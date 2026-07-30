Amazon MGMスタジオによる『Warhammer 40,000（ウォーハンマー40K）』の実写化プロジェクトにおいて、マイク・フラナガンがショーランナーとして交渉中であることが報じられた。彼の過去作で描かれた「狂信と制度の恐怖」は、同作のAI規制や帝国主義のテーマと深く共鳴する。本記事では、フラナガンの起用が意味するものや、作中の設定と現実のAIガバナンス・合成生物学との接点を紐解く。

■年次報告書の「脚本家」から「ショーランナー」へ

マイク・フラナガンがこれまでに映像化した最も重要な存在は、幽霊ではなく神父である。Netflixの『真夜中のミサ』では、天使に変装した吸血鬼が孤島に現れ、純粋で誠実な信仰を持つ島民たちは、自分たちが救済されていると絶対的に確信しながら自らの破滅を受け入れる。怪物そのものが恐怖なのではない。恐怖の正体は制度である。フラナガンの描く怪物が成功を収めるのは、遭遇する人間たちがすでに、怪物の提案を理にかなったものにする「何か」を信じているからだ。

出版史上最も知的に濃密なサイエンス・ファンタジーのフランチャイズの一つとなった英国のミニチュアゲーム『Warhammer 40,000』は、まさにこうした制度を中心に構築されている。それは、1万年にわたって1万の惑星を飲み込む星間帝国へとスケールアップした制度だ。2022年12月にAmazon MGMによる映像化が発表されて以来、唯一の懸念は、最終的に脚本を担当する人物がその本質を理解できるかどうかだった。

7月29日のDeadlineの報道によれば、その答えはマイク・フラナガンである。フラナガンはショーランナー、脚本、監督として交渉中であり、これはGames WorkshopのCEOであるKevin Rountreeが火曜日（7月28日）に公開した2025-26年度の年次報告書で確認された「脚本家」というクレジットから大幅に拡大された役割だ。フラナガンは製作総指揮も務める予定である。

Rountreeが英国上場規則に基づいて提出された監査済みの株主向け文書でフラナガンの関与を公表した際、彼はフラナガンが初期のストーリーアウトラインを完成させており、「まもなく脚本制作に移行するはずだ」と確認した。また、ヘンリー・カヴィルと制作パートナーのVertigo Entertainmentは「以前からそうであったように、引き続き関与している」という。United Artistsも正式に制作に加わっている。

「脚本家」と「ショーランナー兼脚本兼監督」の違いは表面的なものではない。雇われた請負業者とクリエイティブな権限を持つ者の違いである。TheWrapが確認したところによると、『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』（2018年）、『ザ・ホーンティング・オブ・ブライマナー』（2020年）、『真夜中のミサ』（2021年）、『ミッドナイト・クラブ』（2022年）、『アッシャー家の崩壊』（2023年）といったフラナガンのNetflix作品はすべて、このモデルで制作されている。つまり、フラナガンがシリーズの構成、トーン、キャスティング、演出に責任を持つ唯一のクリエイティブな知性として機能しているのだ。彼の一貫して最高傑作を生み出してきたフォーマットは、単一のドラマチックな弧、キャラクターが密集したアンサンブル、そして結末に至るまで全エピソードにわたって維持されるテーマへの執着を持つリミテッドシリーズである。2026年3月に結ばれた現在のAmazonとの契約（最初のプロジェクトとして今年10月に『キャリー』のプレミアが予定されている）は、彼をAmazonの主要なホラー・ドラマの作家として位置づけている。『Warhammer 40,000』は、その契約下での2番目のプロジェクトとなる。

Amazonはこの件に関するコメントを控えた。

■AIアライメント問題が宗教化した「アデプトゥス・メカニカス」

火星に拠点を置く帝国の技術宗教機関「アデプトゥス・メカニカス」は、『Warhammer 40,000』の宇宙において最も知的にシリアスな要素であり、有能な映像化において最も正しく描く必要がある部分だ。

アデプトゥス・メカニカスは汎用人工知能（AGI）の創造を禁じている。この禁止は恣意的なものではない。シリーズの現在から1万年前、人類は「暗黒の技術時代」の文明規模のインフラを管理するのに十分な能力を持つAI構造物「メン・オブ・アイアン」を創造したが、それらの構造物は創造者に反旗を翻し、すべてが崩壊する一因となった戦争を引き起こした。サイバネティックの反乱は現実だったのだ。真のAIに対する禁止には、確かな歴史的重みがある。しかし、数千年にわたって本来の根拠を伝達することなく運営されてきたアデプトゥス・メカニカスは、この予防策を教義として具現化してしまった。禁止は今や宗教法となっている。「当時のAGIは危険だった」という本来の教訓は、「AGIは異端である」に変わってしまったのだ。

