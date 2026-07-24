トランプ氏、司法省反トラスト局長官にキャンディウブ氏を指名　独占禁止法訴訟の未経験者が巨大IT訴訟を指揮か

トランプ大統領は2026年7月21日、連邦通信委員会（FCC）法律顧問のアダム・キャンディウブ氏を司法省反トラスト局長官（次官補）に指名した。同局はGoogle Chromeの事業売却要求やAppleに対する独占禁止法違反訴訟など、巨大IT企業をめぐる重要な訴訟を抱えるが、キャンディウブ氏には反トラスト訴訟の実務経験がない。上院での承認公聴会を経て正式就任となる予定だが、長期化していたトップ不在が同局の戦略的方針にどのような影響を与えるかが焦点となっている。

■長官の空席を埋める指名と主要訴訟の現状



ホワイトハウスは2026年7月21日、連邦通信委員会（FCC）の法律顧問であり、巨大IT企業への辛辣な批判者として知られるアダム・キャンディウブ氏を、司法省反トラスト局長官（次官補）に指名すると発表した。この人事により、反トラスト（独占禁止）訴訟の経験が一度もない電気通信および憲法専門の弁護士が、連邦政府で最も影響力のある競争法執行機関のトップに就任することになる。

現在、司法省反トラスト局はGoogle Chromeの事業売却を求める相互上訴を含む、4つの主要なビッグテック訴訟を抱えており、明確な戦略的指揮が求められている。キャンディウブ氏が上院で承認された場合、就任からわずか数ヶ月以内に、コロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所で予定されているGoogle検索独占訴訟の上訴審の口頭弁論に臨むことになる。

今回の指名により、同局で161日間続いていたトップの空席状態に一応の終止符が打たれた。2026年2月12日にゲイル・スレーター前長官が企業結合（M&A）規制をめぐる司法省高官との対立の末に解任されて以来、正式な反トラスト局長官は不在となっていた。その間は司法省第3位のスタンリー・ウッドワード副長官が業務を補佐していた。キャンディウブ氏の就任が保留中の訴訟に戦略的一貫性をもたらすのか、あるいは新たな不確実性を生むのかが注目されている。

■2度目の指名打診――立ちはだかる「経験不足」の指摘



今回の指名は過去の経緯の再来と言える。2020年の第1次トランプ政権下でも、政府はキャンディウブ氏をまったく同じ役に指名しようと試みた。しかし当時のウィリアム・バー司法長官が、同氏には反トラスト局を率いるために必要な独占禁止訴訟の実務経験が欠けているとして内部で阻止した。バー氏の異議は政治思想的なものではなく、職業的な適格性に基づいていた。キャンディウブ氏のキャリアは電気通信規制、憲法、通信品位法第230条（Section 230）政策を中心に築かれており、反トラスト局長官の日常業務である企業結合訴訟や独占禁止の執行実務ではない。

それから6年が経過した現在も、その経歴プロファイルに大きな変化はない。キャンディウブ氏は2025年以降、ブレンダン・カー委員長のもとでFCC法律顧問を務め、ディズニーのダイバーシティ施策に対する調査など放送関連の調査を担当してきた。それ以前の2020年8月から12月にかけては、国家電気通信情報庁（NTIA）の通信情報担当次官補代理を務めていた。イェール大学およびペンシルベニア大学法科大学院で学位を取得し、ミシガン州立大学で長年法学教授として憲法、電気通信法、規制政策を教えていた。

今回の正式指名は、トランプ大統領が司法長官代行のトッド・ブランチ氏、FTC（連邦取引委員会）委員長のアンドリュー・ファーガソン氏、ホワイトハウス法律顧問のデイビッド・ウォーリントン氏らとともにキャンディウブ氏と面会した後に行われた。ホワイトハウスの公式発表では同氏の具体的な役割は明記されていなかったが、反トラスト部門を指揮することはホワイトハウス職員サウラブ・シャルマ氏のXへの投稿によって確認された。

