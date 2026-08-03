Huaweiは本当に「Nvidiaなし」で5050億パラメータAIを訓練したのか、Ascendの実力と供給網を徹底分析

Huaweiは7月31日、自社のAscend 910B NPUのみで事前学習を完了したとする、5050億パラメータの言語モデル「openPangu-2.0-Pro」を公開した。訓練にはNvidiaのハードウェアが一切使われなかったとされ、5000億パラメータを超えるオープンウェイトモデルとしては初の事例となる。一方、使用されたAscendチップには海外で製造された部品が含まれており、完全に中国国内のハードウェア供給網だけで同規模の訓練を実現できると証明されたわけではない。

■「Nvidia不使用」の実際の意味：サプライチェーンの裏側

Huaweiは7月31日、5050億パラメータの言語モデル「openPangu-2.0-Pro」の重み、推論コード、技術レポートを公開した。このモデルは、訓練の全工程でNvidiaのハードウェアを使用せず、Huawei独自のAscend 910B NPUで事前学習を完了したとされている。この主張が重要なのは、DeepSeek V4 Pro、GLM-5.2、Qwen 3.7を含む従来の最先端規模のオープンウェイトモデルが、Nvidia A100やH100を搭載したデータセンターをまったく使わずに訓練を完了したとは主張していなかったためだ。5000億パラメータ以上の規模で、Nvidia製ハードウェアを使わなかったと信頼できる形で示した初のモデルがopenPangu-2.0-Proである。

現在、このモデルはGitCodeのAscend Tribeコミュニティで公開されており、Huawei Cloud ModelArts Studioを通じてもアクセスできる。開発者は重みをダウンロードし、Ascendハードウェア上で推論を実行できる。また、標準的なフォーマット変換を通じてNvidia GPU上でモデルを動かすためのコミュニティの取り組みも進んでおり、Huaweiのエコシステム外にも利用範囲が広がる可能性がある。

今回のリリースが示した成果そのものは現実のものだ。しかし、海外の半導体製造やメモリに依存しない、完全に中国国内のハードウェアスタックだけで、この規模の訓練を継続的に実行できると証明されたわけではない。この違いこそが、見出しの裏にある重要な論点である。

openPangu-2.0-Proの訓練に使用されたAscend 910B NPUは、主にSMIC（中芯国際集成電路製造）のN+2プロセスで製造されている。これは7ナノメートル級の製造プロセスであり、TSMC、Samsung、Intelが先端プロセスで使用するEUV（極端紫外線）露光装置ではなく、DUV（深紫外線）露光装置を使用する。ASMLはEUV装置でほぼ独占的な地位にあり、米国、オランダ、日本の輸出規制により、同社は中国へのEUV装置の出荷を禁じられている。そのためSMICは、NvidiaのBlackwell世代のチップが数年前に先行した水準の製造プロセスに制約されている。

しかし、より直接的なサプライチェーン上の問題は、openPangu-2.0-Proのような訓練に使われたAscend 910Bチップの内部に何が搭載されていたかである。TechInsightsがAscend 910Bおよび910Cのサンプルを分解調査したところ、調査したほぼすべてのチップに、SMICではなくTSMCの7nmプロセスで製造されたダイが含まれていた。米国当局の判断によると、Huaweiは輸出規制に違反する仕組みを通じて、ケイマン諸島で登記されたチップ設計会社Sophgoを経由し、TSMC製の7nmダイを約290万個調達していた。その後、TSMCはこれらの取引に関する米国商務省の調査を受け、10億ドル（約1580億円、1ドル＝158円換算）以上の制裁金を科される可能性に直面した。この海外製チップの備蓄、いわゆる「ダイバンク」が、SMICによるAscendの生産拡大が進む間、2024年から2025年にかけてAscendの生産量を維持する役割を果たした。

2026年初頭の時点で、TSMC製ダイの備蓄は事実上枯渇している。今後のAscendの生産は、SMICが製造するウェハーと、中国国内でパッケージングされる広帯域メモリ（HBM）に全面的に依存することになる。中国の大手DRAMメーカーであるCXMT（長鑫存儲技術）はHBM級メモリの生産を拡大しているが、SamsungやSK Hynixが実現している生産量や歩留まりの安定性には、まだ到達していない。Ascend 910Cの分解調査では、TSMC製のコンピュートダイとともにSamsung製のHBMスタックも確認された。中国は、HBMに対する輸出規制が強化される前に、Samsung製HBMスタックを約1300万個備蓄していた。

