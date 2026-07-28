Nvidia、OpenAIのオハイオAI拠点に約2500億ドルの資金調達保証を協議か

Nvidiaが、OpenAIがオハイオ州に計画している巨大AIキャンパスを確保できるよう、約2500億ドル（約41兆円、1ドル=164円換算）の資金調達保証を交渉していると報じられている。OpenAIは投資適格格付けを持たず、通常の債券市場では必要な長期資金に事実上アクセスできないとされる。交渉は初期段階にあり、決裂したり内容が大きく変わったりする可能性もあるが、成立すればNvidiaは自社製品の有力顧客を支える「最後の貸手」として巨額の偶発債務を負うことになる。

■債務市場が「ノー」を突きつけたOpenAIの現状

Nvidiaは、従来の貸手が融資に応じない顧客のリース契約を保証するという、半導体メーカーとして前例のない交渉を行っている。The Wall Street Journalが2026年7月26日に報じたところによると、NvidiaはOpenAIがオハイオ州パイクトンに計画している10ギガワットのAIキャンパスを確保できるよう、約2500億ドル（約41兆円、1ドル=164円換算）の資金調達保証について交渉中だという。この額は欧州の多くの国の年間GDPを上回る規模であり、Nvidiaにとっては収益として計上できず、株式保有による値上がり益で相殺することもできない偶発債務を抱えることを意味する。BloombergとReutersも同じ週末にこの報道内容を確認した。

報道で「保証」と呼ばれているものは、特定の金融上の仕組みを指す。OpenAIがパイクトンのキャンパスのリース料を支払えなくなったり、建設債務を返済できなくなったりした場合、Nvidiaが介入してその義務を肩代わりするというものだ。OpenAIは引き続き建物を利用し、Nvidiaが損失を引き受ける。このような取引が必要とされる理由は、OpenAIが2026年に約250億ドルの売上高を見込み、3000億ドルを超える評価額を得ているにもかかわらず、投資適格の信用格付けを持っていないためだ。その格付けがなければ、5000億ドル規模のキャンパスに必要な長期リースや建設債務の資金を通常の債券市場から調達することは事実上不可能である。Nvidiaの保証は、その代替手段となる。

世界で最も企業価値の高い半導体企業が、最も著名な顧客の「最後の貸手」として機能しなければならないという事実こそが、このニュースにおける最も重要なシグナルである。3つのメディアはいずれも、交渉は初期段階にあり、決裂したり内容が大きく変わったりする可能性があると指摘している。しかし、現在交渉されている構造は、見出しの数字だけでは分からないことを投資家、規制当局、競合他社に伝えている。それは、債務市場がOpenAIの財務状況を評価し、「ノー」を突きつけたということだ。

■冷戦時代のウラン工場がAI最大のキャンパス候補地に

交渉の中心となっているキャンパスは、オハイオ州パイク郡にある3700エーカーの連邦有地、すなわち旧ポーツマス・ガス拡散工場（Portsmouth Gaseous Diffusion Plant）の跡地にある。この施設は1954年に米国の核兵器用ウランの濃縮を開始し、2001年まで稼働していた。敷地の除染と解体は2011年から続いており、2026年3月の着工時点では完了していなかった。敷地内には六フッ化ウランの処理残渣、アスベスト、鉛が存在し、地下水汚染も確認されている。計画されている640エーカーのデータセンター用地は、敷地内の比較的汚染の少ない部分に位置している。

現在「PORTS Technology Campus」と名付けられたこの施設は、最終的に10ギガワットのデータセンター容量と、9.2ギガワットのオンサイト天然ガス発電設備を併設する構想だ。後者は、送電網への依存を避け、ほかの大規模データセンタープロジェクトを政治的に難しくしてきた電力料金負担を一般利用者に負わせないための、意図的な設計上の選択である。これとは別に、SB EnergyとAmerican Electric Power（AEP）Ohioによる42億ドルの契約により、オハイオ州南部の送電インフラが改良される予定だ。

