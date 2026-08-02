韓国の半導体輸出、2カ月連続400億ドル超　7月は前年比179%増

韓国の7月輸出統計で、半導体輸出は410億1000万ドル（約6兆4796億円、1ドル＝158円換算）となり、2カ月連続で400億ドルを超えた。KOSPIが急落した月のデータでもあり、AIインフラ需要への懸念が強まる一方で、少なくとも7月までの輸出実績は高水準を維持していた。ただし、月間の輸出額は月末時点の新規受注や将来需要を直接示すものではない。

■7月の輸出は過去2番目、半導体は179%増

韓国の半導体産業は7月、メモリーチップ史上でも特に強い2カ月間を締めくくった。一方で同国の株式市場は、アジア通貨危機以来ともいえる激しい変動に見舞われていた。

韓国産業通商資源部が土曜日に公表した公式貿易統計によると、7月の輸出額は988億9000万ドル（約15兆6246億円）で、前年同月比62.8%増だった。うち半導体輸出は179%増の410億1000万ドル（約6兆4796億円）に達した。

この金額は、半導体輸出が2カ月連続で400億ドルの大台を超えたことを意味する。Korea JoongAng Dailyの報道によると、単一製品カテゴリーで主要輸出国が月間400億ドル超を2カ月連続で記録した例はこれまでなかったという。

7月の総輸出額は、韓国史上で月間2位の水準だった。過去最高は6月の1022億5000万ドルで、7月はそれに次ぐ。産業通商資源部によると、ロイター調査の中央値だった前年同月比59%増の予想も上回った。

■株価急落の一方、7月までのチップ輸出は高水準を維持

この統計は、KOSPIが過去最大の1日反発を記録した翌朝に公表された。7月の月間輸出実績が、同月末に投資家の間で強まったAI需要への懸念とは対照的に、なお高水準だったことを示すデータである。

ただし、月間輸出統計は7月中の通関実績を合計したもので、その多くは株価急落以前の受注や生産計画を反映している可能性がある。このため、月末の市場急変と同じ時点の新規需要や受注動向を直接示すものではない。また、公表された中心的な指標は輸出額であり、価格上昇やHBMなど高価格製品の構成比変化も含まれるため、物理的な出荷数量そのものとは区別する必要がある。

7月のKOSPIは22.19%下落し、1997年のアジア通貨危機以来で最大の月間下落率となった。TechTimesの市場急変に関する報道では、サーキットブレーカーの連続発動、SK hynixの決算が市場予想に届かなかったこと、さらにAI資金循環への懸念が重なり、長年の上昇分が数日で巻き戻されたとされている。だが7月の貿易統計は、基礎的な出荷動向はその間も崩れていなかったことを示した。

7月に世界の半導体市場で最大の論点となっていたのは、AIインフラ需要が実需に支えられ、持続的なものなのか、それとも一部企業間の資金循環が含まれているのかという点だった。TechTimesによれば、NvidiaがOpenAIのオハイオ州データセンターを支えるため2500億ドルの保証を付けたと報じられたことが、循環的な会計処理になぞらえる見方を強めた。

SK hynixの第2四半期営業利益は605.4億ウォンではなく60兆5400億ウォンで、約419億ドル（約6兆6202億円、原文換算ベース）とされ、前年同期比557%増だったが、アナリスト予想を6.6%下回った。TechTimesの報道では、これをきっかけとする売りが広がり、Samsung ElectronicsとSK hynixの時価総額は2営業日で合計約2700億ドル失われたとされる。

それでも7月の貿易データは、少なくとも同月までのチップ輸出実績が減速していなかったことを示している。半導体輸出額は前年同月比179%増となり、コンピューター輸出も404%増えた。もっとも、これらは金額ベースの月間統計であり、月末時点の新規受注や、その後の需要の持続性を直接示すものではない。

