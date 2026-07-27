関連記事
東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ
*15:42JST 東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ
空運業が上昇率トップ。そのほかその他製品、ゴム製品、サービス業、鉄鋼なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか鉱業、化学工業、石油・石炭製品も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 244.11 ／ 4.79
2. その他製品 ／ 6,035.69 ／ 4.49
3. ゴム製品 ／ 6,110.01 ／ 3.58
4. サービス業 ／ 3,903.54 ／ 3.38
5. 鉄鋼 ／ 806.16 ／ 3.02
6. 金属製品 ／ 2,115.93 ／ 2.85
7. 輸送用機器 ／ 4,805.81 ／ 2.75
8. 不動産業 ／ 2,617.21 ／ 2.68
9. 陸運業 ／ 2,383.8 ／ 2.59
10. パルプ・紙 ／ 701.36 ／ 2.43
11. 繊維業 ／ 962.22 ／ 2.30
12. 建設業 ／ 2,740.42 ／ 2.14
13. その他金融業 ／ 1,661.99 ／ 2.13
14. 小売業 ／ 2,381.97 ／ 2.12
15. 保険業 ／ 4,232.22 ／ 2.07
16. 精密機器 ／ 13,964.43 ／ 2.04
17. 海運業 ／ 2,217. ／ 1.73
18. 電力・ガス業 ／ 694.73 ／ 1.71
19. 水産・農林業 ／ 762.65 ／ 1.60
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,991.41 ／ 1.36
21. 情報・通信業 ／ 7,809.33 ／ 1.30
22. 食料品 ／ 2,855.25 ／ 1.28
23. 電気機器 ／ 8,343.85 ／ 1.26
24. 機械 ／ 5,010.81 ／ 1.20
25. 銀行業 ／ 774.94 ／ 0.92
26. 証券業 ／ 975.68 ／ 0.80
27. 卸売業 ／ 5,904.22 ／ 0.63
28. ガラス・土石製品 ／ 2,432.35 ／ 0.60
29. 医薬品 ／ 3,977.6 ／ 0.41
30. 石油・石炭製品 ／ 2,818.16 ／ -0.08
31. 化学工業 ／ 3,141.61 ／ -0.34
32. 鉱業 ／ 1,070.14 ／ -2.54
33. 非鉄金属 ／ 5,361.59 ／ -2.81《CS》
スポンサードリンク