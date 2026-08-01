半導体ETF「SMH」は底打ちするか　Azure好決算でも残る543ドルの攻防と414ドルへの下落リスク

米マイクロソフト（Microsoft）のクラウドサービス「Azure」事業が2026年度第4四半期に43%成長したことを受け、半導体株は反発した。しかし、VanEck Semiconductor ETF（SMH）には依然としてヘッド・アンド・ショルダーズが示す下落リスクが残る。本格的な回復に転じるかを見極めるうえでは、543ドル（約8万6,300円）を巡る値動きが重要になる。投資家はAmazonやNvidiaの決算とともに、回復までにさらに下落する可能性も考慮する必要がある。

■Azure効果で反発しても、543ドルが重要な節目

MicrosoftのAzureクラウド事業は2026年度第4四半期に43%成長し、年間売上高は同社史上初めて1,000億ドル（約15兆9,000億円、1ドル＝159円換算）を突破した。これを受け、木曜日の午前中に半導体株は上昇した。5営業日連続で下落していたVanEck Semiconductor ETF（SMH）も持ち直した。

しかし、この5営業日とそれ以前の数週間にSMHで形成されたテクニカルな形状が、一夜にして消えたわけではない。この反発が本格的な回復に変わるかを左右する価格水準は、依然として543ドル（約8万6,300円）である。

この数字は恣意的に設定されたものではない。Yahoo Financeのチャート分析プラットフォーム「AlphaSpace」によるヘッド・アンド・ショルダーズ分析では、543ドルは5月中旬からSMHに形成されてきたパターンのネックラインに当たる。テクニカル・トレーダーにとって、今月残りの値動きを判断するうえで最も重要な分岐点となる水準である。

■パターンとは何か、それが実際に示していること

ヘッド・アンド・ショルダーズは、価格が連続する3つのピークを形成する反転パターンである。左側に比較的小さな「肩」、中央にそれより高い「頭」、右側にもう一つの比較的小さな「肩」が並び、それぞれのピークの間にはプルバックと呼ばれる一時的な下落が入る。このプルバックの安値同士を直線で結んだものがネックラインである。

このパターンは、テクニカル分析で比較的信頼性の高い反転シグナルの一つとされる。公表された研究では、ネックラインを明確に下抜けてパターンが確認された場合、約83%の成功率が示されている。

Brian Sozzi氏によるAlphaSpaceのチャート分析では、SMHの左肩は2026年5月中旬に形成された。頭は6月下旬、1口当たり約671ドル（約10万6,700円）という52週高値付近で形成され、7月の売りが加速するなかで右肩が現れた。各局面のプルバック安値を結んだネックラインは、5月19日の終値に近い約543ドルに位置する。

SMHは7月29日まで5営業日連続で下落し、約504ドル（約8万100円）で取引を終えた。これは52週高値から約25%の下落である。価格は日中ベースですでにネックラインを大きく下回っているが、テクニカル分析では一般に、終値ベースで下抜けが定着したかどうかによってヘッド・アンド・ショルダーズの完成を判断する。このため、543ドルは引き続き注視すべき水準となる。

このパターンがテクニカル・トレーダーに示す内容は、多くの報道で扱われている以上に具体的である。543ドルを下回る終値が継続し、下抜けが確認された場合、パターンの高さをネックラインから差し引いて求める一般的な価格目標は約414ドル（約6万5,800円）となる。これはSMHの52週高値から約38%低い水準である。

414ドルは将来の価格を予測したものではない。チャートを重視するトレーダーがポジションの大きさを決めたり、損切り水準を設定したりする際に参照するテクニカル上の測定値である。それでも、現在SMHを買おうとする投資家は、今回の動きを単なる「押し目」と捉えるか、より構造的な下落と捉えるかを判断する前に、この水準の存在を理解しておく必要がある。

テクニカル・アナリストは、543ドルを割り込んだ後の次の主要なサポートゾーンとして、510〜520ドル（約8万1,100〜8万2,700円）の価格帯を重視している。

