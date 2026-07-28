Google Classroom、1億5000万人以上のユーザー向けに役割別ホームページを展開

Googleは本日、Google Classroomのホームページを刷新し、教師、生徒、管理者の役割に応じた動的なダッシュボードの展開を開始した。1億5000万人以上の登録ユーザーに対し、1〜3日以内に新しい画面が表示されるようになる。IT管理者の設定によっては一部のAI機能の表示が異なるため、展開前に管理コンソールでの設定確認が推奨される。

■タイル表示からコマンドセンターへ：教師向けの新しい画面

Googleは本日、Google Classroomのホームページを刷新する。過去12年間にわたって提供されてきた静的なクラスカードのグリッド表示に代わり、ログインするユーザー（教師、生徒、管理者）に応じて3つの全く異なる画面を表示する動的なダッシュボードが導入される。世界で最も広く導入されている学習プラットフォームの1つである同サービスの1億5000万人以上の登録ユーザーにとって、アプリを開いたときの最初の画面が1〜3日以内に根本的に変わることになる。

この数字は決して誤差のようなものではない。Google Workspace for Educationは230の国と地域で1億7000万人以上の生徒と教育者に利用されており、現在世界中の3万4700以上の組織に導入されている。本日変更されるホームページは、彼らがアプリを開くたびに最初に目にする画面である。

現在表示される内容は、システム内でどのような役割を持っているか、そして多くのユーザーにとっては、学校のIT管理者がまだ確認していない可能性のある設定に完全に依存している。

過去12年間、Google Classroomはすべてのユーザーに同じ基本ビュー、つまりコースごとに1つのクラスカードが並ぶモザイク画面を表示してきた。25のクラスを管理する教師も、4つのクラスを受講する生徒も、基本的には同じグリッドを見ていた。本日の展開により、これが変わる。

今後数日以内にClassroomを開く教師には、4つのモジュールで構成されたダッシュボードが表示される。1つ目の「最近の期限（Recently Due）」は、提出待ちの課題があるすべてのアクティブなクラスから課題を集約し、過去7日間に期限を迎え、まだ採点が必要な課題を最大5つまで表示する。これにより、教師は各コースを個別にクリックする必要がなくなる。2つ目の「クラスのハイライト（Class highlights）」は、生徒の成績に関する分析データを提供し、採点ツールや生徒の作業ビューへの直接リンクを備えている。3つ目の「機能スポットライト（Feature spotlight）」は、AIツール、ビデオアクティビティ、練習セット、Read Alongへのクイックアクセスを提供する。4つ目は、アクティブなコースカードを表示する標準的なクラスモジュールである。

この集約は、運用上の大きな変化である。このアップデート以前は、すべてのクラスで今週の課題を提出していない生徒を確認したい教師は、各コースに個別に移動する必要があった。新しいダッシュボードでは、ページが読み込まれた瞬間からその状況を単一のビューで把握できる。

2026年7月21日にこの再設計を発表したGoogle Workspace Updatesブログは、これを受動的な起動画面から、各ユーザーグループにとって「動的で一元化されたハブ」に近いものへの移行であると説明している。

■生徒向けには複数クラスを横断した期限表示を提供

生徒には、「登録済み（Enrolled）」というラベルの下に整理された、全く異なる画面が表示される。中央のモジュールである「まもなく期限（Due soon）」は、登録しているすべてのコースにおいて、今後7日以内に期限を迎える今後の課題を最大5つまで一箇所に表示する。各クラスを開く必要はない。

対象となる生徒には、さらに2つのモジュールが表示される。1つは、課題にカーソルを合わせると表示され、その課題のコンテキストに結びついた学習アクションのメニューを起動できる「Geminiで学習（Learn with Gemini）」である。もう1つは、教師が割り当てたAI搭載の学習リソース（GeminiノートブックやGemini Gemsなど）にアクセスできる「クラス学習ツール（Class learning tools）」である。これらが表示されるかどうかは生徒が対象要件を満たしているかどうかに依存するが、この点については、展開の発表の脚注に埋もれている変数に触れる必要がある。

■IT管理者の設定が機能表示を左右する

再設計されたホームページは自動的かつ普遍的に適用される。管理者がこれを無効にする設定はなく、エンドユーザーがオフにするトグルもない。しかし、Googleが公式ブログ記事で述べているように、「すべての機能とビューがすべてのユーザーに利用可能になるわけではない」。「利用資格は、ユーザーの役割、機能へのアクセス権、アカウントの種類、および設定によって決定される」としている。

