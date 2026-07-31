米宇宙軍、SpaceXに18回の打ち上げミッションを発注——競合不在で実質的な独占状態に

米宇宙軍は2026年7月29日、SpaceXに対し、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「Falcon 9」を18回打ち上げる総額16億ドル（約2,576億円）のタスクオーダーを発注したと発表した。本契約は、トランプ政権のミサイル防衛構想「Golden Dome」の中核となるセンサー衛星群を軌道に投入するものである。7社が競合可能だったにもかかわらずSpaceXが全ミッションを受注しており、米国の国家安全保障における宇宙打ち上げが現在、単一企業に依存している実態が浮き彫りになっている。

■上限引き上げ後初の発注、SpaceXが全ミッションを受注

宇宙システム軍団（Space Systems Command）は7月17日、「国家安全保障宇宙打ち上げ（NSSL）フェーズ3 レーン1」契約の上限を56億ドル（約9,016億円）から170億ドル（約2兆7,370億円）へと引き上げ、2029会計年度までに推定170回の国家安全保障ミッションを追加できる枠組みを設けた。この上限引き上げは、ミサイル防衛構想「Golden Dome」の構築に伴う需要急増に対応するためのものである。SpaceX、United Launch Alliance（ULA）、Blue Origin、Stoke Space Technologies、Rocket Lab USA、Impulse Space、Relativity Federalの7社がレーン1契約を保持し、個別のタスクオーダーに入札する資格を持っている。

7月29日に発表された16億ドル（約2,576億円）のタスクオーダーは、この拡張されたプログラムの最初の具体的なテストケースとなったが、SpaceXが18回のミッションすべてを受注した。

搭載されるペイロードは「宇宙ベースのセンシングおよびターゲティング（SBST）」ポートフォリオに属する。これは、米国防総省がGolden Domeの中核的なセンシングおよび通信レイヤーとして配備を急いでいる次世代の軌道コンステレーションである。SBST衛星は、地球低軌道から航空機、ドローン、巡航ミサイル、弾道ミサイルなどの飛行物体を探知、追跡、標的化し、そのターゲティング画像を統合軍の指揮官にほぼリアルタイムで中継するように設計されている。

宇宙システム軍団で宇宙アクセス担当のポートフォリオ調達責任者代行を務めるエリック・ザリブニスキー大佐は、発注発表に伴う公式声明の中で、調達の規模よりもそのスピードを強調した。

「我々は、フェーズ3 レーン1契約の下で、要件の特定から発注まで、前例のない2ヶ月という調達スケジュールを設定した。これには、打ち上げサービスプロバイダーの提案準備のための1ヶ月間が含まれている」とザリブニスキー大佐は述べている。「最終的に、このスケジュールは、我々の戦闘員がこれまで以上に求めているスピードをもたらすものだ」

18回のミッションの平均で1フライトあたり約8,900万ドル（約143億円）となり、SpaceXの商業用Falcon 9の定価である約7,400万ドル（約119億円）を大きく上回っている。このプレミアムは、宇宙軍が国家安全保障ペイロードに要求するミッション保証要件、セキュリティ統合、および衛星処理のオーバーヘッドを反映したものとみられる。

■IDIQ市場における「7社競合」の実態

レーン1プログラムは、無期限納入・無数量（IDIQ）構造を採用している。これは、適格なベンダーのプールを作成するものの、タスクオーダーをそれらの間で分配する義務を負わない標準的な連邦政府の契約メカニズムである。政府は、プログラムの競争条件に違反することなく、すべてのタスクオーダーを単一の適格ベンダーに発注することができる。プールへの参加資格を得ることと、実際のミッションを受注することは別問題である。

この構造的な現実は重要である。なぜなら、レーン1は、過去10年間の大半において米国の国家安全保障打ち上げを特徴づけていた単一ベンダーの力学（Atlas VとDelta IVにより、国防総省が軌道ミッションの大部分をULAに依存していた状態）を防ぐために明示的に設計されたからだ。議会調査局（CRS）が「商業プロバイダー間の競争を促進することでコストを削減する」と説明しているこのプログラムの明記された目的は、複数のプロバイダーが実際に競争し、受注を獲得することを前提としている。

2026年7月30日現在、軌道ミッション向けのレーン1プログラムにおける競争は、実際には名目上のものに過ぎない。SpaceXの主要な代替手段となる2社がともに飛行不能状態にあり、飛行再開の確実な日程が決まっていないためである。

