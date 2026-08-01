英ロールス・ロイス、上半期利益が46%増　防衛部門の利益率急上昇とSMRの欧州展開が牽引

英ロールス・ロイス・ホールディングスは、2026年上半期の基礎的営業利益が前年同期比46%増となったことを発表し、通期の利益見通しを上方修正した。防衛、AIデータセンター向け電源、小型モジュール炉（SMR）の3分野での成長が業績を牽引している。同社の技術やサービスに依存するインフラ・防衛関連企業にとって、今後の供給体制や長期契約の動向が注目される。

■収益、利益率、キャッシュ：業績上振れの背景

英ロールス・ロイス・ホールディングスは7月27日の朝（現地時間）、上半期の基礎的営業利益が25.3億ポンド（33.8億ドル、約5,374億円、1ドル=159円換算）に達したと発表した。これは前年同期比46%の増加であり、アナリストのコンセンサス予想である約23.7億ポンドを1.6億ポンド（2.14億ドル、約340億円）上回った。同社は3つの部門すべてで記録的な利益率を達成すると同時に、自律型軍事推進、AIデータセンター向けのプライムパワー（主電源）、欧州の原子力エネルギーという、テクノロジー分野の読者になじみ深い全く異なる3つの分野での受注獲得を発表した。

トゥファン・エルギンビルジクCEOが就任時に同社を「燃え盛るプラットフォーム（危機的状況）」と呼んでから3年が経過し、ロールス・ロイスはもはや事業再生の段階にはない。同社は現在、この10年間で最大の資本支出トレンドに直面している3つの独立した成長事業を運営している。そして木曜日には、通期の営業利益見通しを従来の40億〜42億ポンド（53億〜56億ドル、約8,427億〜8,904億円）から47億〜49億ポンド（63億〜65億ドル、約1兆17億〜1兆335億円）へと引き上げた。中間値で約7億ポンド（9.35億ドル、約1,486億円）の上方修正となる。

6月30日までの半年間で、収益は26%増の112.8億ポンド（151億ドル、約2兆4,009億円）に達した。基礎的営業利益率は前年同期の19.1%から22.5%に拡大した。フリーキャッシュフローは19.6億ポンド（26.2億ドル、約4,165億円）となり、2025年上半期の15.8億ポンド（21.1億ドル、約3,354億円）から増加した。

粗利益に対する基礎的現金費用の割合（ロールス・ロイスが自社の競争力を追跡するために使用する主要な効率性指標）は、前年同期の0.35倍から0.27倍に改善し、経営陣はこれを業界最高水準であると説明した。6月30日時点の貸借対照表上のネットキャッシュは21.4億ポンド（28.6億ドル、約4,547億円）に増加し、2025年末の19.0億ポンド（25.3億ドル、約4,022億円）から上昇した。流動性は90億ポンド（120億ドル、約1兆9,080億円）となっている。

この半年間に、ムーディーズとフィッチはロールス・ロイスの信用格付けをそれぞれA3とA-に引き上げ、いずれも安定的見通しとした。S&PグローバルはBBB+の格付けを据え置き、見通しをポジティブに変更した。わずか半年間に3つの格付け機関から支持を得たことは、同社の変革が信頼できる段階から機関投資家に確認された段階へと閾値を越えたことを示している。

同社の決算説明会は木曜日の朝にロンドンのUBSで開催され、英国夏時間09:00（日本時間17:00）にウェブキャストで配信された。リプレイはロールス・ロイスの投資家向け情報ページで視聴可能だ。

■防衛部門の利益率が最大の上昇を記録

技術的に最も重要な部門別の結果は、ロールス・ロイスの最大部門である民間航空宇宙ではなく、防衛部門であった。同部門の基礎的営業利益率は前年同期の15.4%から21.0%へと跳ね上がり、半期で5.6ポイントの拡大を記録した。

