Verifone、電波でカードスキマーを検知する新特許を取得——追加ハードウェア不要

米Verifoneは2026年7月23日、決済端末に新たなハードウェアを追加することなく、内部に仕掛けられたカードスキマーを検知するセキュリティシステムの米国特許を取得した。既存の無線通信機能が発する電波の反射を利用して物理的な異常を検知する仕組みで、対象端末にはソフトウェアアップデートで提供される。小売業者や決済事業者にとって導入のハードルが下がる一方、実際の運用環境における誤検知率などは現時点で公表されておらず、今後の検証が待たれる。

■スキミング被害が90%急増、無人端末が標的に

FBIの推計によると、カードリーダーに不正な装置を取り付けて決済データを盗み出すスキミングにより、米国の消費者や金融機関は年間約10億ドル（約1,640億円、1ドル=164円換算）の被害を受けている。この被害額は、スキミング活動が激化した2025年も高止まりした。

決済業界で広く利用されているFICOの「Card Alert Service」は、2025年に3,200件以上のカード情報漏洩報告を追跡した。これは前年比90%の増加である。同サービスのネットワーク内で情報が漏洩したデビットカードの数は5%増加し、24万3,000枚を超えた。（FICOの数値は同サービスに登録されたデビットカードのみを対象としているが、業界を広く網羅しているため、全米のスキミング動向を示す指標として広く引用されている）。昨年は3,500以上の金融機関がスキミング関連の情報漏洩に対応した。

被害地域には偏りがある。2025年の情報漏洩の70%は、ニューヨーク、カリフォルニア、マサチューセッツ、メリーランド、バージニア、ペンシルベニア、ニュージャージー、コロラド、テキサス、イリノイの10州に集中していた。ニューヨーク州はカリフォルニア州を抜き、初めて全米最多となった。また、漏洩場所の90%は銀行以外のATM、すなわちコンビニエンスストアやガソリンスタンドに設置され、係員が近くにいない状態で毎日何百万件もの取引を処理している独立型の端末だった。

法執行機関は、主な犯行グループとしてルーマニアの組織犯罪ネットワークを特定している。2026年7月、テキサス州金融犯罪情報センター（FCIC）は、ダラス近郊を拠点とするスキミンググループのメンバーに長期の禁錮刑を科した。彼らが借りていたダラスの住宅からは、150個以上のスキミング装置、再エンコードされた決済カード237枚、偽造IDとパスポート25枚、偽造カード作成機材、および約5万ドル（約820万円）の現金が発見された。フォレンジック調査により783人の被害者が特定されている。FCICの捜査官は、スキミングは国境を越えた犯罪組織によって行われる専門的な職業であると特徴づけており、FCICのアダム・コルビー局長は「彼らには明確な階層構造がある。トップに立つ人物をゴッドファーザーと呼んでいる」と述べている。

ただし、慎重にみるべき対照的なデータもある。FICOのデータによると、2026年の最初の2か月間は、2025年の同時期と比較して、漏洩事件数と漏洩したカードの総数の両方が減少した。これは、業界の防御努力が成果を上げ始めている可能性を示す初期のポジティブな兆候である。スキミングの手口は急速に変化するため、アナリストはまだ転換点に達したとは宣言していないが、この方向性を示すシグナルは重要である。

■従来の防御を無効化する「ディープインサート」型スキマー

Verifoneの特許が標的とする主な脅威は、決済端末のカード挿入口に完全に収まるほど薄い「ディープインサート」型のスキマーである。端末の外側に設置され、顧客が不自然な膨らみやズレに気づく可能性があった初期のオーバレイ型スキマーとは異なり、ディープインサート型スキマーはカードリーダーのシャッターの奥に配置されるため、端末の正面からは完全に見えない。

この設計の進化は意図的なものだった。決済業界は2010年代にオーバレイ型スキマーへの対策として、外部からの取り付けを防ぐためにカード挿入口を狭くした。これに対し、犯罪者は内部に収まるより薄いデバイスを開発した。ATMメーカーのNCRが2016年にディープインサート型スキマーの報告の急増を記録したとき、すでに第2世代の軍拡競争が始まっていたと説明している。

