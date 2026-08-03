起亜「EV3」が欧州EV販売を牽引、現代との明暗を分けた小型・低価格モデル戦略

韓国の現代自動車（ヒョンデ）と起亜自動車（キア）は、2026年上半期に欧州で合計13万1,032台の電気自動車（EV）を販売し、半期として初めて10万台を突破した。しかし、この記録的な数字の裏では、小型EV「EV3」の好調で成長した起亜と、Bセグメントの小型EV不足により販売を落としたヒョンデという、両ブランドの明暗が分かれている。中国メーカーとの競争が激化する中、両社は欧州での現地生産と低価格モデルの拡充を進めている。

■起亜「EV3」がグループ初の欧州販売トップに

聯合ニュースが掲載したヒョンデと起亜の発表によると、両社は2026年最初の6カ月間に欧州で合計13万1,032台のEVを販売した。韓国の2ブランドが欧州で半期に10万台以上のEVを販売したのは、これが初めてである。しかし、この数字の内訳を見ると、両ブランドの動向は大きく異なる。起亜の欧州での登録台数は約6.9％増加し、コンパクトSUV「EV3」がグループの最量販モデルとなったことが成長を牽引した。一方、ヒョンデの欧州での全体登録台数は8.7％減少した。2026年第2四半期の決算説明会に関する業界分析によると、ヒョンデの財務担当副社長はこの減少について、中国の競合各社が相次いでモデルを投入したBセグメントの小型EVが自社に欠けていたことが直接の原因だと説明している。

両社の発表によると、起亜のコンパクトSUV「EV3」は2026年上半期に欧州全域で2万7,121台を納車し、ヒョンデ Motor Group（ヒョンデ自動車グループ）の欧州EVラインナップ全体で、ヒョンデの「IONIQ（アイオニック）」ブランドの全モデルを上回る単独の最量販モデルとなった。ほとんどの欧州市場で約3万6,000ユーロ（約4万1,500ドル、1ドル＝158円換算で約656万円）から販売されているEV3は、4万ユーロ未満のコンパクトSUV市場で強い支持を得ている。この価格帯は、中国ブランドが特に積極的に攻勢をかけているセグメントでもある。

同じ発表によると、都市部での利用を想定したヒョンデのサブコンパクトEV「Inster」は1万6,594台でグループ全体の2位となり、新たに発売された起亜の「EV4」は、欧州で本格的に販売を立ち上げる期間に1万4,502台を記録した。EV4の数字は特に注目に値する。欧州での発売直後に生じる一時的な納車増にとどまらず、販売開始から数カ月で量販モデルとして台数に貢献したためだ。

発表によると、両ブランドは現在、欧州で合計14モデルのEVを展開している。13万1,032台という販売台数は、単一のヒット車種だけでなく、幅広い製品ラインナップをそろえるポートフォリオ戦略の成果である。

■起亜が成長し、ヒョンデが縮小した理由

両ブランドはともにヒョンデ Motor Groupに属し、EV専用プラットフォーム「E-GMP」とサプライチェーンのインフラを共有している。しかし、2026年上半期の欧州市場における動向は大きく分かれた。

ヒョンデの問題は構造的なものだった。2025年にInsterが発売され、2026年7月29日に「IONIQ 3」の予約受け付けが始まるまで、ヒョンデにはBYD、Leapmotor、Cheryなどが展開する3万ユーロ未満のモデルに対抗できる、本格的な小型・低価格EVがなかった。BigGo Financeによる決算説明会の報道によると、ヒョンデの財務担当副社長であるイ・スンジョ氏は、第2四半期の決算説明会でこの空白を率直に認め、「中国製EVの攻勢は非常に激しく、それに対抗するためのBセグメントの小型EVが当社には欠けていた」と述べた。両ブランドを合わせた欧州市場シェアは、約7.9％から約7.4％に低下した。

対照的に、起亜はEV3を量産体制に乗せ、EV4を市場に投入していた。いずれも競争力のある価格が設定され、欧州の消費者が中国ブランドのモデルを積極的に比較検討しているセグメントに属している。ロイター通信の報道によると、起亜のソン・ホソンCEOは2026年4月のインベスター・デーで投資家に対し、欧州における中国の競合モデルとの価格差を、従来の20〜25％から2026年には15〜20％まで縮小したと語った。この価格差の縮小には代償も伴い、起亜は欧州での販売奨励策が一因となって四半期利益が減少したと報告している。それでも、販売台数は維持された。

■「EV専用」生産ラインの違い

起亜が欧州で低価格EVを展開できる背景の一つに、これまであまり注目されてこなかった生産体制の転換がある。起亜のハッチバック型「EV4」は、スロバキアのジリナ工場に設けられたEV専用ラインで生産されている。同工場には近代化のため1億800万ユーロが投じられた。EV4は、ヒョンデ Motor Groupとして初めて、欧州にあるバッテリー電気自動車（BEV）専用ラインで組み立てられる車両となった。工場全体では、ハイブリッド車や内燃機関（ICE）車のSportage、XCeedも生産しているが、EV用組み立てラインはE-GMPベースの電気自動車専用で、ICE車向けの設備は混在していない。

