で展開する約70の自社専用マイクロフルフィルメントセンター（ダークストア）のネットワークです。B Mart支店から半径1.2マイル（2km）以内の顧客は、Baeminアプリで食料品を注文する際にロボット配達を選択できます。このサービスは現在、ソウルの江南論峴支店を拠点としており、2026年後半には2カ所目の拠点が計画されています。ロボットは1階での配達に対応するほか、上層階の顧客のためにエレベーターを利用することも可能です。Korea Timesの報道では、B Martのサービスエリアと運用の詳細が説明されています。

●UberによるDelivery Heroの買収は、Dillyロボットプログラムにとって何を意味しますか？

2026年7月、UberはBaeminのドイツの親会社であるDelivery Heroを148億ドルで買収することに合意しました。この取引は、規制当局の承認を待って2027年下半期に完了する見込みです。買収が完了すれば、BaeminとそのDillyロボットプログラムはUberのグローバルな配達ポートフォリオの一部となります。Uberは独自の配達およびモビリティインフラを保有しており、B Martの自動化されたフルフィルメントモデルを韓国におけるUber Eatsの配達員ネットワークとどれほど密接に統合するかが、この取引によって生じる戦略的な未解決の疑問の一つとなっています。

元記事: Foam Swap Drops Baemin Robot Below Legal Weight Limit, Unlocking 50% Speed Gain