ディープインサート型スキマーは、業界が以前の脅威に対して構築した防御策を打ち破る。端末の外装がこじ開けられたかを示す物理的な開封検知シールは、カード挿入口から挿入された物体を検知できない。ケースの開放を検知する機械的な侵入センサーは、何も開けられていなければ作動しない。スタッフによる目視点検ではスロットの内部を見ることはできない。ディープインサート型スキマーは端末の外観に目に見える痕跡を残さず、警告も発しない。ガソリンスタンドの計量機や屋外のキオスク端末などでは、誰かが点検のために物理的にリーダーを取り外すまで、通過するすべてのカード情報を読み取り続けることになる。

■電波の反射で異常を検知する新システムの仕組み

Verifoneのアプローチは、業界の従来の防御策からの概念的な転換に基づいている。既知のスキマーの設計や特定のセンサーのトリガーなど、特定の種類の攻撃を認識しようとするのではなく、システムは各端末に対し、正常な状態での自身の物理的な内部構造を学習させ、その基準からの逸脱をフラグ付けする。

このメカニズムは、閉鎖された物理的環境内を電波がどのように伝播するかの測定プロファイルである「チャネル状態情報（CSI）」に依存している。現代の決済端末には、ワイヤレス決済ネットワーク接続のための無線ハードウェア（Wi-Fi、セルラー、またはNFC無線）がすでに組み込まれている。Verifoneの特許システム（U.S. Patent No. 12,664,553）は、その既存の無線ハードウェアを継続的な環境センサーとして再利用する「Wireless Tamper Detection」と呼ばれる技術である。

通常の動作中、端末の無線は自身の内部の形状（コンポーネントの配置、カードスロットを覆う素材、部品間の隙間、電波が触れるすべての表面の反射および吸収特性）をマッピングする。これにより、通常の構成におけるその特定の端末固有の無線の指紋が作成される。カードスロットに異物（スキマー）が挿入されると、筐体内の形状が変化する。以前は特定の経路を反射していた電波が、スキマーの素材にぶつかるようになる。吸収特性が変化し、反射経路が変わる。端末のリアルタイムの無線読み取り値が確立された基準から逸脱すると、システムが作動する。

Verifoneの最高情報セキュリティ責任者（CISO）であるウィル・モーガン氏は、同社の発表の中で次のように述べている。「端末に特定の種類の攻撃を検知するよう求めるのではなく、自身の物理的環境が疑わしい、あるいは不自然な形で変化したことを自律的に認識するよう求めた。無線は、通りすがりの人には決して見えない変化を捉えることができ、追加の部品なしでそれを継続的に行うことができる」

これは、セキュリティシステムエンジニアリングの正式な用語で言えば、ネットワーク侵入検知システムで使用されるのと同じ概念的枠組みである「アノマリ（異常）ベースの検知」アプローチである。既知の脅威のカタログと照合する（シグネチャベースの検知）のではなく、正常なプロファイルを確立し、そこからの逸脱を警告する。この利点は、セキュリティ研究者によってまだ文書化されていないスキマーの亜種を含め、シグネチャカタログに含まれていない新しい攻撃設計を捕捉できることである。

■ハードウェア追加不要がもたらす商業的インパクト

「追加の部品は不要」というフレーズは、商業的に大きな意味を持つ。Verifoneの顧客である小売業者にとって、既存の端末に無線経由（OTA）でプッシュ配信されるファームウェアアップデートとして提供できるセキュリティの向上は、新しいデバイスへの設備投資を必要とするものとは根本的に異なる。

Verifoneは、米国の小売向けPOS端末市場で約30%のシェアを占めると推定されている。その導入基盤は、全国規模の大手チェーンから全国の独立系燃料小売業者まで多岐にわたる。ソフトウェアアップデートを通じてこれらの端末に到達する保護機能は、端末を1台も交換することなく、何百万もの取引ポイントに影響を与える可能性がある。

