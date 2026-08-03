米・イスラエルがイランの発電所攻撃を計画か、580億ドル被害の「エネルギー報復」が再燃するリスク

米国とイスラエルが、イランの発電所と製油所に対する共同攻撃の計画を最終段階に進めていると報じられている。しかし、イランは過去に報復として湾岸諸国のエネルギー施設を攻撃し、長期にわたる甚大な被害を与えた実績がある。攻撃が実行された場合、世界のエネルギー市場や供給網に長期的な影響を及ぼす可能性があるほか、民間インフラへの攻撃をめぐる国際人道法上の問題も生じる。

■攻撃の標的と報復の連鎖

米国とイスラエルは、イランの発電所および製油所に対する共同攻撃の計画を最終段階に進めている。しかし、イラン軍はすでに同様の手段で報復できることを実証しており、その被害額も記録されている。2026年3月、イスラエルがイランのサウス・パルス・ガス田を攻撃した後、イスラム革命防衛隊（IRGC）は世界最大の液化天然ガス（LNG）拠点であるカタールのラス・ラファン工業都市にある生産ユニット2基を破壊した。これによりカタールのLNG輸出能力の17％が失われ、カタールエナジーは中国、韓国、イタリア、ベルギーの買い手との長期供給契約について不可抗力を宣言した。同社のサード・シェリダ・アル・カービCEOは被害の大きさを、「コールドボックスは失われた」という短い言葉で表現した。同氏はロイターへの声明で、復旧には3年から5年かかるとの見通しを示した。

これは3月の出来事である。APA.azの報道によると、2026年8月1日、イランの治安当局高官は半国営のタスニム通信に対し、イランは「米国によるいかなる無謀な行動にも対応する包括的な計画を準備している」と述べ、報復の標的として「地域の米国エネルギーインフラ」とイスラエルの重要インフラを明示した。この脅威自体は新しいものではない。新しいのは、米国とイスラエルが今、その報復を引き起こしかねない攻撃を積極的に計画している点だ。

ドナルド・トランプ大統領は7月31日、キャンプ・デービッドでの閣議で、米国は「彼らを極めて激しく攻撃する」と述べ、いずれイランは「もう耐えられない」と判断するだろうとの見方を示した。外交を再開することに関心があるかと問われると、「我々はただ勝ちたいのだと思う」と答えた。計画に詳しい2人の関係者がCBSニュースに語ったところによると、発電所や製油所などのエネルギーインフラが標的となる可能性が高い。ウォール・ストリート・ジャーナルは別途、トランプ大統領がテヘランを降伏させることを目的として、早ければ今週末にも攻撃を開始するよう命じたと報じた。国防総省のショーン・パーネル報道官は、「戦争省は準備を完了しており、大統領の指示を即座に実行できる態勢にある」と述べ、軍の準備が整っていることを確認した。一方、Axiosによると、土曜日の早朝時点では大統領による最終承認は出ていなかった。

CBSニュースの情報筋によると、攻撃対象は発電能力と石油精製能力に集中している。元米軍高官は、これらのインフラについて、イランが公共サービスを提供し、効果的な統治を続けるうえで不可欠だと説明した。その戦略的な論理は、能力を低下させることで圧力をかけるというものだ。政権が戦闘に利用するものだけでなく、政権の存続に必要なものを攻撃する構想である。

しかし、その論理には、すでに実証された対抗論理がある。イランには、米国と同盟関係にある湾岸諸国のエネルギーインフラを攻撃する、確立され再現可能な報復の定石があり、2026年3月にはそれを正確に実行した。アルジャジーラによるイランの威嚇とその実行に関する報道によると、イランが3月に示した標的リストには、サウジアラビアのSAMREF製油所とジュベイル石油化学コンビナート、アラブ首長国連邦（UAE）のアル・ホスン・ガス田、カタールのラス・ラファンLNGコンビナートとメサイード石油化学施設という、米国の同盟国側にある5施設が含まれていた。5施設すべてが、サウス・パルスへの攻撃から24時間以内に攻撃された。

