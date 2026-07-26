AirPods Pro 3が米Best Buyで199.99ドルに、セールは7月26日終了

米Best Buyの「Black Friday in July」セールで、AirPods Pro 3が199.99ドル（約3万2800円、1ドル=164円換算）に値下がりしている。価格は7月26日までで、過去最安ではないものの通常時としては低い水準だ。購入を検討しているiPhoneユーザーにとっては、心拍計測やANCの実力を踏まえて判断しやすいタイミングである。

■Best Buyのセール価格は7月26日まで

Best Buyの「Black Friday in July」イベントで、AirPods Pro 3は199.99ドル（約3万2800円）まで下がった。Appleの希望小売価格249.99ドルから50ドル引きで、金曜朝の時点でもこの価格は有効だ。注意点は、セールが7月26日（日）に終了することだ。

この製品を追ってきた人なら分かる通り、これは通常時としては最安級の価格である。これを下回ったのは、6月のPrime Day期間中に一時的に付いた169ドルだけだった。

My Best Buy会員は送料無料の2日配送を利用でき、店舗受け取りは1時間以内に対応する。セールは7月26日（日）で終了する。

■心拍センサーの精度は独立検証でも高水準

2025年9月に発売されたAirPods Pro 3の目玉機能は、耳の中で測る心拍モニタリングだ。この機能はAppleの説明で語られることが多いが、独立テストではもう少し具体的な姿が見えてくる。

CNET Labsは、AirPods Pro 3をPolar H10チェストストラップ（民生向け心拍比較の基準機とされる）と、Apple Watch Series 11、Garmin Venu 4、Google Pixel Watch 4、Samsung Galaxy Watch 8と比較する4周のトラックテストを実施した。AirPods Pro 3の心拍誤差は平均1.67％で、これを上回ったのは0.63〜0.98％だったApple Watch Series 11だけだった。同テストでは、そのほかのスマートウォッチをすべて上回った。

査読付き論文を掲載するPLOS Digital Healthの研究は、この数値に臨床寄りの裏付けを加えている。University College Dublinの研究者は、40人の成人を対象に段階的に負荷を上げるトレッドミル試験を行い、同じくPolar H10を基準に1万6735件の対応する心拍データを収集した。平均バイアスはマイナス0.03拍/分、平均絶対パーセント誤差は2.02％で、誤差は安静時1.31拍/分から高強度運動時2.4拍/分の範囲だった。

■耳道で測る仕組みと、手首より有利な理由

Appleは各イヤホンにPPG（光電式容積脈波記録法）センサーを搭載している。AirPods Pro 3の仕様によると、このセンサーは毎秒256回の赤外線パルスを耳道に照射し、近くの毛細血管を流れる血液がどれだけ光を吸収したかをフォトディテクターで測定する。心拍ごとに血液量は増減し、その光吸収の変化が脈拍の読み取りになる。Appleによれば、このセンサーはApple Health Studyの5000万時間超のデータで学習している。

耳道は、この種の計測では手首より自然な優位性がある。主要な動脈に近く、外光の影響を受けにくく、そして運動中の動きが少ないことが大きい。手首装着型のPPGセンサーは、歩行やランニング時の着地衝撃を除去しなければならず、ランニングのピッチを心拍として誤って読む「ケイデンスロック」が問題になる。AppleはAirPods Pro 3で、内蔵加速度計を使って機械的な衝撃ベクトルを測り、それを光学信号から計算上差し引くことでこの問題に対処している。

その結果として、UCDの論文では95％一致限界がおおむね±10拍/分以内に収まった。これは一般的なワークアウトの記録用途を支える一方、臨床モニタリングの水準には達しないことを示している。

重要な条件もある。AirPods Pro 3はApple Watchの継続的な健康モニタリングの代替ではない。PPGセンサーが動作するのは開始したワークアウト中で、心拍データはリアルタイムではなく、バッテリー節約のため5分ごとに同期される。50種類以上のワークアウトを記録し、iPhoneのHealthアプリとFitnessアプリにデータを送るが、終日の受動的なモニタリング、睡眠追跡、回復傾向の把握には対応しない。時計を着けずにワークアウト時の心拍を取りたい用途では、十分に実用的な精度だ。