決済カードのスキミング対策市場（検知ハードウェア、異常スコアリングソフトウェア、端末レベルのセキュリティツールを含む）は、2024年に34億ドル（約5,576億円）と評価され、金融犯罪による損失の増加、デジタル決済の拡大、端末セキュリティに対する規制要件の強化を背景に、年平均成長率7.8%で2030年までに53億ドル（約8,692億円）に達すると予測されている。

ただし、CSIベースの改ざん検知システムが対処しなければならない制約の1つが、誤検知の問題である。コンポーネントの温度による熱膨張、近くにある顧客のスマートフォンや店舗のWi-Fiネットワークによる周囲のRF環境への影響、日常的な取り扱いによる物理的な振動など、電波の伝播を無害に変化させる環境変化は、原理的にはスキマーが存在しなくても基準から逸脱した読み取り値を生成する可能性がある。Verifoneは、実際の運用環境においてこの特許技術が達成した検知精度や誤検知率を公表していない。これは、導入を検討している小売業者にとって重要な未解決のエンジニアリング上の疑問である。

2つ目の制約は互換性である。Verifoneの言葉を借りれば、このシステムは「多くの最新の決済端末」にすでに組み込まれている無線ハードウェアを活用する。無線ハードウェアを内蔵していない旧型の端末は、ソフトウェアアップデートだけではこの保護を受けることができず、同等の機能を得るにはハードウェアの交換が必要になる。

■ソフトウェア層の攻撃には非対応、今後の課題

Verifoneは、Wireless Tamper Detectionが多層的なセキュリティ戦略の一部であり、包括的な解決策ではないことを明言している。この特許は物理層、つまりスキマーがカードリーダーの内部で行うことに対処するものである。攻撃者が物理的な侵入なしに端末のファームウェアや決済ネットワークソフトウェアを標的とする、ソフトウェア層のエクスプロイトには対処しない。

Verifoneは発表の中で、「今日の最も洗練された攻撃者はハードウェアにとどまらない。彼らは物理的な改ざんとソフトウェアレベルのエクスプロイトを組み合わせ、デバイスセキュリティの両方の層を同時に標的にしている」と述べている。

このため、Verifoneは特許の発表と合わせて、サイバーセキュリティ意識向上月間である10月に「Verify Your Verifone Security」と呼ばれる小売業者向けの教育キャンペーンを開始する予定である。このキャンペーンは、小売業者が端末のハードウェアとソフトウェアの両方の構成を監査するのを支援する。Verifoneはキャンペーンの具体的な詳細を発表しておらず、小売業者には開始時に情報が提供される予定である。

組織犯罪によるスキミンググループにとどまらず、決済端末が直面するより広範な詐欺の脅威は拡大し続けている。FBIによると、犯罪者がATMのハードドライブに直接マルウェアをインストールし、現金を吐き出すようにプログラムする「ATMジャックポッティング」は、2020年以降に報告された約1,900件の攻撃のうち、2025年だけで700件が発生し、2025年単年で2,000万ドル（約32億8,000万円）以上の被害をもたらした。Wireless Tamper Detectionは、カードスロット経由ではなく、マシンのコンピューティングハードウェアへの物理的アクセスを通じて実行されるソフトウェア攻撃であるジャックポッティングには対処しない。

また、PCIセキュリティ標準協議会（PCI SSC）が管理する現在のデータセキュリティ基準「PCI DSS v4.0」は、決済端末での物理的セキュリティ管理と定期的な検査プログラムを要求しているが、Verifoneの特許が可能にするような継続的かつ自動化された改ざん監視は現在義務付けていない。将来のPCI DSSの改訂で継続的な物理的監視が要件として組み込まれれば、Wireless Tamper Detectionは競争上の差別化要因からコンプライアンスの基準へと変化し、Verifoneだけでなく端末製造業界全体に影響を与える市場の義務となる可能性がある。現在発表されているPCI DSSの改訂版にはそのような要件は含まれておらず、PCI SSCはVerifoneの特許について公式にコメントしていない。

