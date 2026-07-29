過去最高の利益率を記録した米Verizon、アナリストが評価する「構造的な強気シナリオ」とは

米通信大手ベライゾン・コミ​ュニケーションズ（Verizon）の株価は、記録的な利益率とGoogleとの大型契約を背景に急騰した後、落ち着きを見せている。同社のAIインフラ戦略や買収効果が財務数値に表れ始めた一方、多額の負債や通信障害の調査といったリスク要因の動向が注視される。投資家は、今後のサービス収益の成長と負債削減の進捗を確認する必要がある。

■記録的な四半期業績とGoogleとの大型契約

Verizon Communications（NYSE: VZ）の株価は2026年7月28日（月）の午前中の取引でわずかに下落した。これは、同社が過去最高の調整後EBITDAマージンを報告し、Googleとの10億ドル（約1,640億円、1ドル=164円換算）を超える画期的なダークファイバー契約を発表したことで、今年最大の単日上昇を記録した7月24日からの小幅な調整である。Morningstarが7月27日に発表した最新の調査レポートでは、Verizonの適正株価を54ドル（約8,856円）としており、現在の株価から2桁の上値余地があることを示唆している。また、同社のAIインフラへの取り組みはまだ始まったばかりだと位置づけている。

月曜日の時間外取引でVerizonは約0.37%下落したが、これは7月24日に株価が43.82ドルから46.38ドルへと5.84%急騰した後の日常的な冷却期間にすぎない。年初来でVerizonは約22%上昇しており、テクノロジー企業のバリュエーションが高止まりし、インカム投資家が利回りを求める中、静かに市場全体をアウトパフォームしている。

月曜日の小幅な下落は通常の利益確定を反映したものであり、投資シナリオの見直しではない。真の注目点は、金曜日の急騰をそもそも何が引き起こしたのかということだ。

■ほぼすべての重要指標で過去最高を記録

7月24日の市場オープン前に発表されたVerizonの2026年第2四半期決算は、ほとんどの側面で予想を上回り、経営陣は通期の業績見通しを上方修正した。

第2四半期の調整後EBITDAは前年同期比7.2%増の137億ドル（約2兆2,468億円）に達し、調整後EBITDAマージンはVerizon史上最高の40.1%を記録した。調整後1株当たり利益（EPS）は6.6%増の1.30ドルとなり、フリーキャッシュフローは第2四半期に24.4%増の64億ドル、2026年上半期では前年同期比16%増の102億ドルに急増した。

なお、GAAPベースのEPSは22%減の0.92ドルとなったが、これは税引前で18億ドルの特別項目（BTとの合弁事業に向けた国際有線資産の売却目的保有への分類に伴う7億4,600万ドルの損失、3億9,700万ドルの退職金費用、2億5,800万ドルの資産合理化費用など）を反映したものである。調整後EPSはこれらを除外している。

加入者の勢いも同様に強力だった。第2四半期のポストペイド型携帯電話の純増数は18万4,000件と、消費者向けポストペイド型携帯電話の純増数としては過去5年間で最高となり、モバイルおよびブロードバンド全体の純増数は55万件を超えた。消費者向けポストペイド型携帯電話の解約率は84ベーシスポイントに低下し、第1四半期の90ベーシスポイントから改善し、前年同期比でも6ベーシスポイント改善した。

Dan Schulman CEOは、この結果について、多額のプロモーション補助金から脱却し、ネットワークの品質とシンプルな料金設定で競争するというビジネス哲学の意図的な転換によるものだと説明した。「我々は、補助金によるプロモーションではなく、真の価値に基づいて加入者を獲得し、長期的な維持を実現している」とSchulman氏は述べている。

通期について、Verizonはガイダンスを上方修正した。モバイルおよびブロードバンドのサービス収益成長率は2.5%〜3%、調整後EPS成長率は6%〜7%、フリーキャッシュフロー成長率は9%〜10%と予想されている。また、通期の自社株買いの目標額を当初の30億ドルから最大45億ドルに引き上げた。

■Googleとのダークファイバー契約が意味するもの

第2四半期の決算発表で最も重要な開示は、利益率の記録ではなく、Schulman氏が発表したGoogleとの10億ドルを超えるダークファイバー契約であった。Schulman氏はまた、2026年末までにさらに数十億ドル規模の複数のダークファイバー契約が発表される可能性があることも示唆した。

これがVerizonの投資シナリオにとってなぜ重要なのかを理解するには、ダークファイバーとは何か、そしてなぜ今それが価値を持つのかを簡単に説明することが有用である。