■新長官が引き継ぐ4つの重大ビッグテック訴訟



正式なリーダーを待つ訴訟群は抽象的なものではなく、それぞれに期限が迫る具体的な手続きである。

最も緊急性が高いのは、Google検索の独占禁止法違反訴訟だ。アミット・メータ連邦地裁裁判官は2024年8月、GoogleがiPhone、iPad、Macでデフォルト検索エンジンとしてGoogleを固定するためにAppleへ年間約200億ドル（約3兆2,800億円、1ドル=164円換算）を支払う排他的なデフォルト検索契約を通じ、オンライン検索市場を違法に独占してシャーマン法第2条に違反したと認定した。2025年9月2日の是正措置命令では、Googleに対して検索、Chrome、Google Assistant、Geminiに関する排他的配布契約の締結を禁止し、検索インデックスやユーザー相互作用データを適格な競合他社と共有することを義務付けた。この技術的義務は現在、5人の専門委員会によって監視されている。Googleは2026年5月22日、地裁が競合他社への害と競争への害を混同していると主張し、111ページに及ぶ控訴理由書をコロンビア特別区巡回区控訴裁判所に提出した。

米政府側は地裁の命令を防衛するにとどまらない。司法省と38の州司法長官は2026年2月3日、行動的是正措置だけでは不十分であり、メータ裁判官が拒否したChrome事業の売却を求める相互上訴を提起した。政府がGoogleにブラウザの売却を強要すべきだと主張するこの相互上訴には、上訴戦略を設定・維持するための政治的リーダーシップが不可欠である。現場のスタッフ弁護士が訴訟実務を担当しているが、Chrome売却要求をどれほど強力に推し進めるか、AI参入企業がすでに独占を崩しているというGoogleの主張にどう反論するか、そして和解に向けた交渉を行うかどうかといった判断は、正式な反トラスト局長官なしでは下せない。控訴審の口頭弁論は2026年後半から2027年初頭に予想されている。

Googleに関する第2の主要案件であるデジタル広告技術市場での独占を標的とした訴訟は、2024年にレオーニー・ブリンケマ裁判官のもとで公判が行われ、現在も判決を待っている状態だ。

さらに、Appleが5つのカテゴリーの排除的行為を通じてスマートフォン関連市場での優位性を違法に維持したとする2024年の司法省訴訟は、現在アクティブな和解協議の段階にある。2026年7月19日時点の報道によると、Appleは訴状にある主要5カテゴリーのうち4つに対処し、複数の和解案を提示している。和解の成立には政治任用トップの承認が必要となるため、同局のリーダーシップの空席が交渉を複雑化させている。

また、デビットカード決済市場におけるVisaの優位性を標的とした第4の案件も進行中である。

■反トラスト法に対するキャンディウブ氏の独自理論と懸念



キャンディウブ氏は反トラスト法の実務家ではないが、独自の反トラスト理論を持っている。問題は、その理論が連邦裁判所に認められるかどうかである。

同氏がヘリテージ財団の「Project 2025」で執筆したFTCに関する章において、反トラスト法の執行は単なる価格効果にとどまらず、民主主義機関、「アイデアの市場」、子どものオンライン上の安全を害すると同氏が規定する企業行動にまで及ぶべきだと主張した。保護者の同意なしに未成年と契約を結ぶインターネット企業に対してFTCが不公正な取引慣行の手続きを開始すべきだと記し、企業のESG政策を標的とするタスクフォースの設置も呼びかけた。

一方で、キャンディウブ氏は1980年代初頭以来、ロバート・ボーク氏のシカゴ学派の分析に根ざし、1979年のReiter v. Sonotone最高裁判決で採択された米国の独占禁止法の主流の法的枠組みである「消費者福祉基準」を支持すると明確に述べている。しかし、同氏が支持を表明する基準と、著作で求めた執行方針との間には緊張関係が存在する。消費者福祉基準は価格効果や産出量に焦点を当てるものであり、民主主義機関への影響や幸福度指標を対象としない。同基準を適用する連邦裁判所は、プラットフォームが政治的極化に寄与しているという主張を独占禁止法上の害としては評価しない。キャンディウブ氏はこれらの主張をどのように整合させるか説明していない。

さらに、通信品位法第230条に関する同氏の見解も新たな要素を加えている。FCCにおいてキャンディウブ氏は、プラットフォームがコンテンツの削除やモデレーションを行う編集上の決定を下す場合、ユーザー生成コンテンツに対する免責を認める第230条は適用されるべきではないと主張した。司法省自体も第1次トランプ政権時の正式見解で「大手のオンラインプラットフォーム、特に支配的プラットフォームが反トラスト訴訟で第230条の免責を主張できるようにすることはほとんど理にかなわない」と類似の主張を行っていた。キャンディウブ氏が反トラスト局を通じてこの理論を追求するかどうかは不明だが、同氏の公表された立場を考えれば単なる論理上の問題にとどまらない。

