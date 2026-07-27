関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～RSテクノ、シリコンスタシオなどがランクイン
*10:10JST 出来高変化率ランキング（9時台）～RSテクノ、シリコンスタシオなどがランクイン
RSテクノ＜3445＞がランクイン（9時43分時点）。大幅反発。前週末取引終了後に、光学ピックアップモジュールを手掛ける中国の江西盛泰精密光学の連結子会社化に関する協議を終了すると発表している。諸条件について合意に至らなかったとしている。今後の事業方針は現在検討を進めているとしており、市場では今後に期待する動きとなっているようだ。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月27日 9:43 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜178A＞ GX革新優 29131 43995.054 139.93% 0.0012%
＜1673＞ 銀ETF 9320 35762.332 103.82% 0.0313%
＜1348＞ MXSトピクス 113938 248756.755 89.06% 0.0074%
＜2251＞ JGBダブル 37930 11932.104 88.51% -0.0075%
＜2013＞ 米高配当 639100 80219.819 84.59% 0.0031%
＜6496＞ 中北製 11300 40028.4 64.27% 0.0796%
＜6629＞ テクノHR 607300 334903.72 64.18% -0.0397%
＜1326＞ SPDRゴール 16891 615445.508 62.58% 0.0148%
＜2693＞ YKT 314400 70010.8 42.38% -0.1303%
＜2633＞ NFS＆P500 70240 37654.405 41.77% -0.0033%
＜198A＞ ポストプライ 187000 26190.76 38.61% 0.0967%
＜6653＞ 正興電機 290100 442085.02 35.05% -0.009%
＜7942＞ JSP 33600 74019.76 27.3% 0.0335%
＜2236＞ GXUS配貴 62479 69731.102 19.17% 0.0079%
＜1401＞ エムビーエス 4900 8176.14 17.17% -0.0133%
＜4434＞ サーバーワクス 46700 116970.98 16.68% 0.0804%
＜3907＞ シリコンスタシオ 927800 843388.48 13.6% 0.2117%
＜6023＞ ダイハツイン 116400 312813.98 13.15% 0.0164%
＜6993＞ 大黒屋 14482000 1039002.8 12.99% 0.0843%
<2870> iFナ100Dイ 28873 249102.669 10.39% -0.0059%
<1489> NF高配50 698926 2333578.051 9.68% 0.0147%
<8746> unbanked 115800 18867.36 8.88% -0.0102%
<3561> 力の源HD 43700 75073.32 8.22% 0.0254%
<4687> TDCソフト 81800 78922.56 7.57% 0.0487%
＜3445＞ RSTECH 219200 1481406 5.54% 0.1339%
<3031> ラクーンHD 57700 39777.72 4.14% 0.0113%
<6470> 大豊工業 41700 49872.16 1.38% 0.0234%
<5240> monoAI 1369000 325179.52 1.37% 0.061%
<6390> 加藤製 34700 61373.76 -1.53% 0.0105%
<6486> イーグル 91300 307143.76 -4.21% 0.0148%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
スポンサードリンク