要するに、openPangu-2.0-Proは、Ascendのソフトウェアおよびアーキテクチャのスタックが最先端規模のモデル訓練を支えられることを示した。しかし、SMIC製のコンピュートダイとCXMT製HBMを組み合わせた完全な中国製ハードウェアスタックで、同じことを実現できるとはまだ証明していない。今回のモデルを訓練したのは、そのような完全な中国製スタックではなかったからだ。Ascendを使った次の最先端規模の訓練が、真の試金石となる。

■5050億パラメータ規模のアーキテクチャ

openPangu-2.0-Proは、総パラメータ数5050億のMixture of Experts（MoE、専門家混合）アーキテクチャを採用しており、推論時にはトークンごとに約180億パラメータが活性化される。ルーティング機構が入力ごとに特化したエキスパート・サブネットワークの一部を選択し、残りは動作させない。この設計により、クエリのたびに5050億パラメータすべてを使う高密度モデルと同等の計算コストを負担せずに、大規模なモデルを訓練、運用できる。

コンテキストウィンドウは51万2000トークンに達し、コードベース全体、長大な法律文書や規制文書、複数セッションにまたがる長い履歴を、細かく分割せずに処理できる。事前学習には約34兆トークンのデータが使用された。

アテンション機構は、複数の方式を階層的に組み合わせたハイブリッド構成である。キーバリューキャッシュを圧縮し、512Kトークンでの推論を実用的にするMulti-head Latent Attention（MLA）に、Decoupled Sparse Attention（DSA）とSliding Window Attention（SWA）のレイヤーを1対2の比率で組み合わせている。SWAレイヤーは設定されたウィンドウ内の局所的なコンテキストを処理し、DSAレイヤーはシーケンス全体にわたる疎な大域的依存関係を捉える。DSAとSWAを1対2の比率にすることで、離れたコンテキスト同士を関連付けて推論する能力を保ちながら、長いシーケンスの処理で生じる二乗オーダーのアテンション計算コストを管理可能な水準に抑えている。

そのほか、従来の単一の残差経路に代えて、4ストリームのマルチヘッド畳み込み残差接続を採用している。これにより、非常に深いネットワークにおける信号伝播を改善する。また、1回のフォワードパスで複数のトークンを投機的に予測する3ヘッドのMulti-Token Prediction（MTP）モジュールを備え、スループットを高めている。

■制約のあるハードウェアでMuonオプティマイザが重要な理由

openPangu-2.0-Proの訓練で、あまり論じられていないものの技術的に重要な判断の1つが、最先端モデルの訓練で標準的に使われているAdam系オプティマイザに代えて、Muonを選択したことである。

Muonは「MomentUm Orthogonalized by Newton-Schulz iteration」の略で、重み行列を個別のスカラーの集合としてではなく、幾何学的な単位として扱う。各更新ステップの前に、モメンタムバッファへ行列の直交化を適用する。大規模環境でMuonとAdamWを比較した研究では、Muonの方が計算効率に優れ、大幅に少ないトークン量で同等の検証損失へ到達できることが示されている。これは、実質的により多くの計算資源を利用できることに相当する。チップあたりのスループットがNvidiaの同等ハードウェアより低いAscendクラスターでは、この効率性はわずかな改善ではない。このハードウェア上で、この規模の訓練を成立させる重要な仕組みである。

2026年4月に公開された1兆6000億パラメータのモデル「DeepSeek V4 Pro」も、訓練モジュールの大部分にMuonを使用している。Kimi K2やGLM-5.2もMuonの派生方式を採用している。このオプティマイザは、その効率上の優位性によってチップ単体のスループット不足を部分的に補えるため、Ascendクラスのハードウェアを使った大規模MoE訓練における事実上の標準になりつつある。

■ポストトレーニング：能力を融合するOPDアプローチ

openPangu-2.0-Proのポストトレーニング・パイプラインは、最先端モデル開発における最も困難な問題の1つに取り組んでいる。新しいタスクでモデルをファインチューニングした際、以前に獲得した能力が低下する「破滅的忘却」を起こさずに、複数の分野の能力をどのように統合するかという問題である。