■ANCは数値以上に体感差が出る

AppleはAirPods Pro 3のアクティブノイズキャンセリング（ANC）が、AirPods Pro 2の2倍、初代AirPods Proの4倍効果的だと訴求している。これらはIEC 60268-24規格に基づくApple独自テストの数値であり、独立検証が重要になる。

SoundGuysのラボテストでは、AirPods Pro 3は外部騒音を90％低減し、AirPods Pro 2の83％を上回った。この差は実用面でも意味がある。最後の7ポイント分の騒音低減は最も達成が難しく、地下鉄通勤や機内では体感できる改善だ。

改善の背景にある設計も理解しておく価値がある。AirPods Pro 2とAirPods Pro 3はいずれもAppleのH2チップを使っており、Pro 3がより静かに感じられる理由はチップではない。効果を押し上げているのは、耳道への空気の流れを管理する再設計されたマルチポート音響アーキテクチャで、ANCが働く前の受動的な密閉性を高めている。受動遮音が良くなるほど、アクティブキャンセルのアルゴリズムが処理すべき量は減り、残留ノイズも少なくなる。

Pro 3には、フォーム混合のイヤーチップがXXSからLまで5サイズ同梱される。Pro 2にはなかった極小サイズが加わり、密閉性、ひいてはANC性能に直接影響する。

■バッテリーと防水性能、IP57化の引き換え

AirPods Pro 3はANC有効時で8時間の再生が可能で、AirPods Pro 2の6時間から伸びた。Transparencyモードまたは補聴器モードでは10時間使える。MagSafe充電ケース（USB-C）を使えば、ANC有効時の合計再生時間は24時間になる。

一方で、このケース込み24時間という数値は、AirPods Pro 2ケースの30時間より短い。理由は設計上のトレードオフにある。IP57の防水性能、つまり水深1メートルまでに30分沈めても耐える仕様を実現するには、IP54の防まつ対応より高密度のバッテリー化学と、より厳格なシーリングが必要になる。そのシーリングは重量を増やし、セル容量を減らす。1回の充電サイクルあたりの総再生時間を重視する買い手は、この差を完全な浸水保護の利点と比較して考える必要がある。

汗や雨がかかる運動、あるいは運動後に水道で洗い流すような使い方では、直接の水濡れを避ける必要があったPro 2に対し、IP57への強化は実用的な改善だ。

■Apple以外の競合製品と比べるとどうか

199.99ドルのAirPods Pro 3は、プレミアムイヤホン市場の中でも競争の激しい価格帯に入る。

Sony WF-1000XM6（329.99ドル）は、クロスプラットフォーム利用者向けの音質とカスタマイズ性で優位に立つ。32ビット処理とLDACコーデックに対応し、高解像度のワイヤレス音声を扱える。AirPods Pro 3はLDACにもaptXにも対応せず、AACとSBCに限られるため、Appleのエコシステム内では高品質でも、Androidユーザーにとっては音質面の伸びしろが制約される。AndroidやWindowsが主要OSなら、空間オーディオ、自動デバイス切り替え、ファームウェア更新といったAirPods Pro 3の中核的な利点の多くは薄れる。

Bose QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2（299ドル）は、低周波ノイズの遮断力という純粋な強さでなお優位を保つ。飛行機移動で重視される、いわば“静寂の繭”という基準ではこちらに分がある。

この価格帯で耳内心拍センシングを備える競合製品はない。Samsung Galaxy Buds 4 Pro（249ドル）はSamsungエコシステム内で価格とIP57等級をAirPods Pro 3に並べるが、心拍モニタリングは搭載しない。

Apple製品の利用者で、現時点で最良クラスのANCイヤホンに加え、別のフィットネストラッカーを買わずにワークアウト用心拍データも欲しいなら、199.99ドルのAirPods Pro 3は有力な価値提案になる。この評価は希望小売価格より50ドル安いからこそ成り立ちやすく、定価では相対的に弱まる。

■ライブ翻訳の実際の使い勝手

AirPods Pro 3のLive Translationは、iOS 26とApple Intelligenceを使い、対面会話をリアルタイムに翻訳する機能だ。会話の片側はiPhoneのスピーカーから再生され、翻訳された音声はイヤホン側に届く。対応言語は英語（米国・英国）、フランス語（フランス）、ドイツ語、ポルトガル語（ブラジル）、スペイン語（スペイン）で、Apple Intelligence対応のiPhoneでiOS 26を動かしていることが必要になる。

