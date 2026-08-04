『Warhammer: The Old World』Chaos Dragonが単体キット化、8月8日に予約開始

Games Workshopは、『Warhammer: The Old World』向けの「Warriors of Chaos」シリーズを単体キットとして発売することを明らかにした。これまで240ドルの「Core Set」でしか入手できなかった新造形のユニットが個別に購入可能となり、Chaos勢力だけを集めたいプレイヤーの参入コストを抑えやすくなる。新キットの予約受付は8月8日（土）に開始され、8月22日（土）に店頭発売される。

■待望の個別キット化と発売スケジュール

Games Workshopが8月2日に公開した「Sunday Preview」で、『Warhammer: The Old World』の「Warriors of Chaos」シリーズが、バンドル限定の販売形態から単体販売へ移行することが確認された。8月8日（土）に予約開始となる一連の製品の目玉は、新たなプラスチック製「Lord on Chaos Dragon」キットである。

これまで、新しいWarriors of Chaosの造形を求めるコレクターには、Grand Cathayのモデルも同梱された240ドル（約3万7680円、1ドル＝157円換算）の2勢力ボックス「Core Set」を購入するという選択肢しかなかった。2026年7月18日に発売されたこのバンドルは、各製品の希望小売価格を合計した場合より約164ドル（約2万5748円、同レート換算）安く、価格面では割安である。しかし、Chaosのユニットだけを必要とするプレイヤーは、不要なモデルも購入するか、単体販売を待たなければならなかった。今回の個別キット化は、その待機を解消するとともに、バンドル購入が事実上唯一の入口となることでミニチュアウォーゲームへの参加費用が膨らむという、構造的な障壁にも対応するものだ。

予約受付は8月8日（土）の米東部時間午後1時ごろに始まり、新キットは8月22日（土）に店頭に並ぶ。

■伝説の双頭竜が現代のプラスチックキットで復活

今回のリリースの中心となるのは、Warhammer Fantasyの歴史を代表するモデルの一つを復活させた、双頭の「Lord on Chaos Dragon」キットである。Chaosによって堕落した最初のドラゴンとして知られる伝説的存在Galrauchは、1990年代のWarhammer Fantasyシリーズで金属製モデルとして生産されていたが、Games Workshopが2015年に『Warhammer Fantasy Battle』を終了した後、生産されなくなっていた。この新キットは、双頭のChaos Dragonが現代的なプラスチック製キットとして登場する初の機会となる。Games Workshopが標準的に採用する射出成形ポリスチレン製で、従来の金属鋳造モデルよりも精密なマルチパーツ構成が可能になっている。

このキットは組み立ての自由度も高い。Lord of Chaosと地獄のChaos Sorcererの両方が含まれており、どちらかをドラゴンに騎乗させ、もう一方を徒歩のヒーローとして組み立てられる。また、騎手のいないドラゴンとして組み立てることも、Galrauchとして組み立てることも可能だ。Games Workshopは、1セットのパーツから4通りの構成を選べる設計を採用しており、デザイナーズノートでもこの点を明示している。

■互換性を高めた歩兵・騎兵キットとヒーロー

アーミー構築の中核となる2種類の単体ユニットキットも登場する。

「Chaos Warriors」ボックスでは、交換可能な盾、頭部、武器を備えた重装歩兵16体を組み立てられる。1組または2組のコマンドグループを編成できるだけの指揮用パーツが含まれており、16体を1つの大きな連隊として運用することも、2つのユニットに分けることも可能だ。Games Workshopのデザインチームによると、Chaos Warriorsのスプルー（パーツが付いた枠）は、キット間の互換性を明確に意図して設計されているという。

同チームは「頭部はすべて兜をかぶっており、モデルの不気味で無慈悲な印象を保っている。頭部、肩当て、武器はChaos WarriorsとChaos Knightsの間ですべて交換でき、膨大な数の選択肢が生まれる」と説明している。この互換性は、各キットがほぼ独立していた従来のOld World製品から意図的に方針を転換したものだ。