■MicrosoftのAzure決算が変えたもの、変えなかったもの

木曜日午前の安堵感による反発を、単純な回復と判断できない理由はここにある。

7月29日の市場引け後に発表されたMicrosoftの第4四半期決算は、実際に力強い内容だった。Azureの成長率は為替変動の影響を除くベースで43%に加速し、アナリスト予想の40.2%を上回った。Azureの年間売上高は、同社史上初めて1,000億ドルを突破した。

Microsoftの四半期の設備投資額は410億ドル（約6兆5,200億円）で、一部のアナリストが懸念していた420億ドル（約6兆6,800億円）を下回った。これにより、6月下旬以降、半導体セクターを巡る主要な懸念となっていたAI投資への不安が部分的に和らいだ。Microsoft株は木曜日の取引序盤に約9%上昇した。

Azureの決算がSMHにとって重要なのは、7月の売りを招いた中心的な懸念に部分的な答えを示したためである。その懸念とは、AIインフラへの支出を通じて半導体需要を支えるクラウド大手、いわゆるハイパースケーラーが、投資を過度に拡大しているのではないかというものだ。

Azureの成長率が40%から43%へ加速したことに加え、Microsoftが6,780億ドル（約107兆8,000億円）の法人向け契約残高を抱えていることは、主要なハイパースケーラー4社のうち少なくとも1社が、見せかけの設備投資ではなく、実需の拡大局面にあることを示唆する。

ただし、Microsoftの決算は、7月にSMHへの売りが集中したほかの3つの要因を解消したわけではない。

北京に本拠を置くMoonshot AIが7月16日に公開した、2.8兆パラメータのオープンウェイトAIモデル「Kimi K3」は、1週間で世界の半導体企業の時価総額を3.3兆ドル（約524兆7,000億円）以上減少させた。

中国のCXMTは7月28日、上海のSTAR市場で過去最大となる半導体企業の新規株式公開を完了し、約86億ドル（約1兆3,700億円）を調達した。この上場により、汎用メモリ市場で中国企業が長期的な競争圧力を強めることへの投資家の懸念が再燃した。

また、中国政府系企業は液浸式の深紫外線露光装置の量産を開始した。年末までにSMIC、Hua Hong、CXMTへの初回納入が見込まれており、中国による欧米の半導体製造装置メーカーへの依存を低下させる可能性がある。

こうした動きはいずれも、Azureの業績が市場予想を上回ったことで覆されたわけではない。

Metaの売上高は前年同期比28%増の608億ドル（約9兆6,700億円）となったが、純利益は14%減の158億5,000万ドル（約2兆5,200億円）だった。同社は2026年の設備投資見通しの下限を、1,250億ドル（約19兆8,800億円）から1,300億ドル（約20兆6,700億円）へ引き上げた。同じAI開発競争に参加していても、Microsoftとは大きく異なる財務状況が示されたことになる。

Amazonは7月30日木曜日の市場引け後に、2026年第2四半期決算を発表する予定である。AWSのAIサービスの成長率と設備投資の見通しは、半導体セクターの短期的な方向性を読み解く主要な手掛かりとなる。

■今回の下落が通常の押し目と異なる理由

現在の調整に入る前、SMHは2026年第2四半期だけで70%以上上昇していた。これはファンド設定以来、最高の四半期パフォーマンスである。フィラデルフィア半導体株指数も同じ期間に87%以上上昇した。

ところが第3四半期に入ると、SMHは最初の取引日である7月1日に5%以上下落した。記録的な四半期上昇を達成してから、わずか数時間後のことだった。

今回の下落が通常のプルバックと構造的に異なるのは、半導体株へのポジションが過度に集中しているためである。

Bank of Americaが実施した2026年7月のグローバル・ファンド・マネージャー調査では、回答した運用担当者の82%が、世界の半導体株の買い持ちを調査史上最も混み合った取引とみなした。混み合った取引は、そうでない取引よりも急速に解消されやすく、合理的な価格形成を伴わないまま巻き戻される場合があるため、この数字は重要である。