■注目ポイントQ&A

●VerifoneのWireless Tamper Detectionは、新しいハードウェアなしでどのようにしてディープインサート型スキマーを検知するのですか？

このシステムは、最新の決済端末にすでに組み込まれている無線ハードウェア（通常はワイヤレス決済ネットワーク接続に使用されるWi-Fi、セルラー、またはNFC無線）を、継続的な環境センサーとして使用します。スキマーが存在しない状態では、端末は自身の閉鎖された内部を電波がどのように伝播するかをマッピングし、デバイスの正常な形状の固有の無線の指紋を作成します。カードスロットにスキマーが挿入されると、筐体の物理的な形状が変化し、電波の反射と吸収の仕方が変わります。端末はその基準からの逸脱を検知し、警告を発したり取引をブロックしたりできます。この保護機能は対象となる端末にソフトウェアアップデートとして提供されるため、すでに無線機能が組み込まれている端末には新しいセンサーやハードウェアは必要ありません。

●カードスキミングの被害が最も深刻なのはどの州ですか？また、この特許はそれらの州で役立ちますか？

FICOの2025年のCard Alert Serviceデータによると、米国のカードスキミングによる情報漏洩事件の70%は、ニューヨーク州（2025年にカリフォルニア州を抜き初めて全米最多となりました）、カリフォルニア州、マサチューセッツ州、メリーランド州、バージニア州、ペンシルベニア州、ニュージャージー州、コロラド州、テキサス州、イリノイ州の10州に集中していました。Verifoneの技術は、Verifoneブランドの端末が導入されているこれらのすべての州で有効です。特に、全国のATM情報漏洩場所の90%を占めるガソリンスタンドの計量機、コンビニエンスストアのATM、屋外のキオスク端末などで効果を発揮します。この保護機能を利用するにはVerifoneからのファームウェアアップデートが必要なため、小売業者はVerifoneまたは決済処理業者に連絡して対象機種かどうかを確認する必要があります。

●電波ベースの改ざん検知は誤報を出す可能性がありますか？また、その頻度はどのくらいですか？

これは、Wireless Tamper Detectionを含む、アノマリ（異常）ベースの検知システムの導入における重要な未解決のエンジニアリング上の疑問です。学習した無線の基準からの逸脱を検知するシステムは、カードスロットに挿入されたスキマーなどの真の改ざんイベントと、温度によるコンポーネントの膨張、近くにある消費者のスマートフォン、周辺機器からのWi-Fi信号など、電波の伝播を変化させる無害な環境変化とを区別する必要があります。商用ハードウェアにおけるチャネル状態情報（CSI）の改ざん検知に関する学術研究では、制御された環境では0%、実際の商用Wi-Fi環境では最大4.12%の誤検知率が達成されています。Verifoneは、実際の決済端末環境におけるこの特許の具体的な誤検知率を公表していません。技術の導入を評価する小売業者は、誤報が業務に支障をきたす可能性のある大量処理を行う場所へ導入する前に、Verifoneにそのデータを要求することが推奨されます。

●Verifoneのスキマー検知は、ソフトウェアベースの詐欺やATMジャックポッティングも防ぐことができますか？

防ぐことはできません。Wireless Tamper Detectionは、端末セキュリティの物理層、具体的にはカードスロットへの異物の挿入に対処するものです。端末のオペレーティングシステムにインストールされたマルウェアや、犯罪者がマシンのコンピューティングハードウェアに物理的にアクセスして悪意のあるプログラムをインストールし、ATMに現金を吐き出させるATMジャックポッティングなどのソフトウェア層の攻撃からは保護しません。FBIは、2020年以降に米国のATMで約1,900件のジャックポッティング攻撃を記録しており、2025年だけで700件が発生し、その年の被害額は2,000万ドル（約32億8,000万円）を超えました。Verifoneは、Wireless Tamper Detectionを定期的なソフトウェアアップデートおよび端末構成の監査と組み合わせることを推奨しており、同社が2026年10月に予定している「Verify Your Verifone Security」キャンペーンでこれに対処する予定です。

元記事: Card Skimmers Can’t Hide in Verifone Terminals: Radio Signals Now Know