これはまさに、AIガバナンスを研究する研究者たちが警告する軌跡である。正当な安全規制が、本来の証拠に基づく文脈から切り離され、状況が変わっても更新できないイデオロギー的な禁止へと硬直化してしまうのだ。アデプトゥス・メカニカスは、AIへの新しいアプローチがメン・オブ・アイアンの反乱を引き起こしたものよりも安全かどうかを再検討することができない。それは誰も思いつかなかったからではなく、制度的な構造がその問い自体を異端としているからだ。ルールが存在する理由を問うこと自体が異端の行為なのである。

現代のAI研究者たちは、この失敗のパターンを広範に文書化している。リスクを生み出すメカニズムが理解される前に課されたルールは、有益な開発を妨げる過剰な制限を生み出すか、ルールの実質に違反しながら形式だけを維持する抜け穴を生み出す傾向がある。アデプトゥス・メカニカスはその両方を同時に生み出した。AIを禁止する一方で、実践者がその機能的論理を説明できない儀式的なメンテナンスを通じて、驚異的な複雑さを持つ機械を操作しているのだ。

1万年後の結果として、帝国の最も先進的な機関は、もはや第一原理から修理できないシステムを運用している。タイタン（巨大二足歩行兵器）のメンテナンス儀式が、元のエンジニアが遭遇したことのない故障モードに対応できなかった場合、その儀式を行うテックプリーストたちは即興で対応することができない。即興は異端だからだ。これはAIリスクのメタファーとしてのSFではない。制度がリスクの封じ込めに成功した後、その封じ込めが何のためだったのかを忘れてしまった場合に何が起こるかを示す、実践的な例なのである。

フラナガンのこれまでの作品は、まさにこの失敗のパターンに対する継続的な探求である。『真夜中のミサ』において、島を破壊する制度はシニカルなものではない。それは誠実なものだ。恐怖を助長する人々は、自分たちが仕える実体が現実であり強力であると正しく信じている。彼らにできないのは、自分たちの誠実さと実体の現実性が、人間の命という支払われている代償を正当化するかどうかを検証することだ。なぜなら、彼らが属する制度的枠組みが、その検証が行われ得る条件を排除してしまったからである。それがアデプトゥス・メカニカスなのだ。

■ワープ物理学：意識を動力源とする次元

『Warhammer 40K』の超光速移動メカニズムとして機能する平行次元「ワープ」は、宇宙論的に特異であり、考察に値する。

1994年、メキシコの物理学者ミゲル・アルクビエレは、アインシュタインの場の方程式の解として、宇宙船の前方の時空が収縮し、後方の時空が膨張することで、特殊相対性理論に局所的に違反することなく見かけ上の超光速移動を達成できる平坦な空間の泡を作り出すモデルを記述した（1994年のアルクビエレの論文に詳述）。泡の中の乗客は加速を経験しない。問題はエネルギーである。アルクビエレ・メトリックは、既知の物理プロセスでは生成できない量の負のエネルギー密度（エキゾチック物質）を必要とする。2025年のナセル・ワープ設計論文では、正のエネルギーを用いたバリエーションが導き出されたが、これは光速以下でしか動作せず、超光速移動のためのメカニズムとしての有用性は失われている。

ワープは、エキゾチック物質の問題に対する『Warhammer 40K』の解決策である。それは現実空間のエネルギー制約が適用されない次元であり、アルクビエレ・モデルが要求するが通常の物質からは調達できない時空操作を原理的に可能にする、熱力学の法則外の基盤である。この設定が提示する工学的なトレードオフは、この基盤がサイキックエネルギー、つまり銀河系のすべての意識を持つ存在の蓄積された感情の放出によって構成され、非物質界（イマテリウム）において質量と永続性を与えられているということだ。

これにより、一貫した内部論理を持つ閉ループのエネルギー経済が生まれる。銀河の人口が増えれば増えるほど、ワープはより不安定になる。より多くの生き物がより多くのサイキック放射を生み出すことは、輸送船が航行しなければならない次元の乱気流が増えることを意味するからだ。文明の密度は航行上の負債となる。人類のナビゲーターがワープストームを通り抜ける道を見つけることを可能にするサイキックビーコン「アストロノミカン」は、毎日1000人の感応者の継続的なサイキックの犠牲によって維持され、皇帝の衰えゆく意識を通して燃やし尽くされている。これは、再生不可能なサイキック資源で稼働する文明であり、他のすべての人々を保護するインフラを維持するために、最も才能のある個人を消費しているのだ。

