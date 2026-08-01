Appleの自社製「C2」モデム展開が加速、Qualcommの関連収益は半減へ

Qualcommは、Appleの自社製モデム展開が予想以上に加速している影響で、2026年後半のApple関連収益が約50%減少する見通しを明らかにした。次期「iPhone 18」シリーズでは、米国モデルを除く大半でApple製「C2」モデムが採用されるとみられている。Qualcommは失われる収益を自動車やデータセンター向け事業で補う方針だが、スマートフォン市場全体におけるメモリ価格高騰を受けたチップ価格の引き上げも予定している。

■予想より早いAppleの「モデム離れ」

QualcommはAppleをどれほどの速さで失いつつあるかを正確に把握している。7月29日、CEOのCristiano Amon氏は決算発表後のReutersのインタビューで、Apple関連のチップ収益が2026年9月から12月の四半期にかけて約50%減少すると明らかにした。これは同社が想定していたよりも急激な落ち込みであり、事前のガイダンスよりも早く訪れた。原因は戦略の変更ではなく、ペースの変化だ。半導体業界全体の供給制約により、Appleの自社製「C2」モデムの展開が加速し、Qualcommの予測モデルが想定していなかった形でスケジュールが前倒しされた。

この加速は具体的な財務上の数字として表れている。Qualcommは以前、iPhone 18ラインナップの約20%にモデムを供給すると見積もっていた。これ自体、かつてApple製ハンドセットをほぼ独占していた時代からの劇的な減少だが、現在その数字すら白紙となっている。CFOのAkash Palkhiwala氏は決算説明会でアナリストに対し、次期iPhoneにおける同社の実際のシェアは20%の予測を「大幅に下回る」ことになると語った。端的に言えば、Appleのフラッグシップ機におけるQualcommの最後の足場は、同社自身の予想よりも早く縮小している。

Amon氏はReutersのインタビューで「我々はAppleをデータセンターに置き換えたようなものだ」と語った。この言葉は、失われつつあるものの規模と、それを吸収できるというQualcommの自信の両方を表している。

■第3四半期は好調も、今後は季節性に変化

四半期決算自体は堅調だった。Qualcommの2026年度第3四半期の売上高は99億ドル（約1兆5900億円、1ドル=161円換算）となり、自社のガイダンスの上限に達し、ウォール街のコンセンサス予想である96億7000万ドルを上回った。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は2.21ドルで、概ねアナリストの予想通りだった。チップ製造部門であるQCTは85億ドルを貢献し、ライセンス部門のQTLは税引前利益率69%で13億ドルの売上を記録した。

しかし、その数字の内訳を見ると、ハンドセット（携帯端末）部門は厳しい状況にある。同四半期のQCTハンドセット売上高は前年同期比20%減の50億9000万ドルに落ち込んだ。前例のないメモリ価格の高騰により、OEM（相手先ブランド製造企業）が下位グレードのチップや古い在庫へと流れたことが重しとなった。その結果、QCTの粗利益率はQualcommの過去の基準値である48〜50%の範囲を下回った。

iPhone 18の発売時期にあたる第4四半期について、Qualcommは総売上高を97億〜105億ドル、QCTハンドセット売上高を約52億ドルと予想している。Android向けの成長がAppleの減少分を部分的に相殺すると見込まれている。しかし、より重要なガイダンスは構造的なものだった。Palkhiwala CFOは、12月四半期がもはやQualcommの年間売上高のピークにはならないことを確認した。今後は12月から3月四半期にかけて売上が成長すると予想されている。これは、長年にわたってQualcommの財務カレンダーを支配してきた季節的パターンの完全な逆転であり、その原因はAppleのiPhone発売サイクルが同社のモデルから外れつつあることに他ならない。

■モデム独立に向けた4年間の歩みと「C2」の登場

この瞬間のルーツは、AppleがIntelのスマートフォンモデム部門を買収し、独自のベースバンドエンジニアリングチームと知的財産ポートフォリオの構築を始めた2019年に遡る。最初の具体的な成果は2025年初頭の「iPhone 16e」で登場したApple初の自社製5Gモデム「C1」だった。それから半年以内にアップグレード版の「C1X」が「iPhone Air」に搭載され、2026年3月までには「iPhone 17e」にも採用されたことで、Appleのバリュー価格帯のラインナップは自社製シリコンで固められた。

