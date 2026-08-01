コミック版で民間人を襲撃する「ネガ・パニッシャー」が登場、11月には『プレデター vs パニッシャー』も

フランク・キャッスル（パニッシャー）が民間人を銃撃するという衝撃的な展開が、最新コミック『Spectacular Spider-Man: Brand New Day #3』で描かれた。ヴィランのミスター・ネガティブに操られた結果だ。同じ週には、11月にクロスオーバー作品『Predator vs. Punisher』が創刊されることも発表された。これらのコミックの動向は、MCU映画『Spider-Man: Brand New Day』の米国公開（7月31日）とタイミングを同じくして展開されている。

■『Spectacular Spider-Man: Brand New Day #3』とネガ・パニッシャー

ダン・スロットがライターを務める現在刊行中の『Spectacular Spider-Man: Brand New Day』は、スロットが2007年から2010年にかけて手がけた『Amazing Spider-Man』のファンにはおなじみの時代を舞台にしている（マーベルの公式作品リストより）。メインストーリーのアートはマーカス・トー、バックアップページはマルコス・マーティンが担当し、カラーはそれぞれアレックス・シンクレアとムンツァ・ビセンテ、カバーアートはフィル・ヒメネスとアレックス・シンクレアが手がけている。

本作の前提となるのは、裏社会で極めて重要な意味を持つマクガフィン「レキシコン」だ。これはキングピンことウィルソン・フィスクが作成した、ニューヨーク市で活動するすべての犯罪組織を記録したディレクトリである。スパイダーマンがこれを盗み出したことで、市内の全ボス、そしてパニッシャーが奪還に乗り出した。フランク・キャッスルの目的は単純だ。レキシコンは、組織犯罪に対する彼の一人きりの戦争において、かつてないほど包括的な標的データベースとなるからである。

しかし、ミスター・ネガティブ（マーティン・リー）には別の思惑があった。ダン・スロットとフィル・ヒメネスによって生み出されたミスター・ネガティブは、2007年のオリジナルの『Brand New Day』ストーリーラインで初登場した。彼の力の源はダークフォース・エネルギーであり、接触したターゲットの配色を写真のネガのように反転させ、その忠誠心を完全に書き換えてしまう。過去の登場作で詳細に描かれている重要なメカニズムとして、ターゲットが本来持つ善性が強いほど、彼の支配下ではより危険な存在になるという点がある。オリジナルのストーリーラインでスパイダーマンが操られた際、ピーター・パーカーは愛する人を危うく殺しかけた。有罪の者に対する殺傷力の行使は許されるだけでなく必須であるという信念をアイデンティティとするパニッシャーは、この能力にとって特に危険な対象となる。

水曜日（7月29日）に店頭に並んだ第3話では、その結果が克明に描かれている。色が反転したフランク・キャッスル（頭蓋骨のマークはそのままに、コスチュームは白黒反転のネガカラーに漂白されている）は、スパイダーマンがレキシコンの引き渡しを拒否すると、民間人に発砲し、人がいる建物に向けてミサイルを撃ち込むまでにエスカレートする。Nerd Initiativeのレビュアーは、ネガ・パニッシャーのカラーリングを「恐ろしい」と評価し、ネガパレットが生み出す美しいコントラストによって、キャプションでの説明なしに視覚的な反転が明確になっていると指摘している。

これまでのシリーズの展開によれば、洗脳を解く手がかりは、攻撃を受けた建物の中でピーターが見つけたものにある。これはミスター・ネガティブの支配に対する対抗策の可能性があり、洗脳のメカニズムには「十分に強力な感情的トリガーによって破ることができる」という弱点があることを思い出させるものだ。この前例はオリジナルのストーリーラインで確立されており、ピーターがベティ・ブラントの記憶によって、ネガティブの影響下での殺人を思いとどまったことがある。

■スロットがパニッシャーを選んだ物語上の必然性

ネガ・パニッシャーは都合の良いプロットの道具ではなく、ミスター・ネガティブの能力が機能する論理的な結果である。彼の洗脳は、ターゲットの中にすでにあるものを増幅させる。つまり、ターゲットの信念の強さが、ネガティブが命じるあらゆる行動の燃料となるのだ。犯罪者は死なねばならず、無実の者は守られねばならないという信念を持つ人物にこれを適用し、標的と無実の者の区別を反転させれば、正反対の目的に対して同じように絶対的な集中力を発揮する殺人鬼が誕生する。

