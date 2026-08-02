『EA Sports FC 27』キャリアモード徹底解説：TransferRoomの移籍評価とダイナミックOVRで何が変わるのか

EA Sportsは2026年7月31日、『EA Sports FC 27』のキャリアモードに関する詳細な解説を公開した。現実のプロクラブが利用するデータプラットフォーム「TransferRoom」の導入や、選手の能力値がシーズン中に変動する「ダイナミックOVR」など、キャリアモードの仕組みを大きく変える新要素が盛り込まれている。本作は2026年9月25日に世界で発売される予定だ。

■キャリアモード史上でも特に大きな構造改革

EA Sportsは2026年7月31日、『EA Sports FC 27』のキャリアモードに関する詳細な解説（ディープダイブ）を公開した。最大の目玉は、シリーズ初の試みとなる監督キャリアでの選手評価システムだ。現実のプロサッカークラブが移籍候補の調査や評価額の算定に利用するデータプラットフォーム「TransferRoom」が導入される。これは選手名や能力値を使用するためのライセンス契約ではない。現実のクラブが利用する評価手法そのものが、初めてシミュレーション内の移籍市場に組み込まれるのである。

2つ目の大きな変更点は、EAが公式のピッチノートで「キャリアモード史上最大の選手レーティング変更」と説明している「ダイナミックOVR」だ。選手の総合レーティング（OVR）が、調子（Form）、士気（Morale）、そして新たな指標である試合フィットネス（Match Fitness）に基づき、シーズンを通じて上下するようになる。これにより、チーム管理はカレンダーの裏側で進行する要素ではなく、継続的に対応が必要なタスクとなる。

移籍金を現実のデータに基づかせるシステムと、選手の能力を動的な変数にするシステム。この2つは、シリーズ開始以来、EA FCのシングルプレイヤー向けキャリア体験に加えられた変更のなかでも、特に構造的な影響が大きいものとなる。『EA Sports FC 27』は2026年9月25日に世界で発売され、Ultimate EditionおよびUltimate Plus Editionの購入者向け早期アクセスは9月18日に始まる。

■現実のプロクラブが対価を払うシステムをゲーム内に実装

監督キャリアの移籍市場における中核的な変更は、TransferRoomとの提携だ。EAはキャリアモードのピッチノートで、同サービスを「サッカークラブが選手を獲得する際に使用する、主要なサッカー移籍価値プラットフォーム」と説明している。TransferRoomの「期待移籍価値（Expected Transfer Value：xTV）」システムは、パフォーマンス統計、年齢曲線、リーグのレベル、現実の移籍市場の状況に基づき、選手の公正な市場価格を推定するデータ主導型の評価モデルである。現実のクラブが利用料を支払ってアクセスする種類のツールだ。『FC 27』のキャリアモードでは、この仕組みがゲーム内のすべての選手評価を支える基盤となる。

具体的には、各セーブデータの開始時に固定的な数値が割り当てられるのではなく、市場環境、調子、所属リーグの状況が変化するにつれて、選手の価値が複数のシーズンにわたって変動することを意味する。EAのピッチノートによると、xTVモデルは「選手の調子や所属リーグの強さなどを考慮して価値を加算する、既存の調整済み価値モデルと併用される」という。この組み合わせにより、比較的レベルの低いリーグで不調に陥っているストライカーの価値は下落し、トップディビジョンで飛躍的な活躍を見せる若手プレーメーカーには高額なオファーが提示されるようになる。

EAが、単にライセンスを受けた選手名や統計データではなく、現実のプロサッカーで使われる移籍データの基盤を、シミュレーションの経済システムとして組み込むのは今回が初めてだ。長期間のセーブを通じて適正な移籍価値の感覚を身につけるキャリアモードのプレイヤーは、プロクラブが現実の移籍市場で利用するものと同じ方法論に基づいて判断することになる。

