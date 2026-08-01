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前日に動いた銘柄 part2菊水HD、日本電子材料、フェローテックなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2菊水HD、日本電子材料、フェローテックなど
銘柄名<コード>31終値⇒前日比
*富士電機＜6504＞ 14285 +1590
通期業績予想を上方修正。
*ローム＜6963＞ 4331 +440
半導体株上昇に追随。
*野村総合研究所＜4307＞ 4686 -890
決算サプライズ限定的で出尽くし感が優勢に。
*コニカミノルタ＜4902＞ 590.8 -100
関税還付効果など考慮なら厳しい決算に。
*コカBJH＜2579＞ 3828 -663
高水準の自社株買い発表も出尽くし感に。
*栄研化学＜4549＞ 2151 -360
第1四半期大幅経常減益決算で。
*日本M＆A＜2127＞ 637.6 -64.2
第1四半期営業減益決算で。
*システナ＜2317＞ 420 -48
決算発表を受け出尽くし感が先行。
*富士通＜6702＞ 3659 -243
第1四半期決算は相対的にインパクト乏しく。
*エムスリー＜2413＞ 1781.5 -149.5
AI関連株への資金シフトが影響。
*セルシス＜3663＞ 1723 -242
業績上方修正も織り込み済みとして。
*デンソー＜6902＞ 1967.5 -230
第1四半期大幅減益決算で。
*JCRファーマ＜4552＞ 479 -25
第1四半期は営業赤字拡大へ。
*カゴメ＜2811＞ 2610 -222.5
業績下方修正で一転減益見通しへ。
*資生堂＜4911＞ 3154 -206
ここまでAI関連株からの資金シフトが続いたが。
*ヤクルト本社＜2267＞ 2819 -84
本日決算発表を予定しているが。
*ストライクグループ＜6196＞ 1322 -65
決算発表を受けて利食い売り優勢。
*任天堂＜7974＞ 7679 -466
AI関連への資金シフトでゲーム株の一角がさえない。
*菊水HD＜6912＞ 2264 +400
第1四半期大幅増益決算で。
*日本電子材料＜6855＞ 6090 +1000
半導体関連株のリバウンドで。
*誠建設<8995> 990 +103
副首都構想関連銘柄として物色続く。
*テクノフレックス<3449> 4860 +700
半導体関連上昇でリバウンド。
*AIメカテック<6227> 6640 +970
プライム市場の半導体株高で。
*テセック<6337> 3135 +320
テラダインやアドバンテストの好決算から。
*フェローテック<6890> 8300 +1140
半導体などハイテク株上昇で買い優勢。
*サイバートラスト<4498> 1243 +50
第1四半期営業利益31.4％増。
*Jストリーム<4308> 356 -2
第1四半期営業利益53.1％増。上値は重い。
*シーユーシー<9158> 790 +7
第1四半期営業利益95.7％減。
*データセク<3905> 2134 +258
前日まで5日続落で値ごろ感からの買い入る。
*マイクロ波化学<9227> 857 -30
前日に長い上ひげとなり手仕舞い売りかさむ。
*ジーネクスト<4179> 330 +10
株主優待制度を廃止すると発表し前日売られる。本日は押し目買いも。
*ミクリード<7687> 431 -10
第1四半期営業利益14.8％減。
*Amazia<4424> 379 -16
三角保合いを上放れる形に。
*網屋<4258> 4335 -30
25日線に上から絡み始め手仕舞い売り誘う。
*クラシル<299A> 1164 +95
通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率25.3％。今期順調なスタート。《NH》
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