産業通商資源部は月次声明で、「AI技術の普及と産業のエージェンティックAI時代への進展が、サーバー向けメモリーチップ需要を引き続き押し上げた」と述べた。

貿易統計公表の前日にあたる金曜日、KOSPIもまたこれに近い判断を示した。CNBCによると、Microsoft、Amazon、Metaの予想を上回る決算を受けた世界的なテック株高を背景に、KOSPIは17.91%上昇して6595で取引を終え、過去最大の1日上昇率を記録した。同日のSamsung Electronicsは26.81%高、SK hynixは29.95%高だった。

Futurum Groupの半導体アナリスト、Rolf Bulk氏はCNBCに対し、この反発についてAI投資サイクルが損なわれていないという確信の改善が背景にあると語った。Bulk氏は「AIインフラ構築の減速を示す兆候は見当たらず、このサイクルの持続可能性について前向きに見ている」と述べている。

■Samsungは半導体で最高益、Galaxy事業は初の四半期赤字

Samsung Electronicsが7月30日に第2四半期の詳細決算を公表したことで、7月の貿易データがさらに浮き彫りにした逆説が明確になった。輸出記録を塗り替える半導体ブームが、そのチップを使う消費者向け電子機器の利益率を同時に圧迫しているのである。

Samsung Electronicsの2026年第2四半期決算リリースによると、半導体部門のDevice Solutionsは売上高171兆5000億ウォン（約1188億ドル、約18兆7704億円）、営業利益89兆2000億ウォン（約618億ドル、約9兆7644億円）を計上した。いずれも過去最高で、営業利益はメモリーチップメーカーとして四半期ベースで過去最高だった。メモリー事業ではDRAMとNANDの出荷量がともに過去最高となり、Samsungはハイパースケーラー需要に供給が追いつかなかったとしている。

一方で、Galaxyスマートフォンを販売し、部材としてDRAMやNANDフラッシュを購入するモバイル・ネットワーク部門は、営業損失7000億ウォン（約4億8500万ドル、約766億円）を計上した。セグメント別開示が始まった2011年以来、初の四半期赤字となる。売上高はGalaxy S26の好調で前年を上回ったが、メモリー市場全体の部材コスト上昇が利益を削った。

Samsungのチップ部門に有利な生産判断、つまり汎用DRAM向けウェハー能力を高帯域幅メモリーへ振り向けることは、そのままスマートフォン事業の入力コスト上昇につながる。AIブームが、Samsungの事業を内側から二分している構図だ。

Samsungはアナリストに対し、年後半について「AIインフラ投資の継続とエージェンティックAIの採用により、サーバー需要は堅調」との見通しを示した。また、メモリー供給制約は2028年まで続くと予想し、複数年の供給契約が標準化しつつあると述べた。

■HBMがもたらす構造的な供給制約

韓国のメモリー輸出が、単一製品カテゴリーとしては他国に前例のない水準に達している背景には、価格や政治では簡単に回避できない工学上の制約がある。

AIインフラ整備の中心にあるのが、高帯域幅メモリーHBMである。従来型DRAMは回路基板上に平面的に載り、64ビットのデータ経路でプロセッサーと接続され、およそ毎秒60ギガバイトの帯域を提供する。これに対しHBMは、複数のDRAMダイを垂直に積層し、TSV（Through-Silicon Via）と呼ばれる微細な銅柱で各層を接続する。JEDECのHBM4標準では、この構造が詳しく説明されている。

各ダイはおよそ30マイクロメートル、髪の毛の太さの約3分の1まで薄くされ、12層以上を標準の高さ制限内に収める。完成したスタックはAIプロセッサーのすぐ隣にシリコンインターポーザー上で配置され、従来型メモリーで速度低下の要因となる長い配線を不要にする。

量産段階に入ったHBM4では、JEDEC JESD270-4仕様によると、2048ビットのインターフェースでスタック当たり最大毎秒2テラバイトの帯域を実現する。これは汎用DDR5メモリーモジュールの約33倍にあたる。この構造差があるため、NvidiaやAMD、GoogleはAIアクセラレーターで標準DRAMへ簡単に置き換えられない。別のメモリーに切り替えるには、チップパッケージ全体の再設計が必要になる。

