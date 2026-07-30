ロシア、コンテンツ削除拒否を理由にTelegram創業者ドゥーロフ氏をテロ活動支援容疑で訴追

ロシア連邦保安庁（FSB）は7月29日、Telegram創業者のパーヴェル・ドゥーロフ氏をテロ活動支援の疑いで訴追し、国際指名手配リストに載せた。これはプラットフォームの遮断にとどまらず、テクノロジー企業の経営者個人に対する直接的な法的攻撃へのエスカレーションを意味する。Telegram上のメッセージの大部分はエンドツーエンドで暗号化されていないため、ロシア側はそれらへのアクセスを求める法的論拠をすでに持っている。焦点は、ドゥーロフ氏が要求に応じるかどうかだ。

■テロ活動支援容疑での訴追と国際指名手配

ロシア連邦保安庁（FSB）は7月29日、Telegram創業者のパーヴェル・ドゥーロフ氏をテロ活動支援の疑いで訴追し、国際指名手配リストに載せた。この動きは、これまでプラットフォームの遮断を中心としていた取り組みを、テクノロジー企業の経営者個人に対する直接的な法的攻撃へと変えるものだ。同時に、すべてのTelegramユーザーが理解しておくべき緊急の技術的問題を提起している。同アプリ上のメッセージの大部分はエンドツーエンドで暗号化されておらず、ロシアはそれらへのアクセスを求める法的論拠をすでに持っているということだ。問題は、ドゥーロフ氏が要求に応じるかどうかである。

FSBは、テロ活動への協力を規定するロシア刑法第205.1条第1.1項に基づき、ドゥーロフ氏を訴追した。複数のメディアは最高刑が懲役15年になると報じたが、AP通信はその後、同項に基づく最高刑が終身刑となる可能性があるとして当初の報道を訂正した。国営メディアが引用した法律関係者も、終身刑となる可能性があるとしている。Telegramは公式の反応として、Xのアカウントに中指を立てるドゥーロフ氏の写真を投稿した。

■ロシアが実際に要求したこととTelegramが拒否したこと

FSBは声明で、ウクライナの情報機関、テロ組織、過激派集団がロシア国内での破壊工作、大量殺人、サイバー詐欺を計画・調整するために利用していると同機関が主張する「多数のチャンネル、チャット、ボット」を、Telegramの運営側が削除しなかったと非難した。FSBはさらに、ウクライナの情報機関がTelegram上で「Dayvinchik/Leo」という出会い系チャットボットを運営し、ロシア人、特に12歳から22歳までの若者を、破壊工作や襲撃に勧誘していると主張した。2025年7月以降、ロシア全土で同チャットボットの利用者46人を拘束したともしている。

これらはコンテンツの削除要求であり、暗号を解読するよう求めるものではない。この違いは、ロシアが持つ法的な強制手段を理解するうえで非常に重要である。Telegramは、同プラットフォームでの利用の大部分を占める通常のクラウドチャットに、エンドツーエンド暗号化（E2EE）を採用していない。TelegramのMTProtoプロトコルでは、通常のメッセージはユーザーの端末とTelegramのサーバーとの間で暗号化されるが、Telegram自身が復号鍵を保持し、メッセージをクラウドに保存している。送信者と受信者だけがメッセージを読め、サービス提供者からもアクセスできない真のE2EEは、「シークレットチャット」でのみ利用できる。この機能は手動で開始する必要があり、1対1の会話でのみ機能し、グループチャットでは利用できない。

ロシアは、Telegramに自社の暗号を破るよう求めているのではない。Telegramがすでに持つサーバー側のアクセス能力を使い、特定のチャンネルを見つけて削除するよう求めている。テロリズムという位置付けを取り除けば、FSBの主張は、コンテンツ削除命令に従う技術的能力を持つ企業が命令を拒否したため、その拒否を理由に経営者個人の刑事責任を問うというものである。

■ドゥーロフ氏は口実を設けた弾圧だと主張

ドゥーロフ氏は、以前運営していたソーシャルプラットフォーム「VKontakte」を利用する政治活動家のデータ引き渡しを拒否してFSBと対立し、2014年にロシアを離れた。同氏は今回の件について不正行為を否定し、ロシア当局による捏造だと主張している。

ロシアが刑事捜査の開始を初めて公表した2026年2月下旬、ドゥーロフ氏はXに次のように投稿した。「当局は、ロシア人のTelegramへのアクセスを制限するため、毎日のように新たな口実を捏造している。プライバシーと表現の自由に対する権利を抑圧しようとしているのだ。自国民を恐れる国家の悲しい姿である」

