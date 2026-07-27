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出来高変化率ランキング（9時台）～RSテクノ、シリコンスタシオなどがランクイン

2026年7月27日 10:10

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記事提供元：フィスコ

*10:10JST 出来高変化率ランキング（9時台）～RSテクノ、シリコンスタシオなどがランクイン
RSテクノ＜3445＞がランクイン（9時43分時点）。大幅反発。前週末取引終了後に、光学ピックアップモジュールを手掛ける中国の江西盛泰精密光学の連結子会社化に関する協議を終了すると発表している。諸条件について合意に至らなかったとしている。今後の事業方針は現在検討を進めているとしており、市場では今後に期待する動きとなっているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月27日　9:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜178A＞ GX革新優　　　　 29131 　43995.054　 139.93% 0.0012%
＜1673＞ 銀ETF　　　　　　9320 　35762.332　 103.82% 0.0313%
＜1348＞ MXSトピクス　　　113938 　248756.755　 89.06% 0.0074%
＜2251＞ JGBダブル　　　　37930 　11932.104　 88.51% -0.0075%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　639100 　80219.819　 84.59% 0.0031%
＜6496＞ 中北製　　　　　　　11300 　40028.4　 64.27% 0.0796%
＜6629＞ テクノHR　　　　　607300 　334903.72　 64.18% -0.0397%
＜1326＞ SPDRゴール　　　16891 　615445.508　 62.58% 0.0148%
＜2693＞ YKT　　　　　　　314400 　70010.8　 42.38% -0.1303%
＜2633＞ NFS＆P500　　70240 　37654.405　 41.77% -0.0033%
＜198A＞ ポストプライ　　　　187000 　26190.76　 38.61% 0.0967%
＜6653＞ 正興電機　　　　　　290100 　442085.02　 35.05% -0.009%
＜7942＞ JSP　　　　　　　33600 　74019.76　 27.3% 0.0335%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　62479 　69731.102　 19.17% 0.0079%
＜1401＞ エムビーエス　　　　4900 　8176.14　 17.17% -0.0133%
＜4434＞ サーバーワクス　　　46700 　116970.98　 16.68% 0.0804%
＜3907＞ シリコンスタシオ　　927800 　843388.48　 13.6% 0.2117%
＜6023＞ ダイハツイン　　　　116400 　312813.98　 13.15% 0.0164%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　　14482000 　1039002.8　 12.99% 0.0843%
<2870> iFナ100Dイ　　28873 　249102.669　 10.39% -0.0059%
<1489> NF高配50　　　　698926 　2333578.051　 9.68% 0.0147%
<8746> unbanked　　115800 　18867.36　 8.88% -0.0102%
<3561> 力の源HD　　　　　43700 　75073.32　 8.22% 0.0254%
<4687> TDCソフト　　　　81800 　78922.56　 7.57% 0.0487%
＜3445＞ RSTECH　　　　219200 　1481406　 5.54% 0.1339%
<3031> ラクーンHD　　　　57700 　39777.72　 4.14% 0.0113%
<6470> 大豊工業　　　　　　41700 　49872.16　 1.38% 0.0234%
<5240> monoAI　　　　1369000 　325179.52　 1.37% 0.061%
<6390> 加藤製　　　　　　　34700 　61373.76　 -1.53% 0.0105%
<6486> イーグル　　　　　　91300 　307143.76　 -4.21% 0.0148%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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