ULAの「Vulcan Centaur」ロケットは、2026年2月25日以降、国家安全保障ミッションから除外されている。同日、水曜日のタスクオーダーに署名したのと同じザリブニスキー大佐が、GEM 63XL固体ロケットブースターの異常に関する調査が解決するまで、宇宙軍はVulcanの追加ミッションを飛行させないと発表した。この異常は2月12日のUSSF-87ミッション中に表面化したもので、同様のブースターノズルの問題としては2回目の発生だった。GEM 63XLを供給するNorthrop Grummanは、この異常に関連して2026年第1四半期に7,100万ドル（約114億円）の費用を計上している。Vulcanの飛行再開日は発表されていない。

Blue Originの「New Glenn」は、さらに深刻な後退に見舞われた。2026年5月28日、ケープカナベラルの第36発射施設（LC-36）での静的燃焼試験中に、全長320フィート（約98メートル）のロケットが火の玉となって爆発した。LC-36はNew Glennがこれまでに打ち上げられた唯一の発射台であり、機体は破壊され、施設も大きな損傷を受けた。Blue OriginのCEOであるデイブ・リンプ氏は、年内の飛行再開を目指すと述べているが、ロケットが再び飛行する前には、LC-36の大規模な修復作業と完全な原因究明調査が必要となる。また、New Glennは、よりリスクの高いレーン2ミッションの国家安全保障打ち上げ認証を取得するために必要な4回の飛行成功も完了していない。

その結果、NSSLフェーズ3 レーン1の7社による競争構造は、現在、軌道上の国家安全保障打ち上げにおいて1社独占の市場を生み出しており、宇宙軍は上限が3倍に引き上げられた後の最初の主要なタスクオーダーをその市場に発注したのである。

一部の議員は、国防総省が単一の打ち上げプロバイダーに過度に依存しつつあることに懸念を表明しており、SpaceXの主要な競合2社が継続的に苦戦していることで、その懸念は増幅されている。この監視の目は、別の文書化された影響力行使の事例によってさらに鋭くなっている。2026年5月、Reutersは、イランに対する米軍の攻撃を誘導するLUCAS自爆ドローン向けのStarlink料金について、SpaceXが1端末あたり月額5,000ドル（約80万円）から2万5,000ドル（約402万円）へと約400%の引き上げを要求したと報じた。これらのドローン作戦において代替の衛星通信オプションを持たなかった国防総省は、この引き上げを受け入れ、各LUCASユニットの実質的なコストはほぼ倍増した。

この価格設定の事例は、国家安全保障の打ち上げ市場での出来事ではなく、全く異なるSpaceXの製品ラインでのことだった。しかし、競争力のある代替手段がない単一プロバイダーへの運用上の依存がもたらす実際の結果を示すものとなった。

■Golden DomeにおけるSpaceXの役割は70億ドル超に

今回の打ち上げ受注は、2026年5月下旬の4日間にSpaceXに発注された、合計60億ドル（約9,660億円）を超える2つの衛星契約に上乗せされる形となった。5月29日、宇宙システム軍団はSpaceXに対し、Golden Domeの一部として世界中の空中脅威を探知・追跡するために設計された軌道レーダーセンサーのネットワークである「宇宙ベースの空中移動目標指示（SB-AMTI）」プログラムとして、41億6,000万ドル（約6,697億円）を発注した。その数日前には、SBSTセンサーレイヤーとGolden Domeの迎撃・指揮インフラ間でターゲティングデータを中継するために設計された通信衛星について、宇宙軍から別途22億9,000万ドル（約3,686億円）の契約を受注している。

今回の16億ドルの打ち上げタスクオーダーにより、確認されているSpaceXの2026年の国防総省からの契約受注額は少なくとも70億ドル（約1兆1,270億円）に達する。この数字は、同プログラムを追跡しているReutersなどのメディアによって確認されている。この合計額により、SpaceXはGolden Domeのセンシングミッションにおいて、垂直統合された防衛プラットフォームに近い存在となっている。同社はSB-AMTIおよび通信契約の下でSBST衛星を製造しており、現在はそれらの衛星の打ち上げも契約している。

Golden Domeは、トランプ政権が提案した宇宙ベースおよび地上ベースのミサイル防衛アーキテクチャであり、国防総省はその全期間にわたる費用を約1,850億ドル（約29兆7,850億円）と予測している。ただし、宇宙ベースの迎撃レイヤーを含む議会予算局（CBO）の20年間の見積もりは、1兆2,000億ドル（約193兆2,000億円）を超える可能性があるとアナリストによって報告されている。このプログラムは、弾道ミサイル、極超音速滑空兵器、巡航ミサイルに対する統合されたセンシング、追跡、迎撃能力を配備することを目指している。

