『Halo』最新作の不振が示すGame Pass「Day 1」の限界、次なる試金石は『Fable』か

『Fable』は2027年2月23日の発売日にXbox Game Passで提供されることが確定しているが、直近に発売された『Halo: Campaign Evolved』のSteamプレイヤー数がシリーズ最低を記録し、Day 1（発売初日）提供が売上を抑制していることが浮き彫りになった。Microsoftはすでに『Call of Duty』のDay 1提供を取りやめるなど戦略の転換を図っているが、既存の契約に縛られた『Fable』は、この持続可能性が問われるモデルの試金石となる可能性がある。

■『Halo』の不振とハードウェアの逆ざや

『Fable』は2027年2月23日の発売を予定しており、Xbox Game PassでのDay 1（発売初日）提供が確定している。しかし、その一方で『Halo: Campaign Evolved』は、この戦略が目に見えて売上を抑制しているというこれまでで最も厳しい警告を発した。Steamのデータによると、同リメイク版の発売日（月曜日）におけるSteam同時接続プレイヤー数のピークは25,376人だった。これはシリーズ最低の数字であり、2021年に『Halo Infinite』が記録したピーク時272,586人の約9%にとどまる。過去の記録もDay 1でGame Passに提供された際に作られたものだ。変化した変数はGame Passでの提供有無ではなく、すでに無料で手に入るものをわざわざ購入する理由がサブスクリプション加入者から失われつつあるということであり、データがそれを示している。

ForbesのゲームライターであるPaul Tassiは7月29日の分析記事で、『Fable』が発火点になる可能性が高いと指摘し、今週の『Halo』の数字をもたらしたのと同じDay 1 Game Passの構造が「今やMicrosoftを泥沼に陥れている」と主張した。同日、Windows CentralのJez Cordenは、8月1日にXbox Series XおよびSeries Sの価格を799.99ドル（約12万6400円、1ドル=158円換算）に引き上げた後でさえ、AI主導のメモリコストの上昇が小売価格の吸収力を上回って続いているため、Microsoftは出荷する本体1台につき依然として約150ドル（約2万3700円）の損失を出していると報じた。Xboxの2つの収益の柱であるハードウェアとGame Passサブスクリプションは、同時に機能不全に陥っている。新体制が戦略を完全に転換する数ヶ月前に現在の提供形態が確定していた『Fable』は、Microsoftがすでに他の分野で撤回しつつある決定の産物となっている。

■『Call of Duty』はDay 1提供を撤回、なぜ『Fable』は継続するのか

前例は2026年4月21日に作られた。XboxのCEOであるAsha Sharmaが、新作の『Call of Duty』は発売時のGame Pass提供を行わず、リリースから約1年後にサービスに追加されると発表したのだ。この発表は、Game Pass Ultimateの料金を29.99ドル（約4700円）から22.99ドル（約3600円）に値下げすることと同時に行われた。これは、2025年10月の値上げによって「数ヶ月の間に数百万人の加入者を失った」というXboxの最高戦略責任者Matthew Ballによる6月8日の発言を受けたものだった。

『Fable』は、この方針転換が行われる前に現在のリリース形態が約束されていた。Playground Gamesは2026年5月、『Call of Duty』の発表によって方針転換が正式なものとなる前に、Xbox、PC、PS5での同時発売とDay 1提供を確定させていた。6月7日のXbox Games Showcaseで2027年2月23日という公式な発売日が発表された時点でも、Day 1 Game Passの約束が変更される兆候はなかった。

Tassiが指摘するように、その結果として『Fable』は、Microsoftが内部の組織再編で疑問視しているアプローチの現実世界でのテストケースとして機能している。Sharmaが6月10日にXbox Wireで公開した「Xbox Reset」のメモでは、同部門が過去5年間でコンテンツ、プラットフォーム、ハードウェアの補助金に200億ドル（約3兆1600億円）以上を費やしたにもかかわらず、年間収益が約5億ドル（約790億円）減少したことを認め、すべてのタイトルにおけるDay 1配信戦略を「見直し中」であると明言している。

■スタジオ閉鎖を招く「Day 1」の構造的欠陥

今週の『Halo』の数字の背後にあるメカニズムは、『Halo』特有のものではない。それは、今月初めに5つのXboxスタジオを閉鎖に追い込んだのと同じ、文書化された会計構造である。

ファーストパーティのゲームがDay 1でGame Passに提供されると、加入者はゲームを購入するのではなく、月額料金を通じてアクセスする。Game Passの独立した損益構造によると、MicrosoftはGame Passを個別の損益センターとして追跡しており、失われた小売収益（加入者がゲームを購入していれば支払っていたはずの金額）は、Game Pass自体の財務には計上されない。その代わり、個々のスタジオの帳簿上では商業的な不振として表れる。このモデルの下では、Game Passを通じて100万人の加入者を獲得したスタジオのゲームであっても、商業的に失敗したと見なされる可能性がある。なぜなら、Microsoftの予算プロセスが測定する商業的シグナルは、サブスクリプションのエンゲージメントではなく小売での売上だからだ。