パイプラインは3段階で実行された。Supervised Fine-Tuning（SFT、教師ありファインチューニング）では、技術レポートが「速い思考と遅い思考」と表現する応答スタイルを統合した。これにより、迅速なパターン補完タスクと、慎重な複数段階の推論の両方にモデルの応答を適合させた。その後、複数の専門的な強化学習（RL）段階で、それぞれ異なる能力分野を個別に対象とした。全分野を同時に訓練した場合に生じる干渉を避けながら、特定分野に最適化した専門モデルの派生版を訓練した。

第3段階のOnline Policy Distillation（OPD、オンライン方策蒸留）が、アーキテクチャ上の新しい試みである。専門モデルを順番に適用すれば破滅的忘却が再び起こり、各モデルの重みを平均化すれば専門性が失われる。OPDはそのどちらでもなく、訓練中にオンラインで実行される。すべての重みが更新可能な状態で、専門モデルの能力を単一の汎用モデルへ戻す形で統合する。その結果、ほかの分野の能力を失うことなく、各専門分野で得られた性能向上を取り込んだモデルになる。

このパラメータ規模のオープンソースモデルで、この3段階のOPDパイプラインを技術レポートに記載した例はこれまでにない。この手法が最先端規模で真に新しいものなのか、それとも既知の蒸留原理を新たなアーキテクチャ上で応用したものなのかは、GitCodeで公開された技術レポートを独立した研究者が検討するにつれて明らかになるだろう。

■性能：判明していることと未確認のこと

Huaweiは、openPangu-2.0-Proが、同程度の規模を持つほかの主要なオープンソースモデルと比べ、Ascendハードウェア上で約2倍のシングルカードスループットを達成したと主張している。ただし、この数値はHuawei自身が示したものである。記事の公開時点では、Artificial AnalysisやBenchLMなどの独立したベンチマークプラットフォームは、openPangu-2.0-Proの評価結果を公表していなかった。

6月30日に公開されたFlash版は、総パラメータ数920億、アクティブパラメータ数60億であり、部分的な判断材料を提供している。Flash版に対するコミュニティのテストでは、中国語と英語のタスクで競争力のある性能があることが、おおむね確認された。Flash版のアーキテクチャは、コミュニティの貢献によってすでにik_llama.cppへ統合されており、Ascend以外のハードウェアでも推論を実行できる。DeepSeek V4 Proのような最先端モデルとの能力差は、およそ1世代から1.5世代分と推定されている。ただし、この推定は体系的なベンチマークではなく、アーキテクチャの比較に基づくものである。

参考として、外交問題評議会（CFR）が2025年12月に公表した分析では、米国の最上位AIチップは、総処理性能でHuaweiの最上位製品の約5倍の性能を持ち、その差は2027年までに17倍へ拡大すると予測されている。チップ単体の制約が、そのままモデルの品質に直結するわけではない。Muonによる効率改善やMoEの推論効率によって、ハードウェアの差を部分的に補えるためだ。それでも制約そのものは存在し、その影響の大きさは独立したベンチマークによって明らかになるだろう。

ランド研究所は、中国の大手AI企業であるiFlytekが、訓練用ハードウェアをNvidia製品からHuaweiのAscend 910Bへ切り替えた際、モデル開発に3か月の遅れが生じたと報告している。これはMuonが大規模に採用される前の事例である。Huaweiの研究チームのように、当初からAscend向けに最適化しているチームにも同じ程度の遅れが生じるかどうかは明らかではない。

■モデルの対象ユーザーと実際の利用条件

現時点で、このモデルに注目すべき層は3つある。

第1は、輸出規制などによってNvidia製ハードウェアへのアクセスが制限されている地域の研究者である。Nvidiaのハードウェアを法的または実務的に利用できない国や機関では、現地で訓練できるモデルと、世界のAI研究コミュニティが開発するモデルとの格差が拡大している。openPangu-2.0-Proは、チップ、インターコネクト、フレームワーク、モデルからなる訓練スタック全体を、AscendクラスのNPUと十分なHBMを確保できるという条件の下、米国製以外の部品を使って国内で再現し得る初の5000億パラメータ超のオープンウェイトモデルである。100か国以上がAI主権プログラムへの取り組みを掲げるバンコク宣言に署名している。openPangu-2.0-Proは、Ascendを前提とする最先端規模の訓練がどのようなものかを示す、現時点で最も技術的に詳細なリファレンスとなっている。マレーシアが2025年に発表したAscendベースのソブリンAI構想は、このリファレンスアーキテクチャに現実の需要があることを示している。

