米AMD、Core Scientificと約2.3兆円規模のAIデータセンター契約を締結

米半導体大手AMDは米デジタルインフラ企業コア・サイエンティフィック（Core Scientific）と15年間のリース契約を結び、529メガワットのAIデータセンター容量を確保したと発表した。契約規模は140億ドル（約2兆2960億円）を超えるとみられ、AIインフラの確保を急ぐ企業やクラウドプロバイダーに大きな影響を与える。顧客向けの展開は2027年に開始される予定だが、追加オプションの行使など未確定な要素も残されている。

■契約の構造：5拠点と、提携を3倍に拡大しうるオプション

AMDは28日（米国時間）、Core Scientific（NASDAQ: CORZ）との間で15年間のリース契約を結び、米国内で529メガワット以上の人工知能（AI）データセンター容量を確保したと発表した。この契約は、Core Scientificに140億ドル（約2兆2960億円、1ドル=164円換算）以上の基本契約収益をもたらす可能性がある。これはAMDが行った単一のインフラ投資として最大であり、2026年に発表されたAIコロケーション契約としても最大規模の1つである。

この金額の裏には戦略的な意図がある。AMDはサーバーを購入したりクラウド容量を借りたりしているのではなく、AIコンピュートの物理層、すなわちすでに電力が供給され、変電所が送電網に接続され、光ファイバーが敷設された土地を確保しているのだ。これこそ、NVIDIAが所有しておらず、所有する必要もなかったものである。NVIDIAの真の競争優位性は、18年の先行優位性を持ち、AI GPU市場の約85%を占める独自のソフトウェアエコシステム「CUDA」にあるからだ。AMDのInstinct GPUとROCmソフトウェアスタックは、現在推論ワークロードにおいて純粋に競争力を持っている。2026年4月のMLPerf Inferenceベンチマークでは、AMDのMI355XがNVIDIAのB200に1桁パーセントの差まで迫った。しかし、トレーニングにおいては、ROCmは依然としてCUDAのエコシステムの深さに及ばない。AMDのハードウェアを導入した施設に顧客を囲い込むことは、欠けているエコシステムの引力を補うためのAMDの代替策である。

初期契約は、米国4州の5拠点における529メガワットの重要なIT容量を対象としており、特定の延長オプションの下でリース期間は最大30年に及ぶ。AMDは、テキサス州ペコスおよびハント郡、オクラホマ州マスコギーにあるCore Scientificの施設で377メガワットを直接リースした。TipRanksによってNeocloudと特定された事業体（Core Scientificの公式プレスリリースでは、AMDの支援を受けた取り決めの下で運営される「名前非公表のクラウドプロバイダー」と説明されている）は、アラバマ州オーバーンおよびジョージア州ダルトンの拠点で残りの152メガワットを引き受けた。

AMDはまた、Core Scientificの株式を1株あたり23.47ドル（約3849円）で最大3000万株購入できるワラント（新株予約権）を受け取った。これは、AMDがCore Scientificの成功に実質的な利害関係を持つことになる出資比率である。初期リース契約が締結された時点で、これらのワラントのうち約650万株分が即座に権利確定し、残りは追加の容量が稼働するにつれて権利確定する。

オプション条項は、初期契約よりも重要かもしれない。AMDは、2028年12月28日までに最大1,925メガワットの追加容量を予約する権利を確保した。この権利が完全に行使されれば、提携規模は約2.5ギガワットに拡大し、契約収益は140億ドルの基本額を大幅に上回る可能性がある。

Core Scientificの2026年第2四半期の決算発表によると、AMDの契約における年間エスカレーター（価格改定条項）は年2.5%に設定されており、15年間のリース期間にわたって実質的な経済価値が複利で増加することを意味する。

AMDの提携に基づく顧客の展開は2027年に開始される予定だ。AMDとCore Scientificは、物理的なデータセンターの設計や、AMDのInstinct GPUアクセラレータ、EPYCサーバープロセッサ、ROCmソフトウェアスタックの全5拠点への展開において協力する。

AMDのシニアバイスプレジデント兼コーポレート開発担当チーフストラテジーオフィサーであるMathew Hein氏は、共同発表の中で次のように述べている。「AIの展開は急速に加速しており、そのコンピュートを稼働させるには、次世代のAIをサポートする規模と電力を備えた信頼できるインフラパートナーが必要です。Core ScientificのAI対応データセンターの広範なポートフォリオは、お客様がAMDのAIソリューションを大規模に展開するために必要なインフラへのアクセスを拡大します」