Compulsion Gamesの『South of Midnight』は、最初の3週間で100万人以上のGame Pass加入者を集め、ピーボディ賞とBAFTAを受賞したが、現在同スタジオは閉鎖手続きに入っている。『Hellblade』シリーズを手がけるNinja Theoryは、Xbox Games Showcaseでシリーズの新作を発表した9日後の2026年6月に閉鎖が確認された。Double Fine ProductionsとUndead Labsも同様の交渉を行っていると報じられている。それぞれのケースにおけるメカニズムは同じだ。加入者のエンゲージメントはGame Passの損益には価値を生み出したが、スタジオの損益には貢献しなかったのである。

『Halo: Campaign Evolved』のSteamピークが25,376人だったことが注目されるのは、『Halo』が中堅スタジオのゲームだからではなく、Xboxの看板フランチャイズの1つだからだ。これは、抑制効果がトップクラスのタイトルにさえ働いていることを示している。2021年に同じくDay 1でGame Passに提供された『Halo Infinite』は、Steamの同時接続プレイヤー数が272,586人に達した。2019年にSteamで発売された際にDay 1でGame Passに提供された『Halo: The Master Chief Collection』は161,024人だった。これら3つのリリースに共通する要因は、Game Passに含まれていることだ。AlineaのアナリストであるRhys Elliottは、主要タイトルをDay 1でGame Passに提供することは、まさにこのカニバリゼーション（共食い）の力学ゆえに「現実的に持続不可能」だと述べている。

■サブスクリプションの価値と競合タイトル

加入者の視点から見れば、『Fable』のDay 1 Game Passアクセスは間違いなく金銭的なメリットがある。69.99ドル（約1万1000円）の小売ゲームが、月額22.99ドル（約3600円）のサブスクリプションの一部として提供されるからだ。そのメリットが2027年2月までのサブスクリプションを正当化するかどうかが、読者にとって重要な疑問となる。

『Fable』は、2026年10月6日に予定されている『Gears of War: E-Day』（当初の計画から一転してXboxとPCの独占タイトルになることが確定）に続く、主要なDay 1の看板タイトルとなる。もし『Gears of War: E-Day』と『Fable』が、加入者にとって2027年2月までGame Pass Ultimateのサブスクリプションを維持する主な理由であるなら、計算は単純だ。月額22.99ドルで8ヶ月間のGame Pass Ultimateを利用すると、合計は約184ドル（約2万9000円）になる。加入者の主な関心が『Fable』だけにある場合、そのコストはゲームの小売価格を上回る。

サブスクリプションの価値提案に対する圧力は、Playground GamesのRPG（Fable）が何と競合するかによってさらに強まる。Santa Monica Studioが開発するPS5専用タイトル『God of War: Laufey』は、2027年2月16日、『Fable』の1週間前に発売される。PlayStationは『God of War: Laufey』を発売時にサブスクリプションサービスには提供しない。これは直接購入型のタイトルであり、Sonyに即座に小売収益をもたらす。『Fable』はその翌週にPS5で発売され、Xbox加入者にはDay 1でGame Passに提供されるが、PlayStationユーザーにとっては直接購入となる。これにより、PlayStationの2027年2月の最大のゲームが売上を生み出す一方で、Xboxの2027年2月の最大のゲームはサブスクリプションを生み出すという非対称性が生じる。

■業界内からも上がる「持続不可能」の声

Arkane Studiosの共同創設者であるRaphaël Colantonioは、Game Passを「Microsoftの『無限の資金』によって補助され、10年にわたって業界にダメージを与え続けてきた持続不可能なモデル」と表現している。その補助金には、文書化された終着点がある。Xboxが過去5年間にゲームに費やした200億ドルは、3%の利益率しか生み出さなかった。「Reset」のメモは、この数字を「継続できない」軌道だと説明している。

Satya Nadellaは、6月12日に収録されたポッドキャスト「Hard Fork」で、この根底にある力学を直接認めた。「私たちはそのエンターテインメントを収益化してきませんでした。それどころか、むしろそのエンターテインメントに補助金を出してきたのです」。彼はさらに、Xboxのゲームの収益化はMicrosoft自身よりもYouTubeで多く行われていると付け加えた。

Moon StudiosのCEOであり『Ori and the Blind Forest』の開発者であるThomas Mahlerは、開発者から商業的なインセンティブを奪うDay 1モデルを「少し共産主義に似ている」と表現し、Game Passのソフトウェアカタログは大規模なサブスクリプションを維持するには「到底十分ではない」と指摘した。