この実質的な影響は大きい。生徒ビューの「Geminiで学習」や教師の「機能スポットライト」内のAIツールリンクなど、Geminiを活用したモジュールは、管理者が関連サービスを有効にしている組織部門（OU）にユーザーのアカウントが属している場合にのみ表示される。具体的には、ClassroomのGemini、Geminiアプリ、Geminiノートブックは、それぞれGoogle管理コンソールに独自のトグルを持っており、新しいホームページに対応するモジュールを表示するには、OUレベルでそれぞれを有効にする必要がある。

Google Workspaceの管理階層は次のように機能する。すべてのユーザーは単一の組織部門に属し、ドメインのIT管理者が構成するそのOUの設定によって、そのユーザーに対してどのアクティブなサービスが有効になるかが決定される。ある学校の教師が新しいホームページを開くと、AI支援ツールのフルセットが表示されるかもしれない。同じ「教師」の役割ラベルを持ちながら管理者設定が異なる別の学校の教師には、ベースラインのモジュールのみが表示され、インターフェース自体からは何かが欠けていることは一切示されない。

学校のIT管理者にとって、これは展開が完全に受動的なものではないことを意味する。ホームページのアップデートがユーザーに波及する前に、管理コンソールで現在のGeminiの有効/無効設定を確認することが、本記事が推奨できる実践的なステップである。組織部門ごとにClassroomのGeminiへのアクセス、Geminiアプリへのアクセス、Geminiノートブックへのアクセスを制御するオプションは、引き続き管理コンソールで利用できる。

■Google Classroomはどのように役割を判定するのか

役割ベースのダッシュボードの背後には、2層のシステムがある。第1層はClassroomの役割そのものである。Google Classroomは、各コースとの関係、具体的にはそのアカウントが特定のクラスでインストラクターとして登録されているか、学習者として登録されているかに基づいて、ユーザーが教師か生徒かを判定する。両方の役割を同時に持つユーザー（例えば、専門能力開発コースを受講している教師など）の場合、ホームページはアクティブなクラス全体で最も頻繁に実行する役割をデフォルトとする。ホームページの右上にあるトグル（「指導（Teaching）」、「登録済み（Enrolled）」、または「管理者（Admin）」のラベルを表示）により、ビューを瞬時に切り替えることができ、Classroomは次回のアクセス時に最後に使用したビューを記憶している。

第2層はWorkspaceの組織部門（OU）である。これは、特定の役割ビュー内での機能の可用性を制御する変数である。クラスのメンバーシップによって自動的に決定される役割そのものとは異なり、OU層は管理者によって設定され、それを探すように指示されていないエンドユーザーには見えない。その結果、異なる学校の2人の教師がそれぞれの新しい「指導」ダッシュボードを見た場合、それぞれの管理コンソールでの決定、特にどのGeminiサービスが有効になっているかに応じて、異なるモジュールのセットが表示される可能性がある。

新しいホームページのモジュールはすべて、上下の矢印で折りたたむことができる。Classroomはこれらの設定を保存するため、教師が折りたたんだモジュールは次回の訪問時も折りたたまれたままになる。現在のコンテンツがないモジュール（例えば、7日以内に期限を迎える課題がない場合の「まもなく期限」パネルなど）は、空白を表示するのではなく自動的に非表示になる。

■管理者向けには学校全体の分析データを提供

学校のリーダーやIT管理者が利用できる管理者ビューは、Classroomがこれまでホームページで提供してきたものとは最も大きく異なる。Classroomを読み込んだ管理者には、組織全体の最上位のパフォーマンス指標（課題の完了率、平均成績、アクティブな生徒の割合）を示すモジュール「学校の分析（School analytics）」が表示される。「機能スポットライト」モジュールは、教育者のサポート、管理コンソールタスクの管理、スタッフとのツール共有のためのショートカットを提供する。「教育とClassroomの新機能（New in education and Classroom）」モジュールは、最近リリースされた機能を表示する。

以前は、学校全体の分析データにアクセスするには、管理コンソールに移動する必要があった。これらの数値をClassroomのホームページ自体に表示することで、このプラットフォームは単なるコース配信レイヤーではなく、管理ツールとして位置付けられる。

■Google Workspace全体の動向と市場での立ち位置

Classroomの再設計は、同じ週に発表された2つの主要なGoogle Workspaceホームページ刷新のうちの1つである。Googleはまた、ウェブ上のGoogle Meetのホームページ刷新も発表しており、会議のアジェンダ、メモ、録画、文字起こしを中央のビューに統合する。この展開も2026年7月21日に開始されている。

共通しているのは、静的なランディングページを、役割やコンテキストを認識するハブに置き換えることである。Googleは、Gemini AI機能を別個のアドオンとして扱うのではなく、日常のワークフローに組み込むために、2025年から2026年にかけてWorkspace全体でこのパターンを実行してきた。