規模の目安として、世界最大のデータセンター集積地である北バージニアの2025年時点の総容量は約5ギガワットだった。パイクトンのキャンパスが全面稼働すれば、その2倍の規模になる。それが、人口約2万8000人の郡にある、かつて汚染されていた単一の敷地に集中することになる。

ソフトバンクグループとその子会社であるSB Energyは、日米戦略的貿易投資協定に関連する二国間の枠組みの下で米国エネルギー省と提携し、2026年3月20日に同地で起工式を行った。クリス・ライト米エネルギー長官、ハワード・ラトニック商務長官、ダグ・バーガム内務長官が出席した。800メガワットの容量を整備するフェーズ1には、SB Energyが約100億ドルを投じる必要があると見込まれており、2028年頃の完成を目指している。10ギガワットのキャンパス全体は、2020年代末までの完成を目標としている。

ソフトバンクグループの孫正義CEOは起工式で、キャンパスは送電網から電力を引き出すのではなく、自ら発電すると約束した。孫氏は「電気料金を守ることを、今ここで約束する」と述べた。ソフトバンクはまた、学校や医療インフラなど地域の公共資源に4000万ドルを寄付することも発表した。

■Nvidiaの保証は投資ではなく「債務」

報じられているNvidiaが交渉中の財務構造は、株式投資ではない。それは保証、つまり第三者が支払わない場合に代わって支払うという約束である。この違いは、Nvidiaの株主にとって財務上、実質的に重要な意味を持つ。

Nvidiaが2025年9月にOpenAIへの1000億ドルの投資意向書を発表した際、そのコミットメントはマイルストーンと連動していた。Nvidiaの資金は、1ギガワットずつ計算能力が稼働するのに合わせて提供される仕組みであり、OpenAIの事業が悪化した場合、Nvidiaは資金拠出を遅らせたり停止したりできた。その取り決めが停滞し、2026年2月に300億ドルの直接出資へ再構成された際も、Nvidiaは少なくとも将来の値上がり益を得られる可能性のある持ち分を保有していた。

オハイオ州のキャンパスに対する資金調達保証には、いずれの保護もない。Nvidiaはキャンパスを所有しない。OpenAIの売上高が伸びても、Nvidiaはその上昇分から利益を得られない。Nvidiaは潜在的な債務負担者として、OpenAIがデフォルト（債務不履行）に陥った場合には支払い義務を負う一方、デフォルトしなかった場合にも株式によるリターンを得ることはない。

提案されている保証は、OpenAIのリース債務と、その基礎となる建設債務をカバーすると報じられているが、データホールに設置されるNvidia製チップは明示的に対象外となっている。これとは別に、Nvidiaは最大3500億ドル相当のOpenAIによるチップ購入への融資についても協議していると報じられており、これは保証に加わる第2の別個の金融手段となる。

これら2つの仕組みを合わせると、協議中のNvidiaの財務的エクスポージャーは総額6000億ドルに達する。そしてそのすべてが、最終的には顧客がNvidia自身の製品を購入する能力を支えるためのものとなる。

■Nvidiaがリスクを取る理由：需要の囲い込み

Nvidiaの戦略的な狙いは明確だ。OpenAIによる10ギガワットのキャンパスの賃借を可能にする2500億ドルの保証が、別枠のチップ融資と組み合わされれば、Nvidiaは世界最大規模の計画中AIキャンパスにおける独占的な計算基盤の供給事業者として、今後10年近くにわたる需要を囲い込めることになる。

このキャンパスは、Nvidiaの現行世代のラックスケールAIアーキテクチャである「Vera Rubin」プラットフォームで稼働すると予想されている。各Vera Rubin NVL72ラックは、72基のRubin GPUと36基のVera CPUを単一の液冷式キャビネットに統合し、約190〜230キロワットの電力を消費する。キャンパス容量が10ギガワットの場合、パイクトンの施設全体に機器を設置するには、およそ4万3000〜5万2000台のラックが必要になる。現在のラック価格で計算すると、ハードウェアだけで数千億ドルに達し、報じられている3500億ドルのチップ融資額と整合する。

