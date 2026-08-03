Windows 11のメモリ大食い問題、原因は「ブラウザエンジン」への依存——Microsoftがアーキテクチャ刷新へ

Windows 11を搭載する8GBメモリ（RAM）のノートPCが、アプリケーションを開く前からメモリ不足に陥る問題に対し、MicrosoftはOSのアーキテクチャを根本から見直す方針を明らかにした。バックグラウンドで動くブラウザエンジン「WebView2」への依存を減らし、2026年秋から年末にかけて段階的にメモリ消費を改善する予定だ。ただし、具体的な削減目標は公表されておらず、メモリ価格が高騰するなかで新規PCの購入を検討するユーザーは、アップグレードの判断を迫られている。

■アプリ起動前からメモリが枯渇する理由

8GBのメモリ（RAM）を搭載したWindows 11のノートPCが、アプリケーションを一つも開いていない状態でも余裕がなくなる理由は、謎ではない。それはアーキテクチャの問題だ。2021年以降、Microsoftは自社のオペレーティングシステム（OS）の大部分を、Chromiumベースのブラウザエンジンである「WebView2」の上に構築してきた。つまり、バックグラウンドで静かに動作しているウィジェット、検索インターフェース、設定パネルなどが、開いているブラウザのタブと同じようにメモリを消費しているのだ。

7月31日、Windowsおよびデバイス担当エグゼクティブバイスプレジデントのPavan Davuluriは、このアーキテクチャ上の決定を覆すことが、2026年の残り期間におけるMicrosoftの最優先エンジニアリング課題であると発表した。

Davuluriは、Microsoftが展開する3つの具体的な技術的メカニズムを説明した。既存のメモリアロケータをより効率的な代替手段に置き換えること、WindowsシェルのコンポーネントをWebView2からネイティブなWinUI 3フレームワークに移行すること、そして、まだ置き換えることができないChromiumコンポーネントのインスタンスごとのメモリオーバーヘッドを削減することだ。この発表は、独立したテストによって文書化されてきた事実を裏付けるものだ。Dell XPS 13のアイドル時RAMテストによると、一部の最新の8GB Windows 11マシンはアイドル時に利用可能なRAMの最大70%を消費し、ユーザーが実際に実行しようとするアプリケーションには約2.4GBしか残されていない。

このコミットメントは、Satya Nadella CEOがMicrosoftの2026年度第4四半期決算発表の電話会議で投資家に対し、同社がWindows 11の品質と基礎に投資していると語った2日後に発表された。これは、静かな社内のエンジニアリングプロジェクトではなく、公的に支持された企業の優先事項であることを示唆している。

■なぜWindows 11はメモリ内にブラウザエンジンを抱えているのか

RAM問題の根本的な原因は、2021年から2025年にかけてWindows開発で主流となった設計パターンにある。WebView2はMicrosoftの公式なウェブ埋め込みコンポーネントであり、Chromiumレンダリングエンジン（Microsoft EdgeやGoogle Chromeを動かしているのと同じエンジン）をラップし、デスクトップアプリケーションの構成要素として利用できるようにするものだ。開発者がネイティブのWindowsコードを書かずに、ウェブコンテンツ、リッチなインターフェース、または接続された機能を表示したい場合、WebView2はアクセスしやすい手段を提供する。

Microsoft自身のファーストパーティチームも、この手段を広範に採用した。Windows 11のWinUI 3再設計に関する報道で詳述されているように、ウィジェットパネル、一部の設定ページ、スタートメニューのニュースフィード、およびWindows Searchの一部はすべて、WebView2コンポーネント上に構築されている。これらのコンポーネントはすべて、バックグラウンドで実行される際に、ブラウザのタブとまったく同じように、レンダラープロセス、GPUプロセス、ネットワークプロセスといった一連のサブプロセスを生成する。これらのプロセスによって消費されるメモリは、ユーザーが開いたものではなく、Windows自体に属している。最初の起動前にOSがすでに利用可能なRAMの大部分を要求している8GBのマシンでは、残された余裕はごくわずかだ。

人気のあるサードパーティ製アプリケーションもこの問題を悪化させた。WhatsApp for WindowsとDiscordはどちらもWebView2ベースのアーキテクチャに移行しており、WhatsAppのWebView2 RAM使用量の分析に記録されているように、WhatsAppクライアント単体でも移行後のアイドル時のメモリ使用量は約1GBと文書化されている。これは以前のネイティブ実装よりも大幅に高い数値だ。Microsoft Teamsでさえ、ElectronからWebView2に移行したとはいえ、アーキテクチャ上は依然として根本的にウェブスタックのアプリケーションである。

