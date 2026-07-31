アディダス、過去最高の売上高も株価18%急落——W杯マーケティング費用が利益を圧迫

アディダスは2026年第2四半期に過去最高の売上高を記録したものの、フランクフルト市場での株価は一時18.8%下落し、1995年のIPO以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。2026年FIFAワールドカップは同社にとって商業的に最も成功したイベントとなった一方で、四半期として過去最大のマーケティング費用を計上することになり、投資家は利益率の圧迫を懸念している。さらに、長年CFOを務めたハルム・オールマイヤー氏の退任発表も重なり、経営陣の不確実性が市場の警戒感を強めている。

■記録的な売上が記録的な株価下落を招いた理由

アディダスは木曜日（2026年7月30日）、76年の歴史の中で最高の四半期純売上高を発表した。しかしその後、フランクフルト上場の同社株価は1回の取引セッションで最大18.8%下落し、1995年11月のIPO以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。この矛盾は数字に表れている。2026年FIFAワールドカップは、同ブランドがこれまでに実施した中で最も商業的に成功したイベントであると同時に、同社の歴史上最大の四半期経費をもたらした。そして木曜日、投資家はこの2つの事実が相殺されるものではないと判断した。

このセッションにより、ワールドカップ関連で2カ月間上昇していた株価は、フランクフルト市場での約2時間の取引で帳消しとなった。欧州時間の午前中後半の時点で、アディダス株は約149ユーロ（約170ドル、約2万7300円。1ドル=161円換算、以下同）まで下落した。

アディダスが発表した6月30日を末日とする第2四半期の純売上高は67億4000万ユーロ（約77億1000万ドル、約1兆2400億円）で、報告ベース（ユーロ建て）で13.3%増、為替変動の影響を除いたベースで14%増となった。この数字はアナリストのコンセンサス予想である約66億3000万ユーロ（約1兆2200億円）を上回り、同社の発表によれば、ブランド史上単一の四半期として過去最高を記録した。

しかし、このトップライン（売上高）の数字の裏にはコスト構造が隠されている。同四半期のマーケティングおよび販売時点（POS）経費は9億2400万ユーロ（約10億6000万ドル、約1700億円）に達し、純売上高の13.7%に相当し、前年同期の12.0%から上昇した。絶対額で見ると、前年同期比で2億1200万ユーロ（約2億4200万ドル、約389億円）、約30%の増加となる。トップラインではなくボトムライン（純利益）を注視する投資家にとって、木曜日に重要視されたのはこの数字だった。

その結果、営業利益は5億7400万ユーロ（約6億5600万ドル、約1056億円）となり、2025年同期の5億4600万ユーロから5.1%の小幅な増加にとどまった。これは、ウォール・ストリート・ジャーナルのコンセンサス予想である約6億2300万ユーロ（7億1300万ドル、約1147億円）を約4900万ユーロ下回り、ブルームバーグのコンセンサス予想である6億1560万ユーロ（7億300万ドル、約1131億円）にも届かなかった。営業利益率は前年同期の9.2%から8.5%に縮小した。

この結果をもたらした財務上のメカニズムは単純だが、記録的な収益を達成した四半期の熱狂の中では見落とされがちである。標準的な会計基準の下では、マーケティングおよび流通経費は発生した期間に即座に認識される。一方で、これらの経費が生み出すブランド構築のメリット（消費者の継続的な選好、小売パートナーとの良好な関係、長期的な価格決定力など）は、その後の四半期や数年にわたって蓄積される。このタイミングのズレにより、世界的なメガイベントに向けて四半期のマーケティング支出を前倒しした企業は、ブランドの健全性を示す指標でキャンペーンがどれほど成功したとしても、その特定の四半期においてはほぼ常に利益率の低下を示すことになる。

ティモシー・シャラメ、リオネル・メッシ、ラミン・ヤマル、ジュード・ベリンガム、バッド・バニーを起用したアディダスの「Backyard Legends」キャンペーンは、同ブランドのデジタルエコシステム全体で90億回以上の視聴と4億回以上のエンゲージメントを生み出した。同社はこの数字を、ブランド史上最も成功したキャンペーンであると説明している。同ブランドは、決勝に進出したスペインやアルゼンチンを含む14の出場国代表チームにウェアを提供し、公式試合球を供給したほか、大会史上初めて審判団にもウェアを提供した。これらはブランドにとって真の勝利である。しかし、これらの勝利は将来の収益報告に表れるものであり、第2四半期の営業利益の項目に反映されるものではない。