■移籍ステージ：どの段階でも破談しうる多段階の交渉

移籍システムの見直しは評価額だけにとどまらない。EAのキャリアモードに関するピッチノートで説明されているように、『FC 27』の監督キャリアにおける取引は、1つの交渉画面で完結するのではなく、明確に定義された「移籍ステージ」を経て進行する。完全移籍、期限付き移籍、フリーエージェント、契約満了を控えた選手のいずれを獲得する場合も、プロセスは最初の問い合わせから始まる。その後、クラブ間交渉と選手との契約交渉が並行して行われ、すべての当事者が合意して初めて完了となる。

重要な新要素は、一度合意に達しても、それが確定するとは限らないことだ。ライバルのAIクラブがどの段階でも新たに関心を示して介入する可能性があり、売却側のクラブが新たな条件を要求したり、同じ候補を巡る獲得競争が起きたりする。選手を売却する場合も同様で、監督はオファーの承諾、拒否、直接交渉、フットボールディレクターへの委任から対応を選択できる。

再設計された「移籍ハブ」は、専用のスカウトエリアと移籍エリアに分けられる。「進行中の交渉」パネルは、届いたオファー、進行中の放出交渉、契約更新を追跡できるライブダッシュボードとなり、交渉状況を示すインジケーターと選手の関心度が表示される。複数の画面からアクセスできる新たな「選手アクション」リストにより、候補選手のスカウトから移籍に関する問い合わせを始めるまでの画面移動も少なくなる。

移籍市場最終日（Deadline Day）は20時間制に拡大され、従来の1時間進行に加えて、新たに2時間進めるオプションが追加される。

取引条件には、移籍金を複数シーズンにわたって支払う分割払い、クラブの成績や選手個人のパフォーマンス目標に連動する成果報酬型ボーナス、将来の売却額に対する歩合条項、優先獲得権、買い戻しオプションなどが加わる。選手との契約では、交渉時に約束したチーム内での役割に応じた出場時間を与えなければ、相応の影響が生じる。また、昇格、降格、大陸大会への出場権獲得によって自動的に発動する、給与の増額・減額条項も設定できる。

■ダイナミックOVR：ピッチ上の出来事に反応する選手レーティング

固定的な選手レーティングから動的なレーティングへの移行は、長期間のセーブにおけるキャリアモードのプレイ体験を最も大きく変える変更となる。「ダイナミックOVR」には3つの独立した柱があり、それぞれがシーズン中に選手の総合レーティング（OVR）を上昇または低下させる可能性がある。

「調子（Form）」は全面的に作り直された。固定値を単純に上乗せするのではなく、現在のパフォーマンスと長期的な潜在能力に基づいて設定される、目標のダイナミックOVRへ近づくように作用する。EAによると、成長の余地が大きい選手、例えば頭角を現した若手選手は、能力の上限に近い実績あるベテランよりも大きく変動する可能性がある。調子による能力上昇はポジション別に適用され、すべての能力値に一律で振り分けられるのではなく、選手が得意とする役割に最も関係する能力値へ反映される。

「士気（Morale）」は、バックグラウンドの選手管理システムから、ダイナミックOVRに直接影響する要素へと位置づけが変わった。チーム内で期待される役割、出場時間、監督とのやり取りが士気に影響し、長いシーズンの厳しさを反映するため、士気の変動幅も大きくなっている。EAによると、優れたパフォーマンスが士気を高め、好循環につながる場合もあるという。

「試合フィットネス（Match Fitness）」は、『FC 26』のトレーニングプラン機能に代わる新たな指標だ。キックオフ時における選手の身体的な準備状態を、「ピーク」から「コンディション不良」までの段階で表す。試合中に変動する「エネルギー」とは異なり、試合フィットネスは試合前のコンディションを示す。重要なのは、身体的な準備が整った選手にボーナスを与えるのではなく、準備が不十分な選手にペナルティを科す仕組みであることだ。そのため、選手のローテーションや回復管理を通じて、適切な状態を積極的に維持する必要がある。試合フィットネスがピークの選手はダイナミックOVRの能力を完全に発揮できるが、コンディション不良と評価された選手は、本来の能力にかかわらずパフォーマンスが低下する。