多数のプロ投資家が同時に保有しているポジションを一斉に縮小する必要に迫られれば、売りは企業のファンダメンタルズではなく、ポジション調整によって機械的に発生する。

VanEck Semiconductor ETFの銘柄構成も、この問題を増幅させている。同ファンドの保有銘柄は26にすぎず、均等に配分されているわけでもない。上位5銘柄が総資産の約47%を占め、Nvidia（NVDA）だけで約21%を占める。上位10銘柄を合わせると、ファンド全体の71%に達する。

7月の売り局面のように、これら少数の巨大企業が同時に下落すると、SMHの内部には下落圧力を吸収するための十分な分散効果がない。ファンド名からは半導体セクター全体への幅広い投資を想像しやすいが、実際の構成は、少数のAIインフラ関連大手に集中して投資するものとなっている。

■押し目買いについて過去のデータが示すこと

Trefisが2005年以降のSMHの実績を分析したところ、10%以上の大幅な下落は15回あった。このうち13回では、その後12カ月間のリターンがプラスとなった。

今回と同程度の下落局面で投資を始めた場合、12カ月後のリターンの中央値は約21%だった。回復を最後まで待った投資家が得た最大上昇率の中央値は、約32%である。

これらは実際のデータに基づく数字である。2023年10月のSMHの下落後には、その後1年間で84%上昇した。2025年3月の下落後にも77%回復した。

ただし、好成績だけを強調した説明では抜け落ちやすい事実がある。押し目買いをした後に経験した追加下落率について、最悪値の中央値は約12%だった。

つまり、典型的な回復局面でも、見かけ上の安値で買った投資家は、本格的な反発が始まる前に、保有ポジションがさらに12%下落する場面に耐えなければならなかった。

SMHに10万ドル（約1,590万円）を投資した場合、購入後にさらに1万2,000ドル（約191万円）の含み損が生じた後、最終的な回復によって中央値である21%の利益に至った計算になる。

7月29日時点でSMHは52週高値から約25%下落している。さらに、543ドルのネックラインを終値で継続的に下回り、ヘッド・アンド・ショルダーズの下抜けが確認された場合、パターンは約414ドルまで下落する可能性を示している。

現在の買い手が考えるべきなのは、SMHが過去の下落から回復してきたかどうかではない。実際、ほとんどの場合は回復している。問題は、その回復が実現するまでに、過去の中央値である追加の12%、あるいはパターンの価格目標が示すそれ以上の下落に耐えられるかどうかである。

■今は本当に買い時なのか

ウォール街の見方は分かれており、その対立は単なる演出ではない。

JPMorganのストラテジスト、Mislav Matejka氏は、半導体セクターの最近の下落を買いの機会と捉えている。同行は、半導体の上昇サイクルが近いうちにピークを迎えることはなく、市場に大規模な新規供給が加わるのも2028年より前には考えにくいと主張する。これにより、年初に半導体株の高いバリュエーションを正当化していた価格決定力が維持されるという見方である。

JPMorganは、投資家は「不利な地政学的ニュースを受けて下落する局面を、買い増しの機会として引き続き利用すべきだ」としている。

一方、Morgan Stanleyの最高投資責任者であるMichael Wilson氏は異なる見方を示している。同氏のチームは、半導体株が短期間に上昇しすぎたため、現在はモメンタムが弱まりつつあり、市場の主導役がハイパースケール・クラウド企業へ移り始めていると分析する。今週、市場の注目がMicrosoft、Meta、Amazonの決算に集まっていることも、この見方と一致する。

Morgan Stanleyは、半導体株が最終的に回復するとしても、株式市場全体は「不安定で弱含む」と予想している。7月の調整後もバリュエーションが高いままである一方、半導体企業の利益が伸びる速度は鈍化しつつある。同行は、こうした利益成長率の減速が逆風になるとみている。