Nvidiaは、自社が製品を供給するAIエコシステムとの財務的な結びつきを計画的に深めてきた。PitchBookのデータによると、同社は2024年にAI企業を対象とする50件以上のベンチャー投資案件に参加し、2025年にはその件数を上回るペースで推移していた。オハイオ州の保証は、株式投資から偶発債務へと踏み込むことであり、財務的エクスポージャーの性質を大きく変えるものとなる。

■批判の声：Nvidiaのチップ需要は「循環」しているのか？

提案されている仕組みは、AIの「循環的資金調達問題」と呼ばれる問題を何カ月にもわたり記録してきたアナリストや投資家から、直ちに厳しい目を向けられている。

マイケル・バリー氏は、2026年7月24日のSubstackへの投稿でNvidiaの空売りポジションを開示し、それを拡大したことを明らかにした。保証に関する報道に対しては、Xで「また堂々巡りだ。NvidiaがChatGPTによる$NVDAチップへの2000億ドルの支出を保証する」と反応した。バリー氏の表現は、金額が報じられた2500億ドルではなく2000億ドルとなっている点ではやや不正確だったが、報道された取引の構造についての捉え方は正確だった。バリー氏は、Nvidiaと半導体セクター全体に対する弱気な見方の根拠として、国際決済銀行（BIS）の2026年年次報告書を引用している。同報告書は、AIインフラの資金調達の仕組みが、循環的な構造を通じてシステミックリスクをもたらすと警告していた。

Bernstein Researchのステイシー・ラスゴン氏は、Nvidiaが2025年9月にOpenAIとの1000億ドルの投資意向書を初めて発表した際、この問題を指摘していた。ラスゴン氏は投資家向けノートで、この取引は「明らかに『循環的』との懸念を強めるだろう」と書き、OpenAIへのコミットメントの規模について「これまでよりも、こうした懸念をはるかに強くあおる可能性が高い」と警告した。Wedbush Securitiesのマシュー・ブライソン氏も同様に、Nvidiaの行動は「循環的投資というテーマに真っ向から当てはまる」と評した。

2026年までに発表された分析では、AIサプライチェーン全体で8000億ドルを超える、こうした循環的な取り決めが特定された。NvidiaがOpenAIに投資し、OpenAIがOracleなどのクラウド事業者に数千億ドルを支出すると約束し、それらの事業者が契約を履行するためにNvidiaのGPUを購入する。そして、基礎となる同じ支出が複数の企業で同時に売上高や受注残として計上されるという構図だ。

批判者たちの中心的な主張は、この構造が見かけ上の需要を膨らませているというものだ。Nvidiaはチップの販売を売上高として計上する。OpenAIはデータセンターを、自社の売上高予測を支えるインフラとして扱う。Oracleは契約した計算処理の需要を受注残として計上する。根底では関連する当事者間を循環している同じ資金プールから、3社すべてが同時に成長を報告できる。2500億ドルの保証は、その循環性をさらに深めることになる。Nvidiaは単に顧客に投資するだけでなく、顧客自身の財務状況が悪化した場合でも、その顧客がNvidia製品を買い続けられるよう保証することになるからだ。

■擁護派の反論：この循環は「好循環」か？

この取り決めを擁護する人々は、循環性への批判は、資本集約的なインフラがどのように建設されるかという根本的な点を見落としていると主張する。

Anthropicのダリオ・アモデイCEOは、2025年12月7日のNew York Times DealBook Summitで、循環を擁護する主張を簡潔に示した。「一方のプレーヤーは資本を持ち、チップを販売しているため利害関係もある。もう一方のプレーヤーは適切な時期に売上を得られるとかなり確信しているが、手元に500億ドルを持っているわけではない。したがって、原則としてそこに不適切な点があるとは思わない」。資産運用会社Janus Hendersonは、一連のAI取引を、真に爆発的だと同社がみる計算需要に対応するため、供給事業者、建設事業者、顧客の利害を一致させる「好循環」と評している。