この3要素が組み合わさることで、同じ選手でも、11月の好調時にはOVR 91、カップ戦敗退後に士気が落ち込んだ2月にはOVR 87となる可能性がある。ダイナミックOVRはライバルのAIクラブにも同様に適用されるため、移籍市場における選手の価値も、シミュレーション全体でピッチ上に起きている出来事へ目に見える形で反応するようになる。

■オーセンティック設定における負傷システムの再調整

オーセンティックゲームプレイにおける負傷の発生頻度は、現代のプロサッカーにおける身体的負担をより適切に反映するために引き上げられた。軽傷が試合日を過ぎても続く場合があり、監督は選手を起用して負傷を悪化させるリスクを冒すかどうかを判断しなければならない。中程度および重度の負傷には、完治してリスクがなくなる前でも復帰できる期間が設けられる。またEAは、一部の重傷カテゴリーから「軽度」の重症度を削除し、より現実的な重症度だけを残している。

負傷システムはダイナミックOVRおよび士気と連動する。重大な負傷は、治療のために欠場している期間だけでなく、回復中や復帰後も選手のレーティングを押し下げる可能性がある。

■成長プロファイル：画一的な成長に代わる6つのキャリア軌道

『FC 27』では、データベース内のすべての選手が同じ基本的な成長軌道をたどることはなくなる。6種類の「成長プロファイル」が、個々の選手がキャリアを通じてどのように成長し、ピークを迎え、衰えていくかを決定する。早くから頭角を現して若いうちにピークを迎える選手もいれば、20代後半まで成長を続ける選手、自然な衰えが始まるまで長期間にわたってトップレベルのパフォーマンスを維持する選手もいる。

各成長プロファイルは、能力値のグループごとに時間の経過に伴う変化へ影響を与える。これにより、選手ごとの成長に現実味のある違いが生まれ、長期的なチーム編成でも、より意味のある判断が求められる。EAはこの変更について、現実のサッカーに見られる「多様なサッカー選手のキャリア」を再現することが目的だと説明している。

成長プロファイルに加えて、「ダイナミックポテンシャル」が「Deeper Simulation」の対象リーグに所属するすべてのAIチームへ適用される。これにより、監督自身のチームだけでなく、サッカー界全体のライバルクラブでも、選手がより現実的に成長し、衰えていくことになる。

■AIクラブは選手単位ではなく長期的な方針で動く

移籍市場の見直しに伴い、ライバルのAIクラブも大幅に改良された。クラブは長期的なチーム編成方針に基づいて行動するようになる。若手を重視するクラブは将来性のある若い選手に予算の多くを割き、別のクラブは実績のあるトップチーム向けの即戦力を優先する。また、AIクラブは複数の候補リストを並行して運用し、1人ずつではなく、複数の獲得候補を同時に追う。これにより、各クラブが継続的に候補を評価して方針を調整する、競争の激しい市場が生まれる。

選手の成績であるゴール、アシスト、平均試合評価、クリーンシートも、AIの補強判断に直接影響する。飛躍的な活躍を見せる選手には、監督が売却に向けた働きかけをしなくても、他クラブからオファーが届く可能性がある。

クラブの格付けも、現在のリーグ順位ではなく、より長期的な評判や歴史を参照する形に調整され、説得力のある移籍行動につながるようになった。AIクラブが獲得したばかりの選手をすぐに売却する可能性も低くなり、過去作で見られた非現実的な選手の入れ替わりが抑えられる。

「AIクラブの関係性」は、移籍市場に構造的な現実味を加える。歴史的なライバル同士が直接取引する可能性は大幅に低くなり、ローカルダービーの相手も、近隣の競合クラブを強化する取引には抵抗を示す。一方、複数クラブを傘下に持つマルチクラブ・オーナーシップのネットワークでは、提携クラブ間の移籍がより自然に行われる。

