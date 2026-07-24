パナソニック、最小サイズの可変圧力IH炊飯器「SR-C306E」を発表　「おどり炊き」が3.5合炊きに対応

パナソニックは、同社独自の可変圧力IH「おどり炊き」技術を搭載した製品として過去最小となる3.5合炊き炊飯器「SR-C306E」を発表した。店頭予想価格は約34,600円前後で、2026年9月上旬の発売が見込まれている。単身世帯や2人世帯の増加といった社会構造の変化に対応し、プレミアムな炊飯技術を小容量モデルへ展開する動きとして注目される。

■3.5合モデルに「おどり炊き」を初搭載、背景に世帯小規模化

パナソニックが7月15日に発表した「SR-C306E」は、同社の代表的炊飯技術である「おどり炊き」を搭載したモデルとして史上最小となる3.5合（約0.63リットル）の可変圧力IHジャー炊飯器である。店頭予想価格は約34,600円前後で、2026年9月上旬に日本国内で発売される見通しだ。2000年代初頭に同技術がデビューした当時の初期「おどり炊き」搭載機が約10万円だったことを考えると、約3分の1の価格設定となる。

この発表は、日本の世帯構造の変化を示す統計データの公表に続くものだ。2026年5月29日に公表された2025年国勢調査の速報集計結果によると、1世帯当たりの平均人員は1970年の調査開始以来最小となる2.15人となり、総人口は2020年から310万人減少した。また、厚生労働省の令和6年（2024年）国民生活基礎調査によれば、全世帯の約34%を単独世帯が占めており、国立社会保障・人口問題研究所（IPSS）は単独世帯数が2020年の2,115万世帯から2036年には2,453万世帯に達すると予測している。これまで主に5.5合以上の大型モデルに採用されてきた「おどり炊き」が、ついに1〜2人世帯向けの小型機へと拡張された。

■急減圧バルブによる「おどり炊き」の技術的メカニズム

「おどり炊き」の仕組みは単なる宣伝文句ではなく、独自の急減圧バルブによって発生する物理現象に基づいている。

一般的なIH炊飯器は、調理室の下にある銅コイルに交流電流を流し、鉄系金属の内釜に渦電流を生じさせることで内釜自体を発熱させている。可変圧力IHではこれに加え、調理中に密閉容器内を加圧（一般的に約1.2気圧）し、水の沸点を約104〜105℃まで上昇させる。これによりお米の生のでんぷん（ベータでんぷん）のアルファ化（糊化）が促進され、甘みや粘りが引き出される。

「おどり炊き」の最大の特徴は、加圧状態から一気に大気圧近くまで圧力を抜き去る急減圧バルブの動作にある。高圧化で通常より高温に保たれていた水が急激に不安定化し、一気に爆発的な沸騰を起こすことで強力な対流が発生する。この対流によって米粒が躍るように連続して回転し、熱が全体に行き渡ることで米1粒ごとのアルファ化が均一化される仕組みだ。

■少量炊飯における対流エネルギーの課題

一方で、製品発表時点で十分な検証データが得られていない点も存在する。それは、SR-C306Eの最小炊飯量である0.5合（小カップ1杯程度）などのごく少量において、急減圧バルブが十分な対流エネルギーを生み出せるかという点だ。

可変圧力システムは熱質量と水量に合わせて調整されるため、水量が少ない場合は減圧時に利用できる熱エネルギーが小さくなり、全容量炊飯時ほどの強力な対流が起きない可能性がある。一般的な炊飯器でも少量の炊飯は仕上がりが落ちやすいことが知られている。パナソニックはSR-C306Eについて、単に小型筐体にパーツを詰め込むのではなく、0.5〜3.5合の範囲にシステムを最適化したと説明しているが、炊飯量別の独立したパフォーマンスデータは公表されていない。2026年9月の発売以降における第三者によるテスト結果が待たれるところだ。

