Metaのフェンタニル規制が出産体験談を誤削除、監督委員会が正式調査を開始

Instagramで出産時のフェンタニル投与について語る動画を投稿すると、アカウントがペナルティを受ける可能性がある。病院で臨床的に投与されたものであり、Metaのポリシーで明示的に許可されているにもかかわらず、複数回の審査を経て削除される事態が発生している。2026年2月に起きたこの事例を受け、Metaの監督委員会（Oversight Board）は本日、妊婦や母子保健コンテンツクリエイターに対する薬物ポリシーの適用に構造的な欠陥がないか、正式な調査を開始したと発表した。

■密売人向けのフェンタニル規制に巻き込まれる分娩室

2026年2月、あるInstagramユーザーが、妊娠中の吐き気や嘔吐を抑えるために処方された複数の薬の体験談を動画で投稿した。この動画は、それぞれの薬が自身にどのような影響を与えたかを示すためにミームや短いクリップを用いたもので、分娩中にフェンタニルを投与された体験も含まれていた。彼女はそれが臨床的に投与されたものであることを明記した上で、それだけでは十分な効果が得られず、最終的に硬膜外麻酔によって十分な痛みの緩和が得られたと記していた。

Metaの自動検出システムはこの投稿にフラグを立てた。その後、人間による審査が複数回行われたが、審査担当者は毎回プラットフォームの「制限されたグッズとサービス」コミュニティ規定に基づいて削除を支持した。この規定は、フェンタニル、コカイン、ヘロインなどを明示的に含む「高リスク薬物」の個人的な使用を認めるコンテンツを禁止している。Metaはさらにアカウントにストライク（違反点数）を付与し、期間限定の機能制限を課した。ユーザーが内部で異議申し立てを行った際にも、Metaはこの決定を維持した。

この事例の標準的な説明に埋もれがちな詳細こそが、最も重要なポイントである。Metaの明文化されたポリシーには、まさにこのような状況に対する例外がすでに設けられていたのだ。処方薬の使用を認めるコンテンツは「制限されたグッズとサービス」規定の下で許可されており、単に18歳以上のユーザーに制限され、アルゴリズムによる他者への推奨の対象外となるだけである。この女性が説明した病院でのフェンタニルは、臨床的に投与された処方薬であった。例外規定は彼女のケースをカバーしていたが、執行システムはそれを適用しなかったのである。

■ポリシーに存在する例外を適用しないシステム

Metaのポリシーに書かれていることと、実際の執行システムが行うことの間のギャップは、偶然の見落としではない。これは、大規模なコンテンツモデレーションが機能する仕組みがもたらす構造的な結果である。オピオイド危機に関する議会からの圧力に応じ、Metaが高リスク薬物のリストにフェンタニルを追加した際、同社はフェンタニルの使用に言及するあらゆる投稿にフラグを立てるよう検出システムを調整した。この調整は違法薬物のプロモーションの捕捉率を最大化する一方で、臨床的な言及も捕捉してしまう。

アルゴリズムの失敗以上に重大なのは、人間による審査の失敗である。Metaのモデレーターによる複数回の審査は、同社のポリシーを読めば問題ないと判断されるはずの投稿の削除を支持した。監督委員会の2023年の年次報告書によると、委員会の注意を引いたケースの3分の2近くで、Metaは初期のモデレーション決定を覆している。この数字は、境界線上にある健康関連コンテンツに対するMetaの第一線および控訴審査プロセスの信頼性に深刻な疑問を投げかけるものだ。今回の妊娠中の薬物に関するケースは、この統計に具体的なメカニズムを付け加えた。フェンタニルに敏感な枠組みを適用するモデレーターには、臨床や処方の例外を探す明確な指示が与えられていない。また、2023年のケタミン療法のケースで委員会が明確化を推奨したにもかかわらず、「監督された医療環境」を定義するポリシーの文言は明確化されていない。

ユーザーが監督委員会にエスカレーションして初めて、Metaは方針を転換した。このステップを踏むには、委員会の存在を知り、別途の異議申し立てプロセスをナビゲートする必要がある。同社は削除が誤りであったことを認め、大人限定の可視性と推奨なしのフラグを付けて投稿を復元し、アカウントストライクを取り消した。

■監督委員会がケースの終了を拒否した理由

Metaの訂正にもかかわらず、監督委員会はこの妊娠のケースを解決済みとして扱うことを拒否した。委員会は、「このようなコンテンツに関するMetaのポリシーと執行慣行、およびMetaのプラットフォーム上で女性がリプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）や母子保健の情報を共有する能力への影響」を調査するため、ケースをオープンにしたままにすると発表した。