■グルデンCEOは「信じられないほど好調」と評価するも、投資家の見方は冷ややか

ビョルン・グルデンCEOは、市場の厳しい反応に明らかに驚いていた。公式の決算声明の中で、同氏は第2四半期を「信じられないほど好調」と表現し、為替変動の影響を除いた14%の成長率と5億7400万ユーロ（6億5600万ドル、約1056億円）の営業利益を、2億ユーロ以上の追加マーケティング費用を吸収した後でも、ブランドと製品に真の勢いがある証拠として挙げた。アナリスト向け電話会見では、これほどの規模の下落は予想していなかったと述べた。

投資家は発表の別の部分に注目していた。それは、売上高の見通しが上方修正されたにもかかわらず、通期の営業利益見通しが約23億ユーロ（26億3000万ドル、約4234億円）に据え置かれたことだ。アナリストは概ね24億ユーロ（27億4000万ドル、約4411億円）に近い数字を予測していた。上方修正がないまま見通しが据え置かれたことで、多くの買い手が期待していた上方修正というカタリスト（相場を動かす材料）が失われた。

また、据え置かれた見通しには、計算上の問題も静かに含まれている。上半期の営業利益が12億7900万ユーロ（14億6000万ドル、約2350億円）で、通期の目標が約23億ユーロ（26億3000万ドル、約4234億円）である場合、下半期の営業利益は約10億2000万ユーロ（約1867億円）となる。これは、下半期の売上高が引き続き好調であると予想されているにもかかわらず、上半期から連続して減少することを意味する。この軌道は、高止まりしているマーケティングコストがすぐには正常化しないと予想されていることを投資家に示しており、ワールドカップでの支出レベルが同ブランドのコスト構造の新たな、より高い基準を確立してしまったのではないかという疑問を投げかけている。

モルガン・スタンレーは、公式見通しと市場の期待とのギャップを簡潔に捉え、第2四半期の売上成長率は、機関投資家との対話に基づく「バイサイドの期待値である+16〜20%」を下回ったと指摘した。報告された14%の成長という数字は、ほとんどの決算期であれば称賛されただろう。しかし、主要な投資家が大幅に高い成長を期待してポジションを取っていた四半期において、14%という数字は期待外れと受け止められた。

DTC（消費者直販）チャネルは同四半期に25%成長し、Eコマースが27%増、自社小売店が23%増となったが、これがコストの複雑さをさらに増している。DTCの収益増加は粗利益率の向上をもたらし、アディダスの第2四半期の粗利益率は0.8ポイント改善して52.5%となった。しかし同時に、倉庫スタッフ、フルフィルメント能力、店舗スタッフ、ポップアップ店舗など、より多くのインフラを必要とする。同社がワールドカップの需要に向けて人員を増強したため、第2四半期の営業間接費は12%増の20億6000万ユーロ（約3783億円）に上昇した。これは、トップラインの数字が示唆する単純な「より良い価格でより多く売る」というストーリーとは構造的に異なる。

地域別の成長は広範囲に及んだ。為替変動の影響を除いたベースで、北米は第2四半期に17%増、上半期で15%増となった。中華圏は第2四半期に15%増、上半期で16%増。ラテンアメリカは第2四半期に28%増、上半期で27%増と急増した。日本と韓国は第2四半期に18%増、上半期で21%増。新興市場は上半期で12%増。そして、同社にとって最大かつ最も成熟した地域である欧州は、第2四半期、上半期ともに6%増となった。

■約30年務めたCFOの退任が経営の不確実性を高める

木曜日の発表で歓迎されなかった開示情報は、決算の未達だけではなかった。アディダスは同時に、58歳の最高財務責任者（CFO）であるハルム・オールマイヤー氏が、2028年初頭までとなっていた執行役員としての任期を更新しないことを発表した。オールマイヤー氏は1998年に入社し、2017年5月からCFOを務めるなど、30年近く同社に勤務してきた。後任にはビルギット・クレッチマー氏が指名されており、2026年末にCFOとしてアディダスに復帰し、9月1日付で正式に執行役員に就任する予定だ。

クレッチマー氏は、現在の状況に適した経歴を持っている。彼女はアディダスで25年間にわたり様々な上級財務職を務めた後、過去6年間は欧州最大級のファッション小売企業であるC&AのCFOを務めていた。グルデンCEOは、彼女のC&Aでの経験が「コスト規律に関する実質的な専門知識」をもたらしたと特に強調した。この表現は、次期CFOの任務が、第2四半期の業績が露呈したまさにその問題、すなわち、短期的な利益率の圧迫を代償としてトップラインの勢いを生み出しているブランド投資レベルをいかに管理するかという点に集中すると予想されていることを示唆している。