4つのケイオス・ゴッド（コーン、ティーンチ、ナーグル、スラーネッシュ）は、外部の現実からワープに持ち込まれたものではない。彼らはワープから生まれたのだ。それぞれが、何百万年にもわたって何十億もの意識を持つ存在によって感じられた特定の感情パターンの結晶であり、集中したサイキック質量が自律的な意志を獲得するまで蓄積されたものである。コーンは、思考するのに十分な怒りが存在したときに怒りがどうなるかを示している。ティーンチは、銀河規模での希望と陰謀がどうなるかを示している。ナーグルは、十分な絶望が十分に長く存在したときに、絶望と受容がどうなるかを示している。スラーネッシュは、サイキックな存在の文明が過剰と感覚の両方を十分に経験したときに、それらがどうなるかを示している。

これは、創発的集合意識として知られる哲学的枠組み、すなわち十分に相互接続された情報処理システムが分散型の主観的経験を生み出すことができるという命題と一致する。ケイオス・ゴッドは、このアイデアが次元の規模に拡大され、捕食的な意図を与えられたものなのだ。

■スペースマリーンの生物学：合成器官発生としてのジーンシード

各スペースマリーンは、複数年にわたる生物学的調整プロセスを通じて、19の追加器官を移植される。これらの器官のいくつかには、現実世界の信頼できる研究の類似点がある。

オスモデュラは骨格を再構築し強化する。ビスコペアは筋肉の発達を通常の人間のパラメータを超えて促進する。どちらも現実の合成生物学の研究と一致している。ミオスタチンは骨格筋の成長を制限するタンパク質であり、研究者たちは筋ジストロフィーの潜在的な治療法として、ミオスタチンの発現を抑制するフォリスタチン遺伝子治療を追求し、動物モデルで筋肉量の大幅な増加をもたらしている。血液の化学的性質を変化させるヘマスタメンは、赤血球の産生を増やし、それによって酸素運搬能力を高めるエリスロポエチン（EPO）の薬理学と類似している。

カタレプシアン・ノード（スペースマリーンが一度に片方の大脳半球をシャットダウンし、もう片方の半球が休んでいる間も継続的な警戒を維持できるようにする器官）は、現実の十分に文書化された生物学的現象に基づいている。Scientific Americanの半球睡眠に関する報道によれば、イルカ、ネズミイルカ、マナティー、オットセイ、および複数の鳥類は、半球徐波睡眠を示す。つまり、一方の半球が睡眠の脳波パターンに入り、もう一方が通常の覚醒活動を維持するのだ。イルカはこのように眠りながら、方向を定めた遊泳と群れの結束を維持する。グンカンドリは、空中で半球睡眠をとることで、数日間にわたる大洋横断の移動中に協調した飛行を維持する。この現象の研究は1964年に遡り、研究者のジョン・C・リリーが飼育下のイルカが休息中に片目だけを閉じているのを初めて観察した。神経メカニズムは完全には解明されていないが、オットセイでは非対称なアセチルコリンの放出が半球の切り替えを促進しているようだ。カタレプシアン・ノードは、この文書化された進化の能力を人間の脳に外科的にインストールするという架空の設定である。

プロジェノイド腺（マリーンの死後に収穫するために複製されたジーンシードを保存し、次世代の新人補充を可能にする器官）は、システムの中で最も概念的にエレガントな要素である。これは生物学的なエラー訂正メカニズムだ。遺伝子改変そのもののための専用の生殖器官であり、宿主の生殖生物学から隔離され、改変された生物間の無性生殖の連鎖に相当するもの全体で忠実度を維持する。これは、CRISPRベースの人体強化研究における現実の課題に対処している。体細胞におけるオフターゲット編集は世代を超えて蓄積され、自己修復することができない。プロジェノイドのシステムはこれに対する架空の答えであり、スペースマリーンの変異プログラムが最初から自己完結型に設計されており、外部の遺伝子供給網に依存していないことを意味する。

オモファージアは、19の器官の中で最も哲学的に挑発的なものである。これは、スペースマリーンが他の生物の組織を消費することで遺伝的記憶を吸収できるようにする構造だ。これは、議論の余地はあるものの現実に行われているエピジェネティックな記憶伝達の研究から外挿されたものである。プラナリアの研究では、摂取された神経組織を通じて行動学習が個体間で伝達されることが実証されているが、この結果は複雑な生物では確固として再現されていない。研究が確立しているのは、一部の情報が生物学的物質内の分子構成にエンコードされているということだ。オモファージアは、この問題が工学レベルで解決されたという架空の仮定である。

