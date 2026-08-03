作った船を自作ゲームで商用利用できるサンドボックス「ShipShaper」、9月3日より早期アクセスへ

自由な造形が可能な船デザインサンドボックス「ShipShaper」が、2026年9月3日にSteamで早期アクセスを開始する。作成した船の3Dモデルはロイヤリティフリーの商用ライセンス付きで出力でき、インディーゲーム開発者や3Dモデラーにとって実用的なアセット作成ツールとなる。早期アクセス版の価格は現時点で未発表だが、Steamでは無料デモ版が配信されている。

■ゲームでありながら実用的なデザインツール

BAFTAノミネートのソロ開発者Tomas Salaは7月31日、自由形式の船デザインサンドボックス「ShipShaper」を2026年9月3日にSteam早期アクセスでリリースすると発表した。

パブリッシャーのWired Productionsの発表によると、プレイヤーが作成した船はFBXファイルとしてエクスポート可能で、自身のゲームやMod、3Dプリントにおいてロイヤリティフリーで商用利用できるという。公式プレスリリースで明らかにされたこの無料の商用ライセンスにより、ShipShaperは単なる変わり種のゲームではなく、Falconeerの世界観に興味がなくても、ライセンスの制約がない時代物の海軍艦艇を必要とするインディー開発者や3Dプリントクリエイターにとって、合法的なアセット作成パイプラインとなる。

リリース日は、7月31日から8月7日まで開催されるデモイベント「Six One Demo Days」のオープニングプレゼンテーションで確認された。現在、Steamで無料のプレイアブルデモが配信されている。

ShipShaperには戦闘やリソース管理、グリッドが存在しない。Steamページの記載によれば、プレイヤーは事前の3Dモデリング経験がなくても、開発者が「自由形式の有機的なコントロール」と呼ぶ操作で形状を押し引きして曲げることができる。出力できる船は、歴史的な漁船や前弩級戦艦から、大航海時代の帆船、完全に架空の船まで多岐にわたる。SalaはSteamコミュニティの投稿で、1900年代以前の船のデザイン、特に大航海時代がこのツールの歴史的な中心テーマであると公言している。

この設計思想により、ShipShaperはBesiegeのようなグリッドベースの船体構築ゲームや、Kerbal Space Programのようなパーツ組み立てゲームとは一線を画している。明確な「正解」の構成はなく、プレイヤーが形を作り、まとまったものが結果となる。

空中戦ゲーム「The Falconeer」や都市建設ゲーム「Bulwark: Falconeer Chronicles」をソロで開発したSalaによれば、ShipShaperは社内の実験から発展したものだという。このツールはもともとBulwarkの船アセット用プロトタイプツールとして構築されたが、単独でリリースできるほどの規模に成長した。

Steamのデモ版は、サンプル数は少ないものの100%の「好評」レビュー（163件）を獲得しており、開発者はDiscordやSteamでのコミュニティのフィードバックが、毎週構築する機能の方向性をすでに形作っていると報告している。

■作成した船の商用利用とエクスポート

無料の商用ライセンスは、ShipShaperのターゲット層をFalconeerシリーズのファン以外にも広げる要素となっている。

ShipShaperがエクスポートするFBXは、Autodeskが開発した業界標準の3Dアセット交換フォーマットであり、Unity、Unreal Engine、Blender、Maya、3ds Maxなどの主要なプロ向けツールでサポートされている。Steamページによると、ShipShaperで作成しFBXとしてエクスポートした船は、ライセンス交渉やロイヤリティ契約、クレジット表記の必要なく、商用ゲームプロジェクトに直接組み込むことができる。ライセンスは個人利用と商用利用を明確に許可している。

これにより、海戦プロトタイプを構築するソロのゲーム開発者や、3Dプリントファイルを準備するTRPGのミニチュアデザイナー、歴史的なシーンを組み立てるBlenderアーティストなどが、ShipShaperを専用の制作ツールとして使用し、その出力を自身の商用アセットとして扱うことが可能になる。このゲームは、クリエイティブなおもちゃとしても遊べる有料のアセット生成ソフトウェアとして機能する。

また、Wired ProductionsのFAQによれば、完成した船は「Bulwark: Falconeer Chronicles」に直接エクスポートし、同作の世界で海軍の艦船として使用することもできる。Salaは、ShipShaperが自身の今後のプロジェクトとも連携することを認めており、このツールをFalconeer Chroniclesフランチャイズ全体で共有されるアセットレイヤーとして位置づけている。

船はゲーム内のジオラマ（ボトルシップにする機能を含む）として飾ったり、外部ソフトウェアを使用して物理的な3Dプリント用に準備したりすることも可能だ。

■9月3日の早期アクセス版で追加される機能

現在の無料デモ版では、コアとなるデザインツールが読み取り専用の状態で提供されており、船の建造と表示は可能だが、航海させることはできない。早期アクセストレーラーによれば、9月3日の早期アクセス版では機能が大幅に拡張される。