Paul Tassiの分析は、この構造的なジレンマを明確に示している。看板タイトルのDay 1 Game Pass提供を取りやめれば、それをサービス維持の主な理由と考えているプレイヤーからの反発を招くリスクがある。しかし、それを維持すれば、すべてのファーストパーティのリリースにおいて、加入者が本来なら購入していたはずのものを手に入れ、ゲームの売上が崩壊し、スタジオもプラットフォームも適切な報酬を得られないというサイクルが続くことになる。

■『Fable』以降のXboxファーストパーティ戦略

最も可能性の高い妥協案は、『Call of Duty』ですでに実施されているように、主要なファーストパーティゲームを発売時にはフルプライスで販売し、6〜12ヶ月後にGame Passに追加するという遅延モデルだ。Microsoftはこのモデルのためのインフラが存在することを確認している。問題は、どのタイトルが『Call of Duty』の前例に続くかである。

『Gears of War: E-Day』は2026年10月6日にDay 1 Game Passタイトルとして予定されている。Xboxはこれが変更されることを示唆する発表を行っていない。2027年2月23日に発売される『Fable』も、現在のところDay 1提供が確定している。しかし、すべてのタイトルのDay 1 Game Pass戦略を明示的に「見直し中」としたSharmaの「Reset」の枠組みは、現在からその2月のウィンドウまでの間に方針が変更される余地を残している。

今週の証拠は具体的かつ検証可能だ。『Halo』のSteamピーク25,376人は、同フランチャイズのSteamの歴史上、過去のどの作品よりも低い。『Fable』がそのパターンを繰り返すのか、それとも方向転換のきっかけとなるのかは、Microsoftがまだ発表していない決定にかかっている。その決定は、今週発表されたForbesの分析を裏付けるか、あるいは『Fable』が本当に転換点であったことを証明するかのどちらかになるだろう。

■注目ポイントQ&A

●『Fable』は発売初日（Day 1）からXbox Game Passで提供されますか？

はい。Microsoftは、2027年2月23日に発売される『Fable』が、Xbox Game Pass Ultimate、Xbox Series X|S、Windows PC（SteamおよびXboxアプリ経由）、PlayStation 5で初日から利用可能になることを確認しています。Premium Editionの購入者は2月18日から早期アクセスが可能です。Xbox Play Anywhereのサポートにより、1回のデジタル購入でXboxコンソールとWindows PCの両方をカバーします。

●『Halo: Campaign Evolved』のSteamの数字に何が起こったのですか？また、それが『Fable』にとってなぜ重要なのですか？

2026年7月28日に世界同時発売された『Halo: Campaign Evolved』のSteam同時接続プレイヤー数はピーク時で25,376人となり、シリーズ最低を記録しました。これは『Halo Infinite』（2021年）の272,586人や『Halo: The Master Chief Collection』（2019年）の161,024人を大きく下回っています。これら過去の2作品もDay 1でGame Passに提供されており、Game Passでの提供が3つのリリースすべてに共通する要素です。AlineaのRhys Elliottなどのアナリストは、加入者がサブスクリプションを通じてすでにアクセスできるゲームを購入しないというこの力学を「カニバリゼーション（共食い）」と表現しています。『Fable』への関連性は直接的です。『Halo』のような看板フランチャイズがDay 1 Game Passの下でシリーズ最低のSteamピークを記録したのであれば、同じ構造が2027年2月の『Fable』の発売にも適用されることになります。

●なぜ『Fable』は2026年秋から2027年2月23日に延期されたのですか？

Xbox Game Studiosは2026年5月下旬、『Fable』が以前に発表されていた2026年秋のウィンドウに間に合わないことを発表しました。この延期は、『GTA 6』の2026年秋のリリースウィンドウと競合することへの懸念が一部原因とされています。具体的な2027年2月23日という日付は、2026年6月7日のXbox Games Showcaseで確認され、Hayley Atwellが演じる悪役Isabelを紹介する新しいストーリートレーラーとともに発表されました。PremiumおよびCollector's Editionの購入者は、2月18日から5日間の早期アクセスを受けられます。

●XboxはファーストパーティゲームのGame PassでのDay 1提供を中止するのですか？

『Call of Duty』についてはすでに中止しています。XboxのCEOであるAsha Sharmaは2026年4月21日、新作の『Call of Duty』は発売時にはGame Passに提供されず、リリースから約1年後にサービスに追加されると発表しました。2026年6月10日に公開された「Xbox Reset」のメモでは、すべてのタイトルに対する広範なDay 1 Game Pass戦略が「見直し中」であることが確認されています。『Fable』と『Gears of War: E-Day』（2026年10月6日）は、現在の発表ではどちらもDay 1 Game Passタイトルとして確定しています。その後のファーストパーティの看板タイトルが『Call of Duty』の遅延アクセスモデルに続くかどうかは発表されていません。

元記事: Fable Heads to Game Pass Day One as Halo Posts Series-Low Steam Numbers