この利益率の拡大は、アフターマーケットの好調な業績と継続的な自助努力の組み合わせによるものだが、その根底にある戦略的なストーリーは自律型軍事推進に関するものである。2026年4月、ロールス・ロイス製「AE 3007N」エンジンを搭載した米海軍の「MQ-25A スティングレイ」が初の自律飛行を完了し、人間のパイロットの入力なしにデジタルでプログラムされたミッション計画を実行した。MQ-25Aは武装ドローンではなく、空母艦載型の自律型空中給油プラットフォームであるが、この種のプラットフォームとして初めて実戦配備されたものであり、ロールス・ロイスのAE 3007Nエンジンを、同社が「自律型推進」と呼ぶ分野の中心に据えるものである。これは従来の単一航空機向けエンジン供給とは異なる市場である。

この技術的な違いは重要である。協調戦闘機（CCA）や自律型プラットフォームは、有人機よりもユニットあたりの配備頻度が高いため、プラットフォームあたりのエンジンのサービスおよびメンテナンス収益は民間航空のモデルとは構造的に異なる。ロールス・ロイスはまた、中型CCAプラットフォーム向けの拡張可能なコアエンジンコンセプトを設計する契約をドイツ政府と結んでいる。上半期に署名されたこの契約は、まだ生産段階ではなく設計・開発の合意であるが、ドイツの自律型航空戦闘機構築におけるエンジニアリングの基盤としてロールス・ロイスを位置づけるものである。

上半期に発表された英国の防衛投資計画では、この10年の終わりまでにグローバル戦闘航空プログラムに86億ポンド（115億ドル、約1兆8,285億円）を投資することが約束されており、アナリストが最新の収益モデルに組み込むであろう長期的な収益の可視性を提供している。

■パワーシステムズ部門：AIデータセンターのバックアップ電源から主電源へ

今回の報告期間まで、ロールス・ロイスのパワーシステムズ部門は主にデータセンターのバックアップ発電機サプライヤーとして説明されてきた。同社の「シリーズ4000」やディーゼル発電機製品は、ハイパースケールキャンパスのUPS（無停電電源装置）システムの背後に設置され、送電網の電力が途絶えた際に稼働する準備を整えていた。しかし、2026年上半期の業績は、その枠組みを大きく変えるものとなった。

同部門の基礎的営業利益率は20.3%となり、2025年上半期の15.3%から上昇した。これは、同社のシリーズ4000ガスレシプロエンジンに対する「プライムパワー（主電源）」としての需要が高まっているためだと同社は説明している。つまり、単なるバックアップではなく、キャンパスの主要な発電設備としての需要である。その結果、パワーシステムズ部門は、2030年までの発電用オリジナル機器の収益成長目標を、従来の中期的なガイダンスである20%から25%へと上方修正した。

これが重要である技術的な理由は以下の通りだ。ピストンとシリンダーを使用して天然ガスを燃焼させ発電するシリーズ4000ガスレシプロエンジン（機械的な概念は大型の内燃機関に似ている）は、幅広い負荷条件で高い効率を達成し、迅速に起動することができる。同じ市場で競合するガスタービンは、通常、安定した持続的な負荷で最高の性能を発揮し、より長い準備運転期間を必要とする。計算能力を不均等な単位で拡張していくAIデータセンターにとって、モジュール式のレシプロエンジン設置（実際の負荷に合わせて1台ずつエンジンを稼働させる）は、将来の容量に合わせてサイズ設定された単一の大型ガスタービン設置よりも、コストと運用の柔軟性の面で優位性を提供する。

同社の公開資料によると、ロールス・ロイスは20年近くにわたりデータセンター向けの発電設備を供給してきた。2026年におけるバックアップ電源から主電源への移行は、単なる漸進的な収益増ではなく、ロールス・ロイスがAIインフラにどれほど深く組み込まれているかを示す構造的なアップグレードを意味している。

バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）も成長している。ロールス・ロイスは3月、スコットランドのフォルカークで86メガワット時（MWh）のエネルギー貯蔵プロジェクトの建設を開始した。6月には、ラトビアで合計490MWhとなる4つの大規模BESSプロジェクトについてSunlyと契約を結んだ。