■ヴァンデンバーグの処理パイプラインと真の制約

ヴァンデンバーグからの18回の追加の国家安全保障向けFalcon 9ミッションは、SpaceXがStarlinkの極軌道展開やその他の政府ペイロードに使用しているのと同じ発射台である第4複合発射施設東（SLC-4E）にとって、意味のある運用上のコミットメントとなる。空軍省は2025年10月時点で、SLC-4およびSLC-6全体でヴァンデンバーグからのFalcon打ち上げを年間最大100回まで承認しており、SLC-4での年間50回という以前の制限から大幅に拡大した。ヴァンデンバーグ全体では、複数の発射台とプロバイダーにわたり、2025年に合計66回の打ち上げミッションをサポートし、前年の51回から増加した。しかし、既存の商業および政府の予定表の上に、SLC-4Eから月に約1回の専用の国家安全保障SBSTミッションを維持することは、同サイトの処理インフラを圧迫することになる。

制約となっているのはロケットの製造ではない。Falcon 9は、はるかに高い需要を満たすのに十分なペースで製造されている。ボトルネックとなっているのは、衛星ペイロードの処理、すなわち、実際のSBST衛星を発射台に移動させる前の検査、テスト、燃料注入、および統合である。政府説明責任局（GAO）は2025年の報告書で、宇宙軍の当局者がペイロード処理能力を「国防総省の宇宙打ち上げの取り組みが直面している最大の課題」と説明していると文書化している。宇宙システム軍団は、このギャップに対処するために施設契約を発注してきた。これには、2025年4月にAstrotech Space Operationsに発注された7,750万ドル（約124億円）のヴァンデンバーグのアップグレードや、7月29日に発表されたAll Points Logisticsへの2億5,000万ドル（約402億円）のヴァンデンバーグ施設契約が含まれる。

これらの施設がどれだけ早く稼働するかが、18回のSBSTミッションが実際にどれだけ早く飛行できるか、そしてザリブニスキー大佐が言及した2ヶ月の調達スケジュールが同等の運用ペースに変換されるかどうかを決定することになる。

■意図的な実験としての調達スピード

ザリブニスキー大佐の「前例のない2ヶ月の調達スケジュール」という表現は、単なる余談ではなかった。宇宙システム軍団は、この調達のスピードを、拡張されたレーン1の上限を宇宙軍がどのように使用する意図があるかを示すモデルとして明確に位置づけている。つまり、従来の防衛調達プロセスが生み出すペースではなく、SBSTコンステレーションのスケジュールが要求するペースでタスクオーダーを発注するということだ。

要件の特定から契約発注まで2ヶ月というのは、16億ドルの防衛契約としては純粋に圧縮されたスケジュールである。主要な打ち上げ契約は歴史的に、何年もの計画、環境レビュー、および承認サイクルを必要としてきた。この圧縮されたスケジュールは、国家安全保障の衛星打ち上げ（少なくともレーン1のリスク層においては）を、より商業的な調達のように扱い、より迅速な発注、合理化された提案期間、およびレーン2と比較して削減されたミッション保証のオーバーヘッドを伴うものへと姿勢を転換していることを反映している。

7社からなるレーン1のプールが、将来のSBSTタスクオーダーに対して実際に競争力のある提案を生み出すのか、それともULAとBlue Originが地上に留まっている限りほぼ確実にSpaceXが勝利するのかは、次回の発注ラウンドで明らかになるだろう。プログラムの設計は健全である。しかし、それが想定していた市場環境は現在存在していない。

■最初の18ミッションのスケジュールは未公開

宇宙システム軍団は、18回のSBST向けFalcon 9フライトのミッションごとの打ち上げスケジュールを公表していない。同機関は、すべての打ち上げが2027年末までに完了する予定であることを確認しており、これは近い将来からヴァンデンバーグで月に約1回の平均的なペースになることを示唆している。最初のミッションの具体的な打ち上げ日、各フライトに搭載される個々のSBST衛星のアイデンティティ、およびコンステレーションの軌道パラメータは未公開のままである。これは、国家安全保障の打ち上げに関するペイロードの詳細を限定的にしか公開しないという宇宙軍の標準的な慣行と一致している。

