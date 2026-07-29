28日のNY株式市場はまちまち　原油急落と好決算でダウ上昇も半導体株に売り　スペースXは反発

28日の米株式市場では、原油価格の下落と好調な企業決算を背景に大半の銘柄が上昇した。一方、半導体株は引き続き下落した。

ダウ工業株30種平均は1.10%上昇し、S&P500種株価指数は0.28%上昇した。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は0.22%下落した。ソフトウエア株が上昇したものの、半導体株の続落を補いきれなかった。

ホルムズ海峡周辺で米国とイランの敵対行為が起きていないことを受け、原油価格は一段と下落した。国際指標である北海ブレント原油は5%近く下落し、1バレル82ドルを下回った。1週間足らず前には100ドルを付けていた。米国指標のウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）も同時点で4.44%下落し、1バレル79ドルを下回る水準で推移した。

新たな報道によると、湾岸諸国は、支払いが任意であることを条件に、ホルムズ海峡を通過する船舶からイランが料金を徴収できるようにする提案を支持している。

ロイター通信は、海峡の対岸を管轄するオマーンがこの計画について他の湾岸諸国の支持を取り付けたと詳しく報じた。関係国間の交渉は継続しているもようである。

この提案は、マラッカ海峡で導入されている仕組みに類似する。インドネシア、マレーシア、シンガポールは、環境保護や捜索・救難活動などに充てるため、船舶に任意の拠出を求めている。

この日の取引ではアップルが注目を集めた。株価が一時342.89ドルまで上昇し、時価総額は初めて5兆ドルを超えた。ロイター通信によると、高値時点の時価総額は5兆360億ドルで、5兆ドルに達した企業としてはエヌビディアに続く2社目となった。

アップルは、ここ数週間にわたり下落しているエヌビディアを抜き、世界で最も時価総額の大きい企業となった。エヌビディア株は、半導体セクター全体の売りが広がる中で下落している。

アップルは30日に決算を発表する予定である。世界的な半導体不足の影響について説明するとみられている。半導体不足を受け、同社は6月に製品価格を引き上げていた。

スペースXは序盤の下げから切り返し、この日の取引を前日比2.56%高の116.41ドルで終えた。一時107.01ドルまで下げ、IPO価格の135ドルを約21%下回った。終値でもIPO価格を13.8%下回り、6月16日に付けた最高値225.64ドルからは100ドル超安い水準にある。