■SMR子会社、欧州3カ国で契約を獲得

小型モジュール炉（SMR）の子会社であるロールス・ロイスSMRは、2026年上半期にスウェーデンのVideberg Kraftから3基の原子炉供給に選定された時点で、すでに英国（2025年6月にGreat British Energy - Nuclearにより優先SMR技術として選定）とチェコ共和国（2024年10月にCEZグループによりテメリン・サイトで最大3ギガワットの容量を展開するために選定）で競争力のある受注を確保していた。

エルギンビルジクCEOは、ロールス・ロイスSMRが「欧州で複数の契約上のコミットメントを持つ唯一のSMR企業」であり、現在、世界市場のリーダーになるための独自の立場にあると述べた。チェコ共和国と英国の契約は実行段階に入っており、すでにSMR子会社に収益と利益をもたらしている。

ロールス・ロイスのSMR設計は、470メガワット電気（MWe）の加圧水型原子炉である。これは世界中の数百のプラントで使用されている実績のある原子炉タイプであり、ユニットの約90%を工場環境下で建設し、サイトに輸送するという、工場建設・モジュール組み立てアプローチに適合させたものである。これは、主に現場で原子力発電所を建設するという従来のアプローチ（歴史的にコスト超過やスケジュールの遅延を引き起こしてきた）とは異なる。北ウェールズで計画されている3つのロールス・ロイスSMRの設置場所の1つである英国のウィルファ・サイトに関する最終投資決定は、2029年に予定されている。

斗山（Doosan）エナビリティとのパートナーシップの文脈を追っている読者のために補足すると、斗山は2026年5月にウィルファとテメリンの両サイト向けの原子炉圧力容器の製造に選定された。これは、ロールス・ロイスが本日報告した技術的および商業的勝利の基盤となる製造実行レイヤーを代表するものである。

■民間航空宇宙部門：AOGを排除し、MRO出力が向上

民間航空宇宙部門は依然としてロールス・ロイスの収益面での最大部門であり、2026年上半期の結果（基礎的営業利益率は24.9%から25.3%に上昇）は、パーセンテージポイントの観点からは3部門の中で最も小幅な動きであったが、運用内容においては重要であった。

運用上の主要な成果として、ロールス・ロイスは民間航空宇宙フリート全体でAOG（Aircraft-On-Ground：エンジンの問題により航空機が飛行できなくなる状況）イベントを事実上排除したと述べている。AOGは民間航空業界において繰り返し発生する悩みの種であり、ロールス・ロイスがこれを事実上排除したという主張は、業績報告の中で「業界全体で最高クラスのパフォーマンス」と説明されている。この改善は、大型エンジンの保守・修理・オーバーホール（MRO）出力の13%増加と、大型エンジンの改修における前年同期比35%の増加によって支えられた。

同部門の長期サービス契約（LTSA）の動向は、ロールス・ロイスが航空宇宙分野の収益をどのように認識しているかに不慣れな読者のために解説する価値がある。1962年にロールス・ロイスが「Power-by-the-Hour」という概念で開拓したLTSAモデルの下では、航空会社は部品ごとではなく飛行時間あたりの料金を支払い、ロールス・ロイスはその時間が蓄積されるにつれて収益を認識する。LTSA残高は、受け取った累積前払金からすでに認識されたコストを差し引いたものである。2026年上半期のLTSA残高の成長はわずか8600万ポンド（1.15億ドル、約182億円）であり、2025年上半期の4.72億ポンド（6.30億ドル、約1,001億円）と比較して減少した。この減少は悪化しているように聞こえるが、そうではない。基礎となるLTSAマージン率（飛行時間あたりの収益性）が大幅に改善したにもかかわらず、ショップビジット（整備工場への持ち込み）の量が増加し、前払い残高をより多く消費したことを反映している。半期を通じた総契約マージンの改善は5.74億ポンド（7.66億ドル、約1,217億円）に達し、過去の契約よりも良い条件で再交渉された契約を反映している。

新製品に関しては、ボーイング787ドリームライナーに搭載される主力ワイドボディエンジンの最新バリエーションである「トレント1000 XE」が、LATAM航空を含む3つの航空会社に選定された。同社によれば、耐久性の向上により、トレント1000ファミリーの古い構成と比較してエンジンの翼上時間（機体に搭載したまま運用できる時間）が約3倍に延びたという。一方、「トレントXWB-84 Enhanced Performance」エンジンは、すでに効率的なベースラインであるXWB-84と比較して1.8%の燃料消費率改善を実現しており、これは一般的な航空会社にとって航空機1機あたり年間約45万ドル（約7,155万円）の燃料節約に相当する。

