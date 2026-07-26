『God of War: Laufey』2027年2月16日発売決定、クレイトス主役の新作も開発中

PS5専用タイトル『God of War: Laufey』の発売日が2027年2月16日に決定した。また、クレイトスを主人公とする完全新作も開発中であることがサンディエゴ・コミコン2026で明らかになった。クレイトスの新作に関する発売時期や詳細は未定だが、シリーズのファンにとっては今後の展開を占う重要な発表となっている。

■発売日と新作の発表

Sony Santa Monica Studioは、金曜日に開催されたサンディエゴ・コミコン（SDCC）2026にて、2つの大きな発表を行った。スタジオの公式発表によると、クレイトスの亡き妻フェイを主人公とするPS5専用アドベンチャー『God of War: Laufey』が2027年2月16日に発売される。さらに、GameSpotの確認によれば、クレイトスを主人公とする完全新作の『God of War』もすでに開発中であり、フェイの物語の結末から直接続く内容になるという。

発売日の発表は、Ballroom 20で開催された専用パネルで行われた。パネルの報道によると、ゲームディレクターのアリエル・ローレンスとSanta Monica Studioのクリエイティブヘッドであるコリー・バルログに加え、確定しているボイスキャスト陣（ラウフェイ役のデボラ・アン・ウォル、クレイトス役のクリストファー・ジャッジ、謎のキューブ型エンティティ「フランク」役のジャック・クエイド、ルー役のパーリナ・ラウ）が登壇した。2027年2月16日という日付は、ホリデーシーズンの混雑を避けた、シングルプレイタイトルにとって歴史的に有利な時期に設定されている。ただし、2027年2月は近年まれに見る激戦月となる様相を呈しており、『Tomb Raider: Legacy of Atlantis』『Persona 4 Revival』『Fable』『Metro 2039』といったタイトルが『Laufey』の前後2週間以内に発売される予定だ。

しかし、SDCCのパネルで最も注目を集めたのは発売日そのものではなく、その後に続く展開だった。バルログはステージ上で、クレイトスを主人公とする新作が開発中であり、『Laufey』の物語に直接繋がることを確認し、進化を続ける同フランチャイズのマルチプロジェクト戦略の構造を明確にした。

■シリーズからユニバースへの転換

SDCCでのより大きなニュースは、単なる発売日の発表にとどまらない。バルログがクレイトスの続編を認めたことで、Santa Monica Studioは現在、4つの『God of War』プロジェクトを同時に進行させていることになる。『Laufey』（2027年2月16日発売）、タイトル未定のクレイトス主役の新作（発売日未定）、『God of War』ギリシャ三部作のリメイク（2026年2月に初期開発段階と発表）、そしてAmazon Prime Video向けの実写ドラマシリーズ（ロナルド・D・ムーアをショーランナーとして開発中）である。

これは構造的な転換だ。21年間にわたり、『God of War』は一度に1人の主人公と1つの物語を描くものだった。TheGamerの報道によれば、バルログはパネルで新たな野心を明確にし、「フェイの物語は異なるものでありながら、我々が本当に探求したいと考えている、さまざまなキャラクターが登場する大きなタペストリーの一部です。しかし、歴史全体を通じてそうであったように、クレイトスのゲームは常に存在し続けます」と語った。フランチャイズの売上データによると、2023年11月時点で全世界で6600万本以上を売り上げ、PlayStationのファーストパーティIPとして最も高い収益を誇る同シリーズは、単一の壮大な物語から、シェアード・ユニバースに近いものへと再配置されつつある。

■根本から再構築されたフェイの戦闘システム

『God of War: Laufey』は単なるキャラクターの差し替え（リスキン）ではない。2026年6月2日の「State of Play」で20分間のゲームプレイが公開された際、Santa Monica Studioはシリーズの歴史上、構造的に全く異なる戦闘システムを披露した。

フェイは「リヴァイアサン」や「ブレイズ・オブ・カオス」を振るうことはなく、パーリナ・ラウが声を担当する新たな仲間キャラクター「ルー」が守護する伝説の剣で戦う。PlayStation Blogが直接確認したところによると、目玉となるメカニクスは「魂の分離（soul separation）」だ。フェイが「ヨトゥンの黄金の腕（Golden Hand of the Jötnar）」で十分な力をもって敵を攻撃すると、物理的な肉体から魂を切り離すことができる。分離された魂は、副次的なターゲットになると同時に戦闘ツールにもなり、直接攻撃したり、武器として他の敵に転移させたり、空中コンボに組み込んだりすることが可能だ。これは、2018年に登場したリヴァイアサンの「投げて戻ってくる」デザイン以来となる、シリーズの全く新しい特徴的な戦闘メカニクスである。

空中戦の要素も同様に重要だ。専用の空中戦とジャンプボタンが13年ぶりにシリーズに復活する。スタジオ自身の説明によれば、フェイは「アクションを止めることなく、地上と空中の間を簡単に移動する」という。これは、地上に足をつけて力で押し切るクレイトスの戦闘スタイルとの意図的な対比となっている。

■「エブリウェン」がシリーズの未来にもたらす意味

本作の舞台となる「エブリウェン（Everywhen）」は、Santa Monica Studioがこれまで手がけた中で最も広大なキャンバスだ。PlayStation Blogでは、神々の死後の世界であり、『God of War』ユニバースのすべての魔法が生まれ、最終的に還る場所として説明されている。この領域は単一の神話に縛られない。PlayStation Blogが確認しているように、エジプトの女神セクメトやチベットの戦神ベグツェが敵として登場することがすでに確定しており、あらゆる伝統のパンテオン（神々）が登場できる構造的な前提となっている。