ノルウェーのエネルギーコンサルティング会社ライスタッド・エナジーが2026年5月に公表した評価によると、湾岸地域のエネルギー施設全体の被害額は最大580億ドル（約9兆1640億円、1ドル＝158円換算）に達した。地域内の80を超える施設が対象となり、その3分の1以上が深刻な被害を受けた。同社の3月時点の初期評価では、この金額は紛争が続くにつれて「さらに増加すると予想される」とされた。

■LNG施設の復旧を阻む構造的課題

580億ドルという被害額は、費用を示すものであって復旧にかかる時間を示すものではないため、長期的な構造上の混乱を過小評価している。ラス・ラファンの被害は、主として資金の問題ではない。必要な設備を製造できるかどうかという問題である。

LNG生産は、「トレイン」と呼ばれる巨大な産業用冷却設備に依存している。各トレインは独立した液化システムで、天然ガスを約マイナス162度まで冷却して液体にし、海上輸送に適するよう体積を約600分の1に縮小する。この温度は液体窒素とほぼ同じである。各トレインの主要な冷媒圧縮機は、大型ガスタービンで駆動される。こうしたタービンを製造しているOEM、すなわち元の設備メーカーは世界に3社しかない。データセンター向け電力需要と、欧州やアジアで進む石炭火力発電所の廃止に伴う需要に押され、3社はいずれも2年から4年分の受注残を抱えた状態で2026年を迎えた。

その制約は構造的である。ライスタッド・エナジーのサプライチェーン調査責任者であるオードゥン・マーティンセン氏は同社の評価で、「湾岸地域の復旧を左右するのは、資金よりも構造的な制約になるだろう」と述べた。「一部の設備は数カ月以内に復旧できるかもしれないが、別の設備は数年間にわたって停止したままになる可能性がある」

カタールの事例は、この問題を具体的に示している。イランは3月18日と19日、ラス・ラファンのLNGトレイン4と6を攻撃した。ドーハの北東80キロに位置する同施設は、通常、世界のLNG供給量のおよそ20％を生産している。破壊された2基のトレインの生産能力は合わせて年間1280万トンで、年間の収益損失は約200億ドル（約3兆1600億円、1ドル＝158円換算）に上る。復旧には最大5年かかると見込まれている。これは、カタールが修理費を用意できる時期によって決まるのではなく、データセンター事業者や欧州の電力会社も競っているガスタービンの納入枠を、いつ確保できるかによって決まる。

■イランの電力網と国際人道法（IHL）の懸念

キャンプ・デービッドでの議論には、CBSニュースが情報筋から説明を受けたとは報じておらず、政権の公式声明でも触れられていない法的側面がある。民間の発電インフラへの攻撃を規律する国際人道法（IHL）の枠組みと、それがイランにどのように適用されるかという問題だ。

1977年のジュネーブ諸条約第1追加議定書の下では、民用物は軍事目標に該当する場合に限って攻撃対象となり得る。すなわち、その「性質、位置、目的または用途によって軍事行動に効果的に寄与」し、破壊することで「明確な軍事的利益」が得られる必要がある。この基準を満たす場合でも、均衡性の原則により、予想される民間人への被害が、得られる具体的かつ直接的な軍事的利益に比べて過度であってはならない。民間人の間に恐怖を広めることを明確な目的とする攻撃は、いかなる場合も禁止されている。

イランの電力網は軍民で分離されていない。軍事施設と、病院、給水ポンプ、住宅などの民間利用者は、同じ統合された全国送電網から電力を得ている。イランの軍事指揮統制能力を低下させる攻撃は、必然的に民間人の生活を支える機能も低下させる。

ストックホルムに拠点を置く法律機関のIHLセンターは2026年4月、トランプ政権がそれ以前に示したイランの発電所への攻撃の威嚇を非難する公式声明を発表し、そのような攻撃は「戦争犯罪となる」との見解を示した。声明は、軍の指揮官には「常に武力紛争法を尊重し、尊重を確保する法的義務がある」と指摘し、「明白に違法な」命令はニュルンベルク原則に基づいて拒否しなければならないとした。アムネスティ・インターナショナルも2026年3月の分析で、イランの発電所への攻撃は「均衡を欠くためIHL上違法であり、戦争犯罪に該当する可能性がある」との結論を示した。100人を超える米国の国際法教授も2026年4月、Just Securityに同様の見解を示す公開書簡を掲載した。