こうした見方は、国際的な人権団体の評価と一致する。アムネスティ・インターナショナルの東欧・中央アジア局長、マリー・ストラザース氏は2026年2月、Telegramへの制限は、オンライン上の犯罪や詐欺から人々を守ることとはほとんど関係がなく、人々が自由かつ安全に意思疎通する能力をさらに制限することが主目的だと述べた。ヒューマン・ライツ・ウォッチは、ロシアによる広範な遮断措置について、ユーザーを国家管理のメッセージングアプリ「MAX」へ移行させるための試みだと説明した。また、MAXは「監視と政治的検閲のために作られている」と指摘している。

ドゥーロフ氏は現在ドバイに居住し、フランスとアラブ首長国連邦（UAE）の国籍を持つ。このため、ロシアが直ちに同氏の身柄引き渡しを受けることは難しい。ロシアとUAEの間には犯罪人引き渡し条約がない。

■ロシアのデジタル包囲網：遮断から逮捕へ

逮捕状は突然出されたものではない。数年前に始まり、2022年2月のロシアによるウクライナへの全面侵攻後に急速に加速した組織的な取り組みの、最新のエスカレーションである。

2025年8月、ロシアの通信規制当局ロスコムナゾールは、不正行為対策と、アプリが破壊工作の調整に使われているとの主張を理由に、TelegramとWhatsAppの音声通話およびビデオ通話を遮断すると発表した。2026年2月10日には、ロシア全土でTelegramの通信速度を制限し始め、ロシア法に従わなかったことを理由とする「段階的な制限」であると認めた。2026年3月中旬ごろまでに、VPNを利用しないユーザーに対する遮断率は約80％に達し、同年4月10日までには約95％となった。その結果、約6500万人のロシア人が、同アプリへ毎日アクセスするためにVPNソフトウェアを必要とする状況になった。

遮断措置と並行して進められた、クレムリンの通信インフラ構築も重要である。ウラジーミル・プーチン大統領が2025年6月に署名した大統領令を受け、VKのプラットフォーム上に構築された国家支援のメッセージングアプリ「MAX」が、ロシアの公的な活動に組み込まれた。VKのCEOはクレムリン高官の息子である。2025年12月には、ロシア下院が、国内の集合住宅の管理者に対し、MAXを通じて住民と連絡することを義務付ける法律を可決した。MAXは、要請を受けた場合にはユーザーデータを当局と共有すると明示しており、エンドツーエンド暗号化も採用していない。

ロシアのVPN遮断策がもたらした巻き添え被害は、Telegramが同国のインフラにいかに深く組み込まれていたかを浮き彫りにした。2026年4月3日には、VPNの遮断措置に伴って決済システムで広範な障害が発生した。ズベルバンク、VTB、Tバンクはいずれもサービス障害を報告し、モスクワ地下鉄では改札機が一時的に開放されたままとなった。少なくとも1カ所の地方の動物園は、現金のみでの決済に戻した。それでも、ロシアのインターネット利用者におけるVPNの利用率は、推定40％以上に上昇した。

■Telegramは安全か？全ユーザーが知るべき暗号化の実態

テロ活動支援容疑を巡る一連の説明によって見えにくくなっている技術的な現実がある。Telegramの安全性は、ユーザーがどの機能を使っているかによって大きく異なる。

グループチャット、チャンネル、通常の1対1の会話の大部分では、Telegram独自のMTProto 2.0プロトコルによるクライアント・サーバー間暗号化が使われている。メッセージは通信中と保存時に暗号化されるが、Telegramは復号鍵を保持し、メッセージの内容をクラウドに保存している。したがって、政府がTelegramにデータを提出させる法的強制力を得た場合、大部分のユーザーのメッセージ内容を読める可能性がある。ロシアのコンテンツ削除要求は、この仕組みを利用しようとするものだ。FSBが、すでに特定したと主張するチャンネルに対してドゥーロフ氏が対応しなかったとしていることも、この仕組みを暗黙に前提としている。

手動で開始し、1対1の会話にのみ利用できる「シークレットチャット」では、TelegramはMTProto 2.0による真のE2EEを使用する。暗号鍵を保持するのは通信の当事者だけである。Telegramはこれらのメッセージを読むことができず、Telegramのサーバーからメッセージを取り出すこともできない。また、シークレットチャットは複数の端末間で同期されない。