AMDのCEOであるLisa Su氏は、弱気な見方に対し、企業側から最も直接的に反論した。同氏はYahoo Financeに対し、「投資に対するリターンは実際に表れています。現在、コンピューティング需要は非常に強い状態です。……需要が存在することに、私たちは強い自信を持っています」と述べた。

VanEckのプロダクトチームも、前向きな見通しを維持している。同社のプロダクトマネージャーであるNick Frasse氏は最近、「短期的には、ハイパースケーラーがAIインフラに多額の支出を続け、コンピューティング、メモリ、ネットワークを支える分野全体で需要が堅調に推移しているため、半導体を取り巻く環境は引き続き良好です」と述べた。

さらに同氏は、「長期的には、AIの導入がデータセンターからエッジコンピューティングやロボティクスといった企業向け用途へ広がるにつれ、機会はさらに拡大すると考えています」と話している。

MicrosoftのAzureが市場予想を上回ったことで、こうした自信には48時間前より強い根拠が加わった。ただし、VanEckの運用チームが示す見通しと、同社のファンドが実際に示している値動きは、分けて考える必要がある。

■弱気派を後押しする要因

一度の決算発表では解消されない構造的な要因が二つある。

一つ目は、重要なサポート水準に近づくなかで、オプション市場が弱気方向に傾いていたことである。SMHが543ドルのネックラインに接近し、さらに下抜けた場合、ネガティブガンマの動きによって売りが増幅される条件が整っていた。

ネガティブガンマの局面では、原資産の価格が下がるほど、オプションのマーケットメーカーがヘッジのために原資産を追加で売る必要が生じる。このため、重要なテクニカル水準における下落を和らげるのではなく、下落を増幅させる可能性がある。

二つ目は、前述した銘柄集中の問題である。Nvidiaはファンドの約21%を占めるため、Nvidiaが大きく下落すれば、SMHも強い下押し圧力を受ける。

また、中国の大手AI企業が、欧米のAIインフラ投資に見合うリターンが生じるのかという疑問を投げかける競争力のあるモデルを公開するたびに、Nvidiaは主要な売りの対象となる。

半導体セクターが抱える重要な構造的リスクは、中国のAI技術によってAI導入に必要な資本の規模が小さくなる可能性である。このリスクは、Microsoftのクラウド事業の勢いによって解消されたわけではない。一定程度、和らいだにすぎない。

■今後の注目点

543ドルのネックラインは、引き続き短期的に最も重要なテクニカル上の分岐点となる。

543ドルを上回る終値が継続すれば、ヘッド・アンド・ショルダーズという解釈の妥当性が低下し、テクニカル面の支えを確認した買い手が戻ってくる可能性がある。

反対に、出来高を伴って543ドルを下回る終値が継続すれば、パターンの完成が確認され、テクニカル分析では約414ドルという価格目標が現実的な検討対象となる。

ファンダメンタルズ面では、本日の市場引け後に発表されるAmazonの第2四半期決算が、次の重要なデータとなる。Amazon Web ServicesのAIサービスの成長率は、半導体セクターの需要を判断するうえで、残された最も重要な指標である。

ハイパースケーラーのクラウド事業が加速していることは、AIインフラの構築が見かけ上の需要ではなく、実際の売上高を生み出していることを示す主要な証拠となる。このためSMHにとっては、個別の半導体企業1社の決算より重要な意味を持つ。

Nvidiaの決算は8月26日に予定されている。同社はSMHの総資産の約21%を占めるため、次四半期のデータセンター需要とHBM4の供給配分に関するガイダンスは、AI投資サイクルが一時的に減速しているのか、それとも頭打ちになりつつあるのかを判断する、セクター全体の重要な材料となる。

Trefisのデータは、SMHが下落後に回復した例の大半で、その後12カ月間に高いリターンを生み出したことを明確に示している。同時に、それらの回復の多くでは、本格的な上昇に転じる前に追加の下落が発生していたことも示している。

