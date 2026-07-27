*09:37JST 日華化学株式会社×著名投資家DAIBOUCHOU氏対談動画文字起こし（7）

日華化学＜4463＞

●DAIBOUCHOU

DOE基準をベースにした累進配当ということで、原則として減配は行わないという理解でよろしいでしょうか。

■日華化学 江守様

その通りです。よほどの異常事態が発生しない限り、減配は実施いたしません。

●DAIBOUCHOU

なるほど。そうしますと、投資家としては営業利益率よりもEBITDAの伸びに注目すべきですね。また、現在の株価水準で算出した配当利回りは約4.7%（株主優待含む／500株保有の場合）ですが、中長期的に配当額が徐々に増えていくイメージを持てます。この「高配当で、かつ安定的に推移する」という魅力を、株主・投資家の皆様にもっと知ってほしいということですね。

■日華化学 江守様

今後の配当利回りを確約することは困難ですが、現在提示している約4.7%という高い水準は十分に意識しながら、今後の還元政策を進めていきます。

●DAIBOUCHOU

よく分かりました。ありがとうございます。今後の御社のさらなる成長に、引き続き注目していきます。本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。

■日華化学 江守様

ありがとうございました。



■終わりのあいさつ

▲フィスコ 高井

江守様、DAIBOUCHOUさん、本日はありがとうございました。

最後に、江守様とDAIBOUCHOUさんからご挨拶をいただきたいと思います。

それでは、まず江守様、お願いいたします。

■日華化学 江守様

DAIBOUCHOU様、そして高井様、本日は大変貴重なお時間をいただき、また当社、日華化学についてお話しする機会をいただきまして本当にありがとうございました。

私たちは、市場における当社の認知度がまだまだ不足していると痛感しています。今回の対話を大きな契機として、今後はさらにIR活動に注力し、より多くの投資家の皆様に当社の技術と可能性を届けていく考えです。

今後とも、日華化学をどうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。

▲フィスコ 高井

ありがとうございます。

DAIBOUCHOUさん、本日の対談はいかがでしたでしょうか。

●DAIBOUCHOU

そうですね。実は以前、日華化学が名証（名古屋証券取引所）に上場していた頃（※現在も日華化学は名証に上場）、非常に優れた資産バリュー株として割安なタイミングで購入していた時期があります。一見地味に映るかもしれませんが、実は利益率が高く、本日実際にお話を伺って、ニッチでありながらも収益性の高い製品を数多く手がけていることがよく分かりました。

化学品は専門的でわかりにくく、BtoBビジネスということもあって一般には理解されにくい側面があると思います。しかし、DOE基準を導入した安定的な累進配当という還元姿勢は、長期で保有する上で本当に魅力的です。さらに、今後の成長性や将来性もしっかりと感じることができましたので、まさに長期投資に適した素晴らしい企業だと改めて思いました。本日はどうもありがとうございました。

■日華化学 江守様

最後に少しだけ、当社の研究所をお見せします。

●DAIBOUCHOU

おもしろそうですね。

■日華化学 江守様

このような雰囲気で研究開発を行っています。

●DAIBOUCHOU

すごいですね。

■日華化学 江守様

このような空間になっています。

●DAIBOUCHOU

なるほど、とても素敵で開放的な職場ですね。

■日華化学 江守様

ありがとうございます。DAIBOUCHOU様、ぜひ一度こちらへお越しください。次回はここで対談しましょう。

▲フィスコ 高井

ありがとうございました。

これにて対談は終了とさせていただきます。

皆様、ご視聴いただき誠にありがとうございました。《MY》