主要言語がこの一覧に入っていない国へ渡航する人にとって、この機能は使えない。汎用的な翻訳ツールとして考える前に知っておくべき条件だ。

■今買う価値はあるのか

AirPods Pro 2の所有者にとっては、買い替えの妥当性は使い方次第だ。ワークアウト時の心拍記録、IP57の浸水保護、あるいはより良い装着感が優先事項なら、199.99ドルという価格はアップグレードを現実的にする。特にPro 3の新しいフォームチップは、耳道が小さい人の密閉性を大きく改善する可能性がある。

ANCと音質だけを理由にするなら、独立テストでは体感差はあるものの劇的とは言いにくい。SoundGuysのブラインドテストでは違いは認識できたが、ほかのレビュアーは、Pro 3の音の変化を、低音寄りでV字傾向が強まった“明確な向上”ではなく“方向性の違い”として表現している。

初めてProを買う人にとっては、199.99ドルのAirPods Pro 3は、ワークアウト用途でApple Watchを上回る水準の心拍精度、Appleのイヤホン製品群で最も強力なANC、そしてiOS/macOSとの深い連携をまとめて得られる。iPhoneユーザーにとって、この価格なら十分に筋の通った価値がある。

タイミング面では、AirPods Pro 4のうわさが2026年第4四半期の投入可能性を示している。ただし、Appleは時期を何も確認していない。もし9月か10月に刷新が実現すれば、Pro 3の価格はさらに下がるかもしれない。心拍センシングやIP57が急ぎで必要でなく、11月のブラックフライデーでより大きい値引きの可能性を受け入れられるなら、待つ判断にも合理性がある。

Best Buyの「Black Friday in July」価格は7月26日（日）で終了する。その後、次に予測しやすい値下げ時期は11月のブラックフライデーだ。その際に今回と同等か、これを上回る値引きになることは多い。ただし、過去最安の169ドルは6月のPrime Day期間中にAmazonで一時的に付いたもので、新世代が出るまで再現しない可能性もある。

■注目ポイントQ&A

●199.99ドルはAirPods Pro 3の最安値ですか？

いいえ。過去最安は2026年6月のPrime Day期間中にAmazonで一時的に付いた169ドルです。今回のBest Buyでの199.99ドルは、新品としては記録上で2番目に低い価格です。終了は7月26日（日）で、Apple製品の価格動向を追うアナリストによれば、同水準以下を予測しやすい次の機会は11月のブラックフライデーです。

●AirPods Pro 3の心拍モニターは他のウェアラブルと比べてどの程度正確ですか？

CNET Labsのテストでは、Polar H10チェストストラップに対する心拍誤差は平均1.67％でした。試験した民生デバイスの中では、0.63〜0.98％だったApple Watch Series 11に次ぐ2位です。同じテストではGarmin Venu 4、Google Pixel Watch 4、Samsung Galaxy Watch 8を上回りました。さらに、University College Dublinの査読付き研究でも、40人・1万6735件の測定で平均絶対パーセント誤差2.02％が確認されています。

●AirPods Pro 3は健康管理でApple Watchの代わりになりますか？

完全にはなりません。耳内PPGセンサーは開始したワークアウト中の計測では高い精度を示し、50種類以上のワークアウトで心拍と消費カロリーを記録してHealthアプリとFitnessアプリに送ります。ただし24時間365日の連続モニタリングではなく、センサーはアクティブ利用時にのみ動作し、データ同期もリアルタイムではなく5分ごとです。終日の受動計測、睡眠追跡、血中酸素、ECGは引き続きApple Watchが必要です。

●今はAirPods Pro 3を買わず、AirPods Pro 4を待つべきですか？

緊急性次第です。うわさではAirPods Pro 4が2026年第4四半期に登場する可能性がありますが、Appleは時期や機能を確認していません。11月まで待てるなら、ブラックフライデー価格が今回に近づく可能性があり、新世代の発売でPro 3がさらに下がる見込みもあります。一方で、今すぐ必要で、心拍センシングやIP57等級、装着性の改善が明確なニーズに合うなら、199.99ドルは過去の値動きから見て妥当な購入水準です。

元記事: AirPods Pro 3 Sink to $199.99 at Best Buy as Black Friday July Sale Nears Its End