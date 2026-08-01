*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2菊水HD、日本電子材料、フェローテックなど

銘柄名<コード>31終値⇒前日比

*富士電機＜6504＞ 14285 +1590

通期業績予想を上方修正。

*ローム＜6963＞ 4331 +440

半導体株上昇に追随。

*野村総合研究所＜4307＞ 4686 -890

決算サプライズ限定的で出尽くし感が優勢に。

*コニカミノルタ＜4902＞ 590.8 -100

関税還付効果など考慮なら厳しい決算に。

*コカBJH＜2579＞ 3828 -663

高水準の自社株買い発表も出尽くし感に。

*栄研化学＜4549＞ 2151 -360

第1四半期大幅経常減益決算で。

*日本M＆A＜2127＞ 637.6 -64.2

第1四半期営業減益決算で。

*システナ＜2317＞ 420 -48

決算発表を受け出尽くし感が先行。

*富士通＜6702＞ 3659 -243

第1四半期決算は相対的にインパクト乏しく。

*エムスリー＜2413＞ 1781.5 -149.5

AI関連株への資金シフトが影響。

*セルシス＜3663＞ 1723 -242

業績上方修正も織り込み済みとして。

*デンソー＜6902＞ 1967.5 -230

第1四半期大幅減益決算で。

*JCRファーマ＜4552＞ 479 -25

第1四半期は営業赤字拡大へ。

*カゴメ＜2811＞ 2610 -222.5

業績下方修正で一転減益見通しへ。

*資生堂＜4911＞ 3154 -206

ここまでAI関連株からの資金シフトが続いたが。

*ヤクルト本社＜2267＞ 2819 -84

本日決算発表を予定しているが。

*ストライクグループ＜6196＞ 1322 -65

決算発表を受けて利食い売り優勢。

*任天堂＜7974＞ 7679 -466

AI関連への資金シフトでゲーム株の一角がさえない。

*菊水HD＜6912＞ 2264 +400

第1四半期大幅増益決算で。

*日本電子材料＜6855＞ 6090 +1000

半導体関連株のリバウンドで。

*誠建設<8995> 990 +103

副首都構想関連銘柄として物色続く。

*テクノフレックス<3449> 4860 +700

半導体関連上昇でリバウンド。

*AIメカテック<6227> 6640 +970

プライム市場の半導体株高で。

*テセック<6337> 3135 +320

テラダインやアドバンテストの好決算から。

*フェローテック<6890> 8300 +1140

半導体などハイテク株上昇で買い優勢。

*サイバートラスト<4498> 1243 +50

第1四半期営業利益31.4％増。

*Jストリーム<4308> 356 -2

第1四半期営業利益53.1％増。上値は重い。

*シーユーシー<9158> 790 +7

第1四半期営業利益95.7％減。

*データセク<3905> 2134 +258

前日まで5日続落で値ごろ感からの買い入る。

*マイクロ波化学<9227> 857 -30

前日に長い上ひげとなり手仕舞い売りかさむ。

*ジーネクスト<4179> 330 +10

株主優待制度を廃止すると発表し前日売られる。本日は押し目買いも。

*ミクリード<7687> 431 -10

第1四半期営業利益14.8％減。

*Amazia<4424> 379 -16

三角保合いを上放れる形に。

*網屋<4258> 4335 -30

25日線に上から絡み始め手仕舞い売り誘う。

*クラシル<299A> 1164 +95

通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率25.3％。今期順調なスタート。《NH》