その結果、最新の8GB Windows 11ノートPCと同等の8GB Apple MacBook Neoとの間のアイドル時のRAM消費量の違いは、主にハードウェアの違いではなく、アーキテクチャの違いによるものとなっている。AppleのmacOSは、OS全体で独自のネイティブなMetalレンダリングスタックを使用している。2026年現在、Windows 11は、自社のインターフェースの重要な部分を組み込みのChromiumブラウザ経由でルーティングしている。

■Microsoftが講じる3つのエンジニアリング施策

Davuluriは7月31日の投稿で、この問題に対する3つの具体的なアプローチを明記しており、それぞれがアーキテクチャの異なるレイヤーをターゲットにしている。

1つ目は、システム全体のメモリアロケータの刷新だ。メモリアロケータは、プログラムがOSからRAMのチャンクをどのように要求し、予約し、返却するかを決定する。非効率な割り当ては、断片化された使用不可能なブロックを残し、使用可能な容量を提供することなく、見かけのメモリ使用量を膨らませる。Microsoftは、アプリやシステムコンポーネント全体で、既存のアロケータをよりモダンな代替手段に置き換えようとしている。このアプローチの利点は横断的であることだ。アロケータはOSの基盤に位置しているため、そこでの改善は、アプリケーション開発者が自らのコードを1行も書き直すことなく、実行中のすべてのソフトウェアに自動的に恩恵をもたらす。

2つ目のアプローチは、WindowsシェルコンポーネントのネイティブなWinUI 3への継続的な移行だ。WebView2とは異なり、WinUI 3は、ブラウザのサブプロセスを生成することなく、ネイティブのXAML APIを使用してWindows GPUコンポジター（DWM）を通じてインターフェース要素をレンダリングする。WinUI 3アプリケーションは、同じ視覚的タスクを実行するWebView2アプリケーションよりも、メモリフットプリントが劇的に小さくなる。Windows 11のWinUI 3再設計に関する報道で引用された、Microsoftのデザイン担当パートナーディレクターであるMarch Rogersの回答によって確認されているように、MicrosoftはすでにエクスプローラーのプロパティダイアログをWinUI 3で再構築している。7月31日の発表では、ウィジェットと新しい「ファイル名を指定して実行」エクスペリエンスが移行リストに追加された。

3つ目の施策は、移行中および移行後もOSに残るChromiumおよびWebView2コンポーネントの効率改善だ。すべてのWebView2インスタンスが近い将来に置き換えられるわけではない。移行は段階的であり、一部のコンポーネントはWinUI 3が受け入れる前に前提条件に直面している。Davuluriは、WebView2の効率化へのコミットメントの一環として、移行作業と並行して、これらの残るコンポーネントにおけるインスタンスごとのメモリオーバーヘッドを削減することを約束した。

1つの重要な制約として、WinUI 3自体が、メモリが最も重要なシェルコンポーネントをホストする準備がまだ整っていないことが挙げられる。WinUI 3のティアリング問題に関する報道で指摘されているように、WinUI 3はアプリケーションのサイズ変更時に目に見えるティアリング（画面の乱れ）のアーティファクトを示し、WinUI 3で再構築されたエクスプローラーのホームタブは、従来のものよりも読み込みが遅い。特に、最も頻繁にアクティブになるOSコンポーネントの1つであるWindows Searchは、この夏に大規模な視覚的再設計が完了したにもかかわらず、依然としてWebView2上で実行されている。スタートメニューの移行については約束されていない。完全にネイティブなWindowsシェルへの道のりは、年末の目標がカバーする期間よりも長くかかるだろう。

■RAM価格の高騰が今、この問題を緊急にしている理由

何年もの間、WindowsのRAM消費に関する苦情に対する標準的な回答は「メモリを買い足す」というシンプルなものだった。しかし、その選択肢はもはやほとんどの消費者にとって容易に利用できるものではない。AIサーバーへの支出がDRAM価格を倍増させたというTechTimesの報道に記録されているように、Microsoft自身のようなハイパースケーラーを含むAIデータセンター事業者が、AIアクセラレータが必要とする広帯域メモリ（HBM）の生産能力を確保したことで、2026年第1四半期のDRAM契約価格は前四半期比で90〜95%急騰した。Samsung、SK Hynix、Micronは製造ラインをその高利益率の製品に振り向けており、標準的な消費者向けDDR5は構造的に供給不足に陥っている。

GartnerのDRAMおよびSSD価格急騰予測によると、DRAMとSSDの合計価格は2026年末までに2025年の水準と比較して130%急騰し、この価格上昇によってPCの平均小売価格が17%押し上げられると予測されている。Micronの経営陣は、同社のDRAM生産量の大部分が2030年までの長期供給契約によってすでにコミットされていることを示唆しており、短期的な価格の緩和は構造的に起こりそうにない。TechTimesのDRAM不足の見通しに関する報道によると、アナリストのコンセンサスでは、意味のある緩和が最も早く訪れるのは、主要メーカー3社すべての新しい製造能力が稼働すると予想される2027年後半または2028年とされている。