物語の繋がりは明確だ。PlayStationの公式な説明によれば、フェイは2018年の『God of War』の冒頭で命を落とし、彼女の葬儀がクレイトスとアトレウスの旅の始まりとなるが、『Laufey』はその死の直後、フェイがエブリウェンで目覚めるところから始まる。コリー・バルログは発表後の確認で、本作が前日譚ではなく、北欧神話時代の出来事と並行して進み、その後未来へと続く物語であることを明言している。

GameSpotの確認によると、バルログがSDCCで発表したクレイトスの続編は、フェイの物語の結末から直接繋がる予定だ。つまり、この2つのゲームは並行するスピンオフではなく、より大きな物語の弧を構成する互いに噛み合う半分として意図されている。なお、続編のタイトルや発売時期、さらなる詳細は発表されていない。

■物理ディスク版と2月の発売枠

金曜日の発表の中で、業界の文脈において注目すべき詳細が1つある。『God of War: Laufey』は物理ディスクで発売されるということだ。ソニーは2026年7月初旬の独自の発表で、2028年までに物理ゲームディスクの生産を終了することを確認している。そのため、2027年2月に発売される『Laufey』は、物理ディスクで提供される最後のPlayStationファーストパーティタイトルの1つになる可能性が高い。コレクターにとって、その機会は限られている。

■パネルを盛り上げたキャスト陣

フェイ役のオファーを受けた際、約10年間ビデオゲームをプレイしていなかったというデボラ・アン・ウォルは、自身のキャラクターについてパネルの観客の共感を呼ぶ言葉で表現した。パネルの報道によれば、彼女はフェイを『ダイ・ハード』のジョン・マクレーンのような、望まない壮大な物語に巻き込まれた不本意なヒーローだと説明した。PlayStation Blogが確認しているように、ウォルは以前、『God of War Ragnarök』（2022年）の回想シーンでフェイの声を担当している。

『The Game Awards 2022』でクレイトス役のモーションキャプチャー演技によりBest Performance賞を受賞したクリストファー・ジャッジは、フェイの物語が物語上なぜ重要なのかについて、これまでで最も明確な説明を提供した。パネルの報道によれば、彼は「フェイはクレイトスの変化の起源だと常に思っていました。最初の2作のメッセージの多くは、希望と許し、そしてより良くなることについてでした。それはすべて、クレイトスとフェイの関係から始まったのだと思います」と語った。

『ザ・ボーイズ』のヒューイ・キャンベル役で知られるジャック・クエイドは、キューブ型エンティティ「フランク」としての演技がすべてボイスオーバーブースで収録されたことを明かした。パネルの報道によると、彼は「キューブに関する思い出はすべて最高でした」と語っている。

■注目ポイントQ&A

●『God of War: Laufey』の発売日はいつですか？

『God of War: Laufey』は、PlayStation 5専用タイトルとして2027年2月16日に発売される予定です。この発売日は、サンディエゴ・コミコン2026にてSanta Monica Studioから正式に発表されました。予約特典や価格に関する詳細はまだ発表されていません。

●ラウフェイとは誰ですか？なぜクレイトスではなく彼女が主人公なのですか？

プレイヤーには「フェイ」として知られるラウフェイは、2018年の『God of War』におけるクレイトスの妻であり、ヨトゥンの戦士です。同作の冒頭での彼女の死は、北欧神話サーガ全体を引き起こす出来事であり、クレイトスとアトレウスの旅は文字通り彼女の遺灰を撒くための使命でした。『God of War: Laufey』は彼女の死の直後から始まり、フェイが複数の神話が交差する神々の死後の世界「エブリウェン」で目覚め、クレイトスとアトレウスを守るために立てた計画を死守すべく戦う姿を描きます。PlayStation Blogの詳細によると、Santa Monica Studioのクリエイティブヘッドであるコリー・バルログは、彼女が常に北欧神話時代の感情的な核であったと述べており、本作はその核をプレイ可能にしたものとなります。

●クレイトスが主人公の『God of War』の新作は出ますか？

はい。コリー・バルログはSDCC 2026にて、クレイトスを主人公とする新たな『God of War』が開発中であり、『God of War: Laufey』の出来事から直接繋がる内容になることを確認しました。TheGamerの報道によれば、バルログは「歴史全体を通じてそうであったように、クレイトスのゲームは常に存在し続けます。私たちはそのことに非常に興奮しています」と述べています。なお、パネルではタイトルや発売時期、さらなる詳細は明かされませんでした。

●「エブリウェン」とは何ですか？それがゲームをどう変えるのですか？

Santa Monica Studioの説明によると、「エブリウェン」は神々の死後の世界であり、『God of War』ユニバースのすべての魔法が生まれ、最終的に還る場所です。過去2作の北欧神話の九界とは異なり、エブリウェンは単一の神話に縛られず、複数のパンテオンの神々や敵が同時に存在しています。すでにエジプトやチベットなどの神話の登場人物が確認されています。PlayStation Blogの解説によれば、この設定により、北欧神話に限定された世界では実現できなかった規模の戦闘や伝承が可能になるほか、フェイの「ヨトゥンの黄金の腕」の能力がエブリウェンの魔法が濃縮された環境で最大限に発揮されるという、魂を分離する戦闘メカニクスの構造的な理由付けにもなっています。

元記事: God of War Laufey: February 16, 2027 Release Date and Kratos Sequel Confirmed