Azureの好決算を受けた今回の反発には根拠がある。しかし、それが本格的な回復へつながるのか、それともヘッド・アンド・ショルダーズが明確に下抜ける前の一時的な休止に終わるのかは、543ドルを巡る値動きが示すことになる。

（本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。）

■注目ポイントQ&A

●MicrosoftのAzureの好決算を受けて、SMHは今が買い時ですか？

過去のデータでは、SMHは2005年以降、今回と同程度の下落を経験した15回のうち13回で、その後12カ月間のリターンがプラスとなりました。現在と同規模の下落局面で投資した場合、12カ月後のリターンの中央値は約21%です。

MicrosoftのAzureの決算では、成長率が43%となり、年間売上高が1,000億ドルを突破しました。これにより、7月の調整を招いたAI投資への不安は一部和らぎました。

ただし、同じ過去データによると、押し目買いをした投資家は、本格的な回復の前に中央値で約12%の追加下落を経験しています。また、SMHに形成されているヘッド・アンド・ショルダーズでは、543ドルのネックラインが未解決のテクニカル上の分岐点として残っています。

543ドルを下回る終値が継続すれば、パターンの完成が確認され、約414ドルというテクニカル上の価格目標が意識されます。現在買うべきかどうかは、過去の中央値に近い回復が訪れる前に、さらに下落する可能性を許容できるかによって異なります。

●ヘッド・アンド・ショルダーズとは何ですか。また、SMHにとって何を意味しますか？

ヘッド・アンド・ショルダーズは、中央の高いピークである「頭」の両側に、それより低い二つのピークである「肩」が並ぶ、3峰型の反転パターンです。各ピークの間の安値を結んだ線は「ネックライン」と呼ばれ、サポート水準として扱われます。

価格がネックラインを明確に下抜けると、テクニカル・トレーダーは、それまでの上昇トレンドが反転したことを示すシグナルと解釈します。

SMHの場合、ネックラインは5月19日の終値に近い約543ドルに位置します。下抜けが確認された場合のテクニカル上の価格目標は約414ドルで、52週高値から約38%低い水準です。ただし、SMHの終値が543ドルを下回る状態が継続するまでは、パターンが確定したとはみなされません。

●SMHが少数の銘柄に集中していると、下落が深刻になりやすいのはなぜですか？

SMHの保有銘柄は26にすぎず、Nvidiaだけで総資産の約21%、上位5銘柄で約47%を占めています。このためSMHは、半導体セクター全体に広く分散されたファンドというより、少数のAIインフラ関連大手に集中したファンドとなっています。

中国のAI企業との競争によって、AI導入に必要な資本の規模が小さくなるとの懸念など、上位銘柄が共通の逆風に直面した場合、ファンド内には下落を相殺する十分な投資先がありません。

この集中構造は、2026年第2四半期にSMHが70%以上上昇した一因であると同時に、7月の下落が大きくなった一因でもあります。

●SMHのヘッド・アンド・ショルダーズが無効になるには、何が必要ですか？

543ドルのネックラインを上回る終値が継続すれば、パターンが完成したという見方は弱まります。特に、出来高が多く、ハイパースケーラーが前向きな支出見通しを維持している状況で543ドルを上回れば、パターンの妥当性はさらに低下します。

Amazonの決算は7月30日の市場引け後、Nvidiaの決算は8月26日に予定されています。この二つは、AI需要の持続性を裏付けてSMHを543ドル以上に押し戻すのか、あるいは売りをパターンが示す価格目標へ近づけるのかを左右し得る、短期的に重要なファンダメンタルズ材料です。

MicrosoftのAzureの好決算は、少なくとも一つの主要ハイパースケーラーで、AI投資を背景にクラウド売上高の成長が加速していることを示しました。この結果により、短期的な判断材料はすでに変化しています。

``

元記事: Chip ETF Dip-Buyers Need Strong Stomachs: Azure Lifts SMH Off Lows, but $543 Holds Key