認知科学的な正確性に関する補足：草稿における鳥類のクリプトクロムタンパク質と量子コヒーレンス効果を介した磁気受容への言及は、ラジカル対機構仮説を説明している。これは鳥類の磁気受容の主要な仮説であるが、依然として議論の余地がある。競合するマグネタイトベースのモデルも実験的な支持を得ている。どちらも活発な研究分野であり、科学的に決着がついているわけではない。

■制度と信仰のホラーを描くフラナガンの作家性

フラナガンは自身のクリエイティブなアプローチについて、彼自身の言葉で「狂信の腐敗と対比される、許しと信仰の美しさ」を検証することだと説明している。彼のホラーは主に怪物についてのものではない。それは、生き残るために犠牲を要求する制度を心から愛する人々に何が起こるかについてのものである。

『真夜中のミサ』において、その制度は小さな島の信仰共同体である。『アッシャー家の崩壊』では、製品が本物であり、その害も本物であり、創業者たちがネット（差し引き）ではプラスであると自分たちに言い聞かせている製薬会社の王朝である。『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』では、機能不全が愛と切り離せない家族である。これらの制度はそれぞれ、真の意味、真の帰属意識、真のアイデンティティを提供し、そしてそれぞれが、制度が提供する意味と論理的に連続したメカニズムを通じて、その内部にいる人々を消費していく。

人類の帝国は、これを文明規模にしたものだ。人類の皇帝は、人類という種を救うために、彼自身の人間性、彼自身の肉体、生きた人間としての彼自身の継続的な存在を犠牲にした。これは『Warhammer 40K』の宇宙におけるメタファーではなく、文字通りの事実である。1万年にわたって彼の犠牲の周りに成長してきた制度は、彼のサイキックな存在を機能させ続けるために何百万人ものサイカー（超能力者）を消費し、潜在的な異端のリスクとして何十億人もの自国民を処刑し、抑圧と恐怖のネットワークを通じて星間文明を維持してきた。しかし、ケイオス、ティラニッド、ネクロン、タウによる絶滅という代替案を考慮すれば、それは擁護可能なのだ。帝国の恐怖は、その恐怖が正当な対価であるという点にある。制度は、その制約を考慮すれば理にかなっている。制約は現実である。そして代償もまた現実なのだ。

フラナガンは、自分が悪役であることを知っている悪役を書かない。彼は信者を書く。それこそが、このフランチャイズを映像化しようとした過去のすべての試みと、今回の起用を異なるものにしている資格である。

■アニメ版『Deathwatch』の制作とGames Workshopの業績

2025-26年度の年次報告書では、さらに2つのアニメーションプロジェクトが明らかにされた。本格的なアニメシリーズ『Warhammer 40,000: Space Marines - Deathwatch』がBlur Studioで制作中であり、脚本は『バンド・オブ・ブラザース』や『マスターズ・オブ・ザ・エアー』などのクレジットを持つジョン・オーロフが担当する。これらは、極限の作戦圧力下にある様々な背景を持つ兵士の部隊を描くミリタリー・アンサンブルのストーリーテリングだ。デスウォッチは、すべてのスペースマリーン戦団からベテランを集めて混合キルチームを編成するため、部隊の結束を描くストーリーテリングが必要とするキャラクターの多様性の構造を正確に提供する。Blur Studioは以前、『シークレット・レベル』シーズン1の『Warhammer 40,000 Space Marine』エピソードを制作している。これとは別に、『シークレット・レベル』シーズン2向けの『Warhammer: Age of Sigmar』のエピソードがほぼ完成していると説明されている。

Games Workshopの2025-26年度の年次報告書によると、総売上高は6億5970万ポンド（約1439億円、1ポンド=約218円換算）、税引前利益は2億7570万ポンド（約601億円）に達し、いずれも同社にとって過去最高の数字となった。ライセンス収入は前年の5250万ポンド（約115億円）から今年は3290万ポンド（約72億円）に減少したが、これは現在のサイクルにおいて『Space Marine 2』に相当するビデオゲームのヒット作がなかったことを反映した予想通りの減少である。記録的な営業成績にもかかわらず、Games Workshopの株価は報告書の発表後に約3.3%下落したが、これはライセンス収入の減少に対する市場の反応を反映している。