ジャーナリスト、活動家、軍関係者など、機密性の高い通信を扱うユーザーは、「Telegram」と「プライベート」が同義だと思い込む前に、この違いを理解しておく必要がある。

Telegramはロシア国内に約9000万～9600万人のユーザーを抱え、世界では月間アクティブユーザーが10億人を超える。ロシア・ウクライナ戦争では、双方にとって主要な通信手段となっている。東方研究センター（OSW）が指摘したように、Telegramは「主要なニュース源、コミュニケーションツール、さらにはウクライナにいるロシア兵の軍事作戦調整手段」として機能している。

■2つの国、2つの法的戦線

ロシアによるテロ活動支援容疑の逮捕状は、ドゥーロフ氏がすでに直面している複雑な法的状況に、新たな問題を加えるものだ。2024年8月24日、ドゥーロフ氏はパリのル・ブルジェ空港で逮捕された。Telegramが組織犯罪、麻薬密売、児童性的虐待画像の流通を助長したとされる問題について、フランス当局が進めていた捜査に基づくものだった。容疑の中心は、コンテンツ管理が不十分だったという点にある。同氏は12件の容疑で正式な捜査対象となり、フランスからの出国を禁じられた。

2025年11月13日、ドゥーロフ氏が1年間にわたる司法監督上の要件を守ったことを受け、フランス当局はすべての渡航制限を解除した。しかし、刑事捜査は現在も続いており、フランスの検察当局は、Telegramが違法コンテンツの流通を助長した疑いについて引き続き調べている。フランスで科される可能性がある刑罰には、最長10年の拘禁刑と55万ドル超の罰金が含まれる。罰金は1ドル＝164円で換算すると約9020万円超となるが、為替相場によって変動する。

欧州デジタル権利（EDRi）は、フランスの手法を「テクノロジー規制の分野における新たな動き」と表現した。大手プラットフォームのCEOが、ユーザーの投稿したコンテンツを理由に国内法上の刑事責任を個人として問われた初の事例だったからだ。同様の手法を、今度は2つ目の法域が採用したことになる。ただしロシアの場合、善意に基づく法執行ではなく、公共の利益を装った政治的検閲として要求を明確に位置付けている点が異なる。

■逮捕状が実際に及ぼす影響

ロシアが出した国際逮捕状には、現実的ではあるものの限定的な効力しかない。ロシアはインターポール（国際刑事警察機構）に対し、ドゥーロフ氏を国際指名手配の対象にするよう求めている。しかし、インターポール憲章第3条は、主として政治的、軍事的、宗教的、人種的な性格を持つ問題への介入を禁じている。ロシアには、政治的動機に基づく国際手配を申請してきた記録があり、インターポールがこうした申請への対応を拒む事例も増えている。

ドゥーロフ氏がUAEに居住していることは、当面の保護要因となる。UAEとロシアの間には犯罪人引き渡し条約がない。また、同氏はフランス国籍を持っており、フランスは自国民を外国へ引き渡さない。この逮捕状によってドゥーロフ氏の渡航が制約され得るのは、ロシアと犯罪人引き渡しに関する取り決めを結び、なおかつ今回の事件について政治的な異議を唱えない国である。実際には、その範囲は狭い。

2026年7月27日、クレムリンのドミトリー・ペスコフ報道官は記者団に対し、ロシア国内でTelegramの運用を回復することについて、同社との接触はあると述べた。ただし、Telegram側の代表者はあまり積極的ではないとも指摘した。この曖昧な発言からは、交渉の余地が残されているとも読み取れる。モスクワは、恒久的な禁止よりも、交渉によってTelegramに要求を履行させることを依然として望んでいる可能性がある。しかし逮捕状は、ロシア側がもはや無期限に待つつもりはないことを示している。

■すべてのプラットフォーム運営者が考えるべきこと

ドゥーロフ氏の事件を広い視点から見れば、商用インターネットの初期から争われてきた問題について、世界的な前例が作られつつある。国家は、第三者が投稿したメッセージを残すか削除するかという判断を理由に、プラットフォームのCEO個人に刑事責任を問うことができるのかという問題だ。