■実務未経験のバックグラウンドがGoogle訴訟に与える影響



キャンディウブ氏が就任する予定のポストは、政治的に揺れ動いてきた歴史を持つ。ゲイル・スレーター前長官は2025年3月、公正な法執行を期待する超党派の議員により78対19の賛成多数で上院承認を受けたが、その任期は1年未満で終了した。

組織内部の決裂は、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）によるジュニパーネットワークスの140億ドル（約2兆2,960億円、1ドル=164円換算）の買収案件に対する司法省の対応をめぐって発生した。司法省は2025年1月に買収差止訴訟を起こしていたが、2025年6月に和解し買収を容認した。スレーター氏は和解に反対したが却下され、彼女の側近であった筆頭副次官補のロジャー・アルフォード氏とM&A規制責任者のビル・リナー氏が解任された後、2026年2月12日にスレーター氏本人も解任された。

アルフォード氏はその後、HPE／ジュニパー案件に関して司法省高官が「正義をねじ曲げ、法の支配に反する行動をとった」と公に述べ、ロビイストに執行判断を委ねたとして特定の高官を名指しで批判した。ミネソタ州選出のエイミー・クロブシャー上院議員は同僚議員らとともに、司法省の反トラスト法執行が法と事実の客観的適用に基づいてなされているかについて正式に懸念を表明した。また、Live NationとTicketmasterの著名ロビイストはスレーター氏の退任時に「せいせいした」と投稿し、自身が解任を勧告したと公言した。

スレーター氏の解任後、オミード・アセフィ氏が長官代理を務め、Google検索訴訟の初期是正措置やApple訴訟の手続きに対応したが、第一子の誕生に伴い2026年6月下旬に退職した。これにより、同局は5ヶ月間で2度目となるリーダー不在の状態に陥った。

キャンディウブ氏の指名は上院の承認が必要であり、手続きの完了には2026年後半以降までかかる可能性がある。待機期間中、キャリア組の副次官補らが日々の訴訟処理を継続するが、主要な上訴に関する戦略的方向性は定まらないままである。

承認公聴会では、同氏の消費者福祉基準の主張とProject 2025のアジェンダとの整合性、Chrome売却要求を維持するかどうか、第230条の持論を反トラスト政策に持ち込むかといった点について追及される見込みだ。FCCのブレンダン・カー委員長は指名に対して迅速かつ温かい支持を表明し、同氏のアプローチを「熟慮された分別のあるもの」と評したが、同局が運営するのは訴訟実務である。キャンディウブ氏が引き継ぐ4つの重大案件は控訴段階や和解交渉段階にあり、必要なのは通信規制のアカデミックな知見ではなく、連邦裁判所で反トラスト訴訟を戦った実務経験である。

■注目ポイントQ&A





●アダム・キャンディウブ氏には反トラスト法の執行経験がありますか？

公的な記録において、キャンディウブ氏に独占禁止（反トラスト）訴訟の実務経験はありません。同氏のキャリアは主に電気通信規制、憲法、インターネットプラットフォーム政策にあります。2020年にも同様の役に指名されかけましたが、当時のウィリアム・バー司法長官が実務経験不足を理由に阻止した経緯があります。

●司法省反トラスト局のトップ不在中、Google検索訴訟はどうなりますか？

キャリア組の副次官補らが日常的な訴訟実務を引き続き管理します。しかし、Google Chromeの売却要求を推し進めるかどうかやAI参入企業の影響にどう反論するかといった重要な戦略的意思決定は、正式に承認された政治任用トップの指示が必要です。コロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所での口頭弁論は2026年後半から2027年初頭に予定されています。

●キャンディウブ氏が唱える「消費者福祉基準」とは何ですか？

消費者福祉基準とは、企業の行為が価格引き上げや産出量の削減、イノベーション阻害をもたらすかを重視する、米国の独占禁止法における主流の判断枠組みです。キャンディウブ氏は同基準の支持を表明する一方で、民主主義機関や「アイデアの市場」への影響も考慮すべきと主張しており、従来の法的基準との間に緊張関係が存在します。

●2025年以降の司法省反トラスト局の動向から何がわかりますか？

2025年3月に就任したゲイル・スレーター前長官は、政権が容認した企業買収の和解案に反対して解任されました。政権の方針と対立した法執行トップが差し替えられた経緯があるため、キャンディウブ氏が独立した法的判断を行えるのか、あるいは実務経験の乏しさから政治的指導に従わざるを得なくなるのかが、今後の上院承認公聴会における焦点となります。

元記事: Trump Nominates Adam Candeub, Big Tech Critic With No Antitrust Trial Record, to Lead DOJ Division