■評価画面に代わる「選手お披露目ショーケース」

視覚面で目立つ変更の1つは、長く採用されてきた移籍後の評価画面が、新たな「選手お披露目ショーケース」に置き換わることだ。取引が成立すると、専用画面に新しいユニフォームを着た加入選手が登場し、ファンや解説者によるゲーム内ソーシャルメディア上の反応も表示される。お披露目の規模は選手の重要度に応じて変わる。比較的小規模な補強では契約書への署名と記者向けの登場シーンが用意され、大物選手の加入ではスタジアムでの本格的なお披露目セレモニーが行われる。

■クリエイターチャレンジ：独自の監督キャリアシナリオを作成・公開

新機能「Manager Live Creator Challenges」により、監督キャリアのプレイヤーは初めて独自のシナリオを作成し、公開できるようになる。ゲーム内に表示されるQRコードを読み取ってアクセスする、ウェブベースの「クリエイターポータル」を利用し、目標や制限を設定してシナリオを構成できる。完成したシナリオは、すべてのプラットフォームで利用可能な固有のシェアコードとともに公開できる。

「Manager Live Hub」は15タブから30タブに拡張される。EA制作とコミュニティ制作の両方のコンテンツに対応するため、各タブに収録できるチャレンジ数も、『FC 26』の5件から最大20件に増える。並べ替えと絞り込み機能を使い、リーグ、国、クラブ別にチャレンジを探すこともできる。EAは、キャリアモードのコンテンツクリエイターが制作したシナリオを含め、人気の高いコミュニティ制作チャレンジがハブで紹介される可能性があるとしている。不適切なコンテンツに対しては、ゲーム内の通報機能と、違反回数に応じて削除する仕組みを備えたモデレーションシステムが導入される。

■選手キャリア：成績を競うライバル関係システム

選手キャリアモードにも、目玉となる新機能「ライバル関係」が追加される。ファンがプレイヤーと、同じまたは似た役割を担うAI選手をライバルとして組み合わせ、成績に基づく目標で競わせるシステムだ。目標には、「次の5試合でアシスト数が多い方が勝利」といった直接的な成績争いや、「先にハットトリックを達成した方が勝利」といったマイルストーン形式のチャレンジが含まれる。結果に応じて、すべてのパーソナリティタイプに配分されるパーソナリティポイントが与えられ、勝敗が決まらなかった場合も一部の報酬を受け取れる。

このシステムはゲーム内のソーシャルメディアフィード上で展開され、競争が進むにつれて、ファンもそれぞれの選手を支持する反応を示す。EAは、この物語の展開を意図的に予測しにくいものにしていると説明する。プレイヤーが格上のライバルに挑む挑戦者として描かれる場合もあれば、台頭するライバルから狙われる立場になる場合もある。

■メキシコ「Liga MX」がキャリアモードに初登場

メキシコの「Liga BBVA MX」が、監督キャリアと選手キャリアの両方に初めて加わる。公式選手構成やユニフォームに加え、リーグ特有のアペルトゥーラ／クラウスーラ方式も再現される。これは1つのシーズンを単一の大会として行うのではなく、シーズンごとに2つの独立した大会を開催する方式だ。また、「Deeper Simulation」の対象は最大5リーグから10リーグへ拡張され、長期間のキャリアセーブで、より広範なサッカー界をシミュレーションできるようになる。

■その他の変更点：練習試合、スライダー、オーセンティックゲームプレイ

11対11の練習試合機能にキャリアモードのハブから直接アクセスできるようになる。ゲームプレイ設定やスライダーもすべて引き継がれるため、キャリアモードを離れることなく戦術をテストできる。「オーセンティックゲームプレイ 2.0」では、監督キャリア向けに25種類の新しいゲームプレイスライダーと10種類の新しいCPUスライダーが追加される。CPUスライダーは「CPU対戦相手」と「CPUチームメイト」のカテゴリーに分けられ、それぞれを個別に調整できる。特に選手キャリアでは、対戦相手と味方選手の両方の動きを調整する際に役立つ。

