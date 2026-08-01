新作スパイダーマン、プレビュー興収7200万ドルで歴代1位の『エンドゲーム』超えへ

『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』のプレビュー上映における北米興行収入が、業界予測で7200万ドル（約114億円）に達し、『アベンジャーズ／エンドゲーム』が持つ歴代最高記録を更新する見通しとなった。ソニー・ピクチャーズとマーベル・スタジオはすでに5000万ドル（約79億円）の突破を公式に確認している。週末のオープニング興収も歴代2位に迫る勢いとみられており、金曜日（現地時間）に発表される公式集計に注目が集まっている。

■プレビュー興収が歴代記録を更新する見通し

『アベンジャーズ／エンドゲーム』が絶対的な基準を打ち立ててから7年、『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』がその記録を塗り替えた。ソニー・ピクチャーズとマーベル・スタジオは木曜夜（現地時間）、トム・ホランド演じるピーター・パーカーの単独映画第4弾が、北米のプレビュー上映で5000万ドル（約79億円、1ドル=159円換算）を突破したことを確認した。これはソニー史上最高の単日プレビュー興収である。さらに、The Hollywood Reporterのボリス・キットやThe Washington Timesが引用した業界関係者によれば、金曜朝の公式集計発表までには最終的に7200万ドル（約114億円）以上に達する見込みだという。Deadlineが最初に報じたこの7200万ドルという数字には、水曜日のAmazon Prime Video会員向け先行上映と、木曜正午から始まったプレビュー上映の興収が含まれている。この数字が確定すれば、2019年に『エンドゲーム』が記録した歴代最高の北米プレビュー興収6000万ドル（約95億円）を20%上回ることになる。

確認済みの5000万ドルという数字だけでも、2021年の『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』のプレビュー興収5000万ドルに並んでおり、現時点で興行収入史上3位のプレビュー記録となっている。しかし、この記録更新が単なる自慢以上の意味を持つのは、週末の残りの期間に対する示唆である。観客アンケートではなく実際のチケット購入データに基づいて予測を行う興行会社や調査会社Greenlight Analyticsは、木曜夜の時点でオープニング週末興収の予測を2億6000万ドル（約413億円）から最大3億ドル（約477億円）へと上方修正した。これにより、『ブラン・ニュー・デイ』は『ノー・ウェイ・ホーム』の北米デビュー興収2億6010万ドルを抜き、映画史上2番目のオープニング週末興収を記録する可能性がある。

『ブラン・ニュー・デイ』は、公開初日の観客からCinemaScoreで「A」評価を獲得し、Rotten Tomatoesのオーディエンススコアでは98%を記録した。これはMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）シリーズ史上最高のオーディエンススコアに並ぶ数字である。

■ソニーが5000万ドルを確認、業界関係者は最終7200万ドルと予測

木曜夜の興収計算は2段階で進んだ。ソニーとマーベル・スタジオは深夜のプレビュー枠の間に5000万ドル突破を確認し、ソニー作品として過去最高の単日プレビュー興収を確定させた。この確認だけでも、『ブラン・ニュー・デイ』は『ノー・ウェイ・ホーム』の2021年のプレビュー興収を上回り、『エンドゲーム』（6000万ドル）と『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（2015年、5700万ドル）に次ぐ北米史上3位のプレビュー興収となった。

その後、業界関係者からの予測が届き始めた。The Hollywood Reporterのボリス・キットは、ある情報筋の話として『ブラン・ニュー・デイ』が「木曜日に大規模な興行を記録しており、7000万ドル以上を生み出すだろう」と報じた。The Washington Timesも独自に、業界予測として最終的に7200万ドルに達する見込みだと報じている。どちらの数字も金曜朝に予定されているソニーの公式集計ではないが、いずれも『エンドゲーム』の6000万ドルの記録をクリアし、7年間続いた首位の座を終わらせることになる。

■予測が大幅に上方修正された理由

木曜日のプレビューが始まる前、調査会社間のコンセンサスは慎重なものだった。観客アンケートに基づく予測を行うNational Research Group（NRG）は、『ブラン・ニュー・デイ』の北米オープニング興収を1億9500万ドル（約310億円）と予測していた。この数字でも、今年最高のデビュー興収を大きく引き離すことになる。参考までに、今週末まで2026年のトップだったのはディズニー／ピクサーの『トイ・ストーリー5』で、オープニング興収は1億5960万ドル（約253億円）だった。