しかし、iPhone 17世代を通じて、フラッグシップのProモデルはQualcommのSnapdragonモデムを維持した。これには技術的な理由がある。AppleのCシリーズチップは、VerizonやAT&Tなどの米国キャリアが人口密集地域に数十億ドルを投じて展開している超高周波数帯（24〜100GHz帯）であるmmWave（ミリ波）5Gのパフォーマンスにおいて、まだ競争力のあるレベルに達していない。mmWaveはマルチギガビットのスループットを提供するが、通信距離が短く建物を透過できないため、スタジアムや交通ハブ、密集した都心部などで機能する。米国のプレミアムiPhone購入者はそうした場所でこれを利用している。QualcommのmmWave機能に匹敵しない限り、Appleは最高価格を支払う購入者に機能的に劣るネットワーク体験を提供することなく、米国のProラインナップに自社製モデムを全面的に展開することはできない。

TSMCの4ナノメートルN4プロセスで製造され、社内で「Ganymede」のコードネームで呼ばれる次世代の「C2」モデムは、その状況を変えるよう設計されているが、米国の購入者向けにはまだ提供されないとみられる。複数のアナリストによって裏付けられたサプライチェーンのリーク情報によると、国際版のiPhone 18 ProモデルにはC2が搭載される一方、米国モデルはmmWaveのパフォーマンスを維持するためにQualcomm製モデムを維持することが示唆されている。世界向けにはAppleシリコン、米国市場向けにはQualcommというデュアルモデムのアプローチにより、Qualcommはフラッグシップラインに一定の存在感を残すことになる。第3四半期の決算説明会で明らかになったのは、その存在感がどれほど小さくなるかということだ。それは20%を大幅に下回り、さらに低下し続けている。

C2がもたらす機能でQualcommのSnapdragonが提供していないのが、NR-NTN（New Radio Non-Terrestrial Networks）のサポートだ。これは3GPP Release 17の標準規格であり、スマートフォンが低軌道（LEO）衛星に直接接続してブロードバンドインターネットアクセスを利用できるようにするもので、衛星を非常に遠くにある基地局のように扱う。これは現在のiPhoneに搭載されている緊急SOS機能をはるかに超えるものだ。iPhone 18 Proの国際版購入者は、LEOコンステレーションからの衛星ブロードバンドにアクセスできるモデムを手に入れることになる。現在生産されているQualcommのモデムでこれに匹敵するものはない。

■不可逆的な移行とアーキテクチャ上の意義

AppleとQualcommの物語は、通常、財務的な枠組みで語られる。AppleはユニットあたりのQualcommへのロイヤリティを節約して利益率を向上させ、Qualcommは主要顧客を失うというものだ。この見方は正確だが不完全である。Appleのモデムの垂直統合が持つより深い意味は、アーキテクチャにある。

QualcommのSnapdragonモデムは、バスインターフェースを介してAppleのAシリーズアプリケーションプロセッサと通信する独立したチップである。この設計は、システム全体で電力をどれだけ効率的に管理できるかに厳しい上限を課す。なぜなら、別々に設計された2つのチップが、熱の余裕とバッテリー消費をどのように共有するかを調整しなければならないからだ。AppleがWi-Fi、Bluetooth、超広帯域（UWB）チップですでに実現しているように、CシリーズのベースバンドをAシリーズのSoCと単一のダイまたはパッケージに統合すれば、サードパーティのモデムサプライヤーとの関係では構造的に再現できない方法で、コンピューティングスタック全体の消費電力と発熱を最適化できるようになる。C1とC2はまだAシリーズSoCと統合されていないが、その統合に向けた第一歩である。それが実現したとき、いかなる価格譲歩や技術仕様をもってしても、Appleにとって外部モデムに戻ることが商業的に合理的になることはないだろう。

ロイヤリティライセンスの関係は、短期的には財務上の橋渡しとなる。長年にわたる法的紛争を終結させた2019年の和解の後継となるQualcommとAppleの特許ライセンス契約は、少なくとも2027年3月まで有効であり、チップ収益が減少してもAppleからのライセンス収益を生み出し続ける。この橋渡しは崖の落ち込みを和らげるが、平坦にするわけではない。

■利益率の圧迫と全社的な価格引き上げ

Appleに関する開示と並行して、Amon氏は9月1日からQualcommの全チップポートフォリオの価格を引き上げると発表した。同氏はこれを利益率の拡大ではなく、コストの転嫁として説明した。「コストが上がったのだから、価格も上がる」とAmon氏は述べた。Palkhiwala氏は、QCTのAndroid向け収益が前年水準を約20%下回って推移しており、メモリの部品表（BOM）インフレが1.50ドル以上のEPSの逆風になっていると見積もった。