PCメーカーはすでにこの圧力に対応している。GartnerのPC価格への影響分析によると、主要なWindowsノートPCブランドを含む業界全体のOEMは、ラインナップ全体で15〜20%の価格引き上げを示唆しており、その値上げの理由をメモリコストに直接帰している。現在8GBのノートPCを持っている人にとって、「16GBへのアップグレード」という道は今や、1年前には存在しなかったハードウェアコストの壁に直接ぶつかることになる。

■競合からの圧力

7月31日の発表に関する報道で、最も的を射た競合への言及は各メディアで一貫していた。それはAppleのMacBook Neoだ。MacBook Neoの発表報道で報じられたように、2026年3月に599ドル（約9万4600円、1ドル=158円換算）で発売されたMacBook Neoは、OSがアーキテクチャ的に効率的であれば、機能的で快適な8GBノートPCの体験が達成可能であることを実証した（Appleはその後、一般市場向けの開始価格を699ドル（約11万400円）に引き上げたが、教育機関向け価格は499ドル（約7万8800円）に据え置かれている）。

複数のメディアによって文書化された独立したテストでは、MacBook Neoが8GBの上限でブラウジング、ワープロ、ビデオストリーミングを快適に処理する一方で、Windows 11を実行する同世代の8GB Dell XPS 13は、ブラウザやオフィスアプリケーションを開く前のアイドル時に約70%のメモリ使用量に達したことが示されている。この差のアーキテクチャ上の説明は、主にハードウェアの優位性ではない。MacBook Neoに搭載されているA18 Proチップは、iPhone用のチップであり、同世代のWindowsノートPCのプロセッサよりもCPUコア構成が小規模だ。違いは、MacBook NeoのmacOSが、自社のOSインターフェースを組み込みのChromiumインスタンス経由でルーティングしていないことだ。

MicrosoftのSurface Laptopのラインナップは、すでに1,299ドル（約20万5200円）の価格設定で8GB構成を導入していた。この構成は、わずか1年前のMicrosoft自身のCopilot+ PCの基準（16GB）では不十分と見なされていたはずのものだ。この価格設定の決定は、Microsoftが置かれていたジレンマを反映している。薄型で手頃な価格の8GB構成を求める競争の激しい市場に直面しながらも、それらの構成を実用的にするための最適化がまだ行われていないOSを実行していたのだ。

■8GBマシンのユーザーにとっての意味

Microsoftは、メモリ最適化の作業がここ数カ月間、Windows Insiderのプレビュービルドに段階的に展開されており、一般提供はこの秋に始まり、2026年末まで続くと予想されることを確認した。具体的な改善前後のメモリ削減目標は公表されておらず、Davuluriの発表では、2026年秋の展開スケジュールに従って、改善が単一のアップデートとして提供されるのか、それとも複数のサービスリリースにまたがって提供されるのかは明記されなかった。

現在8GBのWindows 11ノートPCを使用しているユーザーにとって、実用的な短期的な状況は変わらない。改善はまだパブリックリリースチャネルにはなく、提供されるものの全容は依然として定量化されていない。ハードウェアの購入を計画しているユーザーは、真の決断を迫られている。現在の8GB構成はMicrosoftの最適化作業の恩恵を受けるだろうが、目標が公表されていないため、その結果が現在の体験よりも意味のあるレベルで良くなるのか、それとも控えめに良くなるだけなのかを知ることは不可能だ。

このコミットメントに対するMicrosoftの信頼性は、歴史によって重み付けされている。WindowsLatestの報道に記録されているように、Windowsの品質向上が最初に発表された2026年3月にMikhail Parakhinが明らかにした社内イニシアチブ「20/20プロジェクト」（アイドル時のRAM消費量とWindowsのインストールサイズの両方を20%削減することを目指したもの）は、当時のMicrosoft CTOであるJeff Johnsonとともに開発されたが、最終的には完了しなかった。そのプロジェクトが停滞して以来蓄積されてきた外部からの圧力は、根本的に異なる。RAM価格によってハードウェアのアップグレードが本当に高価になり、Appleが機能する競争力のある代替案を実証し、Nadella CEOがWindowsの品質を投資家の期待と公に結びつけたからだ。これらは願望ではなく、実行のための条件である。

Davuluriが挙げた3部構成の技術的アプローチ（アロケータ、WinUI 3への移行、WebView2の効率化）は、アーキテクチャ上のメモリオーバーヘッドの3つの主な原因に直接対応している。この対応関係は、エンジニアリングの方向性が正しく特定されていることを示唆している。それが予定通りに届き、8GBユーザーにとって重要となる十分な改善をもたらすかどうかは、リリースされたソフトウェアだけが答えられる疑問である。