一方、異なる法的見解も公表されている。米海軍大学校のマイケル・シュミット氏らは、発電所そのものではなく変電所を標的とし、施設を物理的に破壊せずに機能を停止させる「機能的無力化」を図れば、原子力発電所に伴う環境被害のリスクと民間人への被害を抑えつつ、軍事目標の基準を満たし得ると主張している。国際刑事裁判所（ICC）が、ウクライナの発電所を破壊したロシア軍の指揮官に逮捕状を発付したことは、直接関連する反対当事者側の先例となる。ただし、米国はローマ規程の締約国ではなく、ICCの枠組みが米国の作戦に適用されるかどうかについては法的な論争がある。

電力網への攻撃が水供給に影響を及ぼす場合、均衡性をめぐる問題はさらに先鋭化する。クウェート、カタール、バーレーンなどの湾岸協力会議（GCC）諸国は、飲料水供給のほぼすべてを、エネルギーを大量に消費する海水淡水化に依存している。クウェートとバーレーンでは日々使用する水のおよそ99％を淡水化に依存し、カタールの依存率もそれに近い。IRGCが7月にクウェートの発電・淡水化複合施設を攻撃した際には、軍事施設にも関係する電力と民間の水供給という、標的が持つ二重の性格が直ちに明らかになった。戦略国際問題研究所（CSIS）が指摘しているように、第1追加議定書第54条2項は、飲料水設備を含む民間人の生存に不可欠な物への攻撃を明示的に禁止している。

■イランの脅威が地域の米国エネルギーインフラに意味するもの

8月1日のイラン治安当局高官の声明は、イスラエルの重要インフラと「地域の米国エネルギーインフラ」という2種類の標的に向けた「包括的な計画」に言及した。後者は、湾岸地域にある米国所有、または米国の同盟国側のエネルギー資産を指している。

記録に残る3月の先例は、この脅威が意味するところを具体的に示している。イランが3月に攻撃した、または標的として名指しした米国関連施設には、サウジアラムコとエクソンモービルが共同所有するサウジアラビア・ヤンブーのSAMREF製油所や、深刻な被害を受けたラス・ラファンのシェル・パールGTL施設が含まれていた。ライスタッド・エナジーによる湾岸地域の被害額に関する報告では、2度にわたって攻撃されたバーレーンのBAPCOシトラ製油所で、2基の原油蒸留装置とタンク設備の被害が確認された。これにより同社は、グループ全体の操業について不可抗力を宣言せざるを得なくなった。

レバノンのヒズボラ、イラクの人民動員隊（PMF）、イエメンのフーシ派など、イランの地域的な代理勢力のネットワークは、イラン領外にまで報復可能な範囲を広げている。7月29日のダミエッタへのドローン攻撃が示したように、イランと連携する勢力は、米国の作戦立案者が脅威評価に含めていなかった可能性のある新たな地域の標的にも到達できる。APA.azがブルームバーグの報道を引用して伝えたところによると、イエメンのフーシ派は8月1日、ホルムズ海峡でタンカーへの攻撃を再開したことを示した。こうした代理勢力の能力を考慮すると、イランの報復はイラン軍自体の到達能力だけに依存するものではない。「抵抗の枢軸」と呼ばれるネットワーク全体に依存しており、このネットワークは複数の国のLNG船、港湾インフラ、軍事施設を同時に攻撃できることを示している。

■タイミング、市場、そして政権内の意見対立

CBSニュースの報道には、政権が作戦をどのように設計しようとしているのかを示す、目を引く情報がある。世界の金融市場が月曜日の朝に開く前に攻撃を完了させるべきかどうかが検討されたという。これは、米国と世界のエネルギー価格への影響を懸念していたことを示している。