メモリの危機は循環的なものではなく、構造的なものだ。データセンターでの広帯域メモリ（HBM）の需要を牽引しているのと同じAIインフラの構築が、DRAMの生産をモバイルデバイスから恒久的に振り向けており、すべてのスマートフォンメーカーのコストを同時に押し上げている。Qualcommの価格引き上げは、顧客の契約が更新されるにつれて数四半期にわたって段階的に適用される。条件は個別に交渉されるとAmon氏は述べた。

Palkhiwala氏は、QCTの粗利益率が当面は過去の48〜50%の範囲を下回る状態が続くと認めた。さらに、全社の基準を大幅に下回る利益率となるカスタムデータセンター向けシリコンの初期ウェーブから、1.5〜2パーセントポイントの追加の押し下げ要因が予想されている。

■自動車部門の躍進とデータセンターの展望

戦略的なシナリオではデータセンターの収益が注目されがちだが、Appleの貢献を置き換えるという短期的な役割を実際に果たしているのは自動車部門である。QCTの自動車向け収益は2026年度第3四半期に過去最高の15億9000万ドル（前年同期比61%増）に達し、数年にわたる2桁の年間成長の連続記録を伸ばした。

この業績の強さを背景に、Qualcommは2026年度末の自動車部門の年換算収益ランレート目標を、従来の60億ドルから約70億ドルへと引き上げた。デジタルコックピットシステムに関するBMWとの複数世代にわたる新たなチップ供給契約や、2030年代まで延長されるStellantisとの協業拡大が、この上方修正の基盤となっている。

2026年9月に立ち上がる第5世代のSnapdragon Digital Chassisは、車両あたりの処理能力とシリコン搭載量を桁違いに増加させると予想されている。自動車メーカーが個別のソケットごとの設計採用から、複数世代にわたる戦略的提携へと移行する中で、車両あたりの収益を事前の予想以上に押し上げている。Amon CEOはこの勢いの理由をまさにその変化に帰し、「顧客はソケットごとの設計採用から、複数世代の戦略的提携へと移行している」と述べた。

Qualcommのデータセンターへの野心は現実のものであり、資金も投じられている。同社は2026年の上半期を費やして、AIソフトウェアスタートアップのModularを39億2000万ドルの全額株式交換で買収する手続きを完了させた。同社のプログラミング言語「Mojo」と推論エンジン「MAX」により、開発者はコードを書き直すことなく、複数ベンダーのチップ上でAIモデルを実行できるようになる。Meta Platformsは、QualcommのサーバーCPU「Dragonfly C1000」を展開する複数世代の契約に署名している。

しかし、収益のタイムラインは正確に把握しておく必要がある。名前の伏せられた2社のハイパースケール向けカスタムシリコン顧客はすでに発注書を手にしており、ウェハーの生産が進行中である。これらの案件からの収益は2026年12月四半期に始まると予想されている。それは近い将来だが、今ではない。Qualcommが掲げるデータセンターの収益目標は、2027年度までに50億ドル、2029年度までに150億ドルに拡大するというものだ。

第3四半期の決算説明会で明らかになったより技術的に具体的な進展は、「HBC Gen 1」のテープアウト（設計完了）だった。これはQualcommのHigh Bandwidth Computeチップであり、単一のパッケージ上にコンピューティングと高密度メモリを直接統合することで、AI推論のコアなボトルネックを解消する。これにより、現在推論の消費電力とコストの大半を占めている外部DRAMへのアクセスを排除できる。シリコンのデモンストレーションは今後数四半期以内に行われ、最初のソリューションは2027年半ばに登場する予定だ。HBC Gen 1は、潜在的な新規顧客がカスタムシリコンの契約にコミットする前に物理的に見る必要があるとAmon氏が語る製品であり、短期的なパイプラインの関門となるマイルストーンである。

■非ハンドセット事業への転換と今後の展望

QualcommがAppleの離脱を吸収できるという戦略的な主張は、単一の数学的な予測に基づいている。自動車、IoT、データセンター、および周辺セグメントにまたがる非ハンドセット収益の合計成長率が2027年度に60%を超え、2026年度に失われるApple製品の収益を完全に補うと予測されているのだ。2029年度までに、Qualcommは非ハンドセットの総収益目標を従来の220億ドルから400億ドルへと引き上げており、非ハンドセット向けチップがQCTのチップ収益全体の約3分の2を占めると予測している。