最初のSBSTフライトがSLC-4Eから打ち上げられるとき、それは、バージニア州マクリーンで開催されている航空宇宙サミット（木曜日の朝にはすでに最初のセッションが始まっていた）がGolden Domeの2028年の初期能力目標の運用上の核心として扱っている、デリバリー・スプリントの始まりを意味する。SpaceXがそれらのミッションを飛行させる際に、他の企業が並行して飛行しているかどうかは、今のところ未解決の疑問である。

■注目ポイントQ&A

●宇宙ベースのセンシングおよびターゲティング（SBST）ポートフォリオとは何ですか？また、なぜGolden Domeにとって重要なのですか？

SBSTポートフォリオは、Golden Domeミサイル防衛アーキテクチャの軌道センシングおよび通信のバックボーンです。このコンステレーションの衛星は、地球低軌道から航空機、ドローン、巡航ミサイル、弾道ミサイルなどの空中脅威を探知・追跡し、そのターゲティング画像を軍の指揮官にほぼリアルタイムで中継するように設計されています。運用可能なSBSTレイヤーがなければ、Golden Domeの下で開発されている迎撃システムは狙うべき目標を持ちません。SpaceXは2026年5月に発注された64億5,000万ドル（約1兆384億円）相当の2つの契約の下でSBST衛星を製造しており、現在はそれらの衛星の打ち上げも契約しています。これは、この単一のプログラムにおいて70億ドル（約1兆1,270億円）以上の価値を持つ垂直統合された役割です。

●NSSLフェーズ3 レーン1とは何ですか？なぜ18回のミッションすべてがSpaceXに発注されたのですか？

国家安全保障宇宙打ち上げ（NSSL）フェーズ3 レーン1は、最も機密性の高いミッションよりも高い運用リスクを許容できる国家安全保障ペイロード向けに、商業スタイルの打ち上げを調達するための宇宙軍のプログラムです。SpaceX、United Launch Alliance（ULA）、Blue Origin、Stoke Space、Rocket Lab、Impulse Space、Relativity Federalの7社がレーン1契約を保持し、個別のタスクオーダーに入札する資格を持っています。このプログラムは無期限納入・無数量構造を採用しており、政府は7社すべてに発注を分配することなく、任意の適格ベンダーにタスクオーダーを発注できます。ULAのVulcanロケットがブースター調査のため2026年2月から国家安全保障の打ち上げから除外されており、Blue OriginのNew Glennロケットの唯一の発射台が2026年5月の爆発で破壊されたため、18回のSBSTミッションはすべてSpaceXに発注されました。議会調査局（CRS）によると、他の5社のレーン1保持者は、これらのミッションを飛行できる運用可能なロケットをまだ持っていません。

●SpaceXの優位性は価格交渉力に関する懸念を生み出していますか？

はい、その懸念は文書化されています。2026年5月、Reutersは、イランに対する米軍の作戦中、SpaceXがLUCAS自爆ドローン向けのStarlink端末料金を約400%引き上げ、月額5,000ドルから2万5,000ドルにすることを要求したと報じました。これらのドローン作戦に代替の衛星通信手段を持たなかった国防総省は、この引き上げを受け入れ、各ドローンのコストはほぼ倍増しました。この出来事は打ち上げサービスではなく衛星通信でのことでしたが、競争力のある代替手段がない単一プロバイダーへの運用上の依存がもたらす実際の結果を示しました。防衛プログラムを監督する議員たちは、打ち上げ市場についても同様の集中への懸念を提起しています。

●ULAとBlue Originはいつ国家安全保障ミッションの飛行を再開しますか？

両社とも飛行再開日は発表していません。ULAのVulcan Centaurは、同社とNorthrop Grummanが繰り返し発生している固体ロケットブースターの異常を調査しているため、2026年2月25日から国家安全保障ミッションから除外されています。Northrop Grummanはこの問題に関連して2026年第1四半期に7,100万ドルの費用を計上しました。Blue OriginのNew Glennは2026年5月28日の静的燃焼試験中に爆発し、ケープカナベラルにある唯一の発射台を破壊しました。Blue Originは2026年末までの飛行再開を目指していますが、LC-36はまず大規模な修理と完全な原因究明調査を必要とします。また、New Glennは、より機密性の高いミッションの国家安全保障打ち上げ認証を取得するために、4回目の飛行成功を完了する必要があります。SpaceNewsのVulcan調査に関する報道によると、これらのプロバイダーの少なくとも1社が運用状態に復帰するまで、レーン1の競争構造は単一プロバイダーの結果を生み出し続けるとみられます。

元記事: Space Force Awarded SpaceX All 18 SBST Missions: Golden Dome Has One Launch Provider