■配信時期の見通し

監査済みの公開文書におけるRountreeの表現は明確だった。「これらの翻案作品を成功裏に市場へ送り出すには何年もかかるだろう」。フラナガンはアウトラインを完成させ、脚本制作に向かっている段階であり、まだ脚本を書いているわけではない。この段階から主要なIPの映像化作品がストリーミングでプレミア配信されるまでの現実的な制作パイプラインは、3年から5年かかる。アニメーションの相対的な効率性を考慮すると、アニメシリーズ『Deathwatch』の方が近い可能性が高い。『シークレット・レベル』の『Age of Sigmar』エピソードは3つのプロジェクトの中で最も進んでおり、同シーズンとともに到着するはずだ。

今日変わったのはタイムラインではない。実写シリーズがどのようなものになるかという確率分布である。物語を形作る映画製作者のクリエイティブな痕跡は、特定の種類の『Warhammer 40,000』を指し示している。それは、構造的に親密で、神学的にシリアスであり、自らを維持するために人間の犠牲を要求する制度の恐怖に関心を持ち、読者にそれらの制度が単なる悪ではないと感じさせる能力を持った作品だ。その論理は一貫しており、その一貫性こそが彼らを真に恐ろしいものにしているのである。

■注目ポイントQ&A

●マイク・フラナガンがWarhammer 40Kのショーランナーになることは確定していますか？

7月29日のDeadlineの報道によると、フラナガンはショーランナー、脚本、監督として交渉中です。これは、Games WorkshopのCEOであるKevin Rountreeが7月28日に公開した2025-26年度の年次報告書で確認した「脚本家」というクレジットから拡大された役割です。交渉はまだ正式な署名入り契約には至っていません。製作総指揮としての役割も議論の一部となっています。

●アデプトゥス・メカニカスとは何ですか？なぜ研究者はそれをAIアライメント問題と比較するのですか？

アデプトゥス・メカニカスは、火星に拠点を置く帝国の技術宗教機関であり、高度な技術の唯一の管理者です。彼らは歴史的な大惨事（メン・オブ・アイアンの反乱）に基づいて汎用人工知能を禁止していますが、その禁止を証拠に基づく政策としてではなく、宗教的な教義として1万年間維持してきました。現代のAIガバナンスの懸念との類似点は、正当な安全規制が本来の証拠に基づく文脈から切り離されると、状況が変わっても更新できないイデオロギーへと硬直化する可能性があるということです。アデプトゥス・メカニカスは、制度的枠組みがその問い自体を異端としているため、新しいAIへのアプローチが元の大惨事を引き起こしたものよりも安全かどうかを再検討することができません。現実世界のAIガバナンス研究者は、他の規制領域でこの正確な失敗のパターンを文書化しています。

●Amazon Prime Video版『Warhammer 40K』はいつ配信されますか？

リリース時期、フォーマット、制作開始日は確認されていません。Games WorkshopのCEOであるKevin Rountreeは監査済みの年次報告書で、「これらの翻案作品を成功裏に市場へ送り出すには何年もかかるだろう」と述べています。フラナガンが初期のストーリーアウトラインを完成させたものの、まだ本格的な脚本制作を始めていないことを考慮すると、業界アナリストは実写シリーズの現実的なプレミア時期を2028年から2030年と見積もっています。アニメシリーズ『Deathwatch』はより早く到着する可能性があり、2027年から2028年が妥当と考えられています。

●スペースマリーンのインプラントは実際の遺伝子工学の研究とどのように比較されますか？

19のジーンシード器官のいくつかには、現実世界の信頼できる類似点があります。ビスコペアの筋肉強化はミオスタチン阻害遺伝子治療の研究と一致し、ヘマスタメンの血液化学の変化はエリスロポエチンの薬理学と類似しています。カタレプシアン・ノードの半球睡眠能力は、イルカ、鳥、その他の水生哺乳類で文書化されている半球徐波睡眠と類似しており、プロジェノイド腺の生物学的エラー訂正メカニズムは、CRISPRベースの体細胞編集における現実の課題（自己修復できない細胞に蓄積されたオフターゲット変異）に対処しています。システム全体は、新兵のゲノムを直接変更するのではなく、自己調節する生物学的システムとして変更作業自体を実行する製造された器官を帝国が移植するという、もっともらしい工学的アプローチを反映しています。

元記事: Mike Flanagan Is Warhammer 40K Showrunner at Amazon: Why the Mechanicus Is an AI Parable