中国へのエクスポージャーは依然として構造的なリスクである。米中貿易摩擦が続く中、直近の会計年度において中国の顧客はQualcommの総収益の46%を占めた。Palkhiwala氏は、中国のハンドセット収益は6月四半期に循環的な底を打ち、チャネル在庫の正常化に伴い9月には2桁の連続成長が予測されると述べた。しかし、その回復は、QualcommのCEOが2025年比で2026年度は10%台前半のマイナスになると認めた市場の中で起きている。

決算説明会の締めくくりにおけるAmon氏の言葉は、意図的に楽観的なものだった。「我々はQualcommの次の章に非常に興奮している」と同氏はアナリストに語った。「エッジからクラウドに至るAIと分散型インテリジェンスの次のフェーズにおける我々の関連性は、引き続き実行にしっかりと焦点が当てられている」。iPhone 18のラインナップは、Appleの恒例の9月のイベントで発表されると予想されている。これは、Apple独自のモデムシリコンがフラッグシップのPro層に到達する最初の世代となり、同時にそのラインナップにおけるQualcommの存在感が、Appleのサプライヤーとしての同社の歴史の中で最低のポイントに落ち込む世代となる。

■注目ポイントQ&A

●米国版のiPhone 18 ProはQualcommとAppleどちらのモデムを使用しますか？

複数のアナリストによって裏付けられたサプライチェーンのリーク情報によると、米国版のiPhone 18 Proは、米国のキャリアが人口密集地域で展開している高周波数帯であるmmWave（ミリ波）5Gのパフォーマンスを維持するため、引き続きQualcommのSnapdragonモデムを搭載すると予想されています。国際モデルはAppleのC2モデムを使用する見込みです。AppleのC2はまだQualcommのmmWaveのパフォーマンスに匹敵しておらず、AppleとQualcommのライセンス契約は少なくとも2027年3月まで続きます。なお、AppleはiPhone 18 Proのモデム構成について正式な発表を行っていません。

●なぜAppleは長年できなかった自社製モデムを今になって製造できるようになったのですか？

Appleは2019年にIntelのスマートフォンモデム部門を買収し、6年間かけて社内のベースバンドに関する専門知識と知的財産を構築した上で、2025年初頭に「iPhone 16e」で初の自社製5Gモデム（C1）を出荷しました。遅れが生じた主な原因はパフォーマンスの問題であり、Appleの初期のプロトタイプはQualcommの電力効率やmmWaveのスループットに及ばなかったと報じられています。TSMCの4ナノメートルプロセスで製造されたC2は、世界のほとんどの市場で展開できるレベルまでその差を縮めましたが、米国におけるmmWaveのギャップはこの世代でも残っています。

●QualcommはAppleのモデム事業が占めていた収益をどのように補う計画ですか？

Qualcommは3つの柱からなる代替戦略を進めています。短期的には、2026年度第3四半期に過去最高の15億9000万ドルを記録した自動車向け収益がすでに影響の多くを吸収しており、BMWとのデジタルコックピット契約や2030年代まで続くStellantisとの提携があります。中期的には、名前の伏せられた2社のハイパースケールデータセンター顧客が、2026年12月四半期にQualcommのカスタムシリコンの収益を生み出し始めると予想されています。長期的には、2029年度までにデータセンターの年間収益を150億ドル、非ハンドセットの総収益を従来の目標のほぼ2倍となる400億ドルにするという目標を掲げています。

●Appleのモデム独立は、iPhoneの技術的な機能に実際に何を意味するのですか？

短期的には、iPhone 18 Proが国際市場でNR-NTNサポートを獲得することを意味します。これは、現在のiPhoneの緊急衛星SOS機能をはるかに超え、低軌道衛星に直接接続してブロードバンドインターネットを利用できる機能です。長期的には、その戦略的意義はアーキテクチャにあります。AppleがCシリーズモデムをAシリーズアプリケーションプロセッサと単一のチップパッケージに統合すれば、別々のサードパーティ製モデムでは不可能な方法で、コンピューティングスタック全体の消費電力と熱管理を最適化できるようになります。その統合はまだ実現していませんが、C1とC2はそれを可能にするためのステップです。

元記事: Apple’s C2 Modem Arrives Faster Than Qualcomm Expected, Slashing Revenue by Half