こうした構造を擁護する人々は、現在の状況を2001年のドットコムバブル期に起きたベンダーファイナンスの崩壊と区別する点を指摘する。当時はダークファイバーが地中で未使用のまま放置されていた。しかし、AI向けGPUの計算能力は現在、実際に利用されている。OpenAIの7億人を超える週間アクティブユーザーは、実際のチップ上で実際の推論処理を実行し、実際の売上を生み出している。2026年の予想売上高は250億ドルで、経営陣は2029〜2030年の黒字化を見込んでいる。

Nvidiaのデータセンター部門は2026年度に1937億ドルの売上高を計上した。この数字は、OpenAI関連のコミットメントだけではなく、多様な顧客基盤にわたる実際のエンドユーザー支出を反映している。同社は2027年度第1四半期だけで752億ドルのデータセンター売上高を計上した。年率換算では約3000億ドルのペースで、粗利益率は75％を超えている。この財務状況は、2001年にベンダーファイナンスによる債務を抱えて経営破綻したNortelやLucentの、はるかに弱い事業基盤とは明確に異なる。

それでも、この保証は、これまで株式に連動した投資であり、それぞれに値上がり益の可能性があったものを、金額が固定され、ヘッジできない偶発債務へと転換する。Nvidiaのバランスシートが2500億ドル規模のデフォルトを吸収できるほど強固かどうかは、Nvidiaの株主が評価する権利を持つ経営上の判断である。しかし、その判断材料は株主が評価できる形では公表されていない。

■Microsoftの影から抜け出すOpenAI

OpenAIにとって、この資金調達構造が実現すれば、ハイパースケーラーのパートナーへの依存を減らすための長年の取り組みにおいて、これまでで最も決定的な一歩となる。

同社は2026年4月27日にMicrosoftとの提携関係を再構築し、AzureをすべてのOpenAI製品の必須の提供基盤としていた独占条項を削除した。Microsoftは2032年までOpenAIの知的財産に対する非独占的ライセンスを保持し、OpenAI Group PBCの約27％を保有している。この持ち分は、新たな構造から算出される評価額では約1350億ドルに相当する。しかし、OpenAIは現在、Amazon Web Services、Google Cloud、そのほか任意のクラウド事業者を通じて製品を提供できる。

Microsoft、Amazon、Oracleから借りるのではなく、計算基盤を自ら保有することで、その独立性は完成する。テナントは、貸主による価格設定、容量配分、契約条件に依存する。運営事業者であれば、それらを自ら決められる。提案されている構造の下では、パイクトンのキャンパスは、OpenAIがテナントではなく運営事業者として直接管理する初のデータセンターとなる。

財務面で問題となるのは、OpenAIが2026年に約250億ドルの売上高に対して約140億ドルの損失を予測していることだ。営業利益率はマイナス約55％となる。報道で示された内部予測では、同社がキャッシュフロー黒字に転じるまでの2029年までに、累積損失が約1150億ドルに達すると見込まれている。OpenAIは2026年6月8日にSEC（米証券取引委員会）へ機密扱いのS-1登録届出書を提出し、早ければ2026年9月に、1兆ドルを超える評価額でのIPOを目指している。Nvidiaによる2500億ドルの偶発的な保証が実行されれば、その開示における重要な項目となるだろう。

■今後の展開

NvidiaもOpenAIも、報じられている協議について公式にはコメントしていない。Anthropic、Google、Microsoftもパイクトンの敷地についてラトニック商務長官と協議したと報じられている。これは、OpenAIが最有力のテナント候補だとしても、キャンパスが最終的に複数のテナントを受け入れる可能性を示唆している。そうなればOpenAIの実質的なコスト負担が軽減され、懐疑的な貸手にとっても、融資の妥当性が一段と高まることになる。

800メガワットを整備するフェーズ1は3月に着工しており、より広範な資金調達の結果にかかわらず、2026年後半までにはPORTSキャンパスで建設が進行している見込みだ。全面完成に必要な残りの9.2ギガワットは、2030年頃の完成を目標としている。