■8GBのRAMはWindowsノートPCでまだ買う価値があるか？

既存のユーザーにとって、ウェブブラウジング、電子メール、ドキュメント作成、ビデオストリーミングといった通常のワークロードに対する正直な答えは「イエス」だ。ただし、重いマルチタスクは依然として顕著な速度低下を引き起こすという注意点がつく。Microsoftのコミットメントは、この秋に状況が改善することを意味しているが、目標が公表されていないため、どの程度改善されるかは不明のままだ。

今日購入の決定を下すバイヤーにとって、答えは問題のデバイスでメモリ容量がアップグレード可能かどうかによって異なる。アクセス可能なSODIMMスロットを備えたシステムでは、最適化作業が体験を意味のあるレベルで変えるかどうかを評価するために2026年秋まで待つことは、合理的な戦略だ。薄型ノートPCの大部分を占める、メモリがはんだ付けされたシステムでは、8GBは恒久的な上限となる。はんだ付けされたデバイスで予算が16GBを許すのであれば、それが依然としてより将来性のある選択だ。

■注目ポイントQ&A

●なぜWindows 11は何も開いていないときでも大量のRAMを使用するのですか？

Windows 11がアイドル時に大量のメモリを使用するのは、ウィジェット、Windows Searchの一部、特定の設定ページなど、OSに組み込まれたコンポーネントのいくつかが、ChromiumベースのブラウザレンダリングエンジンであるWebView2上に構築されているためです。アクティブなWebView2コンポーネントはそれぞれ、開いているブラウザのタブと同様のバックグラウンドプロセスを生成し、ユーザーアプリケーションが起動される前にRAMを消費します。Microsoftの7月31日のコミットメントは、これらのコンポーネントをネイティブのWinUI 3フレームワークに移行し、基盤となるメモリアロケータを置き換えることで、このアーキテクチャ上の原因に具体的に対処するように設計されています。

●WebView2とは何ですか？なぜWindows 11のメモリ使用量に影響するのですか？

WebView2は、Chromiumブラウザエンジン（Microsoft EdgeやGoogle Chromeの背後にあるのと同じ技術）をWindowsデスクトップアプリケーション内に埋め込むためのMicrosoftの公式ソフトウェアコンポーネントです。WebView2がアプリケーションやOSコンポーネント内で実行されると、複数の個別のサブプロセス（レンダラー、GPUプロセス、ネットワークプロセス）が生成され、これらが全体として開いているブラウザのタブに匹敵するメモリを消費します。Microsoftは2021年以降、自社のファーストパーティOSコンポーネントでWebView2を広範に採用しました。WhatsApp for Windowsなどの人気のあるサードパーティ製アプリケーションもこのアーキテクチャを採用し、システム全体のメモリ消費を悪化させました。Microsoftは現在、これらのWebView2ベースのOSコンポーネントを、ブラウザプロセスを生成せずにWindowsコンポジターを通じてネイティブにレンダリングするWinUI 3に置き換えようとしています。

●Windows 11のメモリ改善はいつほとんどのユーザーに届きますか？

Microsoftによると、Windows Insiderのプレビュービルドでの数カ月間の段階的なテストを経て、この秋からWindows 11 PC全体に最適化の展開がより広く開始される予定です。改善の取り組み全体は2026年末まで続くと予想されており、単一のアップデートで提供されるのではなく、複数のサービスリリースにまたがって効果が蓄積されていきます。Microsoftは具体的なメモリ削減目標を公表していないため、改善の規模は、リリースされたビルドの独立したベンチマークからしか評価できません。

●メモリ価格高騰の状況下で、2026年に8GBのRAMを搭載したWindowsノートPCを買うべきですか？

ブラウジング、電子メール、ドキュメント作成、ストリーミングといった日常的な通常のタスクであれば、8GBのWindows 11ノートPCは使用可能であり、Microsoftの最適化作業によってこの秋にはさらに使いやすくなるでしょう。複雑な要因はRAMの価格設定です。AIデータセンターの需要に牽引されたDRAM不足により、アップグレードコストが大幅に上昇しており、早くても2027年後半まではDRAMの供給緩和は期待されていません。Gartnerは、DRAMとSSDの合計価格が年末までに2025年の水準と比較して130%急騰すると予測しています。デバイスのメモリスロットにアクセス可能でアップグレードできる場合、8GBは妥当な出発点です。ほとんどの薄型ノートPCのようにメモリがはんだ付けされている場合は、現在の価格が高くても、16GBの方が長期的に見て安全な選択です。

元記事: Windows 11 RAM Fix Targets WebView2: Browser Engine Embedded in Your OS