注意点として、ロールス・ロイスは現在、中東の紛争が長距離路線のパターンに与える影響を挙げ、2026年通期の大型エンジンの飛行時間が2019年水準の115%〜120%というガイダンス範囲の下限に向かうと予想している。同社は、さらなる直接的および間接的な影響について状況を監視し続けていると述べた。

■LTSAの会計モデルがもたらす誤解と実態

2026年上半期の業績において、技術に詳しい読者が特に注目すべき数字の1つは、LTSA残高の成長額である。2026年上半期は8600万ポンド（1.15億ドル、約182億円）で、2025年上半期の4.72億ポンド（6.30億ドル、約1,001億円）から82%減少した。一見するとこれは警戒すべき事態に見える。残高は、将来のコストショックからロールス・ロイスを保護する前払いのクッションだからだ。

その説明としては、残高の成長は利益率のパフォーマンスと同じではないということだ。航空会社のロールス・ロイス製エンジン搭載ジェット機がより多くの時間を飛行し（プラス要因：時間あたりの収益が増加する）、同時にそれらの飛行時間が予想よりも多くのエンジンショップビジットを引き起こした場合（マイナス要因：コストが早期に認識される）、時間あたりの利益が改善しても残高は縮小する可能性がある。2026年上半期の数字はまさにこれを反映している。LTSAマージンは大幅に改善し（25.3%の部門利益率に貢献）、一方で高いショップビジット量（改修で前年同期比35%増）が前払い残高のより大きな割合を消費した。同社は、2026年下半期における契約マージン改善からの貢献は上半期よりも低くなると予想している。上半期を押し上げた4.97億ポンド（6.63億ドル、約1,054億円）のキャッチアップ契約の獲得は、完全には繰り返されない見込みだ。

■3つのメガトレンドと強固な財務基盤の融合

2026年上半期の業績が総合的に明らかにしているのは、ロールス・ロイスが現在、自律型軍事システム、AIデータセンターの主電源、欧州の原子力エネルギーという、それぞれ独立して加速している3つの構造的に異なる需要曲線へのエクスポージャーを保持しているということである。しかも、投資適格のバランスシートとネットキャッシュポジションを持つ単一のFTSE 100企業としてである。

歴史的に見れば、これら3つのエクスポージャーすべてにアクセスするには、防衛自律推進の専門企業、発電インフラ企業、原子力エネルギー開発企業のポジションをそれぞれ所有する必要があっただろう。ロールス・ロイスの変革は、これら3つすべてを単一の部門別業績セットに集中させた。同社の中期目標である49億〜52億ポンド（約1兆388億〜1兆1,024億円、1ポンド=約212円換算）の基礎的営業利益は、2026年上半期のランレート（現在の業績推移）を考慮すると達成可能に見える。より興味深い分析上の疑問は、主電源への転換が完全に明確化される前、そしてスウェーデンがロールス・ロイスSMRを欧州の複数の原子力契約コミットメントを持つ唯一の企業にする前に設定されたこれらの目標が、同社の構造的な位置づけに比べてすでに保守的なものになっているのではないかということだ。

エルギンビルジクCEOは、同社の行動と投資が「中期およびそれ以降に向けて、大幅で収益性の高い成長を促進する」と述べた。

■資本還元：配当、自社株買い、バランスシート

資本還元に関して、同社は9月に支払われる1株あたり6ペンス（約0.08ドル、約12円）の中間配当を発表した。また、2026年向けに計画された25億ポンド（33.4億ドル、約5,310億円）の自社株買いのうち、14億ポンド（18.7億ドル、約2,973億円）を完了した。これは、2026年から2028年の間に合計70億〜90億ポンド（93億〜120億ドル、約1兆4,787億〜1兆9,080億円）の自社株買いを目標とする複数年プログラムの最初の年間トランシェ（分割実施分）である。