Verizonは、他の主要な通信事業者と同様に、数十年にわたって（その多くは1990年代後半から2000年代前半のインフラ整備の時期に）地下に敷設されたものの、一度も稼働していない光ファイバーケーブルの膨大なネットワークを所有している。「ダーク」とは、現在ガラスを通して光パルスが送信されていないことを意味する。ダークファイバールートを稼働させるには、両端に光トランシーバーを設置する必要があるが、これはケーブルを敷設する際の当初の土木工事費用に比べれば比較的少額の資本で済む。一度点灯すれば、ファイバーは光の速度でデータを伝送し、専用の競合しない容量を提供する。

この最後の点が、Googleが10億ドルの契約を結んだ理由の鍵である。AIのワークロード、特に大規模言語モデルのトレーニングと実行に必要な並列計算には、多くの場合異なるデータセンターに収容されているGPUサーバー群間の継続的で高帯域幅の通信が必要となる。そのGPU間の通信には、低遅延と共有されない帯域幅が求められる。共有のマネージド帯域幅サービスのスペースをリースすると、遅延と競合が発生するが、専用のダークファイバーではそれがない。

Verizonにとって、その経済性は魅力的である。ファイバーはすでに構築されており、大部分は減価償却されている。Googleのためにそれを稼働させるための追加資本は比較的少なく、長期にわたる高利益率の契約収益を生み出すことになる。経営陣は、これらのAIインフラ契約が2027年に業績に大きく貢献し始めると予想しており、同社の従来の消費者向けおよび企業向け通信事業と並行して運営され、構造的に異なる新たな収益の柱となると見込んでいる。

■Frontier買収の成果とコンバージェンス戦略

今四半期のVerizonのブロードバンド事業の加速の多くは、2026年1月20日に約98億ドルの現金と約129億ドルの負債引き受けで完了したFrontier Communicationsの買収に起因している。この取引により、米国31州とワシントンD.C.にまたがるファイバーブロードバンドインフラが追加された。

統合は予想を上回るペースで進んでいる。第2四半期には、ファイバーブロードバンドの純増顧客数が15万5,000件に達した。一方、固定無線アクセス（FWA）は、物理的なケーブル敷設を必要とせず、顧客の敷地内にある受信機を使用してVerizonの5Gセルラーネットワーク経由でブロードバンドを提供するもので、19万3,000件の純増顧客を獲得した。これら2つの技術は異なる市場にサービスを提供している。ファイバーは、家庭まで直接ガラスを敷設するユニットエコノミクスが成立する世帯をターゲットにしており、FWAは、追加のファイバー敷設に法外な土木工事費用がかかる郊外や準郊外の地域にサービスを提供している。

Frontierの統合は、2028年までに10億ドル以上の営業コストのランレートシナジーをもたらす軌道に乗っている。これとは別に、6月28日に発表されたBT Groupとの折半出資の合弁事業（両社の国際有線事業を統合してJasper NewCo Limitedという新会社を設立）は、2027年下半期に完了する予定であり、稼働後はさらなる年換算のシナジーを生み出すと予想されている。

モバイルと家庭用ブロードバンドサービスをセットにするコンバージェンスは、競争上の優位性（モート）になりつつある。同じ顧客がワイヤレスプランとブロードバンドサブスクリプションの両方を契約している場合、プロバイダーを乗り換えるコストは2倍になる。顧客が両方を使用すればするほど、両方の定着率が高まる。2026年第2四半期の決算発表での経営陣のコメントによると、Verizonのブロードバンド顧客の約58%がモバイルアカウントも保有しており、この層の解約率は単一製品の加入者よりも大幅に低いという。

■Morningstarの強気シナリオとウォール街の反応

7月27日付のMorningstarの調査レポートは、Verizonについて戦術的ではなく構造的な強気シナリオを提示している。

Verizonは依然として米国最大のワイヤレスキャリアであり、約9,400万人のポストペイド顧客と2,000万人のプリペイド顧客を抱えている。ワイヤレス事業はサービス収益の約75%と、同社の営業利益のほぼすべてを生み出している。特にポストペイド型携帯電話市場において、Verizonは約35%のシェアを握っており（T-Mobileより約10%、AT&Tより25%多い加入者数）、Morningstarによれば、これが業界最高のマージンと投下資本利益率を生み出すことを可能にしている。