その議論は大統領主宰の閣議で行われた。軍事作戦のタイミングをニューヨーク証券取引所の取引開始時刻を基準に調整するという議論は、この作戦に伴う経済的な利害の大きさを具体的に示している。ブレント原油は7月29日、1バレル88.09ドル（約1万3918円、1ドル＝158円換算）で取引を終え、7月だけで20％以上上昇した。TechTimesが7月29日の取引終了後に報じたところによると、ゴールドマン・サックスは原油価格の高止まりが2027年まで続く可能性があると予測している。全米自動車協会（AAA）によると、米国のレギュラーガソリン価格は2月に戦争が始まって以来、1ガロン当たり約1ドル（約158円）上昇している。

イランの発電能力と石油精製能力を意図的に低下させる作戦は、この紛争においてこれまでで最も大規模な同種の攻撃となり、こうした価格を動かすことになる。週末に攻撃が実行された場合、月曜日の朝に市場が注目するのは、イランがどのように報復するかである。

キャンプ・デービッドでの会議では、意見の一致に至らなかった。CBSニュースは、会議の説明を受けた情報筋の話として、「政治問題を担当する一部のホワイトハウス補佐官は、攻撃の実行に強く反対した」と報じた。補佐官らが示した具体的な懸念は報じられていない。ただし、経済面と国内政治面の背景は推測できる。2027年に向けてガソリン価格が1ガロン当たり4ドル（約632円、1ドル＝158円換算）に近づいていること、連邦準備制度理事会（FRB）が7月29日に9対3でタカ派的な金利据え置きを決め、9月の利上げ確率が80％に達していること、さらにパトリオットとTHAADの迎撃ミサイルの備蓄減少によって軍の行動が制約されていることだ。統合参謀本部議長は7月24日のホワイトハウスでの会議で、この備蓄不足を指摘したと報じられている。CSISは、備蓄の再構築に3年以上かかると推定している。

政治担当補佐官らの反対によって、計画の進行が止まることはなかった。しかし、これはこの紛争での軍事的エスカレーションをめぐり、政権内に意見の相違があることを確認した初の報道であり、現実の戦略的矛盾を反映している。政権が掲げる目標はイランを交渉の場に戻すことであり、エネルギーインフラへの攻撃は圧力を強めるために計画されている。その一方、過去のエネルギーインフラ攻撃に対してイランが実際に取った対応は、米国が同時に守ろうとしている湾岸の同盟国に対する地域的圧力を強めることだった。

■交渉による解決の可能性は残されているか

8月1日にトランプ大統領が公に示した姿勢は、軍事的エスカレーション一辺倒ではなかった。同じキャンプ・デービッドでの閣議で、トランプ大統領は記者団に対し、イランは「しぶとい」と評価し、「ほとんどの国ならすでに降伏していただろうが、彼らはそうしなかった。その点は評価する」と述べた。CBSニュースによる会議の報道では、キャロライン・レヴィット大統領報道官は、米国が勝利することと、トランプ政権下でイランが核兵器を取得することはないと強調する一方、作戦の詳細については回答を避けた。

オマーンを通じた仲介ルートは、8月1日時点で名目上は維持されていた。イランのアッバス・アラグチ外相はここ数日、オマーンとサウジアラビアの外相と電話会談を行っていた。6月17日の覚書が7月初旬に崩壊して以来、テヘランの立場は一貫している。ワシントンとの直接協議は行わないが、仲介者を通じた接触は受け入れる。また、ホルムズ海峡は、イランが具体的な見返りなしには手放さない交渉材料である。

エネルギーインフラへの攻撃拡大が交渉による解決を早めるのか、それとも不可能にするのか。この問題は政権の作戦計画文書では扱われていると考えられるが、公開情報からは答えが出ていない。一方、エネルギーインフラが前回、戦争の主要標的となった際の結果は公開情報で明らかになっている。ラス・ラファンはLNG生産能力の17％を最大5年間失った。復旧に必要な設備を製造できる企業は世界に3社しかなく、3社ともすでに長期の受注残を抱えている。