■なぜ今、チップのスペックよりも電力（メガワット）が重要なのか

現代のAIデータセンターの規模は、具体的なものに結びつけないと想像しにくい。単一のH100 GPUは、フルコンピュート負荷の下で700ワットを消費する。8基のGPUを搭載したサーバーノードは10〜12キロワットを消費する。これらのノードのラックは80〜140キロワットを消費する。1万基のGPUトレーニングクラスターは10〜15メガワットを消費し、これは小さな町に電力を供給するのに十分な量である。529メガワットというAMDとCore Scientificの初期契約は、完全に構築された場合、構成やワークロードの種類にもよるが、こうしたGPUクラスターの3万5000〜5万3000個分に相当する需要をサポートできる可能性がある。

このような需要により、チップの生産ではなく電力の確保が、AIインフラ展開の制約条件となっている。この契約を受けてCore Scientificの目標株価を24ドルから37ドルに引き上げたJefferiesは、電力がAIデータセンターの「制約条件」であると説明し、CoreWeaveのリースに関する同社の経済性は同業他社の中で最高であると述べた。すでに電力が契約され、送電網への接続が確立され、光ファイバーが敷設されている拠点を確保する競争は、新しいグリーンフィールド（新規開発）のデータセンターが許可され建設されるよりも早く進行している。

「AIの需要が加速し続ける中、電力、土地、データセンターインフラへのアクセスは、新しいAIコンピュートを稼働させるために不可欠になっています」とAMDのプレスリリースは述べている。

Core Scientificは、この競争において特有の構造的優位性を持っている。同社は、高電圧の電力供給、堅牢な冷却インフラ、信頼性の高い光ファイバー接続、そして電気料金が有利な場所にある広大な土地など、AIデータセンターが現在必要としている仕様に正確に合わせて、元のビットコインマイニング施設を建設した。ビットコインマイニング用のASIC（ブロックチェーンを保護するSHA-256計算を実行するチップ）は、GPUワークロードに転用することはできない。コンピュート向けハードウェアのほぼすべてを取り外し、再構築する必要がある。しかし、その下にある電気設備や物理的設備は直接転用でき、これはグリーンフィールド建設コストの回避においてメガワットあたり約700万〜900万ドル（約11億〜15億円）の価値がある。

VanEck Researchは、その経済性を明確に示している。既存のマイニング拠点の改修転換により、メガワットあたりの設備投資額は約300万〜400万ドル（約4億9000万〜6億6000万円）に抑えられる。これに対し、グリーンフィールドの建設では1000万〜1200万ドル（約16億4000万〜19億7000万円）かかる。Core Scientific自身のガイダンスでも、新規容量の建設コストはメガワットあたり1100万〜1200万ドルとされている。この改修の経済性により、転換されたマイニング拠点のアンレバードEBITDA利回りが28〜32%に達する理由が説明できる。純粋なグリーンフィールドのAIデータセンターの利回りは12〜15%である。

■ビットコインマイニングインフラがAIコンピュートにどう転換されるか

すべてが綺麗に転用できるわけではない。ビットコインマイニングインフラとAIデータセンターの最も重要な構造的違いは、電力密度である。従来のマイニング施設は、拠点あたり約5〜20メガワットで稼働していた。単一の最新のAIデータセンターの建物は、50〜100メガワットを必要とする場合がある。Core Scientificの拠点はすでに高い電力負荷に合わせて設計されており、これが同社が最初のAI契約（2024年2月の初期のCoreWeave契約）から、2026年7月中旬までに437メガワットの請求可能なAIコロケーション容量の運用へと非常に迅速に移行できた主な理由の1つである。

これらの施設で稼働するAMD Instinct GPUラインは、NVIDIAのデータセンターにおける優位性に対するAMDのこれまでで最も深刻な挑戦を表している。Instinct MI300Xは、単一のGPUに192ギガバイトのHBM3メモリを搭載している。これは現在生産されているどの単一のNVIDIA GPUよりも多く、実用上重要である。なぜなら、FP16精度で実行するために2基のNVIDIA H100を必要とする大規模なAIモデルが、単一のMI300Xに収まるため、サービングアーキテクチャが簡素化され、NVLinkインターコネクトの複雑さが排除されるからだ。AMDの現在のフラッグシップであるInstinct MI355Xは、2026年4月に公開されたMLPerf Inference 6.0ベンチマークで過去最高の結果を出し、サーバー推論ワークロードにおいてNVIDIAのB200に1桁パーセントの差まで迫った。