第2は、AIおよび機械学習の研究者である。MLA、DSAとSWAによる階層型アテンション、OPDベースのポストトレーニング、Muonを組み合わせた構成が、5000億パラメータを超える規模で公開文献に登場した例はこれまでにない。技術レポートは現在公開されている。アーキテクチャの選択と性能上のトレードオフを独立して検証するには数週間を要する可能性があり、コミュニティによる評価は始まったばかりである。

第3は、インフラ事業者とクラウドプロバイダーである。このモデルは、Huawei Cloud ModelArtsを通じたホスト型推論サービスとして利用できるほか、重みをダウンロードしてAscendハードウェア上にセルフホストできる。標準的なフォーマット変換を用いてNvidia GPU上で推論するためのコミュニティ移植も進んでいる。51万2000トークンのコンテキストウィンドウは、オープンウェイトモデルの中でも最長クラスであり、ハードウェアをめぐる事情とは別に、長文書処理のパイプラインで差別化要因になる可能性がある。

■Huawei製モデルに付随する法的条件

中国企業が開発したAIモデルを扱う場合、オープンソースライセンス、企業構造、サーバーの設置場所にかかわらず適用される法的条件を明示する必要がある。

中国の国家情報法（2017年）第7条は、すべての中国の組織および国民に対し、「法律に従って国家情報活動を支持し、支援し、協力する」ことを義務付けている。この義務はHuaweiだけでなく、openPangu-2.0-Proをホスト、維持するopenJiuwenやAscend Tribeなど、中国法の下で運営される関連コミュニティにも適用される。サイバーセキュリティ法（2016年制定、2026年1月改正）第28条は、ネットワーク運営者に対し、公安機関や国家安全機関の要求に応じて「技術的な支援と協力」を提供することを求めている。データセキュリティ法（2021年）は、越境データ移転の制限と、政府によるアクセスに関する追加規定を定めている。

これらは法令上の条件であり、論争のある主張や推測上のリスクではない。openPanguライセンスが寛容な条件であること、重みがオープンソースとして公開されていること、推論サーバーが物理的にどこに置かれているか、Huaweiがどのようなプライバシーポリシーを公開しているかにかかわらず適用される。重みをダウンロードし、中国国外のインフラだけでモデルをセルフホストする開発者は、HuaweiのAPIを通じたデータアクセスを受けない。一方、ホスト型推論にHuawei Cloud ModelArtsを使う場合は異なる。推論で処理されるデータが、前述の法律の対象となる企業の運営するインフラを通過するためである。

この情報開示自体が、モデルを避けるべき理由になるわけではない。どのような導入形態を選ぶかを判断するうえで、読者が知っておくべき情報である。

■エコシステムに依然として残るギャップ

openPangu-2.0-Proの公開は、アーキテクチャ上および戦略上の重要な節目である。ただし、エコシステム全体でNvidiaと同等になったと示すものではない。

2007年に提供が始まったNvidiaのCUDAプラットフォームには、400万人を超える登録開発者がおり、ライブラリには長年にわたる最適化が蓄積されている。HuaweiのCANN（Compute Architecture for Neural Networks）プラットフォームも活発に開発されているが、CUDA向けに最適化された本番コードをCANNへ移植すると、CUDAのワークフローでは必要のない作業上の摩擦、性能低下、デバッグ負担が生じると、開発者から一貫して報告されている。2026年末までにCANNとMindSporeをオープンソース化するというHuaweiの方針は重要な一歩である。同時にこれは、エコシステムの成熟度が依然として最も大きな競争上の弱点であると、公に認めたものでもある。