委員会は特に4つの質問についてパブリックコメントを求めている。年齢制限と推奨制限が健康情報へのアクセスに与える影響、リプロダクティブ・ヘルスおよび母子保健コンテンツに対する過剰執行の蔓延とより広範な結果、出産などの文書化された臨床的文脈でフェンタニルのような高リスク物質への言及が現れた場合のMetaの扱い方、そして審査や異議申し立ての過程でアカウントがペナルティを受けたユーザーに対する公平性と適正手続きを確保する方法である。

3つ目の質問は、委員会が構造的な問題を理解していることを示している。現在のポリシーを修正すべきかどうかではなく、執行システムがすでに存在するポリシーを適用しているかどうかを問うているのだ。

■1つのケースの背後にある200のアカウント

決定を覆して終了するのではなく、本格的な調査に投資するという委員会の決定は、文書化されたパターンへの認識を反映している。ジェンダー、健康、正義に関するコンテンツのデジタル検閲を追跡する組織であるRepro Uncensoredは、2025年だけでリプロダクティブ・ヘルスやセクシュアル・ヘルスに関するコンテンツに影響を与えるアカウント削除、シャドウバン、厳しい制限のインシデントを210件以上記録した（前年は81件）。2025年12月にThe Guardianとの共同調査で共有されたこの追跡データは、中絶が合法な国の中絶ヘルプラインや、アジア、ラテンアメリカ、中東のクィア向け医療提供者など、50以上の組織が影響を受けたことを文書化している。

Repro Uncensoredのエグゼクティブディレクター兼創設者であるMartha Dimitratouは、2025年後半の削除の波を、Metaのプラットフォームで観察した「最大の検閲の波の一つ」と表現した。Metaはこれに反論し、「当社のプラットフォーム上のすべての組織と個人は同じルールの対象であり、グループの所属やアドボカシーに基づく執行の主張は根拠がない」と述べた。

しかし、以前のエピソードに対する同社自身の対応は、このパターンを反証するどころか補強している。2025年1月にオンライン中絶サービス提供者であるAid AccessのInstagram投稿がぼかされたりアクセス不能になったりした際、MetaはThe New York Timesに対し、それらの削除の一部が「過剰執行（overenforcement）」であったことを認めた。2026年2月に病院での出産を語る母親に起きたことも、同じ「過剰執行」という言葉で説明できる。ポリシーのテキストと執行の現実との間のギャップは埋まっていない。

監督委員会は2023年にすでに根本的な問題を指摘していた。子宮頸管粘液や排卵に関する教育的投稿（これらも誤って削除された）を含むケースの略式決定において、委員会は執行の誤りが「女性のリプロダクティブ・ヘルスに関する不可欠で、しばしば見つけにくい情報へのアクセス」を妨げていると結論づけた。また、2023年のケタミン療法のケースに関する裁定では、Metaの薬物執行ポリシーが「一貫性なく執行されている可能性がある」と指摘し、執行慣行の監査を推奨したが、Metaはこの推奨を完全には実施しなかった。

今回の妊娠中の薬物に関するケースも、その未解決の領域に位置している。

■委員会の決定の仕組みと、できないこと

監督委員会は、ケース 2026-045-IG-UA で問題となっている特定のコンテンツについて拘束力のある決定を下すことができる。つまり、コンプライアンスが法律に違反しない限り、委員会が投稿自体について下した裁定にMetaは従う義務がある。委員会はまた、ポリシー推奨を発行することもできる。これに拘束力はないが、Metaは60日以内に正式な回答を行うことが義務付けられている。

このケースにおけるポリシー推奨は、妊娠や分娩における臨床的な薬物への言及に対する明示的なコンテンツ保護の作成、2023年に委員会が推奨した「監督された医療環境」という文言の明確化、健康コンテンツの境界例に対するより強力なモデレーター向けガイダンスの確立、そしてアカウントが不当にペナルティを受けたユーザーのためのよりアクセスしやすい適正手続き経路の構築をMetaに促す可能性がある。

委員会にできないのは、投稿が取り下げられた2月からMetaが決定を覆すまでの間にユーザーが経験した数ヶ月間のコンテンツ削除に遡及的に対処することである。ユーザーが自分の経験を共有できるかどうかは、委員会の異議申し立て経路が存在することを知っているかどうかにかかっていたため、このギャップ自体がケースを調査する価値のあるものにしている。

ケース 2026-045-IG-UA に関するパブリックコメントは、太平洋時間2026年8月11日（火）午後11時59分（日本時間8月12日午後3時59分）まで受け付けており、匿名で提出できる。委員会は特に、医療専門家、母子保健の擁護者、デジタル権利組織、および影響を受けたユーザーからの意見を歓迎している。