この規模になれば、独占禁止法と国家安全保障の両面から規制当局の監視を受けることは、ほぼ確実である。支配的な半導体供給事業者が、有力なAI研究開発企業に対して2500億ドルの資金調達保証を提供し、その保証が自社製チップを収容するインフラを対象とするとなれば、市場集中を巡る問題が生じる。米連邦取引委員会（FTC）と司法省（DOJ）がこれを審査すると予想される。エネルギー省による土地の賃貸と日米貿易枠組みの関与により、通常の独占禁止法上の手続きとは別に、国家安全保障上の審査も加わる。

報じられている通りに取引が成立すれば、AIインフラの経済構造を書き換え、新たな種類の金融リスクを生み出すことになる。それは、2500億ドルの偶発的エクスポージャーを負いながら、最大の顧客にとって「最後の保証人」にもなる半導体メーカーというリスクである。

■注目ポイントQ&A

●資金調達保証とは何ですか？ NvidiaがOpenAIに投資するのとはどう違うのですか？

資金調達保証とは、OpenAIがリース料や債務を支払えなくなった場合、Nvidiaが代わりに支払うことを約束するものです。株式投資とは異なり、Nvidiaはオハイオ州のキャンパスを所有せず、そこから生み出される利益を受け取ることもありません。OpenAIが支払い義務を果たせば、保証によるNvidiaの支出は発生しませんが、値上がり益も生じません。OpenAIがデフォルトに陥った場合、Nvidiaは最大2500億ドル規模の損失を負う可能性があります。これは投資ではなく、偶発債務です。

●なぜOpenAIはデータセンター建設のために銀行などから資金を借りられないのですか？

OpenAIは投資適格の信用格付けを持っていません。これは、債券市場が企業を大規模かつ長期的な債務の借り手として十分に信頼できるかどうかを判断するための基準です。OpenAIは2026年に約250億ドルの売上高に対し、約140億ドルの損失を出すと予測されています。投資適格格付けがなければ、5000億ドル規模のキャンパスに必要な長期の建設・リース資金を通常の金融市場から調達することは事実上不可能です。Nvidiaの保証は、信用格付けを持ち、財務的に強固なNvidiaのバランスシートを貸手に対する実質的な後ろ盾とすることで、その信用力を補うものです。

●AIの循環的資金調達とは何ですか？ この取引はそれを悪化させますか？

AIにおける循環的資金調達とは、半導体メーカーやクラウド事業者がAI企業に投資し、そのAI企業が得た資金を使って同じ供給事業者の製品やサービスを購入するというパターンを指します。2026年に発表された分析では、AIサプライチェーン全体で8000億ドルを超える、こうした取り決めが特定されました。提案されているNvidiaの保証は、この循環をさらに深めるものです。Nvidiaは単に顧客に投資するだけでなく、顧客の財務状況が悪化した場合でも、その顧客がNvidia自身の製品を買い続けられるよう保証することになります。マイケル・バリー氏やBernstein Researchなどの批判者は、この構造が見かけ上の需要を膨らませていると主張しています。一方、Janus HendersonやAnthropicのダリオ・アモデイCEOなどの擁護派は、急増する実際のインフラ需要に資金を供給するための、商業的に合理的な方法だと主張しています。

●PORTS Technology Campusとは何ですか？ 他に誰が関心を持っていますか？

PORTS Technology Campusは、オハイオ州パイク郡パイクトンにある旧ポーツマス・ガス拡散工場の3700エーカーの連邦有地に計画されている、10ギガワットのAIデータセンターキャンパスです。ここは冷戦時代のウラン濃縮施設で、2001年に操業を停止し、2011年から環境修復が行われています。ソフトバンクの子会社であるSB Energyが、米国エネルギー省との提携の下でキャンパスを開発しています。このキャンパスには、既存の送電網への依存を避けるため、9.2ギガワットのオンサイト天然ガス発電設備を設ける計画が含まれています。全面完成すれば、現在世界最大のデータセンター市場である北バージニアの約2倍の規模になります。OpenAIが敷地の賃借に向けた交渉で最も先行している企業とされていますが、Anthropic、Google、Microsoftもハワード・ラトニック米商務長官とこのプロジェクトについて協議したと報じられています。

元記事: Nvidia’s $250B Guarantee for OpenAI Ohio Campus Proves Debt Markets Said No