「Chaos Knights」ボックスでは、交換可能なランス、頭部、盾を備えたプラスチック製騎兵8体を組み立てられる。2組分のコマンドグループ用パーツも付属する。Chaos Knightsのスプルーは、Warriorsキットに含まれるChaos Warriorsのハンドウェポンと直接組み合わせることができ、キットをまたいだカスタマイズの幅をさらに広げている。

4つ目のキャラクターキットである「Champions of Chaos」には、悪魔の軍馬に騎乗したヒーローと徒歩のヒーローの2体が収録される。どちらのモデルにも付属の旗を持たせ、Battle Standard Bearerとして使用できるため、1つの製品から複数のキャラクター構成を選べる。

■新たなアーミーボックスと拡張ルール

一度の購入でアーミーを始めたいコレクター向けに、個別キットの発売と合わせて2種類の新たな「Battle March」アーミーボックスも登場する。Battle Marchは、400～750ポイントのゲームを想定したGames Workshopのコンパクトなフォーマットである。

「Warriors of Chaos Battle March Box」には、Chaos Warriorsが8体、Chaos Knightsが4体、Sorcerer of Chaosが1体、Chaos Marauder Horsemenが5体、Chaos Maraudersが20体含まれる。

「Grand Cathay Battle March Army Box」には、Great Spirit Longmaに騎乗したShugengan Lordが1体、Jade Warriorsが20体、Jade Lancersが5体、Iron Hail Gunnersが6体、Crane Gunnersが4体含まれる。Core Set全体を購入せずにGrand Cathayを始められる、独立した入門用セットとなる。

両方のBattle Marchボックスの収録内容は、8月2日のSunday Previewで確認された。

モデルキットと並行して、48ページのソフトカバー書籍『Arcane Journal: The March of Chaos』も登場する。デジタルePub版も用意され、同勢力の拡張コンテンツを追加する。このジャーナルには、文明圏に対するChaosの侵攻を扱った背景設定、独自のChaos Championsを作成するためのルール、Winds of Magicを拡張する仕組みが収録される。拡張された魔法ルールと連動する56枚入りの『Arcane Magic Ploys Card Pack』も用意され、魔法使いの力を増幅させたり、予測不能な反動を引き起こしたりする効果が追加される。

■個別キット化がコレクターにもたらす意味

Games Workshopのミニチュアウォーゲームは、同社独自の造形と、それに伴う参入コストを前提としている。プレイヤーがさまざまなメーカーから汎用モデルを調達できる歴史系ウォーゲームとは異なり、WarhammerではGames Workshopの公式ミニチュアを使用する必要があり、それが構造的な初期費用につながっている。この仕組みは、2勢力入りのスターターセットから一方の勢力だけを求めるプレイヤーにとりわけ影響する。不要なモデルの代金も負担するか、アーミーの構築自体を遅らせる必要があったためだ。

個別キットへの分割販売は、現在進行中のOld World製品展開において、比較的大きな意味を持つ決定の一つである。Warriors of Chaosには、歩兵、騎兵、キャラクター、目玉となるモンスターを単体で購入できる製品群がそろうことになる。小売店やコレクターは新規プレイヤーに一通りの製品を案内できるようになり、既にCore Setを所有するプレイヤーも、不要な重複購入をせず、必要な戦力だけを追加できる。

■Blood Bowlの新作と出版物

8月8日の予約受付には、今年最大規模となる『Blood Bowl』関連製品のリリースも含まれる。ゲーム内のほぼすべてのチームで雇用でき、特に人気の高いスタープレイヤーの一人である「Morg 'n' Thorg」が、初めてプラスチック製キットとして登場する。チームの枠を越えて活動する傭兵というゲーム内での位置付けを反映し、Imperial、Badlands、Chaosという3種類のチームユニフォームから選んで組み立てられる。

さらに、2体の新しいプラスチック製「Big Guys」がBlood Bowlシリーズに加わる。Chaos Chosen、Chaos Dwarf、Chaos Renegadeの各チームで使用できるMinotaurと、Skavenおよび対応するロスター向けのRat Ogreである。どちらも従来の金属製またはレジン製モデルを置き換える。