追加される機能には、完成した船を進水させて航海させる機能、歴史的な大砲や砲塔などの武装、新しい推進システムと拡張された帆の構成、雰囲気作りのための照明ツール、より柔軟な形状制御、そして船のデザインをコミュニティで共有できるSteam Workshopのサポートが含まれる。

ローンチ時からのSteam Workshop統合は重要な追加要素だ。これにより、コミュニティは初日から完成した船を共有およびダウンロードできるようになり、ShipShaperは純粋な作成ツールからデザインライブラリへと変わる。

早期アクセス版の価格は発表されていない。現在、Steamページは公開されており、ウィッシュリストへの追加を受け付けている。

■ソロ開発者Tomas Salaの新たな挑戦

ShipShaperは、空中戦（2020年のThe Falconeer）、都市建設（2024年のBulwark: Falconeer Chronicles）、そして純粋な創造的表現へとSalaが移行していく軌跡を示す作品だ。これら3作はすべてソロで開発され、同じ「Great Ursee」という海洋ファンタジー世界を舞台にしながらも、それぞれ異なるジャンルとなっている。一貫しているのは、ローポリゴンのジオメトリ、事前生成テクスチャを使用しないカスタムシェーダー、ダークファンタジーの海の雰囲気といったSalaの独特なビジュアルスタイルだ。

これら3つのプロジェクトを支援し、業界で18周年を迎える英国のインディーパブリッシャーWired Productionsは、早期アクセスの発表に合わせてSteamでFalconeerフランチャイズセールを実施すると発表した。The FalconeerやBulwark: Falconeer Chronicles、そのDLCやサウンドトラックが割引対象となる。なお、セールの期間は公式資料では確認されていない。

■注目ポイントQ&A

●ShipShaperとは何ですか？誰が開発しましたか？

ShipShaperは、BAFTAにノミネートされた「The Falconeer」や「Bulwark: Falconeer Chronicles」のクリエイターであるTomas Salaがソロで開発し、Wired Productionsがパブリッシングする、自由形式の船デザインツール兼クリエイティブサンドボックスゲームです。プレイヤーは形状を押し引きして曲げることで、歴史的な漁船や大航海時代の帆船から、鉄甲艦、潜水艦、架空の船までデザインできます。グリッドシステムや戦闘、リソース管理はありません。現在Steamで無料デモが配信されており、Steamページによれば2026年9月3日にSteam早期アクセスが開始される予定です。

●ShipShaperで作った船を自分のゲームで使ったり、商用販売したりできますか？

はい、ロイヤリティやライセンス料は不要です。ShipShaperは完成した船のデザインを、UnityやUnreal Engine、Blenderなどで読み込める業界標準の3DフォーマットであるFBXファイルとして、無料の商用ライセンス下でエクスポートします。このライセンスは個人利用と商用利用を明示的にカバーしており、インディーゲーム開発者や3Dプリントクリエイター、Mod制作者は、追加の許可を得ることなく有料製品に組み込むことができます。また、Wired ProductionsのFAQによれば、「Bulwark: Falconeer Chronicles」に直接エクスポートしてゲーム内で使用することも可能です。

●ShipShaperは他の船の建造ゲームやクラフトゲームとどう違いますか？

類似のツールの多くは、グリッドベースやパーツ組み立てシステムを採用しています。一方、Steamページの記載によれば、ShipShaperは有機的な自由形式のメッシュ変形を使用しており、グリッドや「正解」の構成はなく、経験も必要ありません。Steamコミュニティの開発者投稿によれば、SFやファンタジーの船ではなく、大航海時代や前弩級戦艦など1900年代以前の船に特化しています。また、サバイバル要素や経済システムなど、船の外観を制限するゲームプレイの文脈がなく、デザイン行為そのものに焦点が当てられています。

●ShipShaperはFalconeerシリーズのファンにしか役立ちませんか？

いいえ。ShipShaperはFalconeer Chroniclesの世界観と繋がっていますが、無料の商用FBXエクスポートライセンスがあるため、同シリーズに接点のないインディーゲーム開発者や3Dプリント愛好家、Blenderアーティスト、TRPGのミニチュアデザイナーにとっても独立して役立つツールです。ローンチ時のSteam Workshopサポートにより、プレイヤーは船のデザインを公開して共有でき、ゲームを所有する誰もがアクセスできるコミュニティアセットライブラリが形成されます。

元記事: ShipShaper Hits Early Access Sept 3: Free Commercial License Lets Creators Keep Ships