モデルのシングルカードスループットに関する主張は自己申告であり、独立した監査機関による検証は行われていない。同等のタスク負荷におけるAscendとNvidia製ハードウェアの推論スループットは、Ascendの毎秒約17〜19トークンに対し、Nvidiaを使った代替環境では毎秒25トークン以上と測定されている。この差によって導入そのものが不可能になるわけではないが、対話型の用途ではアプリケーション設計、許容遅延、ユーザー体験に影響する。

NvidiaのCEOであるJensen Huang氏は、米国の輸出政策が「おおむね裏目に出た」結果、Nvidiaの中国市場におけるシェアが「ゼロ％」になったと述べている。openPangu-2.0-Proは、その評価を裏付ける最も強力な個別事例である。しかし、輸出規制前に確保した海外製部品によって一部を支えられた供給網の上で、5000億パラメータ規模の訓練を実現したことと、完全な中国製スタックで性能を落とさず同じ結果を再現できると示すことは同じではない。後者はまだ実証されていない。

■注目ポイントQ&A

●Huaweiは本当にNvidiaのチップなしで最先端のAIモデルを訓練できるのですか？

はい。openPangu-2.0-Proは、訓練クラスターにNvidia A100やH100を使用せず、Ascend 910B NPUで事前学習の全工程を完了したとされています。ただし、訓練に使用されたAscend 910Bチップ自体には、TSMC製のダイや海外から調達したSamsung製HBMが使われていました。これらの部品は現在、より厳しい輸出規制の対象になっています。このモデルは、Ascendのソフトウェアとアーキテクチャのスタックが5000億パラメータを超えるモデルの訓練を支えられることを示していますが、完全な中国国内のハードウェア供給網だけで同じことができるとは、まだ証明していません。

●openPangu-2.0-ProはDeepSeek V4 ProやClaude Fableと同等の能力がありますか？

記事の公開時点では、独立したベンチマーク結果はありませんでした。モデルは7月31日に公開されており、Artificial Analysisなどのプラットフォームが体系的な評価を行うには、重みの公開から数日から数週間を要します。アーキテクチャの比較に基づけば、5050億パラメータのMoEプールから約180億パラメータを活性化し、51万2000トークンのコンテキストウィンドウを持つopenPangu-2.0-Proは、単一ターンのタスクでは500億〜700億パラメータ級の高密度モデルと同程度の性能を示し、知識集約型のタスクでは大規模なエキスパートプールの恩恵を受けるとみられます。DeepSeek V4 Proとの差は約1世代から1.5世代分と推定されていますが、これは測定済みのベンチマーク結果ではなく、アーキテクチャからの推論です。

●実際にopenPangu-2.0-Proの導入を検討すべきなのは誰ですか？

主に3つの対象があります。第1は、Nvidia製ハードウェアへアクセスできず、最先端規模のAI訓練の設計図を必要とする地域のソブリンAIプログラムです。第2は、OPDによるポストトレーニングやMLA、DSAのアテンション設計を研究したいAI研究者です。第3は、すでにAscendハードウェアを運用し、長文書処理に51万2000トークンのコンテキストウィンドウを活用できるインフラ事業者です。本番の推論処理でトークンあたりの最高性能を求める開発者は、独立したベンチマーク結果を待つべきです。現時点の多くの本番用途では、DeepSeek V4 ProやGLM-5.2の方がベンチマーク情報の充実した選択肢です。

●Huawei Cloudを通じてopenPangu-2.0-Proを使用する場合のプライバシーリスクは何ですか？

重みをダウンロードし、中国国外のインフラでモデルをセルフホストする場合、HuaweiのAPIを通じてデータへアクセスされることはありません。ダウンロードした重みは、自らの環境で実行できます。一方、ホスト型推論にHuawei Cloud ModelArtsを使用すると、データはHuaweiが運営するインフラを経由します。同社は、中国の組織に国家情報活動への協力を義務付ける国家情報法（2017年）第7条と、公安機関などへの技術的支援を求めるサイバーセキュリティ法第28条の対象です。これらは法令上の条件であり、契約上のリスクとは異なります。機密性の高いワークロードを導入する場合は、Huawei Cloud以外のインフラでセルフホスト推論を行うことを検討すべきです。

元記事: Huawei Pangu Pro Trains 505 Billion Parameters Without Nvidia: Supply Chain Tells Different Story