この違いは製造コストの面で重要である。内燃機関車と電気自動車の両方に対応する従来の自動車組み立てラインでは、設備を双方に適合させる必要がある。バッテリーパックや電気モーターだけでなく、燃料タンク、排気システム、複数の部品で構成されるトランスミッションといった内燃機関車の部品にも対応しなければならない。EV専用ラインでは、こうした二重の設備コストを省き、バッテリーパックの搭載、ワイヤーハーネスの取り回し、熱管理システムなど、ICE車とは根本的に異なる工程に合わせて組み立て手順を最適化できる。その結果、製造コストを抑えやすくなり、EV4の欧州における競争力のある価格設定につながっている。

起亜の欧州向けラインナップで最も低価格な「EV2」は、当初予想されていた3万ユーロを大幅に下回る2万6,600ユーロ（約3万700ドル、1ドル＝158円換算で約485万円）で、2026年3月にドイツで発売された。このモデルも2026年3月に、ジリナ工場にある同じEV専用E-GMPラインで生産を開始した。一方、グループの欧州EV販売を牽引するEV3は韓国から輸入されている。TechTimesによるIONIQ 3の発売報道では、ヒョンデ Motor GroupがIONIQ 3にも同様の考え方を適用したとされている。トルコで車両を製造し、ハンガリーからSamsung SDIの電池セルを調達して、トルコ・EU関税同盟を利用することでEUの輸入関税を回避し、英国での開始価格を2万5,000ポンド未満、約3万3,350ドル（1ドル＝158円換算で約527万円）に抑える戦略である。

■欧州の自動車購入者にとっての問い：韓国製か中国製か？

2026年上半期の記録は、欧州でEVの普及が加速し、中国勢との競争が激しくなる中で達成された。InsideEVsが掲載したE-Mobility Europe、New AutoMotive、Fier Automotiveのデータによると、2026年6月単月で欧州17市場におけるBEVの市場シェアは25.6％に達した。同月の新規BEV登録台数は27万5,000台を超え、前年同月比39.5％増となった。上半期全体では、欧州全域で124万台を超えるBEVが登録され、2025年上半期と比べて33.7％増加した。上半期の欧州における新車登録台数全体に占めるBEVの割合は約22％で、新車の5台に1台以上が完全な電気自動車となった。

この拡大する市場に、中国ブランドは急速に進出している。ACEA（欧州自動車工業会）とKBA（ドイツ連邦自動車局）のデータを基にしたBigGo Financeの分析によると、BYDの2026年上半期の欧州登録台数は前年同期比で約145％増加し、総登録台数でTeslaを抜いて欧州最大のブランドとなった。ACEAのデータを使ったIndexBoxの分析によると、中国資本または中国ブランドの自動車メーカーは、2026年初頭に西欧の自動車市場で推定8.6％のシェアを獲得した。これは前年の約2倍で、BEV市場に限ると中国ブランドのシェアは約15〜16％に達したという。

ただし、これらの数字には情報源によってかなりのばらつきがある。HSBCの調査を取り上げたChinaBizInsiderの報道によると、2026年4月時点で中国ブランドが欧州の自動車市場全体に占めるシェアは6.8％と推定されていた。一方、BEV市場に限った中国ブランドのシェアは、それよりかなり高い。数値は異なるものの、中国ブランドがシェアを拡大しているという方向性は、いずれのデータでも共通している。

起亜とヒョンデは、製品と価格の両面で競争に対応している。製品面ではEV3、EV4、IONIQ 3、EV2を投入し、価格面では中国の競合モデルとの価格差を20〜25％から15〜20％へ縮小した。スロバキアとトルコに生産拠点を置くことは、利益率を完全に損なうことなく価格差を縮めるための構造的なコスト優位性につながる。中国で製造されたEVに対するEUの関税は、一部メーカーでは通常の関税と相殺関税を合わせて最大45.3％に達する。この関税がなければ、中国製EVとの価格差を縮めることは、さらに難しかったとみられる。

■年間20万台超えの見通し

両社の2026年上半期の発表によると、この販売ペースが12月まで続けば、ヒョンデと起亜の欧州における年間EV納車台数は、グループ史上初めて20万台を超える見通しである。両ブランドの欧州での年間EV販売台数が初めて10万台を超えたのは2021年だった。2025年には年間18万3,912台に達している。2026年上半期だけで13万1,032台を記録したため、通年記録を大幅に更新する可能性が高まっている。