「予期せぬイベント」には、選手の突発的な負傷や、財務上の管理ミスに対する勝ち点剥奪などのペナルティが追加される。状況への対応方法によっては、影響が連鎖的に広がる場合もある。記者会見の頻度は下がる一方、より重要な局面で行われるようになり、それぞれの回答が相反する方向へ監督の個性を形成していく。

「Deeper Simulation」では、評価の対象として現在のシーズンと前シーズンの成績が考慮されるようになる。また、自動生成される選手には、引退した選手の成績データを引き継がせるのではなく、ランダムに生成したデータが与えられる。

『EA Sports FC 27』は2026年9月25日に、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2向けに発売される。Ultimate EditionおよびUltimate Plus Editionの購入者向け早期アクセスは9月18日に始まる。

■注目ポイントQ&A

●『EA Sports FC 27』キャリアモードのTransferRoomのxTVシステムとは何ですか？

TransferRoomは、プロサッカークラブが選手の移籍に関する調査、価格評価、交渉を行うために利用する現実のプラットフォームです。その期待移籍価値（xTV）モデルは、パフォーマンスデータ、年齢曲線、リーグのレベル、移籍市場の状況を用いて、選手の公正な市場価格を推定します。現実のクラブが対価を払って利用する方法論です。『FC 27』の監督キャリアでは、xTVがすべての選手評価の基盤となり、移籍価値が固定されたままではなく、複数のシーズンにわたって動的に変化します。EAが、ライセンスを受けた選手の統計データだけでなく、現実のプロサッカーで使われるデータ基盤をキャリアモードの経済システムへ組み込むのは今回が初めてです。

●ダイナミックOVRはどのように機能しますか？『FC 26』のレーティングシステムとはどう違いますか？

『FC 26』およびそれ以前のEA FCシリーズでは、選手の総合レーティング（OVR）は基本的に固定値で、長期的な成長やEAによるコンテンツ更新で変化していました。『FC 27』のダイナミックOVRは、シーズン中にレーティングを継続的に調整する3つの要素で構成されます。現在のパフォーマンスと潜在能力に基づく目標へ作用する「調子」、OVRへ直接影響する「士気」、キックオフ時の身体的な準備が不十分な選手にペナルティを与える「試合フィットネス」です。同じ選手でも、好不調、チーム管理、負傷歴などにより、11月と2月でOVRが大きく異なる可能性があります。

●『FC 27』のキャリアモードでトレーニングプランの代わりになったものは何ですか？

トレーニングプラン機能は廃止され、キックオフ時における選手の身体的な準備状態を表す新しい指標「試合フィットネス」に置き換えられました。試合フィットネスは能力を上乗せする仕組みではなく、ピークの準備状態にない選手へペナルティを与えます。そのため監督は、選手のパフォーマンスを維持するために、チームのローテーションと回復を管理する必要があります。試合フィットネスは、ダイナミックOVRを構成する3つの柱の1つです。

●クリエイターチャレンジはどのように機能しますか？シナリオはプラットフォーム間で共有できますか？

監督キャリアのプレイヤーは、ウェブベースのツール「クリエイターポータル」を使って独自のシナリオを作成できます。ポータルには、スマートフォン、タブレット、コンピューターから、ゲーム内に表示されるQRコードを読み取ってアクセスします。クリエイターは目標や制限を設定してシナリオを公開できます。公開された各チャレンジには、すべてのプラットフォームで利用できる固有のシェアコードが付与されます。プレイヤーはManager Live Hubにシェアコードを直接入力して利用します。ハブは最大30タブに対応し、各タブには最大20件のチャレンジを収録できます。リーグ、国、クラブによる並べ替えや絞り込みも可能です。

元記事: EA Sports FC 27 Career Mode Deep Dive: Real Club Transfer Data and Live Player Ratings Debut