■注目ポイントQ&A

●カタールのラス・ラファン施設で何が起こり、なぜ米国の消費者にも影響するのですか？

2026年3月18日と19日、イランは、イスラエルによるイランのサウス・パルス・ガス田への攻撃に対する報復として、カタールのラス・ラファン工業都市にあるLNG生産ユニット2基を攻撃しました。この被害によってカタールのLNG輸出能力の17％、年間約1280万トンが失われ、カタールエナジーは中国、韓国、イタリア、ベルギーの買い手との長期供給契約について不可抗力を宣言しました。復旧には3年から5年かかると見積もられています。資金不足が理由ではなく、生産再開に必要な大型ガスタービンを製造できる企業が世界に3社しかなく、いずれも2026年に入った時点で2年から4年分の受注残を抱えていたためです。カタールは世界有数のLNG供給国であり、LNGは世界市場で取引されています。カタール産LNGの供給が減れば、ほかの供給源をめぐる競争が激しくなり、米国を含む世界の天然ガス価格と電力価格を押し上げる要因になります。AAAによると、米国のガソリン価格は2月に戦争が始まって以来、すでに1ガロン当たり約1ドル上昇しています。

●イランの発電所を攻撃することは国際法上合法ですか？

合法性については国際法の専門家の間で見解が分かれており、双方から法的な主張が示されています。1977年のジュネーブ諸条約第1追加議定書の下では、発電所を含む民用物は軍事目標に該当する場合に限って攻撃対象となり得ます。その場合でも、予想される民間人への被害が、得られる直接的な軍事的利益に比べて過度であってはなりません。イランの電力網では軍と民間の利用者が同じ発電・送電インフラを共有しており、軍事目標と民用物の区別が構造的に難しくなっています。IHLセンター、アムネスティ・インターナショナル、100人を超える米国の国際法教授はそれぞれ、イランの発電所への攻撃は均衡を欠き、戦争犯罪に該当する可能性があるとの見解を示しています。一方、軍事法の研究者からは、発電施設そのものではなく変電所を標的とすれば、民間人への被害を抑えながら軍事目標の基準を満たし得るという反論も出ています。ICCはウクライナの発電所を破壊したロシア軍の指揮官に逮捕状を発付しており、直接関連する先例となります。ただし、米国はローマ規程の締約国ではないため、ICCによる法執行をめぐる問題は複雑です。

●イランは報復として湾岸地域のどのエネルギー施設を標的にする可能性がありますか？

2026年3月のイランによる報復が、具体的な前例を示しています。イスラエルがサウス・パルスを攻撃した後、イランは5施設を公に名指しし、その後、実際に攻撃しました。サウジアラビア・ヤンブーのSAMREF製油所、サウジアラビアのジュベイル石油化学コンビナート、UAEのアル・ホスン・ガス田、カタールのラス・ラファンLNGコンビナート、カタールのメサイード石油化学施設です。SAMREF製油所はサウジアラムコとエクソンモービルが共同所有しています。同じ作戦では、クウェートのミナ・アル・アフマディ製油所とミナ・アブドゥラ製油所、ラス・ラファンにあるシェルのパールGTL施設も攻撃されました。イラン治安当局高官は8月1日、報復の標的として「地域の米国エネルギーインフラ」を挙げました。また、レバノンのヒズボラ、イラクの人民動員隊、イエメンのフーシ派などのイランの代理勢力ネットワークによって、報復可能な地理的範囲はさらに広がっています。

●なぜ湾岸諸国の水供給は、電力網への攻撃に左右されるのですか？

クウェート、カタール、バーレーンは飲料水のほぼすべてを、海水から塩分を取り除くエネルギー集約型の淡水化に依存しています。クウェートとバーレーンではその割合が約99％で、カタールもそれに近い水準です。淡水化には大量の電力が必要であり、淡水化施設は軍事施設、住宅、病院などと同じ全国電力網から電力の供給を受けています。イラン軍による直接攻撃であれ、報復の拡大による攻撃であれ、湾岸諸国の電力インフラが攻撃されれば、軍事施設、民間住宅、病院、淡水化施設への電力供給が同時に途絶える可能性があります。原文によると、中東では1億人がこうした淡水化施設に水へのアクセスを依存しています。第1追加議定書は、飲料水設備を含む、民間人の生存に不可欠な物への攻撃を明示的に禁止しています。この法的制約は紛争のすべての当事者に適用されます。

元記事: Iran’s Proven Energy Retaliation Playbook Has Cost $58B: Power Grid Strikes Risk Round Two