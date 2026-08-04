全て手描きのホラーミステリーゲーム『Allogloom』、Steamで10月13日発売　無料デモも配信中

ソロ開発者による手描きのポイント＆クリック型ホラーミステリー『Allogloom』のSteam版発売日が、2026年10月13日に決定した。現在、ゲームの序盤を体験できる約40分の無料デモ版が配信されている。ハロウィンシーズンに向けて、独特の不気味さと温かみが共存する本作をいち早く体験してみてはいかがだろうか。

■架空の町「Gruesome Grove」の謎を解き明かす

ソロ開発者のKate（Galactic Ghosty名義）とパブリッシャーのIceberg Interactiveは、手描きのポイント＆クリック型ミステリーアドベンチャー『Allogloom』のSteam版発売日を2026年10月13日と発表した。公式のリリーストレーラーと無料デモ版が現在公開されている（Steamのストアページでは時差の関係で10月12日と表示されているが、公式プレスリリースおよび各メディアの報道では北米での発売日を10月13日としている）。

本作は、架空の町「Gruesome Grove」の住民が突如として全員姿を消した事件を、主人公のNoraが調査するというストーリーだ。Iceberg Interactiveの公式プレスリリースによると、プレイヤーは手がかりを集め、消えた住民が残した奇妙な遺物を調べながら、6つの世界と8つの章にまたがる謎を解き明かしていく。

ゲームプレイは、試行錯誤を強いるロジックパズルよりも、世界観（ロア）を重視している。アイテムを組み合わせたり、町に残る奇妙なキャラクターやモンスターと交渉したりと、プレイヤーの好奇心と注意深い観察が報われる設計となっている。なお、デモ版のページには「アニメ調の流血、ゴア表現、およびアルコール依存への軽度な言及」が含まれるとの注意書きがあり、本作が謳う「遊び心と真の不安感の融合」を裏付けている。

■開発者一人の手による完全オリジナルアート

『Allogloom』の構造的な特異性は、そのジャンルではなく制作手法にある。公式プレスリリースによれば、ゲーム内のすべての背景、キャラクター、クリーチャーは、Kateがゼロから制作したオリジナルのイラストである。使い回しのタイルやプロシージャル生成（自動生成）要素、アセットストアの素材は一切使用されていない。

10月13日の発売を可能にしたのは、Iceberg Interactiveとの契約だ。KateはSteamのコミュニティ投稿で、「背景を描き、会話を書き、パズルをテストし、さらにゲームを誰かに見てもらうための努力をするなど、一人で同時にこなせることには限界があります」と述べている。

Iceberg InteractiveはQA（品質保証）とマーケティングを担当し、Kateが残りの開発期間を最終章の仕上げや細部のブラッシュアップに専念できるようサポートしている。この「サポート役としてのパブリッシャー」というモデルが、完全手作りという芸術的な一貫性を損なうことなく、ソロ開発者が明確なスケジュールでゲームを完成させることを可能にしている。

■心地よさと恐怖の絶妙なバランス

本作は、同じくIceberg Interactiveがパブリッシングを手がけた『Strange Horticulture』と同様の市場層をターゲットにしている。表面上は温かみのあるキャラクター主導のゲームでありながら、その底には真の不安感が流れているというトーンだ。『Strange Horticulture』は、英語のSteamレビュー9,715件で95%の「圧倒的に好評」を獲得しており、このトーンを求める熱心なファン層が存在することを示している。

Steamのデモ版をプレイしたユーザーからは、手描きのアートと心理的ホラーで知られる2015年のポイント＆クリックゲーム『Fran Bow』に似ているとの声が上がっている。公式プレスリリースでも、まさにこの比較に言及したSteamユーザーのレビューが紹介されている。

10月13日という発売時期は意図的な選択だ。インディーゲーム市場において、ハロウィンシーズンは雰囲気重視のタイトルにとって絶好のタイミングとして認識されており、『Allogloom』はこの時期の話題作となることを狙っている。

■2026年秋の注目作となるか、無料デモが配信中

現在Steamで配信中の無料デモ版では、ゲームの最初の2章（約40分のゲームプレイ）を体験できる。オリジナルサウンドトラックが含まれており、アイテムの組み合わせや遺物の調査、奇妙な住人たちとの会話といった、製品版の核となる要素をフルに楽しめる。

2026年秋のインディーゲーム市場では、Blumhouseが支援するコージーホラー農業シム『Grave Seasons』が8月から秋の未定時期へと延期されたことが7月に発表されており、ハロウィンシーズンの同ジャンルには予想以上の空き枠ができている。確定した発売日、配信中のデモ版、そして完全手描きのアートという武器を持つ『Allogloom』は、まさにその空き枠に収まる位置にいる。

本作が確定した発売日を迎え、すでに洗練されたデモ版を公開していることは、2026年におけるインディーゲーム開発の品質がどこまで到達できるかを示す重要な指標となるだろう。

■注目ポイントQ&A

●『Allogloom』の発売日と購入場所を教えてください。

2026年10月13日にPC向けにSteamで発売されます。現在、Steamのストアページでウィッシュリストに追加可能です（Steamの表示は時差により10月12日となっていますが、北米の公式発売日は10月13日です）。

●無料デモはありますか？プレイ時間はどのくらいですか？

はい。Steamで無料デモ版が配信されており、ゲームの最初の2章（約40分のゲームプレイ）を体験できます。アイテムの組み合わせや交渉といったパズル要素、オリジナルサウンドトラック、そして物語の序盤の謎解きが含まれています。

●『Strange Horticulture』とはどのように違いますか？

どちらもIceberg Interactiveがパブリッシャーを務め、心地よさと不安感が混在するトーンを共有していますが、システムは異なります。『Strange Horticulture』が植物の鑑定と固定画面の店舗インターフェースを中心としているのに対し、『Allogloom』は6つの世界と8つの章にまたがるポイント＆クリック型のアドベンチャーです。『Strange Horticulture』の雰囲気が好きな方にはおすすめですが、ゲーム構造としては『Fran Bow』に近いと言えます。

●一人で全てのアートを制作したというのはどういうことですか？

ゲーム内のすべての背景、キャラクター、クリーチャーは、ソロ開発者のKateによるオリジナルの手描きイラストです。自動生成や使い回しの素材は使用されていません。開発には膨大な時間がかかりますが、Iceberg InteractiveがQAとマーケティングをサポートすることで、10月の発売が可能になりました。

元記事: Allogloom Sets October 13 Steam Date: Solo Dev’s Hand-Painted Horror Mystery Has Live Demo