これはまた、本シリーズにおけるキャッスルの物語上の役割についても説明している。ミスター・ネガティブに操られたヒーローの多くは、洗脳から抜け出すために感情的なアンカー（洗脳が完全に抑え込むことのできない記憶、人物、関係性）を必要とする。しかし、パニッシャーの有名な孤立性、すなわちジョン・バーンサルがこのキャラクターを定義づける条件として表現した「個人的なつながりの意図的な切断」は、そうしたアンカーのほとんどを排除している。操られたフランク・キャッスルを正気に戻すものは何なのか。それこそが、本シリーズが構築しようとしている構造的な問いである。

■映画版がもたらす新たな展開

映画『Spider-Man: Brand New Day』は明日（7月31日）米国で劇場公開される。作品の制作情報によると、監督はデスティン・ダニエル・クレットン、脚本はクリス・マッケナとエリック・ソマーズ、主演はトム・ホランドとジョン・バーンサルで、PG-13指定、上映時間は約145分となっている。映画のプロモーション資料では、パニッシャーは敵対者としてではなく、思いがけない味方として位置づけられている。キャッスルとピーター・パーカーは違いを乗り越えてより大きな脅威に立ち向かい、そのダイナミクスにはユーモアも織り交ぜられていると報じられている。

PG-13の制約と、映画製作者がそれをどう乗り越えるかについては、本誌の以前の分析（キャラクターの52年にわたる哲学的歴史について）で詳しく取り上げた。端的に言えば、露骨な暴力や言葉遣いは、バーンサルが共同主演するDisney+のスペシャルプレゼンテーション『The Punisher: One Last Kill』という別の場所で描かれる。映画版のキャッスルは同じ道徳的枠組みの中で活動するが、彼を危険な存在にしている要素を排除するのではなく、方向転換させている。

明日映画を観て、このキャラクターが現在コミックで何をしているのか新たに興味を持った読者にとって、『Spectacular Spider-Man: Brand New Day』第3話は最も直接的な答えであり、フランク・キャッスルの能力に対するこれ以上ないほどダークな入門編となるだろう。

■サンディエゴ・コミコンで発表された11月創刊『Predator vs. Punisher』

今週のパニッシャーに関する2つ目の大きな動きは、7月24日にサンディエゴ・コミコンで開催されたマーベルの「Next Big Thing」パネルで発表された。『Predator vs. Punisher』は、フランク・ティエリがライターを務める全4話のリミテッドシリーズだ。ティエリはシリーズ発表時に、過去に『Punisher Noir』やファンに人気の『Space: Punisher』を執筆したことを認めている。CBRが報じたところによると、アートは『Eddie Brock: Carnage』を描いたヘスス・サイスが担当する。第1話は11月4日に発売される。

物語の前提として、プレデターがニューヨーク市に到着する。ここは1989年にダークホースコミックスから出版された最初のプレデターコミックの舞台でもある。ヤウージャ（プレデター）は当初、犯罪の裏社会（キングピン、ジグソウ、シルバーメイン、オウルがすべて登場する）を標的にするが、シリーズはすぐに、マフィアが主要な標的ではないかもしれないことを明らかにする。真の標的はフランク・キャッスルなのだ。

公式プレスリリースによると、ティエリのクリエイティブ・ステートメントでは「2人の戦闘員の間に予期せぬ共通の過去がある」と説明されており、「多くの紆余曲折」とともに「大量の血と暴力」が約束されている。ComicsBeatの報道によれば、編集者のマーク・パニッチャはこれを「即席のクラシック」と呼び、クリエイティブチームが「無慈悲で、直感的で、忘れられない」対決を描き出していると称賛した。

このシリーズは、ベンジャミン・パーシーが以前に手がけた『Predator vs. Marvel』のコンティニュイティ（パニッシャーが画面外で死亡した世界線）の続きではなく、明確に別宇宙を舞台にした独立した物語である。ヴァリアントカバーはアレックス・マリーヴとレイニル・フランシス・ユーが担当し、レイニル・ユーのヴァリアントはパニッシャーが初登場した『The Amazing Spider-Man #129』へのオマージュとなっている。プロモーションアートはダスティン・ウィーバーが手がけた。

■プレデターとパニッシャーの組み合わせが機能する理由

この2つのキャラクターの構造的な適合性は、「どちらも効率的に殺す」という点よりも深いところにある。プレデターシリーズの内部規範（武装した者、危険な者、価値のある者だけを狩る）は、パニッシャーの単一ルールの倫理体系（報いを受けるべき者だけを標的にする）に相当するヤウージャ版の掟だ。どちらも厳格な獲物選択基準を持つハンターキャラクターであり、制度的な権威の外で活動している。彼らの間の真の対決における劇的な緊張感は、純粋に物理的な意味での「どちらが勝つか」ではなく、「どちらが価値ある獲物とみなされるかを定義する権利を得るか」にある。