■Instagramの薬物規制が病院での出産について見落としていること

Metaのフェンタニル規制は、特定の脅威に対処するために構築された。それは、不正に製造されたフェンタニルが偽造薬に含まれ、Instagramのメッセージングチャネルを通じて、時には未成年者を含む買い手に販売されるという脅威である。その脅威は現実のものである。DEA（麻薬取締局）の2022年の分析では、フェンタニルが混入された偽造処方薬の10錠中6錠に致死量の可能性がある用量が含まれていることが判明した。フェンタニル検出を強化するようMetaに求める議会の圧力は2024年に大幅に強まり、下院議員らは同社に対し「Metaが任務を果たしていないことを継続的に懸念している」と伝えた。

その圧力に対する執行の対応として、文脈に関係なく薬物の名前を捕捉するように調整された検出システムが生み出された。この調整は、違法な販売コンテンツを捕捉するかもしれないが、同時に分娩中に麻酔科医が何を投与したかという母親の説明も捕捉してしまう可能性がある。処方薬に対するポリシーの例外は存在する。しかし、2026年2月の削除時点において、検出と審査のパイプラインはそれを確実に見つけ出せていなかった。

術後の疼痛管理、依存症からの回復、精神科治療、産科ケアなど、臨床的な医療体験を共有するユーザーにとって、執行の失敗が意図的であるかどうかに関わらず、実質的な影響は同じである。コンテンツは消え、アカウントはストライクを受け、異議申し立てプロセスは訂正経路に到達するまでに複数のステップと専門知識を要求するのである。

■注目ポイントQ&A

●Metaのポリシーがすでに妊娠や分娩時の薬物に関する投稿を許可しているのなら、なぜ今回の投稿は削除されたのですか？

Metaの「制限されたグッズとサービス」コミュニティ規定には、処方薬の使用を認めるコンテンツに対する例外が含まれています。これは大人限定の可視性を要求し、アルゴリズムによる推奨から投稿を除外しますが、コンテンツ自体を禁止するものではありません。2026年2月の削除は、自動検出システムが処方薬使用の例外を適用せずにフェンタニルへの言及にフラグを立て、複数回の人間による審査でもそのエラーが修正されなかったために発生しました。監督委員会の核心的な疑問は、Metaの執行インフラが、臨床的および医療的コンテンツに対して自社の既存の例外を適用することに構造的に失敗しているのではないかという点です。

●監督委員会は実際にMetaに何を要求できるのですか？

委員会は、ケース 2026-045-IG-UA で問題となっている特定の投稿について拘束力のある決定を下すことができ、コンプライアンスが法律に違反しない限り、Metaはそれを実施しなければなりません。また、拘束力のないポリシー推奨を発行することもでき、Metaはこれに対して60日以内に正式に回答する義務があります。過去の委員会の推奨（薬物執行慣行の監査や「監督された医療環境」の定義の明確化を求めた2023年の要求など）は、Metaによって完全には実施されませんでした。

●Metaのプラットフォームにおける母子保健およびリプロダクティブ・ヘルスコンテンツの過剰執行はどの程度蔓延していますか？

ジェンダーや健康に関するコンテンツのデジタル検閲を監視するNGOであるRepro Uncensoredは、2025年にリプロダクティブ・ヘルスやセクシュアル・ヘルスのアカウントに対するアカウント削除、シャドウバン、厳しい制限のインシデントを210件以上追跡しました（2024年は81件）。この数字は、2025年12月に発表されたThe Guardianとの共同調査で文書化されています。関連するサービスが完全に合法である国で活動するプロバイダーを含め、50以上の組織が影響を受けました。2026年3月には、600人以上の女性の健康に関するリーダーたちが、ソーシャルメディアプラットフォームが月経、生殖能力、閉経に関する正確な医療コンテンツをアダルトまたは不適切なコンテンツとして構造的に誤分類していると公に警告を発しています。

●このケースに関するパブリックコメントはどのように提出すればよいですか？また、誰が提出すべきですか？

ケース 2026-045-IG-UA に関するコメントは、太平洋時間2026年8月11日（火）午後11時59分（日本時間8月12日午後3時59分）まで、監督委員会のウェブサイトから匿名で提出できます。委員会は特に、医療専門家、母子保健の擁護者、デジタル権利組織、および同様のコンテンツ削除を経験したユーザーからの意見を求めています。委員会からMetaへのポリシー推奨は部分的にパブリックコメントから導き出されるため、具体的なポリシー推奨を提案するコメントは、委員会の審議において特に重要視されます。

元記事: Meta’s Fentanyl Rules Are Deleting Birth Stories. An Official Inquiry Starts Today