オールマイヤー氏の退任により、2023年1月のグルデン氏就任前の経営体制との直接的なつながりが最後の一つ消えることになる。グローバルブランドやグローバルオペレーションの責任者の退任を含む、グルデン時代の経営陣の刷新の中で、オールマイヤー氏は2つの時代を橋渡しする唯一の古参幹部であった。2027年1月1日より、執行役員会はグルデン氏、クレッチマー氏、ミシェル・ロバートソン氏、マチュー・シドクポウ氏で構成される。

財務実績と並行して経営陣の安定性を追跡しているアナリストにとって、利益の未達とCFOの退任が同日に発表されることは、厄介な組み合わせである。7月30日のInvesting.comの分析が要約しているように、「FIFAワールドカップに向けてマーケティング費用が前年同期比で30%増加し、営業利益率を圧迫した。通期の営業利益見通しは23億ユーロに据え置かれたが、市場は約24億ユーロを織り込んでいた。CFOのハルム・オールマイヤー氏が30年近く務めた後、契約を更新しないと発表した。利益の未達に経営陣の不確実性が重なるのは、厳しい組み合わせだ」。

■マーケティング費用を除いたワールドカップ関連の収益力

基礎となる商業的なパフォーマンスは、通常の四半期の基準に照らせば例外的に優れていると見なされるだろう。フットボール、ランニング、トレーニングなどのパフォーマンス収益は、為替変動の影響を除いたベースで39%急増し、同社で最も急成長している製品セグメントとなった。アパレル収益は、ワールドカップのキットコレクション、Originalsのコラボレーション、現地デザインの製品に牽引され、四半期全体で35%増加した。アクセサリーは20%成長した。

同社は、為替変動の影響を除いた通期の売上成長率の見通しを、従来の「1桁台後半」から9〜10%へと引き上げた。これはトップラインにおける意味のある上方修正である。また、この見通しには、米国の関税還付の可能性による利益は含まれていないと指摘した。同社は、還付が実現した場合、その額は2億5000万ドル（約402億円）から3億ドル（約483億円）に上る可能性があると見積もっている。同社は第2四半期に、不法に課された米国の関税であると主張するものについて、最初の「小規模な還付」を受け取った。

2026年上半期全体で見ると、過去最高の純売上高133億ユーロ（152億1000万ドル、約2兆4400億円）は、報告ベース（ユーロ建て）で10%増、為替変動の影響を除いたベースで14%増となった。上半期の営業利益は11%増の12億7900万ユーロ（14億6000万ドル、約2350億円）となり、継続事業からの純利益は9%増の8億8200万ユーロ（10億1000万ドル、約1626億円）となった。消費者向けのあらゆる指標において、同ブランドはグルデン時代の回復のピークにある。

これらの数字と木曜日の株価下落との間の乖離は、決算発表前からすでに記録されていた投資家の期待とのギャップを反映している。7月26日の決算前分析では、アディダスが予定されていた決算報告に先立って暫定値の発表を見送ったことが指摘されており、一部の機関投資家はこの動きを警告のサインと解釈していた。このニュースを受けて、同社の株価は1回のセッションですでに5%以上下落した後、回復していた。

■「カジュアル化トレンド」の終焉という弱気シナリオは裏付けられたか？

この株価下落は、必然的に2026年を通じてスポーツウェアセクターに影を落としてきたアナリストの議論に立ち返ることになる。1月上旬、バンク・オブ・アメリカのアナリストであるティエリー・コタ氏は、アディダスの投資判断を「買い」から「アンダーパフォーム」へと一気に2段階引き下げ、目標株価を213ユーロ（244ドル、約3万9200円）から160ユーロ（183ドル、約2万9400円）に引き下げた。同氏は「20年続いたレジャー・スポーツウェアのトレンドは終わった」と宣言した。RBCキャピタル・マーケッツも1月下旬にこれに続き、コンセンサス予想の高止まりと短期的なカタリストの乏しさを理由に投資判断を引き下げた。

木曜日の業績は、この弱気シナリオに対して入り混じった評価を提供している。為替変動の影響を除いた14%の成長、過去最高の売上高、ほぼすべての市場とチャネルでの2桁増といったトップラインの強さは、バンク・オブ・アメリカが描いた構造的衰退のシナリオと調和させるのは難しい。アディダスは明らかにまだブランドの熱気を保っており、消費者は依然として購入している。しかし、利益の未達、見通しの据え置き、そして暗示される下半期の営業利益の減少は、弱気派に新たなデータポイントを与えている。つまり、アディダスは利益率を構造的に圧迫するレベルのマーケティング投資を維持することによってのみ、収益の勢いを維持できるのではないか、ということだ。

第3四半期と第4四半期が答えるべき疑問は、高止まりしているマーケティングコストがワールドカップによる一時的な急増なのか、それとも新たなオペレーティングモデルなのかということだ。グルデン氏の公の場でのコメントは、同氏がこの支出を適切かつ持続可能であると見なしていることを示唆しており、同社のマーケティングアプローチはブランドの勢いを維持し、ライバルを凌駕するために必要であると説明している。木曜日の市場の反応は、支出が生み出す収益成長が、利益率のコストを正当化するのに十分であると投資家がまだ確信していないことを示唆している。