ティエリはこれまでにも別宇宙の設定でパニッシャーを描いてきた。2012年の『Space: Punisher』ではキャッスルを宇宙の犯罪階層に送り込み、『Punisher Noir』では彼を1930年代のニューヨークの裏社会に置いた。どちらの作品も、キャラクターの核となるダイナミクス（一人の男、絶対的な信念、躊躇のなさ）が、根本的に異なる設定に移植されても生き残る文脈を見つけ出すティエリの直感を示している。プレデターは、まさにそのテストを人間に適用して構築されたフランチャイズだ。つまり、自分よりも狩りに長けた存在と接触しても、その信念は生き残れるのか、という問いである。

■各シリーズの今後の展開

『Spectacular Spider-Man: Brand New Day』は全5話のシリーズで、現在は第3話まで刊行されている。第4話は8月19日、第5話は9月23日に発売される。操られたパニッシャーのストーリーラインは、解決するまでに少なくともあと2話続く。そして解決の時が来れば、キャラクターが何十年も不可侵として扱ってきた道徳的信念を打ち破るほど強力な何かを見つける必要があるだろう。

『Predator vs. Punisher』第1話は11月4日に発売される。

■注目ポイントQ&A

●『Spectacular Spider-Man: Brand New Day』に登場するネガ・パニッシャーとは何ですか？

現在刊行中の『Spectacular Spider-Man: Brand New Day』シリーズにおいて、ヴィランのミスター・ネガティブがダークフォースに基づく洗脳能力を使い、フランク・キャッスルの忠誠心を反転させた姿です。コスチュームは写真のネガのような色に変わり、彼の致命的な攻撃の矛先は犯罪者から、スパイダーマンが盗んだ犯罪ディレクトリ「レキシコン」とミスター・ネガティブの間に立つすべての人々に向けられます。ミスター・ネガティブの能力は、ターゲットが本来持つ善性の強さを増幅させるため、元の信念が絶対的であればあるほど、支配下ではより危険になります。第3話（2026年7月29日発売）では、色が反転したキャッスルが民間人に発砲し、人がいる建物にミサイルを撃ち込む結果が描かれています。

●『Predator vs. Punisher』はいつ発売されますか？

『Predator vs. Punisher』第1話は、2026年11月4日にコミックショップで発売されます。全4話のリミテッドシリーズで、ライターはフランク・ティエリ、アートはヘスス・サイスが担当します。ベンジャミン・パーシーによる以前の『Predator vs. Marvel』のコンティニュイティの続きではなく、独立した物語です。カバーアートはダスティン・ウィーバー（メイン）、アレックス・マリーヴ（ヴァリアント）、レイニル・フランシス・ユー（オマージュ・ヴァリアント）が手がけています。現在、コミックショップで予約受付中です。

●映画『Spider-Man: Brand New Day』にパニッシャーは登場しますか？

はい。2026年7月31日に米国で劇場公開される『Spider-Man: Brand New Day』では、ジョン・バーンサルがフランク・キャッスル役を再演します。デスティン・ダニエル・クレットン監督と脚本のクリス・マッケナ、エリック・ソマーズは、パニッシャーをトム・ホランド演じるピーター・パーカーにとって、より大きな脅威に立ち向かうための思いがけない味方として位置づけています。映画のPG-13指定については、キャラクターの脅威を薄めるのではなく、演出上の工夫によって対応しています。バーンサルが演じるR指定版のキャッスルは、Disney+の『The Punisher: One Last Kill』で視聴可能です。

●ミスター・ネガティブが初登場したオリジナルの『Brand New Day』コミックは誰が書きましたか？

ダン・スロットとフィル・ヒメネスが、2007年から2010年にかけての『Amazing Spider-Man』のオリジナル『Brand New Day』時代にミスター・ネガティブを生み出しました。そのため、現在の『Spectacular Spider-Man: Brand New Day』は、キャラクターとクリエイターの再会となります。スロットは2007年5月のフリー・コミック・ブック・デイのストーリーでミスター・ネガティブを紹介し、その後『Amazing Spider-Man #546』（2008年1月）で主要なヴィランとなりました。新シリーズはマーカス・トー（メインストーリー）とマルコス・マーティン（バックアップページ）が作画を担当し、カラーはそれぞれアレックス・シンクレアとムンツァ・ビセンテ、カバーはフィル・ヒメネスが提供しています。

元記事: Corrupted Punisher Fires on Civilians in Comics: Predator vs. Punisher Arrives in November