7月の貿易統計を際立たせているのは、見出しの数字だけでは見えにくいHBM生産の副作用でもある。TechTimesのHBM供給分析によると、HBMスタック1個を作るには、積層、接合、ビア形成の工程により、同等のDDR5モジュールのおよそ3倍の製造能力が必要になる。SamsungやSK hynixがウェハー能力をHBMへ振り向けるほど、従来型DRAMは市場から減っていく。

その結果、2026年6月末までに汎用DDR4価格は1ユニット当たり約21ドル（約3318円）となり、1年前の約8倍に達した。AIインフラ需要はHBM供給を消費するだけでなく、同じ投資の構造的帰結として汎用メモリー供給も引き締めている。

TechTimesの報道によると、SK hynixは世界HBM市場の約54%を握り、NvidiaのVera Rubinプラットフォーム向けHBM4受注の約70%を持つ。2026年のHBM、DRAM、NANDの生産分はすべて完売している。

またTechTimesによれば、Nvidiaの現行Blackwell B200 GPUは8基のHBM3Eスタックで合計192GBを搭載し、次世代Rubinプラットフォームでは12基のHBM4スタックで合計288GBへ移行する見通しだ。HBMはすでにGPU部材費の50%超を占めているとされる。

AI向け階層の供給逼迫は、消費者向けハードウェアにも波及している。Nvidiaは今年前半、AIデータセンター顧客向けにメモリー配分を振り向けるため、RTX 50シリーズの民生向けゲームGPU生産を30%から40%削減したと報じられている。

■半導体以外にも広がった輸出増

7月の貿易統計では、半導体が最大の注目分野である一方、輸出増の裾野は想定以上に広かった。半導体を除く韓国の輸出も前年同月比26%増え、主要20品目のうち19品目が増加した。減少したのは家電のみで、米住宅市場低迷に伴う需要鈍化の影響から4.1%減の6億ドル（約948億円）だったと産業通商資源部はしている。

自動車輸出は、ハイブリッド車や環境対応車への世界需要を追い風に7%増の62億ドル（約9796億円）となった。石油製品は中東情勢の不透明感に伴う原油高も一因となって34.1%増の56億8000万ドル（約8974億円）、石油化学製品は10.3%増の41億8000万ドル（約6604億円）だった。モバイル機器も、MX部門の利益率圧迫にもかかわらずGalaxy S26の販売好調に支えられ、51%増の18億1000万ドル（約2860億円）となった。

韓国産業相のキム・ジョングァン氏は声明で、「半導体の好調の中、主要20輸出品目のうち19品目が増加した」と述べた。Korea Heraldによれば、同氏はこれを韓国が「輸出ポートフォリオの多角化に成功した」証拠だと位置づけた。

仕向け地別では、中国向けがチップ、非鉄金属、石油製品の需要を背景にほぼ倍増し、216億8000万ドル（約3兆4254億円）となった。米国向けは主要テック企業によるAIデータセンタープロジェクトを背景に68.7%増の174億3000万ドル（約2兆7539億円）、東南アジア向けは73.7%増の188億ドル（約2兆9704億円）、EU向けは55.7%増の93億8000万ドル（約1兆4820億円）だった。

輸入は26.5%増の685億6000万ドル（約10兆8304億円）で、貿易黒字は303億2000万ドル（約4兆789億円）となった。6月の過去最高360億9000万ドルは下回ったが、歴史的に見ればなお高い水準にある。原油、天然ガス、石炭の輸入は50.1%増の144億8000万ドル（約2兆2878億円）に達し、エネルギー価格上昇と国内の産業拡大の双方を反映した。非エネルギー輸入も、半導体製造装置需要などを背景に21.4%増の540億8000万ドル（約8兆5446億円）だった。