競合のプーマも木曜日に連れ安となり、セクターのセンチメントがフランクフルトのより広範なアスレチックウェア分野を押し下げた。DAXベンチマークはこの日0.44%下落し、アディダスの急落が指数の大きな足かせとなった。

■注目ポイントQ&A

●アディダスが2026年第2四半期に過去最高の売上高を記録したにもかかわらず、株価が下落したのはなぜですか？

アディダスの2026年第2四半期の営業利益は5億7400万ユーロ（6億5600万ドル、約1056億円）となり、アナリストの予想を約4900万ユーロ下回りました。これは、同社がFIFAワールドカップのキャンペーンを支援するために、前年同期比30%増となる9億2400万ユーロ（10億6000万ドル、約1700億円）をマーケティングに費やしたためです。マーケティングによって67億4000万ユーロ（77億1000万ドル、約1兆2400億円）という記録的な売上高を達成した一方で、標準的な会計基準の下ではマーケティング費用は当四半期の利益を即座に圧迫し、ブランド構築による収益のメリットは将来の期間に蓄積されます。さらに、アディダスは売上高見通しを上方修正したにもかかわらず、通期の営業利益見通しを約23億ユーロ（26億3000万ドル、約4234億円）に据え置き、市場が期待していた上方修正というカタリストを排除しました。CFOの退任発表も経営陣の不確実性を加え、利益未達の影響をさらに悪化させました。

●アディダスのCFOであるハルム・オールマイヤー氏の後任は誰ですか？

ビルギット・クレッチマー氏がオールマイヤー氏の後任としてCFOに就任します。彼女の執行役員への正式な就任は2026年9月1日付となり、2026年末にCFOの職務を引き継ぐ予定です。クレッチマー氏はアディダスに25年間勤務した後、過去6年間は欧州の大手ファッション小売企業であるC&AのCFOを務めていました。ビョルン・グルデンCEOは、アディダスでの役割の適格性として、彼女のC&Aでのコスト規律に関する経験を特に強調しており、これは取締役会が次期CFOの優先事項として何を必要と考えているかを示すシグナルとなっています。1998年に入社し、2017年5月にCFOに就任したオールマイヤー氏は、現在の任期を超えて契約を延長しないことを選択しました。

●アディダスのワールドカップにおけるマーケティング戦略はどのようなもので、商業的に成功しましたか？

アディダスは、米国、カナダ、メキシコで開催された2026年FIFAワールドカップを、同社史上最大のマーケティング四半期の中心に据えました。同社は、決勝に進出したスペインやアルゼンチンを含む14の出場国代表チームにウェアを提供し、公式試合球を供給したほか、ティモシー・シャラメ、リオネル・メッシ、ラミン・ヤマル、ジュード・ベリンガム、バッド・バニーを起用した「Backyard Legends」キャンペーンを展開しました。このキャンペーンは、デジタルプラットフォーム全体で90億回以上の視聴と4億回以上のエンゲージメントを生み出しました。商業的には、第2四半期のパフォーマンス収益が39%増加し、DTC（消費者直販）売上高が25%増加したことから、この戦略が真の消費者需要を喚起したことがうかがえます。大会終了後もこの需要レベルが持続可能かどうか、そして9億2400万ユーロ（10億6000万ドル、約1700億円）のマーケティング費用が利益率のコストに見合うものであったかどうかが、現在投資家が価格に織り込もうとしている疑問です。

●アディダスの見通しは、2026年下半期について何を示唆していますか？

アディダスは、為替変動の影響を除いた通期の売上成長率の見通しを9〜10%に引き上げましたが、通期の営業利益見通しは約23億ユーロ（26億3000万ドル、約4234億円）に据え置きました。上半期の営業利益がすでに12億7900万ユーロ（14億6000万ドル、約2350億円）であったため、これは下半期の営業利益が約10億2000万ユーロ（約1867億円）になることを意味し、売上高が引き続き好調であると予想されているにもかかわらず、上半期から連続して減少することを示唆しています。同社はまた、2億5000万ドル（約402億円）から3億ドル（約483億円）の米国の関税還付の可能性が見通しに含まれていないと指摘しており、これが実現すれば意味のある上振れシナリオとなります。投資家にとって、この見通しの構造は、高止まりしているマーケティング投資が年末までに完全には正常化しないと予想されていることを示唆しています。

元記事: Adidas Stock Falls Record 18% in 2026 as World Cup Marketing Bill Tops €900M