MorningstarはVerizonに「狭い経済的な堀（Narrow Economic Moat）」の評価を与えている。これは、同社の競争優位性が永続的ではないものの耐久性があると判断していることを意味し、コモディティ化しやすい業界においては意味のあるプラス評価である。同社の54ドルの適正株価見積もりは、現在の株価からの大きな上値余地を示唆しており、今後5年間でワイヤレスサービス収益が年率約2%で成長し、顧客が高価値プランに移行するにつれて2028年には約3%に加速するという予測に基づいている。

配当も計算の一部である。Verizonは最近、1株当たり0.7075ドルの四半期配当を発表した。これは年換算で2.83ドルとなり、現在の利回りは約6%である。Morningstarは、この配当がフリーキャッシュフローの60%未満しか消費しないと推定しており、十分なカバレッジの余裕を提供している。

一方、ウォール街の見方は必ずしも一致していない。最近カバレッジを行っている著名なアナリストの中では、Wells Fargoが7月8日に「イコールウェイト」の評価と43ドルの目標株価でカバレッジを開始し、BNP Paribas Exaneは目標株価を46ドルから44ドルに引き下げて「中立」のスタンスをとり、Barclaysは47ドルから45ドルに引き下げた。これら3つの動きはすべて第2四半期決算発表前に行われた。Morgan Stanleyは決算を上回ったことを受けて、目標株価を50ドルから52ドルに引き上げ、「イコールウェイト」の評価を維持した。

慎重な見方をするアナリストの懸念は、競争の激しさに集約される。Morningstar自身も、Verizonが補助金の少ない獲得モデルに移行したとしても、ライバルと同じ速さで成長するのに苦労する可能性が高いこと、そしてT-Mobileのネットワーク構築が一部の市場でVerizonの品質プレミアムを圧迫し続けていることを指摘している。

■注視すべきリスク要因

Morningstarのレポートは、投資家が強気シナリオと比較検討すべきいくつかのリスク要因を挙げている。規制の不確実性、将来の周波数オークション費用、そしてAT&T、T-Mobile、Comcast、Charter、衛星ブロードバンドプロバイダーからの競争の進展などである。

さらに、以下の3つのリスクについては特に言及する価値がある。

2026年1月の通信障害と規制の懸念：2026年1月14日、Verizonは10時間以上にわたる全国的な通信障害に見舞われ、推定150万から200万人の顧客のサービスが中断し、いくつかの主要都市で911へのアクセスが遮断された。FCC（連邦通信委員会）は1月28日に正式な調査を開始し、下院国土安全保障委員会は、4万以上の公安機関がVerizonのネットワークに依存していることを考慮し、VerizonとFCCの両方に説明を求めた。本記事執筆時点では、FCCの調査状況は公に解決されていない。

負債負担：Verizonの純無担保負債は、2026年第2四半期末時点で1,287億ドル（約21兆1,068億円）であった。強力なフリーキャッシュフローがFrontier買収後のレバレッジを低下させ始めたため、第1四半期末の1,301億ドルからは減少しており、レバレッジ比率は調整後EBITDAの2.5倍となっている。少なくとも219億ドルという通期のフリーキャッシュフローのガイダンスは、経営陣にレバレッジ解消を継続するための弾薬を与えており、2027年中に目標とするレバレッジ範囲に到達するという目標を掲げている。この軌道は信頼できるものだが、継続的な実行が前提となる。

売上高は依然としてヘッドラインの数字を下回った：第2四半期の総営業収益は前年同期比0.7%減の343億ドルとなった。これは、顧客がデバイスを長く保有するようになったことと、Verizonが意図的にデバイス補助金を削減したことによる機器収益の20%近い減少が、サービス収益の成長を相殺したためである。これは戦略的転換の計画的な結果であり、事故ではないが、サービス収益の構成比の再調整が完了するまでは、トップライン（売上高）がカタリストにはならないことを意味する。

■インカム投資家への示唆

Verizonの2026年のストーリーには、2つの明確な章がある。第1章（リストラ、大幅なプロモーション削減、Frontierの統合、人員の適正化）は混乱を伴い、主に2024年から2026年初頭にかけて株価に織り込まれた。そして今、第2章が始まっている。記録的な利益率、拡大するファイバーのフットプリント、解約率を確実に低下させているコンバージェンス戦略、そして経営陣が2027年から高利益率の増分収益をもたらすと予想しているダークファイバーを通じたAIインフラの収益源である。