このパフォーマンスの収束は、特にこの契約において意味を持つ。Core Scientificの施設はAMDの顧客のワークロードを実行する。クラウドプロバイダーやエンタープライズAI顧客に典型的な推論重視の展開パターンにおいて、NVIDIAに対するAMDの価格性能差は最も狭まっている。競合するGPUコンピューティングの分析によると、AMDのハードウェアは現在、パフォーマンス階層ごとにNVIDIAの価格を15〜40%下回っており、推論ワークロードでは、トークンあたり約25%安価になるまでその差はさらに縮まる。

AMD Instinctハードウェアを結びつけるROCmソフトウェアスタックはオープンソースであり、AMDのHIP（Heterogeneous Interface for Portability）API上に構築されている。これにより、NVIDIAのプロプライエタリなCUDAとは1つの重要な点でアーキテクチャが異なる。ROCm用に書かれたコードは、原則として他のプラットフォームでも実行できるのだ。PyTorch、JAX、vLLM、llama.cppはすべて、ROCm 7.xの時点でROCmを公式にサポートしており、最大のAIモデルビルダー10社のうち7社が現在、AMD Instinctハードウェア上で本番ワークロードを実行している。

■Core Scientificの決算が示す事業転換の完了

AMDの発表と同日の火曜日に発表された決算データは、Core Scientificがいかに完全に事業を再構築したかを示している。AIおよびHPC顧客にデータセンターインフラをリースするコロケーションサービスは、2026年第2四半期に1億3670万ドル（約224億円）の収益を生み出した。これは2025年第2四半期のわずか1060万ドル（約17億円）から、1年で1,190%以上の増加である。Blockspaceの第2四半期決算報道によると、かつて同社の中核事業であった自社マイニングの収益は、同四半期に前年同期比で約66%減少し、2150万ドル（約35億円）となった。

Core Scientificは7月中旬の時点で437メガワットの容量を顧客に請求しており、同社はこの数字を約6億3500万ドル（約1041億円）の年換算コロケーション収益に結びつけている。AMDとの契約は、建設が完了し2027年に請求が開始されると、リースポートフォリオの合計を約1.1ギガワットに引き上げ、すべてのアクティブな契約全体で240億ドル（約3兆9360億円）以上の潜在的な契約収益を表すことになる。

第2四半期の設備投資は7億9750万ドル（約1308億円）に達し、第1四半期の3億8920万ドル（約638億円）の2倍以上、2025年第2四半期に投資された1億2130万ドル（約199億円）の6倍以上となった。同社は同四半期に11億5500万ドル（約1894億円）、1株あたり3.32ドル（約544円）の純損失を計上した。これは主に、コロケーション事業自体の営業損失ではなく、マイニング資産の加速的な縮小と新しいAI容量の継続的な建設に伴う非現金の評価損と減価償却費によるものである。Core Scientificは、約18億ドル（約2952億円）の流動性を確保して同四半期を終えた。

Core Scientificの最高経営責任者であるAdam Sullivan氏は、AMDのような規模のチップメーカーを直接のテナントとして確保するための基盤として、同社の実行実績を挙げた。「当社の証明された実行能力と、高密度インフラを大規模に提供する能力は、AMDのテクノロジーロードマップをサポートし、時間の経過とともに両社の関係を意味のある形で成長させる立場にあります」とSullivan氏は共同プレスリリースで述べている。

■マイニング事業の終焉

AMDとの契約は、事実上、ビットコインマイニング企業としてのCore Scientificに終止符を打つものである。同社は6月末時点で、2026年第1四半期末と比較してオンラインのマイナーを約30%減らしており、現在、自社マイニング事業を稼働させているのは2拠点のみである。経営陣は、マイニング活動は2026年の残りの期間を通じて減少し続け、主に縮小期間中の契約上の電力コストを相殺するために稼働することを示唆している。Core Scientificがサードパーティのクライアントに代わってマイニング機器を稼働させるホステッドマイニングは、年末までに完全に終了する予定である。