■供給逼迫はさらに悪化するのか

チップメーカー2社の経営陣は、AIインフラ需要が頭打ちになっているとの見方を強く否定している。TechTimesによると、SK hynixの宋賢鍾社長は第2四半期決算説明会で「主要顧客は依然として、より多くのメモリー供給を求めている」と述べた。

同社は、約10社の主要顧客と長期供給契約を締結済みで、期間は一般に5年程度に及ぶという。数量コミットメントと価格安定化メカニズムが含まれ、数年先までの需要可視性を高めている。

Meritz Securitiesのアナリスト、キム・ソヌ氏は7月中旬、メモリーチップ供給側が満たせているのは現在需要の75%から80%にとどまり、投機的注文を除いても2027年には充足率が60%まで下がる可能性があると警告した。TechTimesの供給危機分析が伝えている。

さらにTechTimesによると、SK hynixの郭魯正CEOは投資家に対し、龍仁ファブ複合施設の完工目標を2045年から2033年へ前倒しする積極拡張を進めても、需要は2030年を大きく超えてなお同社の全面的な生産能力を上回ると語った。

Bank of AmericaはTechTimes経由で、2026年を「1990年代のブームに似たスーパーサイクル」と位置づけ、世界のDRAM売上高が通年で51%増加し、平均販売価格も全般に大きく上昇すると予想している。

年初から7月後半までの累計でも、この勢いは鮮明だ。韓国関税庁データによると、2026年の韓国輸出額は5512億ドル（約87兆896億円）で、前年同期比48.7%増だった。Korea Heraldの8月1日報道が確認したこの伸びは、AI主導のメモリースーパーサイクルが世界半導体市場を変える前には想像しにくい水準だった。

■なぜ韓国の統計が世界のAIインフラ需要を映すのか

韓国の月次貿易統計が世界的に重視されるのは、構造的な理由がある。韓国は通常、主要輸出国のなかでも最も早く速報値を出す国の1つであり、税関統計が世界のチップ需要、メモリー価格動向、AIインフラ整備の進み具合を示す早期警戒シグナルとして注視されている。

今回の7月データは、特に解釈上の重みが大きかった。直近数週間では、Samsungが営業利益895兆ウォンではなく89兆5000億ウォン、約620億ドル（約9兆7960億円）で前年同期比1814%増という過去最高の四半期利益を計上し、営業利益予想も上回った一方、KOSPI全体は7月に22.19%下落した。Samsungニュースルームが伝えた数字と、株式市場の動きには大きな乖離があった。

この乖離は、株式リサーチでよく知られる力学で説明できる。将来期待をすでに高く織り込んだ株は、実際の業績が非常に強くても、その結果が埋め込まれた期待に届かなければ下落しうる。SK hynixで起きたのはそれである。7月の税関データが明確に示すように、実際のチップ出荷で起きていたことではない。

■なお残るリスク要因

勢いは極めて強いものの、韓国の貿易見通しに逆風がないわけではない。Korea Heraldによると、キム産業相は、輸出企業は「主要経済圏で高まる保護主義と中東における地政学的不確実性」という継続的リスクに直面していると警告した。

通商政策の先行きも予測しにくい。The Hillが伝えたところでは、2025年5月に成立した米中関税休戦は、中国製品への米関税を145%から30%へ引き下げ、一定の安心感と中国ハイパースケーラーからの追加需要をもたらした。ただし、中長期の政策環境は米中関係や再度の緊張激化に左右される。

また、TechTimesの分析では、半導体製造装置に対する輸出規制、同盟関係の変化、中国が韓国製メモリーの代替をどの程度早く国内で進めるかも、数年単位で貿易構図を変えうる変数だという。その例として、ChangXin Memory Technologiesが7月27日に86億ドル規模のIPOを実施したことが挙げられている。