『Spike! Journal Issue 22』では、通常より小規模で展開の速いゲーム形式であるBlood Bowl Sevensのルールを扱う。Sevens用のサイズに合わせた両面折りたたみ式ピッチと、2組のダグアウトを収録する「Blood Bowl Sevens Pitch」セットも発売される。

出版物では、『White Dwarf Issue 527』が同じタイミングで予約開始となる。8月号では『Warhammer 40,000』の新版を取り上げ、『Warhammer Quest: Darkwater』のソロプレイルールを収録するほか、現在展開中の「Tale of Four Warlords」シリーズの最終回を掲載する。Skavenを題材とする新たな全5話の物語も今号から始まる。

Black Libraryからは、Justin D Hillによる限定版小説『Bjorn: The Fell-Handed』がミニチュアと同時に予約開始となる。サイン入り限定版は、Bjornの石棺をモチーフとしたエンボス加工と、青銀色の箔押しを施したソフトタッチカバーを採用する。販売数は限定される。

■Games Workshopの業績

Games Workshop Group PLC（ロンドン証券取引所：GAW）は、英国ノッティンガムに本社を置く世界最大のテーブルトップ・ミニチュアウォーゲーム企業である。2026年5月31日までの52週間に、同社は総売上高6億5970万ポンド（約8億9000万ドル、約1397億円、1ドル＝157円換算）、税引前利益2億7570万ポンド（約3億7200万ドル、約584億円、同レート換算）を計上した。中核となるWarhammerミニチュア事業の好調を背景に、いずれも過去最高を記録した。

■主な日程

Sunday Previewでの発表は2026年8月2日、予約受付の開始は8月8日（土）の米東部時間午後1時ごろ、店頭発売は8月22日（土）となる。

■注目ポイントQ&A

●新しいChaos DragonキットからGalrauchを組み立てることはできますか？

はい。「Lord on Chaos Dragon」キットには、双頭のドラゴンを、Warhammer Fantasyの背景設定でChaosによって堕落した最初のドラゴンとされるGalrauchとして組み立てる選択肢が含まれています。このほか、Lord of Chaosを騎乗させる構成、Chaos Sorcererを騎乗させる構成、騎手のいないドラゴンという構成にも対応し、1セットのパーツから計4通りの組み立て方を選べます。

●Chaos WarriorsとChaos Knightsのキットには互換性がありますか？

はい。互換性を持たせることを意図して設計されています。Games Workshopのデザインチームによると、Chaos Warriorsの頭部、肩当て、盾、ハンドウェポンなどのパーツは、Chaos Knightsのスプルーと組み合わせられます。このキット間のモジュール性により、同じキットを重複して購入しなくても、両ユニットの外観に変化を付けられます。

●これらの個別キットを『Warhammer: The Old World』で使用するには、Core Setが必要ですか？

いいえ。個別キットは単体で購入でき、現在の『Warhammer: The Old World』のルールで使用できます。240ドルのCore Setは、モデルに加えて更新版のルールブック、ダイス、テンプレート、プレイマットを収録しているため、引き続き推奨される入門用製品です。一方、これらの用具を既に所有している人や、既存のアーミーを拡張したい人は、新しいキットだけを個別に購入できます。Battle Marchアーミーボックスも、より少ないモデル数からアーミーを始めるための選択肢となります。

●Morg 'n' ThorgのBlood Bowlモデルは何が新しいのですか？

Morg 'n' Thorgが初めてプラスチック製キットとして登場します。従来のモデルは金属またはレジンで製造されていました。新しいキットは、一部の例外を除いてBlood Bowlのほぼすべてのチームで雇用できるスタープレイヤーという位置付けを反映し、Imperial、Badlands、Chaosの3種類のチームユニフォームから選んで組み立てられます。

元記事: Warhammer Old World Chaos Dragon Gets Standalone Kit as Warriors Wave Hits Preorder