米国では、通信品位法第230条により、ユーザー生成コンテンツを理由とするこうした責任から、プラットフォームの経営者はおおむね保護される。EUのデジタルサービス法は企業レベルでのプラットフォーム責任を定めているが、経営者個人に対する刑事罰は想定していない。ロシアとフランスは現在、それぞれ異なる法的根拠に基づき、経営者個人の責任を問う手法を採用している。法的な根拠は異なっても、構造的な結果は同じだ。メッセージングプラットフォームのCEOが、どのユーザーコンテンツを残し、どれを削除するかという判断を理由に、拘禁刑を科される可能性に直面するのである。

この前例が定着すれば、権威主義的な国や規制圧力の強い法域のユーザーにサービスを提供する、あらゆるテクノロジー企業経営者の判断に影響する。ロシアがテロ関連と特定したコンテンツの削除を拒んだというドゥーロフ氏の対応は、特別なものではない。WhatsAppやSignalなどにも同様の要求が出されてきた。違いは、ドゥーロフ氏が要求に従わないことを選び、その拒否を自身の公的なイメージの一部にしてきたことだ。その結果、同氏は1年余りの間に2度、個人として刑事責任を追及される事態に直面している。

ドゥーロフ氏が取り得る現実的な道筋は変わっていない。同氏は現在もロシア当局が直ちに身柄を確保できる範囲の外におり、TelegramもVPNを通じてロシアのユーザーから部分的に利用できる状態にある。変わったのは、ロシアが正式な法的記録を積み上げつつあることだ。それは同時に、政府が市民同士の会話へのアクセスを求める国で、プライバシーを重視したプラットフォームを運営しようとする次のテクノロジー企業経営者へのメッセージにもなっている。

■注目ポイントQ&A

●ロシアは実際にパーヴェル・ドゥーロフ氏を逮捕できますか？

直ちに逮捕することはできません。ドゥーロフ氏が暮らすUAEとロシアの間には犯罪人引き渡し条約がなく、同氏はフランスとUAEの国籍を持っています。フランスも自国民を外国へ引き渡しません。ロシアは国際逮捕状を出し、インターポールの協力を求めていますが、インターポールの規則は政治的動機に基づく手配への関与を禁じています。ロシアには、そのような申請を拒否されてきた記録もあります。逮捕状の現実的な効果は、ドゥーロフ氏の海外渡航を難しくすることであり、近い将来に同氏をロシア当局へ引き渡すことではありません。

●Telegramは本当に暗号化されたアプリですか？ロシアは私のメッセージを読めますか？

利用している機能によって異なります。通常のTelegramのグループチャット、チャンネル、大部分の1対1の「クラウドチャット」では、クライアントとサーバーの間の暗号化が使われています。Telegramが復号鍵を保持し、メッセージをクラウドに保存しているため、法的にデータ提出を強制された場合、Telegram自身は技術的にメッセージへアクセスできます。手動で開始する必要があり、1対1の会話に限られる「シークレットチャット」だけが、Telegramも政府もメッセージの内容にアクセスできない真のエンドツーエンド暗号化を使用しています。機密性の高い通信にTelegramを使う場合、一般に「暗号化メッセンジャー」から連想されるプライバシーを提供するのは、シークレットチャットだけです。

●ロシアが代替として推進しているMAXとは何ですか？

MAXは、VKのプラットフォーム上に構築された、国家支援のメッセージングアプリです。VKのCEOはクレムリン高官の息子です。MAXは、要請があればユーザーデータをロシア当局と共有すると明記しており、エンドツーエンド暗号化を使用していません。人権団体やロシアのユーザーからは、監視のためのツールだと広く評されています。登録アカウント数は1億700万を超えていますが、こうした懸念から、実際の日常的な利用は限定的なままです。

●FSBによるテロ活動支援容疑は、Telegramの10億人を超えるユーザーにとって何を意味しますか？

短期的には、Telegramは世界の10億人を超えるユーザーが引き続き利用できます。VPN経由でアクセスする6500万人のロシア人ユーザーも、利用を続けられます。今回の訴追によって、Telegramが直ちに閉鎖されるわけではありません。ロシアのコンテンツ削除要求に従うか、創業者に対する期限の見えない法的追及に直面し続けるかという圧力が、同社に加わったことを意味します。ドゥーロフ氏、または将来のTelegram経営陣が最終的にロシアの要求を受け入れた場合、ロシア国内におけるコンテンツ管理の方針が変わる可能性があります。影響を受け得るのは、ロシア国内やその周辺で活動し、Telegramを主要な、比較的安全性の高い通信手段として利用しているジャーナリストや活動家などです。

元記事: Russia Charged Telegram’s Durov With Terrorism Over Refused Content Takedowns