■単身化と省スペース化に応える製品設計

パナソニックがSR-C306Eを投入する主な動機は、技術的理由というよりも人口動態の変化にある。総務省統計局の令和5年（2023年）住宅・土地統計調査によれば、日本の平均住宅面積は2013年以降減少が続いている。SR-C306Eのサイズは幅24.6cm×奥行31.7cm×高さ20.7cm、重量4.7kgと省スペース設計であり、設置性を高めている。

かつて日本の食卓を支えた「かまど」の大火力や不規則な対流を電気炊飯器で再現する試みとして誕生した「おどり炊き」は、登場から約20年間、主にファミリー層向けの大型モデルを中心に展開されてきた。SR-C306Eは、このかまど品質の炊飯体験を単身世帯のスケールに落とし込んだ初の試みとなる。

■主な機能と製品仕様

本製品は、白米、無洗米、玄米、雑穀米、炊き込み、おこわ、おかゆの7つの炊飯コースを搭載する。食感は「ふつう」「かため」「やわらか」「もちもち」の4段階から選択可能で、最速24分で炊き上げる高速炊飯モードも備えている。

内釜には1,000℃以上の高温で焼成されたウバメガシの備長炭素材を使用し、遠赤外線効果を活用している。また、24時間の「うるおい保温」機能により保温中の乾燥や黄ばみを抑制する。お手入れが必要なパーツは内ふたと内釜の2点のみで、内ふたは食器洗い乾燥機に対応する。本体カラーはブラックの1色展開で、消費電力は700Wである。

■パナソニックのラインアップと市場トレンド

SR-C306Eは、同社の最上位フラッグシップモデルである「X9Eシリーズ」と同時に発表された。SR-C306Eは、X9Eの下位モデルでありながら「おどり炊き」技術へのエントリーモデルとして位置づけられており、高品質な炊飯機能を小容量機を求めるユーザーに広く届ける狙いがある。

日本の家電市場では、タイガーの土鍋炊飯器や象印の「炎舞炊き」など、小型モデルを単なる廉価版ではなくプレミアム製品として再定義する動きが広がっている。単身のビジネスパーソンやコンパクトなマンションで暮らすシニア夫婦が、現在の高級家電市場における主要顧客層とみなされているためだ。Kakaku.com等の情報によれば、SR-C306Eは2026年9月上旬より、大手家電量販店やパナソニック公式オンラインストアで販売される予定だ。

■注目ポイントQ&A

●パナソニックの「おどり炊き」はどのような仕組みですか？

独自の急減圧バルブを使用し、加圧状態から一気に圧力を下げることで釜内部に爆発的な沸騰を引き起こします。これにより強力な対流が発生し、お米が一粒一粒おどるように回転することで、均一に熱が伝わり甘みや粘りを引き出します。

●IH炊飯器と圧力IH炊飯器の違いは何ですか？1〜2人分でも違いはありますか？

通常のIHは電磁誘導で内釜全体を発熱させますが、圧力IHはさらに密閉加圧することで水の沸点を約104〜105℃まで高め、お米の糊化（アルファ化）を促進します。1〜2人分などの少量炊飯でも効果は期待されますが、ごく少量での対流効果については2026年9月の発売後の検証が待たれます。

●なぜ今、小型で高機能な炊飯器が増えているのですか？

日本では単独世帯の割合が全世帯の3割を超え、1世帯当たりの平均人数が過去最小の2.15人に減少しています。あわせて住宅の省スペース化も進んでおり、小型でありながら高品質な食生活を求めるニーズが高まっているためです。

●SR-C306Eは海外で購入・使用できますか？

現時点では日本国内市場向けに発表されており、2026年9月上旬の発売が予定されています。海外での発売時期は未定です。また、日本国内向けの100V仕様であるため、海外で使用する場合は変圧器が必要になります。

元記事: Panasonic Fits Dancing-Rice Pressure Tech Into Its Smallest IH Cooker Yet