2026年通期のフリーキャッシュフローのガイダンスは、従来の36億〜38億ポンド（48億〜51億ドル、約7,632億〜8,109億円）から38億〜40億ポンド（51億〜53億ドル、約8,109億〜8,427億円）へとわずかに引き上げられた。このガイダンスには、航空宇宙サプライチェーンの制約に関連する1.5億〜2億ポンド（2億〜2.67億ドル、約318億〜424億円）の現金流出が含まれている。同社は、この逆風が中期的に解消されると予想している。

■注目ポイントQ&A

●ロールス・ロイスの防衛部門の利益率が半期で15.4%から21.0%に上昇した要因は何ですか？

2つの要因があります。1つは、過去の防衛契約がより良い条件で再交渉されたことによる強力なアフターマーケットの業績です。もう1つは、同部門のパイプラインの戦略的価値を高めた自律型推進に関するいくつかのマイルストーンです。最も目立ったマイルストーンは、2026年4月にロールス・ロイス製「AE 3007N」エンジンを搭載した米海軍の「MQ-25A スティングレイ」が初の完全自律型空母飛行を完了したことです。また、同社は中型協調戦闘機（CCA）向けの拡張可能なコアエンジンを設計する契約をドイツと結びました。CCAプラットフォームはユニットあたりの配備頻度が高く、より多くの継続的なエンジンサービス収益を生み出すため、従来の単一航空機向け供給とは構造的に異なるカテゴリーです。

●ロールス・ロイスのパワーシステムズ部門は、AIデータセンター向けの一般的なバックアップ発電機企業とどう違うのですか？

バックアップ発電機は送電網の電力が途絶えるまで待機しています。しかし、ロールス・ロイスの「シリーズ4000」ガスレシプロエンジンは現在、キャンパスの主要な発電設備であるプライムパワー（主電源）として販売されています。機械的な違いは重要です。レシプロエンジンは幅広い負荷範囲で高い効率を達成し、迅速に起動できるため、計算能力を不均等な単位で拡張し、電力を一度にではなくモジュール式に稼働させる必要があるAIデータセンターにとって、ガスタービンよりも適しています。主電源の需要が当初の予測よりも早く加速しているため、同社は2030年までの発電収益の成長目標を（従来の20%から）25%に引き上げました。

●原子炉が稼働するのは2030年代半ばであるにもかかわらず、ロールス・ロイスSMRがスウェーデンで受注を獲得したことが重要なのはなぜですか？

原子力インフラプロジェクトは、数年かかる競争入札を通じて獲得され、やり直されることはめったにありません。政府や電力会社が一度技術にコミットすると、通常は同じ開発者からフリート全体を契約します。スウェーデンのVideberg Kraftによる選定により、ロールス・ロイスSMRは英国、チェコ共和国、スウェーデンで同時に契約上のコミットメントを持つことになり、欧州でその立場にある唯一のSMR開発企業となりました。この先行者としての立場は、最初の電力供給が10年先であっても、下流の製造契約、長期サービス契約、燃料供給契約がすべて今日の技術選定から流れてくることを意味します。チェコと英国の契約はすでに実行段階に入っており、収益を生み出しています。

●LTSA残高とは何ですか？また、2025年上半期から2026年上半期にかけて急激に減少したのはなぜですか？

長期サービス契約（LTSA）残高とは、ロールス・ロイスが航空会社から受け取った累積前払金から、サービスが提供されたことによってすでに認識されたコストを差し引いたものです。これが4.72億ポンドから8600万ポンド（6.30億ドルから1.15億ドル）に減少したのは、エンジンオーバーホールなどのショップビジットの量が多く、以前の期間よりも前払い残高を多く消費したためです。これは基礎となるビジネスの悪化ではありません。同じ期間にLTSAマージン率（飛行時間あたりの収益性）は大幅に改善し、民間航空宇宙部門の25.3%の利益率を牽引しました。残高とマージン率は反対の方向に動く可能性があり、2026年上半期はまさにそのダイナミクスを示す例です。

元記事: Rolls-Royce Half-Year Profit Rises 46% as Defense Margin Jumps and SMR Wins Europe