中国のCXMTは、汎用DRAM価格に対しては中期的に現実的な脅威になりうる。しかしTechTimesの分析では、韓国勢の高収益を支えるHBM分野で、現時点でSamsungやSK hynixに対抗する力はまだない。HBM製造には、TSVの高精度加工と高いダイ積層歩留まりが必要で、CXMTはその水準に達していないとされる。

TechTimesのDUVリソグラフィーに関する報道によると、2026年半ば時点でCXMTのウェハー能力のうちHBM向けは約2%で、世代もHBM3Eにとどまり、SamsungやSK hynixが現在出荷する世代より1つ古い。

一部アナリストは、メモリー価格環境は依然高水準ながら、Samsung、SK hynix、Micronが2027年に向けて増産を急ぐことで、いずれ調整圧力に直面する可能性も指摘している。その追加供給を、AIインフラ需要の構造変化が十分に吸収できるほど大きく持続的かどうかが、韓国経済史でも際立つ今回の輸出ブームの行方を左右する。

■注目ポイントQ&A

●「2カ月連続で半導体輸出400億ドル超」とは何を意味し、なぜ重要ですか

2026年6月と7月の両方で、韓国の半導体輸出額が400億ドルを超えたという意味です。6月は448億2000万ドル、7月は410億1000万ドルでした。AIメモリースーパーサイクル以前には、主要輸出国が単一製品カテゴリーで月間400億ドルを一度でも超える例はなかったとされます。重要なのは、これは業績予想や株価ではなく、税関データで確認された実際のチップ出荷だという点です。1カ月だけの急増ではなく、新たな需要水準が持続していることを示します。

●SamsungやSK hynixが最高益だったのに、なぜKOSPIは7月に22%下落したのですか

主因は、実際の出荷動向とは別の3要素にありました。第1に、両社の株価には記録的業績をさらに上回る結果への期待が織り込まれており、SK hynixの第2四半期営業利益が市場予想を6.6%下回ったことで売りが広がりました。第2に、中国CXMTの大型IPOや中国勢の露光装置国産化、Nvidiaの2500億ドル保証を巡る精査など、構造的な懸念が同時に浮上しました。第3に、Samsung ElectronicsとSK hynixの2社でKOSPI時価総額の40%超を占めるため、2銘柄への売りが指数全体を押し下げやすかったためです。金曜日の17.91%反発は、その逆の作用でした。

●韓国のHBMブームは、なぜ他の電子機器を高くするのですか

SamsungやSK hynixが標準DRAM向けのウェハー能力をHBMへ振り向けると、HBMの積層やビア形成により平面型DRAMの約3倍の製造能力を要するため、汎用メモリーの供給が縮みます。これは価格戦略ではなく、HBMの製造構造による結果です。そのためHBM需要が増えるほど、DDR4など汎用DRAMの需給も引き締まります。2026年6月末までにDDR4価格は1ユニット約21ドルまで上昇し、1年前の約8倍になりました。SamsungのGalaxy事業が四半期赤字に落ち込んだのも、同じメモリー市場の高騰で部材コストが押し上げられたためです。

●AI向けメモリー不足は今後さらに悪化しますか

現在の業界見通しでは、新規能力の効果が本格化する前の2027年に、逼迫が最も厳しくなる可能性が示されています。Meritz Securitiesのキム・ソヌ氏は、2026年7月時点で供給側が満たせているのは需要の75%から80%で、投機的注文を除いても2027年には60%に低下しうると見ています。SK hynixの郭魯正CEOは、2030年を大きく過ぎても需要が全面的な生産能力を上回ると投資家に説明しました。Samsungも第2四半期決算で、現在の受注を満たすだけのHBMを十分に生産できていないとし、複数年供給契約が標準化しつつあるとしています。2028年以降も需給ギャップが続くかどうかは、AIインフラ投資が7月の税関データが示す勢いを維持するかに左右されます。

元記事: South Korea Chip Exports Top $40B for Second Straight Month as KOSPI Stages Record Recovery