Core Scientificはまた、Block（NYSE: SQ）からビットコインマイニングチップを購入する契約を終了し、その結果4190万ドル（約69億円）の費用を計上した。2024年に最初に署名されたこのキャンセルされた契約は、毎秒約15エクサハッシュのマイニング容量に相当する3ナノメートルチップを対象としていた。

同社のビットコインの保有資産でさえ、出口に向けて管理されている。同社は6月末時点で約4970万ドル（約82億円）相当の848ビットコインを保有しており、設備投資の資金を調達するために2026年第1四半期に2,385ビットコインを2億820万ドル（約341億円）で売却していた。

Core Scientificの方向転換は、業界でユニークなものではない。IREN、TeraWulf、Bitfarms、CleanSpark、Hive Digitalはすべて、電力インフラの大部分をAIおよびハイパフォーマンスコンピューティングに移行したか、移行しつつある。CoinSharesのセクターアナリストは、2026年末までに、主要なコロケーション契約を締結したマイナーにとって、AIとHPCが収益の約70%を占めると予想している。この数字は、AIコロケーションが現在収益の83セント以上を生み出しているCore Scientificにとっては、すでに事実上真実である。

しかし、Core Scientificの移行の規模とスピードは際立っている。2024年に最初に署名され、その後複数回拡大されたCoreWeaveとの既存の590メガワットの契約は、AMDの契約がさらに140億ドルを上乗せする前に、すでに12年間で102億ドル（約1兆6728億円）の収益を予測していた。元ビットコインマイナーで、これに匹敵する規模の契約収益パイプラインを蓄積した企業は他にない。

■AMDのインフラ投資はAI GPUの競争環境を変えるか？

AMDは、収益ベースでAI GPU市場シェアの約5〜7%を占めているのに対し、NVIDIAは約85%を占めている。この格差は現実のものであり、その原因は十分に文書化されている。NVIDIAのCUDAプラットフォームには約590万人の登録開発者がおり、18年間にわたって蓄積されたライブラリがあり、すべての主要な機械学習フレームワークと深く統合されている。競合するGPUスタックの比較によると、ROCmは7.xバージョンで劇的な改善を遂げたにもかかわらず、トレーニングワークロードでは依然としてCUDAに20〜30%遅れをとっており、展開にはより多くのエンジニアリングの専門知識を必要とする。

Core Scientificとの契約は、ソフトウェアの格差を解決するものではない。それがもたらすのは、AMDのインフラがデフォルトとなる物理層を作り出すことである。2027年以降にAMDのハードウェア上で大規模なAI推論ワークロードを実行したい顧客は、AMDの特定の電力および冷却要件に合わせてすでに設計された、専用の目的別施設を見つけることになる。NVIDIAの顧客定着への道は、CUDA開発者エコシステムを通っている。この契約が示すように、AMDの道は建物自体を通っているのだ。

「CORZは、HPCデータセンター容量の急成長かつ高需要の環境になると私たちが予想する中で、ビットコインマイナーの中で先行者です」と、あるアナリストはSEC提出書類に引用された2024年の解説で指摘している。AMDとの提携は、その先行者としての地位を、主要なチップメーカーとの直接的な関係へと拡大するものである。これは、暗号資産からAIへの移行において、Core Scientificの同業他社のどれもまだ確保していないことである。

■この契約はAIチップの購入者にどのような影響を与えるか？

AI展開のためにAMD Instinctハードウェアを評価している企業やクラウドプロバイダーにとって、Core Scientificとの契約は、AMDが大規模な顧客のコミットメントをサポートするために、シリコンだけでなくインフラ層にもコミットしていることを示している。2027年に100メガワット以上のAMDコンピュートブロックへの予測可能なアクセスを望む顧客は、評価すべき名前の挙がったオペレーターと名前の挙がった拠点を持つことになった。この具体性により、NVIDIAのH100の可用性がより予測可能であった時期に、一部のエンタープライズバイヤーがAMDのエコシステムにコミットすることを躊躇させていた計画上のリスクが軽減される。

この契約はまた、NVIDIAのインフラ戦略に対する競争のハードルを上げる。NVIDIAはデータセンターを所有またはリースしていない。その力は、CUDAソフトウェアエコシステムと、独自の施設を建設するハイパースケーラーやクラウドプロバイダーとの関係から来ている。AMDは現在、チップメーカーが異なる方法で競争できることに賭けている。鉄道がルートを制御するように、コンピュート展開の物理的な目的地を制御することによってである。