しかし、アンケートベースの予測は遅行指標である。プレビュー上映が始まり、実際の座席がリアルタイムで売れ始めると、チケットデータに直接アクセスできる興行会社や調査会社はより現実に近い予測を算出する。木曜夜までに、Greenlight Analyticsと『ブラン・ニュー・デイ』の実際の販売状況を追跡している興行会社はモデルを大幅に変更し、信頼できる北米興収の範囲として2億6000万ドルから3億ドルを提示した。2億6000万ドルの結果となれば、北米オープニング興収歴代2位の『ノー・ウェイ・ホーム』に並ぶ。3億ドルの結果となれば、2019年の『エンドゲーム』の3億5710万ドル（約567億円）に次ぐ、北米史上2番目のオープニング週末興収となる。

この予測の跳ね上がりは、手法の違いと勢いの両方で説明できる。NRGは公開の数週間前に観客アンケートを実施するが、Greenlightは取引が発生した時点でそれを読み取る。北米での前売り券売上が8000万ドル（約127億円）——『ノー・ウェイ・ホーム』の公開前累計7800万ドルとほぼ同額——に達した映画が、正午開始のプレビューで『ブラン・ニュー・デイ』のようなペースで売れた場合、これら2つの予測アプローチの差は、実際の金額に基づく数字に軍配が上がる傾向がある。

■記録の比較は妥当か？ 開始時間の問題

プレビュー記録を正確に評価する上で留意すべき点として、プレビューの開始時間が年々早まっているため、異なる時代の比較は完全に公平とは言えないという事実がある。

2019年4月に『アベンジャーズ／エンドゲーム』が6000万ドルの記録を樹立した際、木曜日のプレビューは午後6時に開始された。これにより、各スクリーンで深夜までに4〜5回の上映が可能だった。2021年の『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』のプレビューは午後3時に開始された。一方、2026年の『ブラン・ニュー・デイ』のプレビューは7月30日の東部時間正午に開始され、全米4300のスクリーンで1日あたり約8回のプレビュー枠が設けられた。これは『エンドゲーム』の2倍にあたる。一部の業界コメンテーターは、開始時間が早いほどスクリーンあたりのプレビュー興収を伸ばしやすいと正確に指摘している。

これに対する反論もある。開始時間は固定されているわけではない。スタジオは競合状況や観客の需要シグナルに基づいてプレビューの開始時間を決定する。『ブラン・ニュー・デイ』のチームが正午のプレビューをスケジュールしたこと自体が、市場の同作に対する自信の表れである。そして、その日の最終上映が終わるずっと前に確認された5000万ドルという公式の最低ラインは、すべての木曜日の上映が完了していない時点で『ノー・ウェイ・ホーム』の記録を上回っており、スケジュールの優位性とは無関係な需要の高さを示している。この記録は、確定した際には一部の業界の会話で注釈が付けられるだろう。しかし、観客動員数の数字には注釈は付かない。

■中国市場の数字が世界興収に与える影響

『ブラン・ニュー・デイ』は、2019年の『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』以来となる、中国での同時公開を果たしたMCU作品である。『ノー・ウェイ・ホーム』の2億6010万ドルという北米オープニング興収は、中国市場が同作に対して完全に閉ざされていたため、中国からの収益が一切ない状態で達成された。中国の調査会社は、現地時間水曜午後時点で『ブラン・ニュー・デイ』の公開初日の興収を約3740万ドル（約59億円）と予測しており、現地のミニアナリストは中国での最終興収が最大2億5000万ドル（約397億円）に達すると予測していた。Cosmic Book Newsが報じたGlobal Box Officeのトラッキングによれば、現在業界内では、中国単独での日曜までの興収が1億3000万ドル（約206億円）から1億5000万ドル（約238億円）に達する可能性が議論されている。

これが世界記録に何を意味するのか。『ノー・ウェイ・ホーム』は中国市場なしで全世界で19億ドル（約3021億円）を稼ぎ出した。『ブラン・ニュー・デイ』の北米オープニング興収が現在の予測の上限に達し、中国が1億3000万ドルから1億5000万ドルという週末予測に近い数字を出せば、全世界のオープニング週末興収は4億ドル（約636億円）以上に迫る可能性がある。これは映画史上の全世界デビュー週末興収トップ5に入る数字となる。