グループの欧州における累計EV販売台数は、2026年5月までに100万台を突破した。これは、欧州で約10年にわたりEVを販売してきた累計台数である。

■今後の展開：EV2とIONIQ 3

ヒョンデ Motor Groupは、低価格モデルの第2弾となる製品群の展開を進めている。Electriveの発売報道によると、起亜のEV2は2026年3月にドイツで2万6,600ユーロ（約3万700ドル、1ドル＝158円換算で約485万円）から発売され、その後、英国、スペイン、オランダ、アイルランドを含む複数の欧州市場へ展開された。EV2は起亜のラインナップでEV3の下に位置し、2万5,000ユーロ未満の中国ブランド車を比較対象とする購入者を直接のターゲットとしている。

ヒョンデでは、TechTimesが報じたように、IONIQ 3の予約受け付けが2026年7月29日に英国とオランダで始まった。英国での価格は2万2,245ポンド、2026年8月上旬の概算レートである1ポンド＝1.334ドルを使うと約2万9,680ドル（1ドル＝158円換算で約469万円）からとなっている。この価格は、ヒョンデのトルコ・イズミット工場での組み立てと、ハンガリーから供給されるSamsung SDI製の角形電池セルによって実現したとされる。

Korea Timesの報道によると、ヒョンデ Motor Groupのチョン・ウィソン（鄭義宣）会長は同年7月30日木曜日にトルコ工場を訪れ、IONIQ 3の生産ラインを視察した。量産は2026年8月に始まる予定で、欧州の顧客への納車は同年9月下旬に開始される予定である。

今後登場する「ID. Polo」を含め、Volkswagen GroupもエントリークラスのEV展開を本格化させている。3万ユーロ未満の価格帯は、欧州におけるEV移行の次の段階を左右する主戦場になりつつある。起亜のEV3は半年で2万7,121台を販売し、この市場で足場を築いた。EV2とIONIQ 3は、その対象をさらに低価格帯へ広げるためのモデルである。

■注目ポイントQ&A

●ヒョンデと起亜は2026年上半期に欧州で何台の電気自動車を販売しましたか？

両ブランドは2026年最初の6カ月間に、欧州で合計13万1,032台のバッテリー電気自動車を販売しました。これは、2025年下半期に記録した9万2,365台から41.8％の増加です。韓国の2ブランドが欧州で半期に10万台以上のEVを販売したのは、これが初めてです。両社の発表によると、このペースが続けば、2025年通年の18万3,912台を上回り、欧州での年間EV販売台数は初めて20万台を超える見通しです。

●なぜ現在、欧州では起亜がヒョンデを上回っているのですか？

起亜は2026年上半期に、量販を期待できる低価格EVとしてコンパクトSUV「EV3」を展開し、新たに「EV4」も市場へ投入しました。いずれもヒョンデ Motor GroupのE-GMPプラットフォームを採用しています。また、起亜の欧州向けEVラインナップは、EV4とEV2をEV専用ラインで組み立てるスロバキア・ジリナ工場の拡充による恩恵を受けています。

一方、ヒョンデは2026年上半期の大部分で、競争力のあるBセグメントの小型EVを欠いていました。この空白は、第2四半期の決算説明会で同社の財務担当幹部も認めています。TechTimesによるIONIQ 3の発売報道では、ヒョンデが取りこぼしていたセグメントを対象とするIONIQ 3の予約受け付けが2026年7月29日に始まったとされています。ただし、最初の納車は同年9月下旬の予定であるため、販売への影響が表れるのは2026年下半期になる見込みです。

●欧州において、韓国のEVは中国ブランドに対してどの程度競争力がありますか？

ロイター通信の報道によると、起亜のソン・ホソンCEOは2026年4月、同等の中国ブランド車に対する起亜車の価格上昇幅を、従来の20〜25％から15〜20％に縮小したと投資家に説明しました。

この価格差の縮小は、中国で製造されたEVに対するEUの関税にも支えられています。一部メーカーでは、通常の関税と相殺関税を合わせた負担が最大45.3％に達します。このため、スロバキア、トルコ、韓国で生産される韓国ブランドのモデルは、こうした関税がない場合よりも相対的に価格競争力を確保しやすくなっています。それでも中国ブランドはシェアを拡大しており、IndexBoxなどの分析によると、2026年初頭には西欧の自動車市場の推定8〜10％を占め、前年からシェアをほぼ倍増させています。

●起亜のEV2はいつ欧州で発売され、価格はいくらですか？

Electriveの発売報道によると、起亜のEV2は2026年3月にドイツで発売され、開始価格は2万6,600ユーロ（約3万700ドル、1ドル＝158円換算で約485万円）でした。これは、発売前に予想されていた3万ユーロを大幅に下回る価格です。その後、英国、スペイン、オランダ、アイルランドにも展開されています。

EV2は起亜の欧州ラインナップでEV3の下に位置し、BYDの「Dolphin Surf」を含む、2万5,000ユーロ未満の中国ブランド車を比較対象とする購入者を狙ったモデルです。EV4と同じく、スロバキアのジリナ工場で組み立てられています。

元記事: Kia EV3 Leads Korean Group Past European Half-Year Record as Hyundai Falters