■注目ポイントQ&A

●Core Scientificとはどのような企業ですか？なぜAMDは従来のデータセンター事業者ではなく同社と提携したのですか？

Core Scientific（NASDAQ: CORZ）は、高密度のAIデータセンターインフラのプロバイダーへと事業を転換した元ビットコインマイニング企業です。2022年12月に連邦破産法第11条の適用を申請し、2024年1月に再建企業として再出発する前は、北米最大級のビットコインマイニング施設を運営していました。AMDにとって魅力的だったのは、同社がマイニングのために構築したインフラ（変電所、送電網への接続、光ファイバー、米国複数の州にまたがる広大な土地）であり、これらはすべてAIデータセンターが必要とするものと同じです。VanEck ResearchのビットコインマイナーAIインフラ評価フレームワークに文書化されているように、同等の容量をゼロから構築（グリーンフィールド）するにはメガワットあたり約1000万〜1200万ドルかかりますが、Core Scientificの既存の拠点インフラはメガワットあたり300万〜400万ドルで転換でき、両社にとって新規建設よりも大きな経済的優位性をもたらします。

●AMDのROCmソフトウェアスタックはNVIDIAのCUDAとどう違いますか？また、それがこの契約においてなぜ重要なのですか？

CUDAはNVIDIAのプロプライエタリなGPUコンピューティングプラットフォームであり、クローズドソースで、約590万人の登録開発者と18年間にわたって蓄積されたライブラリを持っています。ROCmはAMDのオープンソースの代替品であり、HIP（Heterogeneous Interface for Portability）API上に構築されています。大規模なAIモデルのトレーニングにおいて、ROCmは依然としてCUDAに約20〜30%のパフォーマンスの遅れをとっています。しかし、すでにトレーニングされたモデルを実行して出力を生成する推論ワークロードにおいては、2026年4月のMLPerf Inference 6.0ベンチマークで、AMDのInstinct MI355Xはその差を1桁台まで縮めました。Core ScientificとAMDの契約は、AMDの価格性能比が最も競争力を持つ推論およびクラウドプロバイダーの展開を中心に構成されています。AMDは、顧客がAMDハードウェアを使用することでのみアクセスできるインフラを構築することで、CUDAのソフトウェアエコシステムの定着力と同等の定着力を生み出すことに賭けています。

●Core Scientificは四半期で10億ドル以上の損失を計上していますが、この契約は投資家にとって何を意味しますか？

Core Scientificの2026年第2四半期における11億5500万ドルの純損失は、ほぼすべて非現金（マイニング資産の評価損と新規建設の減価償却費）です。同社の稼働中のコロケーション事業は、第2四半期に1億3670万ドルの収益を生み出しました。これは、1年前のAIコロケーションからの収益1060万ドルの12倍以上です。18億ドルの流動性と、CoreWeaveおよびAMDとの契約（さらに最大2.5ギガワットのAMDのオプション）全体で240億ドルの総契約収益があるため、2027年以降の現金創出の状況は、見出しの純損失の数字とは構造的に異なって見えます。主なリスクは実行力です。単一の四半期における7億9750万ドルの設備投資は、契約が約束する収益に転換するために、納期の長い電気設備の完璧な納入と建設マイルストーンを必要とする建設ペースを反映しています。

●140億ドルという数字は保証された収益ですか、それとも予測ですか？

140億ドルは「潜在的な基本契約収益」を表しています。これは、契約されたすべての容量が提供され、すべてのリースが全期間にわたって実行されると仮定した場合に、AMDとNeocloudが15年間の基本契約期間にわたって支払う義務があるリース支払いの総額です。これはCore Scientificがすぐに認識する収益ではなく、容量が構築され、稼働し、請求されるにつれて、15年間にわたって流入します。年2.5%のエスカレーター（価格改定条項）は、契約の後半の年が前半の年よりも名目ベースで価値が高いことを意味します。Core Scientificの2026年第2四半期の決算発表で確認されたように、AMDが合計2.5ギガワットに拡大するオプションを行使した場合、140億ドルの基本額の上にさらに別の層の契約収益が追加されることになります。

元記事: AMD Secures AI Data Center Capacity From Core Scientific in $14B Power Play