■MCU全体のカレンダーにおける『ブラン・ニュー・デイ』の位置づけ

2020年代半ばの混乱からのMCUの商業的復活を追跡している人々にとって、『ブラン・ニュー・デイ』の木曜日の数字は、同フランチャイズが『エンドゲーム』時に持っていた引力を取り戻したことを示す、これまでで最も明確な初期データである。2026年夏の他の2つの主要な公開作品が比較対象となる。クリストファー・ノーラン監督の『The Odyssey』は7月17日のプレビューで1760万ドル（約27億円）を記録し、『トイ・ストーリー5』はこの夏初めの木曜プレビューで1750万ドル（約27億円）を記録した。『ブラン・ニュー・デイ』の確認済みの5000万ドル以上という数字は、プレビュー段階だけでもこれらの数字の2倍以上である。

『ブラン・ニュー・デイ』は、純製作費2億2500万ドル（約357億円）、今年最高の前売り状況（8000万ドル）、CinemaScoreの「A」評価、MCU記録に並ぶRotten Tomatoesのオーディエンススコア98%、そして今年（おそらく歴代でも）最大のプレビュー興収を引っ提げて、4300の劇場でオープニング週末を迎える。ソニーの公式な全集計は金曜朝に発表される。8月2日（日）まで続くオープニング週末が、最終的な評価を下すことになる。

■注目ポイントQ&A

●『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』は歴代のプレビュー興収記録を更新したのですか？

ソニーが確認した5000万ドル以上という数字は、2021年の『ノー・ウェイ・ホーム』のプレビュー興収（歴代3位）に並び、ソニー史上最高のプレビュー記録です。The Hollywood Reporterのボリス・キットやThe Washington Timesが引用した業界関係者は、水曜日のAmazon Prime Video先行上映と木曜正午からのプレビューを含めた最終的な数字を7200万ドルと予測しており、これが実現すれば2019年の『アベンジャーズ／エンドゲーム』の6000万ドルという歴代記録を更新することになります。ソニーの公式集計は金曜朝に発表される予定です。

●『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』のオープニング週末興収の予測はどのくらいですか？

木曜日のプレビュー前、調査会社は北米で1億9500万ドルから2億7400万ドルと予測していました。プレビュー期間中に実際のチケット販売データが入った後、興行会社とGreenlight Analyticsはその予測を北米で2億6000万ドルから3億ドルに上方修正しました。オープニング週末の中国での予測1億3000万ドルから1億5000万ドルを加えると、最初の3日間の全世界での予測は4億ドル以上に迫っています。

●『ブラン・ニュー・デイ』は『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の記録と比べてどうですか？

『ノー・ウェイ・ホーム』は2021年12月に、木曜プレビューの5000万ドルを含む2億6010万ドルという歴代2位の北米オープニング興収を記録しましたが、これには中国での興行収入は含まれていませんでした。『ブラン・ニュー・デイ』は、『ノー・ウェイ・ホーム』にはなかった中国での同時公開という利点を持ちながら、同じ北米の基準を追いかけています。北米オープニング興収が2億6000万ドルになれば『ノー・ウェイ・ホーム』に並び、3億ドルになれば『エンドゲーム』の3億5710万ドルに次ぐ歴代2位となります。

●プレビューの開始時間は記録の比較にどのような意味を持ちますか？

『ブラン・ニュー・デイ』の木曜プレビューは東部時間正午に開始され、午後6時に開始された2019年の『エンドゲーム』のプレビューの約2倍の上映回数が各スクリーンに与えられました。一部の業界アナリストは、時代を超えてプレビュー興収を比較する際、これが部分的に不公平な比較を生み出すと指摘しています。しかし、確認済みの5000万ドル以上という数字は、木曜日のすべての上映が完了する前に確定しており、スケジュールの優位性とは無関係に1上映あたりの需要が強いことを示唆しています。ソニーの公式な最終数字が、この記録に関する疑問に決定的な答えを出すでしょう。

元記事: Spider-Man: Brand New Day Shatters Endgame’s All-Time Preview Record With $72M