ホームページの再設計自体は、2026年1月にロンドンで開催されたBETT 2026カンファレンスで公に発表された。そこでは、Classroom内での音声およびビデオ録音、課題の学習基準タグ付け、Geminiと連携したClassroomアプリのプレビューも行われた。

Google Classroomは、プラットフォームを使用している組織数で測定されるセグメントにおいて、世界の学習管理システム（LMS）市場の約9.36%を占め、LinkedIn Learning（10.42%）に次ぐ2位につけている。この数字は、純粋なユーザー数とは別のものである。登録ユーザー数ではMoodleが世界をリードしており（5億人以上）、Canvasは北米の高等教育登録者数の約50%を握っている。Google Classroomの強みはK-12（幼稚園から高校まで）に集中しており、Google Workspaceとの無料バンドルにより、有料のLMSプラットフォームが同じ価格帯では太刀打ちできない構造的な優位性を持っている。

このバンドルモデルは、ホームページの再設計が無料である理由でもある。このアップデートは、すべてのGoogle Workspaceカスタマー、Workspace Individualサブスクライバー、および無料の個人用Googleアカウントのユーザーが利用でき、基本ダッシュボードに階層制限はない。

■今すぐすべきこと

ほとんどのユーザーにとって、アクションは不要である。新しいホームページは、本日の展開から1〜3日以内に自動的に表示される。

特にIT管理者については、ホームページがユーザーに届く前に、管理コンソールでGeminiサービスの設定を確認してほしい。組織部門レベルでClassroomのGemini、Geminiアプリ、Geminiノートブックが有効になっているか無効になっているかによって、教師と生徒が新しいホームページで目にするモジュールが決まる。各サービスのコントロールは独立しており、OUごとに個別に有効または無効にする必要がある。

Googleは、役割ごとにすべてのモジュールを解説する「Classroomのホームページを操作する（Navigate your Classroom Homepage）」というタイトルのヘルプセンターガイドを公開している。

■注目ポイントQ&A

●新しいGoogle Classroomのホームページとは何ですか？

Googleは、従来の静的なクラスカードのグリッドを、役割固有のダッシュボードに置き換える再設計されたホームページを展開しています。教師には、統合された採点キュー、生徒のパフォーマンス分析、および機能発見パネルが表示されます。生徒には、登録しているすべてのクラスの今後の期限が1つのビューに表示されます。管理者には、学校全体の分析と管理ショートカットが表示されます。すべてのユーザーは不要なモジュールを折りたたむことができ、Classroomはセッション間でその設定を記憶します。

●新しいGoogle Classroomで「指導」ビューと「登録済み」ビューを切り替えるにはどうすればよいですか？

アカウントが複数の役割を持っている場合（例えば、専門能力開発コースを受講している教師であり、生徒としても登録されている場合など）、新しいホームページの右上に利用可能なビュー（指導、登録済み、または管理者）を示すトグルが表示されます。いずれかのビューのラベルをクリックすると切り替わります。Classroomは最も頻繁に使用する役割をデフォルトとし、最後に使用したビューに戻ります。

●すべての教師に同じ新しいダッシュボードが表示されますか？

いいえ。ダッシュボードの役割固有のレイアウトはすべての教師で統一されていますが、実際にどのモジュールが表示されるかは、Google管理コンソールにおける学校の組織部門（OU）の設定という2つ目の変数に依存します。「機能スポットライト」のAIツールリンクや生徒ビューの学習ツールなど、Geminiを活用した機能は、管理者があなたのOUに対してClassroomのGemini、Geminiアプリ、またはGeminiノートブックを有効にしている場合にのみ表示されます。これらのサービスがオフになっている学校の教師には、ベースラインのモジュールのみが表示され、インターフェースから違いを説明するプロンプトは表示されません。IT管理者の場合、展開がユーザーに届く前にGeminiの設定を確認することが、今すぐできる最も実用的なステップです。

●新しいホームページは、Google Classroomが生徒のデータを保存または使用する方法に影響しますか？

いいえ。ホームページの再設計はUIの変更であり、Classroomに関するGoogleのデータプラクティスを変更するものではありません。Googleは、Classroomを含むGoogle Workspace for Educationのコアサービスには広告が含まれず、生徒の情報が第三者に販売されたり広告のターゲティングに使用されたりすることはなく、Workspace for EducationのデータがAIモデルのトレーニングに使用されることもないとしています。この再設計は、Classroomにすでに存在するデータ（課題の完了、生徒のパフォーマンス）をより見やすい場所に表示するだけであり、収集される内容や保存方法を変更するものではありません。

元記事: Google Classroom Rolls Out Role-Aware Homepage to More Than 150 Million Users