インカム重視の投資家にとって、フリーキャッシュフローの約40%でカバーされ、余裕のある6%の配当利回りは、依然として最も明確な根拠である。トータルリターンを重視する投資家にとって、Morningstarの適正株価見積もりは、忍耐が報われる価格経路を示唆している。同アナリストは2026年にワイヤレスサービス収益が急速に加速するとは予想していないが、同社の加入者基盤がより新しく価値の高いプランに移行し、ダークファイバー契約が報告される利益に貢献し始めるにつれて、それが構築されていくと見ている。2026年に最も変化したのは、Schulman氏の戦略が実際に結果をもたらすかどうかという実行リスクに、データという裏付けができたことである。

月曜日の朝の下落は、そのどれをも変えるものではない。

■注目ポイントQ&A

●MorningstarによるVerizon株の適正株価見積もりとは何ですか？また、それは何を意味していますか？

2026年7月27日に発表されたMorningstarの最新の調査レポートでは、Verizonの適正株価を1株当たり54ドルと見積もっています。Morningstarのフレームワークにおける適正株価とは、市場が現在いくらで価格付けしているかではなく、予測される将来のキャッシュフローに基づいて、その会社の1株が本質的にいくらの価値があるかというアナリストの推定値です。54ドルという見積もりは、現在の取引価格からの大きな上値余地を示唆しており、そのためVZが記録的な利益率を発表したのと同じ週にMorningstarのレポートが注目を集めています。同社はまた、Verizonに「狭い経済的な堀（Narrow Economic Moat）」の評価を与えており、これは同社の競争優位性が永続的ではないものの、耐久性があると判断していることを意味します。

●VerizonとGoogleのダークファイバー契約はどのような仕組みですか？また、なぜ投資家にとって重要なのですか？

ダークファイバーとは、多くの場合数十年前の通信インフラ整備の際に地下に物理的に敷設されたものの、データを伝送するために一度も稼働していない光ファイバーケーブルを指します。Verizonはこの休眠状態のインフラの強固なネットワークを所有しています。Googleとの10億ドル規模の契約は、そのファイバーの一部を稼働させ、GoogleのAIデータセンター間に専用のプライベートな高速接続を構築するものです。共有のマネージド帯域幅サービスとは異なり、ダークファイバーはGoogleに競合のないスループットを提供します。これは、AIモデルのトレーニングと推論における低遅延で高帯域幅の要求にとって不可欠です。Verizonにとって、これはすでに構築され、大部分の費用が支払い済みのインフラを利用した高利益率の収益源となります。経営陣は、AIインフラ契約が2027年に業績に大きく貢献し始めると予想しています。

●Verizonの1,287億ドルの純負債は配当にどのようなリスクをもたらしますか？

負債負担は現実のものであり、VZの弱気シナリオとして最も頻繁に引用されます。2026年6月30日時点で1,287億ドルの純無担保負債を抱え、レバレッジ比率が調整後EBITDAの2.5倍であるため、バランスシートは身軽ではありません。しかし、現在の配当（四半期ごとに0.7075ドル、年換算で2.83ドル）はフリーキャッシュフローの60%未満しか消費しておらず、Morningstarはこれを十分なカバレッジを持つ保守的な配当性向と見ています。Verizonは通期のフリーキャッシュフローを約219億ドルから221億ドルと予想しており、現在の水準での年間配当支払額は約118億ドルです。リスクは短期的な配当削減ではなく、実行が滞ったり競争環境が悪化したりした場合に、高い支払利息が財務の柔軟性を制限することです。経営陣は、フリーキャッシュフローを使用して負債を返済し、2027年中にレバレッジの目標範囲に到達することを目指しています。

●今四半期のVerizonの決算で何が起こったのですか？利益は減少したのに株価は上昇しました。

第2四半期のGAAPベースのEPSは22%減の0.92ドルとなりましたが、この減少は18億ドルの1回限りの特別項目によるものです。具体的には、国際有線資産の売却目的保有への分類（BTとの合弁事業の準備）に伴う7億4,600万ドルの損失、進行中のリストラによる3億9,700万ドルの退職金費用、および2億5,800万ドルの資産合理化費用です。これらの非経常的な項目を除外した調整後EPSは6.6%増の1.30ドルとなり、市場は基礎となる営業指標（記録的なEBITDAマージン、ここ数年で最強の加入者純増、急増するフリーキャッシュフロー）に反応しています。

元記事: Verizon Stock Pulls Back: Record Margins and Google Dark Fiber Deal Signal New Era